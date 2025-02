Trump: Anführer der faschistischen Welt?

https://www.counterpunch.org/2025/02/05/trump-leader-of-the-fascist-world/



Melvin Goodman

5. Februar 2025

FASCISMUS: Faschismus ist eine populistische politische Philosophie, die die Nation und oft auch die Rasse über das Individuum stellt. Er wird mit einer zentralisierten autokratischen Regierung und einer rechtsextremen autoritären und ultranationalistischen politischen Ideologie und Bewegung in Verbindung gebracht, die durch einen autoritären Führer gekennzeichnet ist. Faschistische Bewegungen betonen extremen Nationalismus, Militarismus und die Vorherrschaft des „lieben Führers“ und der Nation über den Einzelnen.

Im 21. Jahrhundert erlebt die Weltgemeinschaft ein Wiederaufleben des Faschismus oder Neofaschismus. Derzeit folgen die Staats- und Regierungschefs von Russland, China, Indien, Argentinien, Ungarn und Bulgarien einem faschistischen Modell. Die Staats- und Regierungschefs dieser Länder verachten den Wahl-, politischen und kulturellen Liberalismus. Zum ersten Mal in ihrer 250-jährigen Geschichte haben die Vereinigten Staaten mit Donald J. Trump einen ultranationalistischen und autoritären Staatschef, der viele der gefährlichen Merkmale des Faschismus aufweist.

Die einflussreichsten Persönlichkeiten in der Trump-Administration entsprechen den Ideen und Idealen des Faschismus. Trumps Wahl von J.D. Vance als Vizepräsident, Russell Vought als Direktor des Office of Management and Budget, Pete Hegseth als Verteidigungsminister, Kash Patel als Direktor des Federal Bureau of Investigation, Stephen Miller als stellvertretenden Stabschef und Pam Bondi als Justizministerin entspricht dieser Beschreibung. Sie haben ihrem „lieben Anführer“ im Weißen Haus die Treue geschworen. Wie Chris Lehmann letzten Monat in „The Nation“ feststellte, sind sie die „Fixer und Faschisten im Orbit des 47. Präsidenten“.

In weniger als zwei Wochen hat Trump selbst Maßnahmen ergriffen, die nur als autoritär bezeichnet werden können – Schritte, die seine persönliche und politische Macht auf Kosten der Rechtsstaatlichkeit und der Demokratie in Amerika stärken werden. An den beiden letzten Freitagabenden hat Trump das „Saturday Night Massacre“ von Richard Nixon aus dem Jahr 1973 nachgeahmt, indem er 18 Generalinspektoren und dann 30 Bundesanwälte entließ, die in den letzten vier Jahren an den Fällen der Unruhen im Kapitol vom 6. Januar mitgewirkt hatten. Trump widerrief außerdem die Sicherheitsfreigabe für 51 Unterzeichner eines Briefes, in dem der Inhalt von Hunter Bidens Laptop als russische Fehlinformation bezeichnet wurde.

Das Justizministerium ordnete die Entlassung von acht FBI-Führungskräften an und leitete eine Untersuchung gegen Tausende von FBI-Beamten ein, die am Aufstand vom 6. Januar beteiligt waren. All diese Schritte wurden ohne Rücksicht auf die Gesetze unternommen, die diese Beamten vor solchen willkürlichen Maßnahmen schützen. Auf die Frage nach der Entlassung der IGs, bei der die gesetzliche Verpflichtung zur 30-tägigen Benachrichtigung des Kongresses sowie der angemessene Grund für eine solche Maßnahme ignoriert wurden, erklärte der stellvertretende Stabschef Miller, dass die Trump-Administration die Rechtmäßigkeit der Gesetze nicht anerkenne.

Es gab weitere Schritte, die im ganzen Land Besorgnis ausgelöst und die amerikanische Gesellschaft verändert haben. Trumps Forderung nach einer Beendigung der in der Verfassung verankerten Geburtsrecht-Staatsbürgerschaft würde eine grundlegende Änderung der US-Einwanderungspolitik bedeuten. Bei seiner Begnadigung der 1.600 Randalierer vom 6. Januar wurden die Kriterien, die bei der Bewertung der verschiedenen Fälle zugrunde gelegt wurden, nie näher erläutert. Trumps Drohung, die „gesamte Biden-Verbrecherfamilie“ zu untersuchen, war beispiellos und ein Seitenriss aus den faschistischen Handbüchern von Ländern wie Russland und China. Diese Drohungen veranlassten Biden, seine unmittelbare Familie sowie den Vorsitzenden der Joint Chiefs of Staff, General Mark Milley, zu begnadigen, dem Trump einst unterstellte, er würde wegen „Verrats“ die Todesstrafe erhalten.

