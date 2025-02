https://thecradle.co/articles/for-israels-criminal-soldiers-nowhere-to-run-nowhere-to-hide



Für Israels kriminelle Soldaten gibt es „kein Entkommen, kein Versteck“

Esteban Carrillo Lopez

4. FEBRUAR 2025

Die Hind Rajab Foundation (HRF) führt eine weltweite Rechtskampagne gegen israelische Soldaten, die an Kriegsverbrechen beteiligt sind, und zwingt diese Truppen zunehmend dazu, internationale Reisen zu vermeiden, da sie sonst verhaftet werden könnten – und verweigert Israel die rechtliche Straffreiheit, die es verzweifelt anstrebt.

Am 4. Januar mussten der israelische Reservist Yuval Vagdani und seine Freunde ihren „Traumurlaub“ in Brasilien abrupt beenden und im Schutz der Dunkelheit ins Nachbarland Argentinien fliehen. Die örtliche israelische Botschaft hatte einen Hinweis erhalten, dass das Bundesgericht in Brasilia einen Haftbefehl gegen Vagdani wegen Kriegsverbrechen vorbereitet, die er während seines Einsatzes bei der Givati-Brigade im Norden des Gazastreifens begangen hatte.

Berichten zufolge spielte das israelische Außenministerium eine entscheidende Rolle dabei, Vagdani bei der Flucht vor der Strafverfolgung zu helfen, indem es die brasilianische Souveränität verletzte und dafür sorgte, dass er aus Morro de Sao Paulo im Bundesstaat Bahia nach Argentinien und von dort nach Miami geschmuggelt wurde, bevor er schließlich wieder in Israel landete.

Wenige Tage vor seiner nächtlichen Flucht wurde den brasilianischen Justizbehörden ein 500-seitiger Bericht vorgelegt, in dem Vagdani seine eigenen Social-Media-Beiträge als Beweismittel für seine Verbrechen gesammelt hatte. In diesen Beiträgen präsentiert sich der israelische Reservist genüsslich dabei, wie er Sprengstoff anbringt und ganze Wohngebäude im Norden des Gazastreifens in die Luft jagt, wo die israelische Armee monatelang Zehntausende Palästinenser getötet und fast die gesamte zivile Infrastruktur zerstört hat.

Obwohl seine Verbrechen nicht in Brasilien begangen wurden, das ein Unterzeichnerstaat internationaler Verträge wie der Genfer Konvention und des Römischen Statuts ist, kam das Land seiner rechtlichen Verantwortung nach, die Angelegenheit zu untersuchen und die entsprechenden rechtlichen Schritte einzuleiten.

Der brasilianische Gerichtsprozess wurde zu einem Meilenstein im weltweiten Kampf gegen die Straflosigkeit israelischer Soldaten und Beamter, die für den ersten live übertragenen Völkermord der Welt verantwortlich sind. In den letzten Monaten wurden in vielen Ländern weltweit Dutzende ähnlicher Klagen eingereicht. Von Sri Lanka bis Thailand, von Schweden bis Ecuador stehen einzelne israelische Soldaten im Mittelpunkt eines globalen Kampfes, der vor nationalen Gerichten ausgetragen wird.

An der Spitze dieses Kampfes steht die Hind Rajab Foundation (HRF), eine in Belgien ansässige NGO, die im September 2024 als Ableger der Bewegung des 30. März gegründet wurde. Die HRF, benannt nach dem sechsjährigen palästinensischen Mädchen Hind Rajab, das vor einem Jahr von israelischen Truppen in Gaza-Stadt auf grausame Weise ermordet wurde, hat Schockwellen durch den israelischen Sicherheits- und Politikapparat geschickt und die Behörden gezwungen, neue Maßnahmen zu ergreifen, um die Identität von Truppenmitgliedern aller Ränge zu verbergen, und offizielle Richtlinien herauszugeben, wie man eine Verhaftung bei Auslandsreisen vermeiden kann.

