Trump bekämpft nicht den Antisemitismus. Er nimmt Kritiker Israels ins Visier

Antony Loewenstein

14. Mai 2025

Die bewusste Vermischung von Zionismus und Judentum durch den Westen trägt nichts zum Schutz jüdischen Lebens bei

Teilnehmer halten eine israelische Flagge und Trump-Plakate hoch auf dem Parteitag der Republikaner in Milwaukee, Wisconsin, am 16. Juli 2024 (Joe Raedle/Getty Images/AFP)

Die Keffiyeh und Wassermelonen sind antisemitische Symbole.

Das geht aus einer Schulung hervor, die die New Yorker Polizei im Januar von Organisationen erhalten hat, die eng mit der pro-israelischen Gemeinschaft verbunden sind. Das US-amerikanische Magazin Jewish Currents, das Einzelheiten über die Schulung erfahren hat, stellte den Schwerpunkt der Präsentation in Frage.

„Sie setzen jede Sorge um die Menschlichkeit oder die Rechte der Palästinenser – und in einigen Fällen sogar die Existenz der Palästinenser selbst – aktiv mit Antisemitismus gleich“, sagte Dove Kent, US-Senior Director der Diaspora Alliance, einer Gruppe, die Antisemitismus und dessen Instrumentalisierung bekämpft, gegenüber Jewish Currents. “Nichts davon trägt zur Erhöhung der Sicherheit der Juden bei.“

Kaum eine Woche vergeht, ohne dass Mainstream-Medien und zionistische Gruppen der Öffentlichkeit erzählen, dass der Antisemitismus einen neuen Höchststand erreicht habe.

Der Vorsitzende der Anti-Defamation League (ADL), Jonathan Greenblatt, stellte kürzlich in der CNN die neuen Forschungsergebnisse seiner Organisation vor, wonach antisemitische Vorfälle seit 2015 um das Zehnfache in die Höhe geschnellt seien.

Die ADL räumt jedoch ein, dass 58 Prozent der 9.354 im Jahr 2024 untersuchten Vorfälle „mit Israel oder dem Zionismus in Verbindung standen“. Nach dieser Logik ist es antisemitische Rhetorik, die Juden bedroht, wenn ein Demonstrant an einer amerikanischen Universität ruft: „Vom Fluss bis zum Meer, Palästina wird frei sein“.

Friedlicher Aktivismus gegen Völkermord wird als von Natur aus verdächtig dargestellt. Aus diesem Grund befürworten Gruppen wie die ADL die Zensur beliebter Social-Media-Apps, weil „wir wirklich ein TikTok-Problem haben“ – nämlich eine jüngere Generation, die nicht pro-israelisch genug ist.

Gefährliche Darstellung

Es überrascht nicht, dass viele Menschen negativ reagieren, wenn sie täglich Bilder im Internet sehen, auf denen Israel palästinensische Kinder in Gaza massakriert und damit prahlt. Die jüngsten Meinungsumfragen in den USA zeigen einen starken Rückgang der Unterstützung für Israel, wobei die Mehrheit der Befragten unter 49 Jahren eine negative Meinung von dem Land hat.

In Krisenzeiten für die jüdische Vorherrschaft und Israel ist es leicht zu behaupten, dass die Ursache dafür Antisemitismus ist – ein alter und irrationaler Hass auf Juden, weil sie Juden sind.

Diese Darstellung ist jedoch gefährlich und weitgehend unzutreffend. Echter Antisemitismus, also die gezielte Verfolgung von Juden und Synagogen, kommt in mehreren Ländern vor und sollte uns alle beunruhigen. Kein Angriff auf Juden, nur weil sie Juden sind, ist jemals gerechtfertigt. Es ist eine Geißel, die energisch bekämpft werden muss, ebenso wie der zunehmende Hass gegen alle Minderheiten.

Aber die absichtliche Vermischung von Israel und Judentum – vorangetrieben von praktisch allen etablierten zionistischen Gruppen im Westen, der Trump-Regierung und den Mainstream-Medien – schürt die Debatte und trägt nichts zum Schutz jüdischen Lebens bei.

Wenn Israel in Gaza, im besetzten Westjordanland, im Libanon, in Syrien und darüber hinaus beispiellose Gewalt entfesselt, ist das dann die Verantwortung der weltweiten jüdischen Diaspora? Viele Juden haben keine konkrete Verbindung zu Israel und seiner Regierung, aber was ist mit den prominenten Stimmen, die Israel und seinen Premierminister mehr lieben als ihre eigenen Mütter?

Der Zionismus ist eine Ideologie, die sich um einen Staat dreht, der wie jede andere Nation auf der Erde in Frage gestellt werden kann und sollte.

Als Jude weiß ich, dass Nichtjuden oft verwirrt und empört sind über die uneingeschränkte Unterstützung, die einige in der jüdischen Gemeinschaft Israel entgegenbringen, selbst angesichts des Völkermords in Gaza. Gibt es keine roten Linien? Gibt es keine israelischen Handlungen, die diese blinde Unterstützung zum Stillstand bringen würden?