Obwohl Trump in seiner Antrittsrede eine „farbenblinde“ und „leistungsorientierte“ Gesellschaft befürwortete, war seine Anordnung an die Bundesbehörden, die Konzepte von Vielfalt, Gleichheit und Inklusion zu streichen, ein Akt der weißen Vorherrschaft, der sich gegen den Schutz der Bürgerrechte für Beamte und Auftragnehmer der Regierung richtete. In einer klassischen Zurschaustellung von Gemeinheit machte Trump die „Vielfalt bei der Einstellung von Mitarbeitern“ bei der Federal Aviation Administration für die tragische Flugzeugkollision über dem Potomac River verantwortlich, bei der letzte Woche 67 Menschen ums Leben kamen.

In weniger als zwei Wochen hat Trump umfassende Schritte unternommen, um die wichtigsten Regierungsabteilungen und -behörden, insbesondere die Justiz- und Sicherheitsbehörden, zu militarisieren und zu politisieren. Durch seine Erlasse wurden Bundesgesetze und Gerichtsurteile ignoriert, um den sogenannten „tiefen Staat“ herauszufordern und die bestehende Politik in den Bereichen Einwanderung, Umwelt und Vielfalt umzukehren. Trump hat die Einstellung von Bundesbediensteten eingefroren und nur das Militär und „Stellen im Zusammenhang mit Einwanderung“ ausgenommen. Er führte eine Kategorie von Bundesangestellten, bekannt als Schedule F, wieder ein, um den Kündigungsschutz für Beamte abzuschaffen, und bot fast der gesamten Bundesbelegschaft von 2,3 Millionen Männern und Frauen Abfindungen an.

Unterdessen packen die sogenannten Wächter unserer Demokratie ihre Sachen und geben Trumps Druck nach. In den letzten Wochen haben Paul Krugman von der New York Times, Jennifer Rubin von der Washington Post sowie Jim Acosta und Chuck Todd von CNN ihre Positionen aufgegeben, weil sie von ihren Institutionen unter Druck gesetzt wurden, Kritik an Donald Trump zu mildern oder zu vermeiden. Mächtige Branchen streichen ihre DEI-Programme aufgrund von Trumps Einschüchterung. Zwei Sender (ABC und CBS) schließen Rechtsstreitigkeiten zu Trumps Gunsten ab, weil ihre institutionellen Geldgeber (Disneyland bzw. Paramount) es vermeiden wollen, Trump zu verärgern. Zu viele Demokraten im Senat stimmen für die Bestätigung von Trumps Kabinettsmitgliedern, egal wie unqualifiziert oder fragwürdig sie sind. Die Hauptakteure im Technologiebereich waren besonders erbärmlich, sie eilten nach Mar-a-Lago, um sich zu verbeugen und den Ring zu küssen. Mark Zuckerberg, der Vorstandsvorsitzende von Meta, ist in dieser Hinsicht besonders erbärmlich.

Dies erinnert leider an das Deutschland im Jahr 1933, als die Titanen der Industrie und der Medien glaubten, sie könnten mit Adolf Hitler umgehen, indem sie sich einfach seinen Launen anpassten. Bis Mitte des Jahres hatte sich die Demokratie der Weimarer Republik in den Polizeistaat des Dritten Reiches verwandelt. In nur zwei Wochen hat die Trump-Regierung Dynamik und Tempo entwickelt, und infolgedessen sind die sogenannten Leitplanken unserer Demokratie geschwächt und unterwürfig geworden.

Melvin A. Goodman ist Senior Fellow am Center for International Policy und Professor für Staatslehre an der Johns Hopkins University. Als ehemaliger CIA-Analyst ist Goodman Autor von Failure of Intelligence: Der Niedergang und Fall der CIA und Nationale Unsicherheit: Die Kosten des amerikanischen Militarismus. und Ein Whistleblower bei der CIA. Seine neuesten Bücher sind „American Carnage: The Wars of Donald Trump“ (Opus Publishing, 2019) und „Containing the National Security State“ (Opus Publishing, 2021). Goodman ist der nationale Sicherheitskolumnist für counterpunch.org.