Während die israelischen Streitkräfte ihren Fokus auf das besetzte Westjordanland verlagern, bleibt die HRF ihrer Mission treu, reicht Anzeigen wegen Kriegsverbrechen bei Gerichten weltweit ein und zwingt israelische Soldaten, Reisen zu vermeiden, da sie sonst Gefahr laufen, verhaftet zu werden.

Dyab Abou Jahjah, der Vorsitzende der HRF, ein libanesisch-belgischer Völkerrechtler, sprach kürzlich in einem Exklusivinterview mit The Cradle über den Beitrag der Stiftung, die Unterstützung, die sie aus der ganzen Welt erhalten hat, und die Drohungen, die israelische Behörden öffentlich gegen ihn und die Stiftung ausgesprochen haben.

(Dieses Interview wurde aus Gründen der Länge und Klarheit bearbeitet)

The Cradle: Was steckt hinter der Strategie der HRF, einzelne israelische Soldaten ins Visier zu nehmen? Was ist das letztendliche Ziel der Stiftung?

Jahjah: Wenn es zu Völkermord oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit kommt, besteht weltweit ein Bedürfnis nach Gerechtigkeit und Rechenschaftspflicht, nicht nur seitens der Opfer, sondern auch seitens derer, die sich mit ihnen solidarisieren. Wie viele andere war ich zutiefst betroffen, als ich die Straflosigkeit der Israelis miterlebte, die diese Verbrechen nicht nur begingen, sondern auch aufzeichneten und in den sozialen Medien veröffentlichten, als stünden sie über jeglichem Rechtsrahmen.

Diese Provokationen führten vor fast 15 Monaten zu Diskussionen und einer Einigung mit den Menschen in meiner Umgebung, dass etwas getan werden müsse. Unser Hauptziel ist es, die Straflosigkeit zu beenden und eine Form der Rechenschaftspflicht für diese Verbrecher zu schaffen.

Wir haben im November 2023, einen Monat nach Beginn des Völkermords, über die March 30 Movement damit begonnen, Fälle einzureichen. Wir haben festgestellt, dass bei Kriegsverbrechen zwar das Völkerrecht im Vordergrund steht, diese Art von Recht aber oft durch geopolitische Erwägungen eingeschränkt wird und den Launen von Staaten und mächtigen Einzelpersonen unterliegt.

Außerdem leistet es in der Regel nur einen recht langsamen Beitrag. Daher haben wir beschlossen, dies zu umgehen und direkt auf nationales Recht zurückzugreifen, denn Länder können sich dafür entscheiden, internationales Recht durchzusetzen oder nicht, aber keine Nation, die etwas auf sich hält, wird ihr eigenes Gerichtssystem missachten. Da die Bewegung des 30. März einen breiteren Anwendungsbereich hat, haben wir beschlossen, eine Organisation zu gründen, die Teil der Bewegung ist, sich aber ausschließlich auf Rechtsstreitigkeiten konzentriert. So wurde die Hind Rajab Foundation ins Leben gerufen.

The Cradle: Welche Gerichtsbarkeiten sind Ihrer Meinung nach am effektivsten bei der Verfolgung dieser Fälle? Haben Sie gesehen, dass die mächtigen Verbündeten Israels Druck auf die Gerichtsbarkeiten ausüben, bei denen Klagen eingereicht wurden?

Jahjah: Wir kämpfen in zwei Arten von Fällen. Da sind zum einen die Fälle gegen Doppelstaatsangehörige, die am Völkermord in Gaza beteiligt waren. Und dann gibt es Fälle gegen Soldaten auf Besuch, von denen wir nicht wissen, ob sie eine andere Staatsangehörigkeit haben, aber wir wissen, dass sie Kriegsverbrechen begangen haben, und sie reisen hauptsächlich aus touristischen Gründen ins Ausland.