Da Israel ein stolzer jüdischer Supremacistischer Staat ist, der Nichtjuden aktiv diskriminiert, tötet und ins Visier nimmt, überrascht es mich nicht, dass manche keinen Unterschied zwischen israelischen Juden und Juden in der Diaspora sehen. Israel und seine Unterstützer behaupten, dass es keinen wirklichen Unterschied in der Ideologie oder den Überzeugungen gibt. So gedeiht und schwelt eine Form des Antisemitismus.

Zionismus ist nicht Judentum. Antizionismus ist nicht Antisemitismus. Der Zionismus ist eine Ideologie, die sich um einen Staat dreht, der wie jede andere Nation auf der Welt in Frage gestellt werden kann und sollte. Jeder Staat muss sich an das humanitäre Völkerrecht halten und alle seine Bürger human und gleich behandeln. Israel und eine Reihe anderer Länder verfehlen diese grundlegende Verantwortung offensichtlich.

Die Trump-Regierung hat sich öffentlich zur Bekämpfung des Antisemitismus verpflichtet, zumindest behauptet sie das – in Wirklichkeit ist dies jedoch ein Krieg gegen die „bösen“ Juden und all jene, die nicht uneingeschränkt zur Brigade der Israel-Verteidiger gehören. Mehr als 500 Rabbiner und Kantoren haben kürzlich eine Erklärung unterzeichnet, in der sie die Antisemitismus-Agenda des Weißen Hauses als bewusst spaltend ablehnen.

Eine Echokammer schaffen

Präsident Donald Trumps Krieg gegen die Hochschulbildung unter dem Deckmantel des Schutzes der Juden ist ein Vorwand, um Universitätsverwaltungen dazu zu zwingen, „sichere Räume“ für Nicht-Denken zu schaffen, in denen nur sanktionierte Äußerungen zu Israel, Palästina, Religion, US-Außenpolitik und Islam akzeptabel sind (und mit Bundesmitteln belohnt werden).

Ein ernsthaftes Bildungskonzept würde sich beispielsweise mit der Frage befassen, warum weltweit so viele junge Menschen so wenig über den Holocaust und die Gräueltaten des Nazi-Regimes wissen oder warum es eine lange und noble Tradition jüdischen Widerstands gegen den israelischen Nationalismus und Rassismus gibt.

Leider haben sich zu viele andere Juden, die es besser wissen sollten, für die Agenda Trumps und die gewaltsame Entfernung gewaltfreier, pro-palästinensischer Aktivisten, die keine US-Gesetze gebrochen haben, begeistert.

Was heute gegen Muslime und andere Minderheiten gerichtet ist, wird unweigerlich auf die Juden zurückfallen. Wer das nicht versteht, kennt weder die Geschichte noch Trumps rechtsextreme Agenda. Trump und seine Gefolgschaft interessieren sich nicht für echten Antisemitismus, sondern wollen antiisraelische Äußerungen kontrollieren und unterbinden.

Die Instrumentalisierung des Antisemitismus im Dienste des israelischen Extremismus ist kein Zeichen der Freundschaft gegenüber der jüdischen Gemeinschaft. Ein kürzlich in Haaretz erschienener Artikel trug die Überschrift: „Wartet, bis die Juden für den Niedergang Harvards verantwortlich gemacht werden.“ Selbst einige israelische Wissenschaftler haben die Gefahren erkannt und in einem offenen Brief erklärt, dass die US-Regierung „antisemitische Stimmungen schürt, die leicht zu chauvinistischen, exklusivistischen und rassistischen Klischees führen können“.

Trumps Antisemitismusbeauftragter ist Rabbi Yehuda Kaploun, ein ultraorthodoxes Mitglied der Chabad-Lubawitsch-Bewegung und langjähriger Freund der führenden Pro-Israel-Aktivistin Miriam Adelson. Er ist ein starker Befürworter der Unterdrückung legitimer Meinungsäußerungen.

Der Kampf gegen Antisemitismus ist wichtig und verdient eine engagierte Kampagne mit Maßnahmen, Aufklärung und intellektueller Strenge. Die Trump-Regierung ist sowohl unfähig als auch unwillig, diese Geißel zu bekämpfen, und strebt stattdessen die Schaffung eines Echoraums pro-israelischer Stimmen an, um ihre aggressivsten Anhänger – Juden, Christen und Evangelikale – zu beschwichtigen.

Die eigenen Handlungen Israels seit dem 7. Oktober 2023 haben die antijüdische Stimmung weltweit verstärkt. Je früher der israelische Militarismus und die Vorherrschaft isoliert und beendet werden, desto besser für die Sicherheit der Juden weltweit.

Antony Loewenstein ist unabhängiger Journalist, Bestsellerautor, Filmemacher und Mitbegründer von Declassified Australia. Er hat für den Guardian, die New York Times, die New York Review of Books und viele andere geschrieben. Sein neuestes Buch heißt „The Palestine Laboratory: How Israel Exports the Technology of Occupation Around the World“ (Das Palästina-Labor: Wie Israel die Technologie der Besatzung in die Welt exportiert). Zu seinen weiteren Büchern gehören „Pills, Powder and Smoke“, „Disaster Capitalism“ und „My Israel Question“. Zu seinen Dokumentarfilmen gehören „Disaster Capitalism“ und die Al Jazeera English-Filme „West Africa’s Opioid Crisis“ und „Under the Cover of Covid“. Von 2016 bis 2020 lebte er in Ostjerusalem.

