https://consortiumnews.com/2025/04/30/never-again-is-meant-for-all-humanity/



„Nie wieder“ gilt für die gesamte Menschheit

30. April 2025

Teilen

AUS-WAHLEN: Israel hat kein Recht auf Selbstverteidigung gegen Widerstand in illegal besetzten Gebieten, sagt John Menadue.

Eine Mutter weint um ihre vierjährige Tochter, die am 14. August 2024 aufgrund von Unterernährung und mangelnder medizinischer Versorgung ums Leben gekommen ist. (UNRWA /Wikimedia Commons/CC BY 4.0)

Mitten im Wahlkampf in Australien wurde die Kritik an Israels Vorgehen in Gaza unter dem Druck eines parteiübergreifenden Konsenses, der aus Angst vor einem Konflikt mit der zionistischen Lobby entstanden ist, gedämpft. Nur wenige Politiker, Journalisten oder Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens haben sich zu Wort gemeldet. Die folgende Rede ist eine Ausnahme. Es handelt sich um den Text einer Rede, die der Autor, ein ehemaliger australischer Botschafter und Kabinettssekretär, am 27. April auf einer palästinensischen Kundgebung an der Australian National University in Canberra gehalten hat.

Von John Menadue

Perlen und Irritationen

Ich besuchte Israel zum ersten Mal 1963 mit Gough Whitlam [australischer Premierminister von 1972 bis 1975]. Ich war sehr beeindruckt. Es war ein Pionierland, bescheiden und mit den Merkmalen eines demokratischen Staates.

Als ich zurückkam, erkundigte ich mich beim israelischen Botschafter in Canberra nach den Möglichkeiten für einige meiner Kinder, wenn sie älter wären, ein Auslandsjahr in einem Kibbuz zu verbringen.

Nach dem Sechstagekrieg besuchte ich das Land 1967 erneut mit Whitlam. Ich hatte meine Meinung geändert.

Die Ausweitung der Besetzung palästinensischer Gebiete brachte die Arroganz einer Besatzungsmacht mit sich.

Hochrangige Minister prahlten damit, dass der König von Jordanien Bürgermeister von Amman geworden sei. Die Menschen, denen ich begegnete, waren feindselig, ja sogar verächtlich gegenüber Palästinensern. Ich erfuhr aus erster Hand, wie eine Besatzung das Herz und den Verstand der Besatzer verzerrt.

Ein Journalist von Al Jazeera drückte es so aus: „Die Besatzung tötet nicht nur Menschen, sie bringt Stimmen zum Schweigen, löscht Bilder und begräbt die Wahrheit.“

Ignorierung der Weltöffentlichkeit

Die Weltöffentlichkeit ist sich über den Völkermord im Klaren, aber die meisten Politiker, Akademiker und Journalisten im Westen haben sich bewusst dafür entschieden, dies nicht zur Kenntnis zu nehmen.

Wie in der UN-Generalversammlung, von UN-Organisationen, dem Internationalen Gerichtshof (IGH), dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) und zahlreichen Menschenrechtsorganisationen zum Ausdruck gebracht, sind die meisten Regierungen und Völker der Welt sich einig, dass Israel eine Besatzungsmacht ist, die [zumindest plausibel] Völkermord [oder andere Kriegsverbrechen] begeht. Und dass Israel ein Apartheidstaat ist. Nur das Veto der USA im Sicherheitsrat rettet Israel.

Die wichtigsten Unterstützer Israels – die USA, Kanada, Australien und Neuseeland, die Siedler-/Kolonialstaaten – haben alle ihre indigene Bevölkerung enteignet. In seinen Grenzkriegen hat Australien Völkermord begangen. [Die Australier] zögern, sich ehrlich mit ihrer eigenen Schuld auseinanderzusetzen. Das Ignorieren des Völkermords in Palästina ist ein Echo unserer eigenen Geschichte.

Professor Ilan Pappe The Palestine Chronicle vom 23. April fasste zusammen die Hässlichkeit und Feigheit im Westen:

„Das Ignorieren des Völkermords im Gazastreifen und der ethnischen Säuberung im Westjordanland kann nur als absichtlich und nicht aus Unwissenheit beschrieben werden. Sowohl die Handlungen der Israelis als auch die sie begleitenden Diskurse sind zu offensichtlich, um ignoriert zu werden, es sei denn, Politiker, Akademiker und Journalisten entscheiden sich dafür.

Diese Ignoranz ist in erster Linie das Ergebnis einer erfolgreichen israelischen Lobbyarbeit, die auf dem fruchtbaren Boden des europäischen Schuldkomplexes, Rassismus und Islamfeindlichkeit gedeiht.