Unsere Hauptstrategie besteht darin, uns auf Doppelstaatsangehörige zu konzentrieren, weil wir im Gegensatz zu reisenden Soldaten die Zeit haben, fundierte Fälle gegen sie aufzubauen.

Wenn ein Soldat ein Land wie Zypern oder Brasilien besucht, können wir eine Beschwerde einreichen, da diese Länder das Römische Statut unterzeichnet haben. Wir sind der Meinung, dass durch ihre Einreise die Gerichtsbarkeit des Landes aktiviert wird und es die Verantwortung hat, zu handeln.

Einige Länder lehnen diesen Ansatz ab und wollen sich der im Statut geforderten Rechenschaftspflicht entziehen. Wir müssen sie dazu drängen, die Gerichtsbarkeit zu akzeptieren, was eine Herausforderung sein kann, aber manchmal auch einen Beitrag leistet, wie in Zypern und Brasilien, wo die israelischen Behörden gezwungen waren, ihre Soldaten außer Landes zu schmuggeln.

Es gibt immer Unterschiede zwischen den Ländern. In einigen herrscht völlige Gleichgültigkeit; sie sagen uns: „Wir werden nicht handeln“, insbesondere in Bezug auf Soldaten auf Besuch. Bei Doppelstaatsangehörigen, wie z. B. spanischen Staatsangehörigen, kann Spanien keine fehlende Gerichtsbarkeit geltend machen.

So wiesen die Behörden in Barcelona beispielsweise unsere Beschwerde gegen einen spanisch-israelischen Soldaten zunächst ab, aber nach dem Römischen Statut sind sie verpflichtet, zu handeln. Wenn ein spanischer Staatsbürger beteiligt ist, kann Spanien nicht behaupten, es sei nicht zuständig. Es geht hier nicht mehr um die universelle Gerichtsbarkeit, gegen die sich viele Staaten sträuben, um diplomatische Konflikte zu vermeiden.

Bei Doppelbürgern ist die Zuständigkeit eindeutig durch das nationale Recht definiert, sodass es in ihren Fällen am wahrscheinlichsten ist, dass es zu Verurteilungen kommt.

The Cradle: Wie spürt HRF diese Soldaten auf und kann so schnell Beschwerde einreichen?

Jahja: Ich kann zwar nicht alle Details offenlegen, um der Gegenseite keine Einblicke in unsere Arbeitsweise zu gewähren, aber ich kann sagen, dass wir uns auf öffentlich zugängliche Informationen stützen, insbesondere auf soziale Medien. Wir sind keine Strafverfolgungsbehörde und verfolgen keine Personen, aber wir analysieren öffentlich zugängliche Daten – das, was Soldaten selbst online posten. Viele israelische Soldaten prahlen offen mit ihren Verbrechen und teilen Videos und Fotos von sich selbst in Gaza.

Wenn sie auf öffentlichen Plattformen posten: „Oh, schaut mal, ich bin in Spanien. Ich bin in Brasilien, ich bin hier und ich bin dort“, dann sehen wir das.

Wir nutzen auch investigativen Journalismus, um unsere Fälle zu untermauern. Im Gegensatz zu Journalisten ist unsere Arbeit jedoch auf rechtliche Schritte ausgerichtet, was bedeutet, dass jeder Schritt mit forensischen und juristischen Anforderungen übereinstimmen muss, um die Fälle nicht zu gefährden.

The Cradle: Hat sich Israels neuer Versuch, die Identität von Soldaten zu verbergen, auf Ihren Beitrag ausgewirkt?

Jahja: Überhaupt nicht. Wenn man sich selbst dabei filmt, wie man ein Verbrechen begeht, ist das im Grunde genommen ein Geständnis. Dieses Material wurde bereits gesammelt. Es wurde gespeichert, heruntergeladen und enthält seine Metadaten. Es ist bereit, vor Gericht präsentiert zu werden. Jetzt ist es also zu spät für sie, um mit dem Löschen von Dingen zu beginnen.

Wenn sie aufhören würden, soziale Medien zu nutzen, wüssten wir nicht, wann sie im Urlaub sind, da wir keine andere Möglichkeit haben, das herauszufinden. Aber ich sehe niemanden aus dieser Generation, der die Nutzung sozialer Medien einstellen würde; ich glaube nicht, dass das passieren wird.

Außerdem sind die Maßnahmen, die die Israelis ergriffen haben, begrenzt und richten sich hauptsächlich an die israelischen Medien. Sie befassen sich nicht wirklich mit dem, was diese Soldaten posten. Das ist in zweierlei Hinsicht seltsam. Erstens ist es seltsam, weil die israelischen Medien nicht die Hauptinformationsquelle über die Soldaten sind; das wären ihre eigenen sozialen Medien.

Zweitens ist es moralisch fragwürdig, Soldaten anzuweisen, ihre Verbrechen nicht mehr in den sozialen Medien zu veröffentlichen, anstatt sie anzuweisen, keine Verbrechen mehr zu begehen. Abgesehen davon glaube ich nicht, dass die Maßnahmen der Israelis unseren Beitrag in irgendeiner Weise beeinträchtigen werden.

The Cradle: Welche Art von Unterstützung hat HRF von internationalen Rechtsverbänden erhalten?

Jahja: Denken Sie daran, dass wir unsere Fälle im Allgemeinen erst dann öffentlich machen, wenn es notwendig ist. Warum verfolgen wir diesen Ansatz? Weil wir den Verdächtigen überraschen wollen.

Unsere Rolle ist streng juristisch, aber wir würdigen Bemühungen, die nötigenfalls öffentlichen Druck ausüben. Wir werben nicht aktiv um Unterstützung, aber wenn lokale Organisationen Fälle aufgreifen, ermutigen wir sie. In Brasilien wurde unser Fall beispielsweise durch ein Leck bei den brasilianischen Behörden öffentlich, was uns zu einer Reaktion zwang.

Einige Fälle erfordern ein gewisses Maß an öffentlicher Kommunikation, insbesondere in Ländern, die das Römische Statut nicht unterzeichnet oder ratifiziert haben, wie Thailand oder Sri Lanka. Dort kann durch die öffentliche Meinung Druck erzeugt werden.

In Chile stellten wir fest, dass der Verdächtige sich schnell bewegte. Unsere Anwälte vor Ort sagten: „Macht das öffentlich.“ Nachdem wir das getan hatten, übernahmen Verbände den Fall und leiteten einen neuen ein, wodurch der Druck erhöht wurde. Dennoch glaube ich, dass der Verdächtige zu diesem Zeitpunkt bereits außer Landes war.

Es ist wichtig, die Debatte fortzusetzen und den Druck aufrechtzuerhalten. Ich ermutige jede Gruppe, die Gerechtigkeit sucht, aktiv zu werden. Indem wir Fälle einreichen und diskutieren, inspirieren wir andere, sich zu mobilisieren, mehr Fälle einzureichen und sich an nationalen Debatten zu beteiligen.

The Cradle: Hat die HRF Unterstützung aus arabischen oder mehrheitlich muslimischen Ländern oder der Diaspora erhalten?

Jahja: Die Stiftung lehnt jedes Hilfsangebot von Staaten ab, egal ob es sich um arabische, europäische, amerikanische oder andere Staaten handelt. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, keine Gelder von Ländern anzunehmen, auch nicht von der EU und Belgien, meinem Heimatland. Obwohl wir Anspruch auf belgische Subventionen haben, lehnen wir diese ab, weil wir unsere Unabhängigkeit bewahren wollen.

Wir nehmen auch keine Mittel von NGOs, Stiftungen oder anderen Einrichtungen an. Unsere einzige Finanzierung stammt aus kleinen Einzelspenden über unsere Website. So stellen wir sicher, dass unser Beitrag unabhängig bleibt und nur den Menschen gegenüber rechenschaftspflichtig ist, nicht gegenüber Regierungen oder NGOs.