Im Falle der USA ist sie auch das Ergebnis einer langjährigen, effektiven und rücksichtslosen Lobbyarbeit, der sich nur wenige in Wissenschaft, Medien und Politik zu widersetzen wagen.“

Solange diese zionistische Lobby-Maschinerie fast alle einschüchtert, wird es keine Gerechtigkeit und keinen Frieden in Palästina und im Nahen Osten geben. Diese Lobby muss entlarvt und bekämpft werden.

US-Präsident Donald Trump hat damit geprahlt, dass er den Adelsons wegen ihrer finanziellen Unterstützung „die Golanhöhen geschenkt“ habe. Gibt es etwas Dreisteres als das? „Ihnen die Golanhöhen geschenkt.“ Und was haben die Mainstream-Medien dazu gesagt? Nichts!

Trump, mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu im Rücken, unterzeichnet im März 2019 eine Erklärung, in der er die Annexion der Golanhöhen durch Israel im Jahr 1981 anerkennt. (Weißes Haus, Shealah Craighead)

Dieser Machtmissbrauch durch die zionistische Maschinerie hat das Blut von über 62.000 Palästinensern an den Händen.

Israel ist zu einem Paria-Staat geworden und die IDF zur unmoralischsten Armee der Welt, da sie Palästinenser in einem Freiluftgefängnis bombardiert und erschießt, aus dem es kein Entkommen gibt.

Israel und die mörderische IDF scheinen unfähig zu sein, die Wahrheit zu sagen. Hamas, so wird uns immer wieder erzählt, versteckt sich in Krankenhäusern, Schulen, Universitäten, Moscheen und Kirchen.

Die Hamas versteckt sich hinter Journalisten, Helfern, Ärzten, Kindern, Alten, Gebrechlichen, schwangeren Frauen und sogar Frühgeborenen in befeuchteten Kinderbetten. Die fadenscheinigen und unwahren Lügen nehmen kein Ende.

Im Namen der „Ausgewogenheit“ verleihen unsere Medien dieser israelischen Propaganda Glaubwürdigkeit. Niemand würde auf die Idee kommen, diejenigen, die den Holocaust leugnen, gleich zu behandeln. Genauso wenig sollten wir denen, die heute den Holocaust in Gaza leugnen, eine ausgewogene Berichterstattung in den Medien gewähren.

Der 7. Oktober fand nicht in einem Vakuum statt

Zerstörung im von Zionisten eingenommenen palästinensischen Viertel Manshiyah in Haifa, Mai 1948. (AP Photo/Malmed, Wikimedia Commons /Public Domain)

Es war das Ergebnis jahrzehntelanger israelischer Besatzung, endloser Gewalt und Unterdrückung der Palästinenser. Der Druckkocher explodierte!

Diese Siedlungspolitik in Palästina dauert seit 1948 an, beginnend mit der Nakba. 1948 besaßen die Palästinenser 94 Prozent des gesamten Landes, heute sind es nur noch 18 Prozent. Diese Zahlen sprechen eine klare Sprache. Israel besetzt gestohlenes Land. Die Nakba hat sich Schritt für Schritt zu einem Völkermord entwickelt.

Anhänger des Zionismus betonen die Schrecken des 7. Oktober, um von dem anhaltenden Völkermord in Gaza abzulenken.

Sogar Joe Biden verbreitete die falschen Geschichten über die Enthauptung von Babys durch die Hamas. Unsere Mainstream-Medien versäumten es auch, uns über die „Hannibal-Doktrin“ zu informieren, die am 7. Oktober zum Tod vieler israelischer Soldaten und Zivilisten durch die IDF führte.

Die Medien konzentrieren sich auf die Geiseln, ignorieren aber die 8.000 Palästinenser, die in grausamen israelischen Gefängnissen festgehalten werden.

Das israelische Damon-Gefängnis in Khirbat Al-Dumun, einem ehemals palästinensischen Dorf in Haifa, das 1948 von zionistischen Truppen entvölkert wurde. (Hanay /Wikimedia Commons/ CC BY-SA 3.0)

Die Hamas ist der Vorwand für die israelischen Angriffe. Der wahre Grund und das eigentliche Ziel sind die Massakrierung der Palästinenser, die Vertreibung der Bevölkerung und die Zerstörung der Infrastruktur. Das palästinensische Heimatland wird für Immobilienprojekte à la Trump vorbereitet.