The Cradle: Verfolgen andere Organisationen ähnliche rechtliche Strategien? Gab es bereits Verfahren gegen Unternehmen, die den Völkermord unterstützt haben?

Jahja: Viele Organisationen sind daran interessiert, unseren Ansatz zu übernehmen, und wir ermutigen sie dazu. Die meisten konzentrieren sich jedoch auf hochrangige Beamte oder die Mittäterschaft von Unternehmen, was notwendig und wertvoll ist. Wir sind der Meinung, dass die Verfolgung einzelner Soldaten greifbarer ist und sich direkt auf ihr Leben auswirkt. Deshalb hat unser Ansatz bei den Israelis einen Nerv getroffen und sie in gewisser Weise in Hysterie versetzt – sie erkennen, dass ihre Soldaten persönlich gefährdet sind.

Diese Aktion ist konkreter als nur zu sagen: „Ich werde den israelischen Staat verklagen“ oder „Ich werde diesen prominenten Führer verklagen“. Sie wirkt sich direkt auf das Leben von Soldaten aus, die vor Ort einen Völkermord begehen. Ich glaube, das ist der Grund, warum wir bedroht werden. Das ist auch der Grund, warum es erheblichen Widerstand gegen uns gibt und viele Organisationen aufgrund dieser Drohungen zögern, unserem Beispiel zu folgen.

Ich fordere diese Organisationen jedoch auf, weiterzumachen, denn wenn wir alle anfangen, Maßnahmen zu ergreifen, wird niemand mehr herausgegriffen oder in die Enge getrieben, weil er Gerechtigkeit sucht. Leider befürchte ich, dass wir im Moment die Hauptlast dieses Problems tragen, weil nicht genug Organisationen, wenn überhaupt, bereit sind, sich damit zu befassen.

The Cradle: Welche Drohungen hat HRF von israelischen Behörden erhalten? Wie ernst nehmen Sie diese?

Jahja: Ich bin seit Jahren Aktivist und habe schon früher Drohungen erhalten, aber diesmal ist es anders. Noch bevor mich der israelische Minister für Diaspora-Angelegenheiten, Amichai Chikli, öffentlich bedroht hat, haben mich die belgischen Behörden wegen Sicherheitsbedenken kontaktiert. Als Chikli mir am X sagte, ich solle „auf meinen Pager aufpassen“ – ein Hinweis auf die israelischen Terrorakte im Libanon – wurde mir klar, dass es sich nicht um leere Drohungen handelte.

Mein erster Gedanke war: „Der Typ ist verrückt“ – vielleicht ein Extremist, wie die meisten Leute in seiner Regierung. Die Analyse des belgischen Sicherheitsdienstes stimmte mir jedoch zu, dass dies die allgemeine Stimmung innerhalb der derzeitigen israelischen Regierung widerspiegelte. Es ist gefährlich, wenn ein Minister solche Aussagen macht.

Mein Anwalt sagte, dass dies eindeutig eine Androhung eines Terroranschlags darstellt. Als belgischer Staatsbürger hat Chikli mich bedroht und Belgien dem Risiko von Terroranschlägen ausgesetzt. Die belgischen Sicherheitsdienste nehmen dies sehr ernst. Und wir werden nicht hier sitzen und weinen und sagen: „Wir sind Opfer; seht, wir werden bedroht.“ Infolgedessen haben wir nach belgischem Terrorismusrecht Klage gegen Chikli eingereicht.

All dies geschah vor dem geplanten Besuch des israelischen Ministers in Brüssel anlässlich einer Veranstaltung im Europäischen Parlament. Trotz der Diskretion unserer Stiftung erfuhren sie von dem Fall. Wir waren noch in Gesprächen mit der Justiz, da die Einreichung eines solchen hochrangigen Falls in Belgien viele vorbereitende Schritte erfordert, darunter Debatten über die Zulässigkeit, die Gerichtsbarkeit und die Immunität.

Kurz vor seiner Reise erkundigte sich Israel, ob Chikli Immunität genieße, und die Antwort aus Brüssel lautete nein. Die Justiz stimmte unseren Argumenten zu und erklärte: „Nein, er hat keine Immunität.“ Auf dieser Grundlage sagte er seinen Besuch ab.

The Cradle: Was halten Sie davon, dass Nationen wie Polen und Frankreich israelischen Beamten, die vom IStGH gesucht werden, Immunität gewähren?

Jahja: Zunächst einmal haben die Haftbefehle des IStGH zu lange gedauert; sie hätten viel schneller ausgestellt werden sollen, aber sie wurden schließlich ausgestellt. Das ist eine bedeutende Entwicklung, weil sie mehr Spielraum für unsere Aktionen geschaffen hat. Sie hat unseren Argumenten Substanz verliehen. Das war ein entscheidender Schritt.

Allerdings kam es in den USA und einigen europäischen Ländern schnell zu Gegenreaktionen gegen den IStGH, die bis heute anhalten. Jeder Unterzeichner des Römischen Statuts ist rechtlich an die Konvention gebunden, mit der der Internationale Strafgerichtshof gegründet wurde. Wenn ein Land behauptet, sich nicht an bestimmte IStGH-Entscheidungen und Haftbefehle zu halten, behauptet es im Grunde, dass es nicht rechtsstaatlich regiert wird, und deutet auf eine mangelnde Gewaltenteilung hin.

Auch wenn mir der Begriff nicht gefällt, geben diese Nationen zu, dass sie Bananenrepubliken sind. Wenn man ein internationales Abkommen unterzeichnet, insbesondere eines, das Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit betrifft, und dann erklärt: „Oh, wir werden uns nicht an diesen Haftbefehl halten“, dann behandelt man das Gesetz nach Belieben. Das Gesetz sollte niemals nach Belieben angewendet werden; es sollte immer konsequent angewendet werden, oder? Wenn es nach Belieben angewendet wird, dann ist es kein Gesetz, sondern ein Privileg.

In diesem Sinne respektiere ich die Position der USA, denn die Amerikaner haben das Römische Statut nicht unterzeichnet und den IStGH nie anerkannt. Sie haben sogar ein Gesetz namens „Haager Invasionsgesetz“, das eindeutig besagt, dass die Vereinigten Staaten in die Niederlande einmarschieren werden, um amerikanische Staatsbürger oder Verbündete zu befreien, wenn diese vor den IStGH gebracht werden. So weit gehen sie, aber sie bleiben konsequent bei ihrer Haltung.

Ich habe jedoch keinerlei Respekt vor einem europäischen Land oder einem anderen Land, das das Römische Statut unterzeichnet hat und israelischen Politikern Immunität gewährt. Das ist ein echter Skandal für diese Länder, und ich denke, ihre Bevölkerung sollte das auch so sehen.

The Cradle: Nach der Wahl von Nawaf Salam zum libanesischen Premierminister ist die ugandische Richterin Julia Sebutinde amtierende Präsidentin des Internationalen Gerichtshofs. Sebutinde war die einzige ständige Richterin am Internationalen Gerichtshof, die gegen eine der Maßnahmen im Völkermordverfahren Südafrikas gegen Israel stimmte. Glauben Sie, dass sich die Ernennung von Sebutinde auf das Verfahren gegen Israel oder auf die von der Stiftung vorgebrachten Rechtsfälle auswirken wird?