Ägypten und Jordanien stehen unter großem Druck, alle noch lebenden Palästinenser aufzunehmen. Die USA und Israel haben sogar Kontakt zu Sudan und Somalia aufgenommen, um die Umsiedlung der vertriebenen Palästinenser zu besprechen.

Netanjahu erzählt uns immer wieder von der Bedrohung durch die Hamas. Aber seit 2016 hat er über Katar heimlich finanzielle Unterstützung an die Hamas geleitet. Sein Motiv war es, die Hamas als Rivalen der Fatah und von Präsident Mahmoud Abbas aufzubauen.

Die Instrumentalisierung des Antisemitismus dient dazu, die freie Meinungsäußerung zu unterbinden und von dem Völkermord abzulenken.

Die zionistische Lobby ist es leid, ihre Kritiker des Antisemitismus zu bezichtigen. Viele Zionisten in Australien stellen ihre Loyalität zu Israel über die Loyalität zu Australien. Viele Juden sind entsetzt darüber, mit solchen Zionisten in Verbindung gebracht zu werden. Und sie melden sich zu Wort.

Ein Großteil der [australischen] Medien, einschließlich ABC, lässt sich von zionistischen Propagandisten einschüchtern. In den Mainstream-Medien werden Palästinenser und Muslime als weniger menschlich und weniger wertvoll behandelt als weiße Juden und weiße Christen. Man vergleiche nur die Berichterstattung über das christliche Ukraine und das muslimische Gaza.

Unsere traditionellen Medien haben entschieden, dass der Völkermord an den Palästinensern nicht berichtenswert ist.

Zweifellos gibt es in der Gemeinschaft einen gewissen Antisemitismus, aber die betrügerische Kampagne von heute zielt darauf ab, diejenigen zum Schweigen zu bringen, die Israel wegen ethnischer Säuberungen und Völkermord anprangern.

Viele entschuldigen ihr Versagen, in einer großen moralischen Frage Stellung zu beziehen, indem sie sich hinter den Lügen über Antisemitismus verstecken. Viele haben mir gesagt, dass es bei allen palästinensischen Kundgebungen in Australien überhaupt keinen Antisemitismus gegeben habe. Aber die Lüge über den Antisemitismus hält sich hartnäckig.

Eine wöchentliche Pro-Palästina-Kundgebung im Stadtzentrum von Melbourne, Australien, am 8. Dezember 2024. (Matt Hrkac / Flickr / CC BY 2.0)

Versagen der Kirche

Ich bin Katholik. Aber meine Kirche in Australien hat den leidenden Palästinensern in dem, was wir früher „das Heilige Land“ nannten, den Rücken gekehrt. Wenn nur die katholischen Bischöfe und andere „Führer“ der Kirche auf Papst Franziskus hören würden.

Pax Christi Australia beschrieb das Versagen der Kirche wie folgt:

„In Sydney gab es mehr als 70 Kundgebungen aus Solidarität mit Gaza. Jede einzelne fand im Schatten der St. Mary’s Cathedral (katholisch) oder der St. Andrew’s Cathedral (anglikanisch) statt. Diese Gebäude ignorierten den Völkermord und standen als kalte, harte, steinerne und stumme Bauwerke im Hintergrund.

Es scheint, dass manche Leben Trauer und Solidarität verdienen, andere hingegen nicht. Der Westen hat gezeigt, dass sein Engagement für die Menschenrechte bedingt, selektiv, zutiefst politisiert und fest verankert ist und der zionistischen Propaganda unterworfen ist. Die Machthaber sind mitschuldig am anhaltenden Völkermord.

Die Josephite Sisters haben es an Ostern so treffend formuliert: „Sich gegen die Gewalt der israelischen Regierung auszusprechen, ist kein Antisemitismus, sondern ein Schrei nach Gerechtigkeit.“

Die Opferrolle spielen

Wir werden aufgefordert, die verletzten Gefühle der Zionisten zu berücksichtigen, von denen einige an Universitäten Genozid unterstützen oder ihn bewusst ignorieren. Sie spielen die Opferkarte. Seit wann sind Universitäten ein Ort, an dem lebhafte Debatten vermieden werden?

Diese überempfindlichen Seelen sollten sich nicht wundern, wenn friedliche Demonstranten sie und andere darauf hinweisen, dass das Land, das sie unterstützen, kriminelle Gewalt und Völkermord begeht.

Sicherlich haben die palästinensischen Mütter von 18.000 ermordeten Kindern mehr Grund, verletzt zu sein, als diejenigen in Australien, die sich als Opfer darstellen, um von Völkermord abzulenken? Die wahren Opfer sind in Gaza, nicht auf australischen Universitätsgeländen.