Jahja: Ich beginne mit dem letzten Punkt: Es wird uns nicht beeinflussen. Wie bereits erwähnt, konzentriert sich unsere Strategie auf das nationale Recht. Was den Fall Südafrikas vor dem Internationalen Gerichtshof betrifft, der der wichtigste Aspekt von allem ist, was derzeit geschieht – ob im Zusammenhang mit unserem Beitrag oder dem IStGH –, so wird der Fall vor dem IStGH zur Anerkennung des Völkermords als solcher führen.

Sobald dies geschieht, was in etwa zwei Jahren erwartet wird, werden sich sowohl auf internationaler als auch auf nationaler Ebene zahlreiche und unaufhaltsame rechtliche Wege eröffnen.

In diesem Sinne ist es bedauerlich, dass jemand, der als voreingenommen und pro-israelisch gilt, als Präsidentin des IGH fungiert. Dies bedeutet jedoch nicht, dass sie einen wesentlichen Einfluss haben wird, da sie letztendlich nur eine Stimme hat, genau wie alle anderen Richter. Die Präsidentschaft ist eher eine zeremonielle Rolle. Ich glaube nicht, dass sie dadurch genügend Möglichkeiten erhält, die Arbeit des Gerichts zu stören. Wenn sie dies versucht, würde sie meiner Meinung nach als Präsidentin disqualifiziert werden.

Daher sehe ich dies nicht als Ausweg für Israel. Die Arbeitsweise des Gerichts, wenn es eine Stimme gegen 14 ist oder sich sogar auf drei Stimmen gegen 12 ändert, bleiben diese Änderungen weitgehend wirkungslos, um die Verfahren zu stoppen.

The Cradle: Werden vor Ort immer noch Beweise für israelische Kriegsverbrechen gesammelt?

Jahja: Ich glaube, dass die Arbeit vor Ort nie wirklich aufgehört hat, selbst während des Völkermords. Einige sehr mutige Organisationen und Menschenrechtsaktivisten haben versucht, so viele Beweise wie möglich zu sammeln, und viele von ihnen wurden sogar direkt von den Israelis ins Visier genommen. Ich gehe davon aus, dass dieser Beitrag nun vervielfacht wird.

Ich werde mich in den kommenden Wochen mit einigen Personen treffen, die mit dieser Art von Beiträgen vor Ort in Verbindung stehen, um zu sehen, wie sie unsere Fälle unterstützen und unsere Forensik stärken können, damit wir uns nicht ausschließlich auf die Online-Forensik verlassen und tiefer in die Materie eintauchen können. Dies wird dazu beitragen, ein vollständiges Bild der Geschehnisse zu erstellen. Für uns reichen die Beiträge der Soldaten in den sozialen Medien nicht immer aus, um Fälle zu bearbeiten; wir müssen den gesamten Tatort rekonstruieren.

Für uns ist ein Video nicht einfach nur ein Video. Es stellt für uns ein Verbrechen dar. Wir fragen uns: Was ist dort passiert? Welche Verbrechen wurden begangen? Dann müssen wir immer den Ort identifizieren. Wo hat es stattgefunden? Wenn es in einem Haus war, wo ist dieses Haus? Wer ist der Eigentümer? Was ist der Zeitrahmen? Was ist in diesem Gebiet passiert? Welche israelischen Einheiten waren dort aktiv? Brigaden, Bataillone usw. Und dann, auf der Seite des Opfers, wer ist der Eigentümer und wer sind die Nachbarn? Was ist mit ihnen passiert? Denn wenn sie das mit ihrem Haus gemacht haben, haben sie es vielleicht auch mit dem Haus nebenan gemacht. Können wir herausfinden, ob der Eigentümer dieses Hauses tot ist? Können wir den Eigentümer des Nachbarhauses identifizieren? Es ist sehr aufwändig, einen Fall zu bearbeiten, der sich um den Tatort dreht. Wenn man vor Ort Leute hat, die sich nicht nur auf Videos und Online-Forensik verlassen, ist das definitiv eine große Bereicherung für unsere Arbeit.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten spiegeln nicht unbedingt die von The Cradle wider.