Die Vizekanzler der Universitäten wagen es nicht, sich der zionistischen Lobby zu widersetzen.

Ich dachte, wir glauben, dass Kinder nicht getötet werden dürfen! Anscheinend ist das nicht der Fall, wenn mindestens 18.000 Kinder von Israel getötet werden. Und Tausende sind verwaist und traumatisiert.

Terrorismus, Besatzung und das Recht auf Widerstand

Eine Flagge zur Unterstützung von Marwan Barghouti bei einer Demonstration in Palästina in der Stadt Kafr ad-Dik im Westjordanland im Jahr 2012. (KafrAdDeek /Wikimedia Commons/ CC0)

Unter der illegalen israelischen Besatzung haben die Palästinenser das Recht zu rebellieren. Dies wurde in der Genfer Konvention von 1949 anerkannt.

[Australien] schließt sich den Vereinigten Staaten an und bezeichnet die Hamas als terroristische Organisation, obwohl die wahren Terroristen in Gaza Minister der israelischen Regierung und Führer der IDF sind. „Terrorist“ ist ein grob missbrauchter Begriff. Er passt zu faulen Journalisten.

„Terroristen“ werden oft zu Freiheitskämpfern und Helden. Nelson Mandela, der 27 Jahre lang inhaftiert war, stand 10 Jahre lang auf der Terroristenliste der USA.

Marwan Barghouti sitzt seit 23 Jahren wegen „Terrorismus“ in einem israelischen Gefängnis. Aber er führt seit Jahren die Meinungsumfragen an, in denen Palästinenser gefragt werden, wen sie bei einer Präsidentschaftswahl wählen würden, und liegt damit vor dem derzeitigen Präsidenten Mahmoud Abbas und den Führern der Hamas. Barghouti ist den [australischen] Medien unbekannt.

Israel hat kein Recht auf Selbstverteidigung gegen Widerstand in illegal besetzten Gebieten. Israel kann nicht gleichzeitig palästinensisches Land illegal besetzen und dann unter Berufung auf „Selbstverteidigung“ einen Angriff auf die Menschen in diesen Gebieten starten.

Wenn Australien im Zweiten Weltkrieg von Japan besetzt worden wäre, würde dann jemand ernsthaft behaupten, dass die Australier kein Recht gehabt hätten, sich gegen die japanische Besatzung zu wehren? Viele würden argumentieren, dass wir die Pflicht gehabt hätten, Widerstand zu leisten.

Die Instrumentalisierung des Antisemitismus

Israel ist ein Besatzungs-, Apartheid- und Völkermordstaat auf palästinensischem Gebiet. Israel hat kein Recht auf Selbstverteidigung gegen Widerstand in illegal besetzten Gebieten.

Die australische Regierung zeigt fromm mit dem Finger auf viele Länder wegen Menschenrechtsverletzungen, sagt aber wenig über die eklatanten Menschenrechtsverletzungen Israels.

Die Instrumentalisierung des Antisemitismus dient dazu, die freie Meinungsäußerung zu unterbinden und diejenigen einzuschüchtern, die Gerechtigkeit für die Palästinenser fordern.

Unsere traditionellen Medien haben die Zustimmung zum Völkermord hergestellt.

Das Leben der Palästinenser, die im Holocaust in Gaza getötet wurden, ist genauso wertvoll wie das Leben der Juden, die im Holocaust in Europa ums Leben kamen.

Der Heroismus des palästinensischen Volkes ist atemberaubend, aber der sogenannte zivilisierte Westen, einschließlich Australien, wendet sich davon ab.

Der Baum der westlichen Zivilisation trägt sehr faulige Früchte.

„Nie wieder“ gilt nicht nur für Juden, sondern auch für Palästinenser und die gesamte Menschheit.

John Menadue ist Herausgeber, Gründer und Chefredakteur der australischen Zeitschrift für öffentliche Politik Pearls and Irritations. Zuvor war er Sekretär des Ministeriums für Premierminister und Kabinett, australischer Botschafter in Japan, Sekretär für Einwanderung und CEO von Qantas. Mehr über John Menadue hier.

Mit freundlicher Genehmigung von Pearls & Irritations

Die geäußerten Ansichten sind ausschließlich die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Consortium News

Tags: Antisemitismus Hamas Ilan Pappe Internationaler Gerichtshof (IGH) Internationaler Strafgerichtshof (ICC) Israelischer Ministerpräsident Benjamin Netanjahu John Menadue Marwan Barghouti Nakba Sechstagekrieg

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …