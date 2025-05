https://www.richardsilverstein.com/2025/05/13/us-hamas-direct-talks-free-us-hostage-bibi-is-abandoned/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_source_platform=mailpoet



Direkte Gespräche zwischen den USA und der Hamas befreien US-Geisel und lassen Bibi im Abseits stehen

Richard Silverstein, 13. Mai 2025

Vor einigen Wochen kündigten die USA eine historische Wende in ihren Beziehungen zur Hamas an. Nachdem sie jahrzehntelang direkte Gespräche abgelehnt hatten, gab die Trump-Regierung bekannt, dass sie solche Verhandlungen aufnehmen werde. Leider nahmen nur wenige Medien diese bemerkenswerte Veränderung und ihre größere Bedeutung zur Kenntnis: dass damit die Haltung Israels, direkte Gespräche abzulehnen, aufgegeben wurde. Damit wurde das Tabu zum Nachteil Israels gebrochen.

Letzte Woche trugen diese Gespräche Früchte, und der US-Unterhändler Steve Witkoff gab bekannt, dass die Hamas den letzten lebenden US-Geisel, Edan Alexander, an das Rote Kreuz übergeben werde. Dies geschah gestern.

Biden hat 16 Monate lang über Gaza gemeckert und gejammert, ohne etwas zu tun. Nachdem 40.000 Menschen in Gaza gestorben waren, ist alles, was er vorzuweisen hat, ein einziger Waffenstillstand, durch den einige amerikanische Geiseln freikamen. Trotz meiner Verachtung für Trump hat er in nur vier Monaten seiner Präsidentschaft den einzigen verbliebenen Amerikaner befreit.

Nachdem er 600 Tage in einem Kerker geschmachtete, will Dapper Don, dass der ehemalige Geisel nach Doha fliegt, wo er eine Siegesrunde drehen kann. Typische Selbstverherrlichung. Seine Familie lehnte dies angesichts seines Gesundheitszustands glücklicherweise ab.

Wir müssen uns von der Sicherheitshilfe [Waffen] der USA „entgiften“

Obwohl Netanjahu das ganze Ausmaß seiner Wut über diesen Schachzug nicht offenbart hat, sagte er doch, Israel müsse sich „von der Abhängigkeit von US-Sicherheitsgarantien entgiften“. Das ist reine Rhetorik, da Israel sich nicht von amerikanischen Waffen lösen kann. Es kann nur überleben, wenn wir die Waffenlieferungen aufrechterhalten, wie wir es seit dem 7. Oktober in Höhe von mehreren zehn Milliarden Dollar getan haben. Bibis Verärgerung offenbart etwas von seinem Groll darüber, dass er aus dem Prozess ausgeschlossen wurde. Allerdings haben amerikanische Waffen nichts mit der vorliegenden Frage zu tun. Wie üblich versucht er, vom Thema abzulenken, nämlich seiner Weigerung, ein Abkommen zu schließen.

Wie Witkoff feststellte, war der Grund für die direkten Verhandlungen der USA mit der Hamas, dass Netanjahu zu einem Hindernis für ihre Interessen geworden war. Er kam zu dem Schluss, dass der israelische Regierungschef kein Abkommen wollte (siehe Grafik von Witkoff) und dass die Kämpfe auf unbestimmte Zeit fortgesetzt werden sollten. Danach wurde klar, dass der Ausschluss Israels aus den Verhandlungen der einzige Weg zum Erfolg war.

Der israelische Regierungschef befindet sich in Bezug auf Trump in einer langen Pechsträhne. Nach einer langfristigen gemeinsamen Strategie unter Präsident Biden, die Houthi anzugreifen, die den weltweiten Schiffsverkehr durch den Persischen Golf fast vollständig blockiert hatten, gab Trump diese Politik und Israel auf. Er handelte direkt mit den Jemeniten ein Abkommen über die Einstellung der Feindseligkeiten auf beiden Seiten aus. Die USA würden ihre Angriffe einstellen, wenn die Houthi ihre Angriffe auf US-Schiffe einstellten. Bezeichnenderweise gab es keine Vereinbarung, die Angriffe auf Israel einzustellen.

Bibi wurde von Katars neuem Geschenk, der Air Force One, überrollt (Eran Wolkowski/Haaretz)

Heute unterzeichnete er ein Investitionsabkommen mit MBS über 600 Milliarden Dollar, das unter anderem die Aufhebung der US-Sanktionen gegen Syrien beinhaltet. Dies ist erneut ein Schlag ins Gesicht Israels, das den Süden Syriens besetzt hält und regelmäßig Ziele der syrischen Regierung angreift. Trump schneidet damit Israel, das eine interventionistische Politik verfolgt, praktisch die Beine weg.

Bezeichnenderweise wurde die Normalisierung der Beziehungen zwischen dem Königreich und Israel nicht erwähnt. Netanjahu hat diese Möglichkeit durch den Völkermord an den Palästinensern zunichte gemacht. MBS konnte dieses Verbrechen nicht einfach ignorieren und seinen Bürgern in die Augen schauen, wenn er Israel anerkannt hätte. Trump hingegen wird sich diese Gelegenheit, seine Verhandlungsfähigkeiten zu unter Beweis zu stellen, nicht entgehen lassen. Er wird sich von Bibi nicht in die Quere kommen lassen.

Es gibt noch einen weiteren Staat in der Region, der Trumps Status als bevorzugte arabische Nation erlangt: Katar. Der Emir hat die großzügige Angewohnheit, autoritären Führern wie dem türkischen Erdogan und Trump 747er zu schenken. Bibi hat ihm keine luxuriöse 747er anzubieten. Die Katarer erscheinen dem Meister der Deals äußerst attraktiv. Vor allem, wenn man bedenkt, wie viel Ärger Netanjahu mit seiner Weigerung, einen Waffenstillstand in Gaza und einen Geiselabkommen zu akzeptieren, verursacht hat. Wenn er die Wahl hat, bevorzugt der Präsident Siege, und genau das bieten diese arabischen Staaten.

Was den Iran betrifft, so haben Netanjahu und vor ihm Olmert bei dem US-Präsidenten für einen gemeinsamen Angriff auf die iranischen Nuklearanlagen geworben. Von Bush bis Biden haben alle Präsidenten dies abgelehnt, da sie befürchten, dass dies einen regionalen Konflikt auslösen könnte. In letzter Zeit haben israelische Regierungsvertreter argumentiert, dass die Ausschaltung der Hamas, der Hisbollah und der iranischen Luftabwehr den perfekten Zeitpunkt für einen solchen Angriff biete. Trump, der kein Fan von Kriegen im Nahen Osten ist, hat sich taub gestellt und stattdessen bilaterale Atomgespräche mit den iranischen Führern angekündigt. Es gab bereits vier Gesprächsrunden, die auf Fortschritte hindeuten. Es gab keine Indiskretionen und keine Beschwerden von beiden Seiten, im Gegensatz zu Witkoffs düsterer öffentlicher Einschätzung der Rolle Netanjahus in den Gaza-Gesprächen. Ein Abkommen mit dem Iran wäre ein schwerer Schlag für Netanjahus Politik der maximalen Feindseligkeit und Kriegslust.

Israel wird im Stich gelassen. Seine Unnachgiebigkeit schadet seinen Beziehungen zu seinem unverzichtbaren Verbündeten – demjenigen, der Israels endlose Kriege gegen seine regionalen Feinde bewaffnet und finanziert. Wie Netanjahu oben beklagte, könnten die Tage der US-Waffenlieferungen bald gezählt sein. Das grüne Licht für Israel, seine eigenen Interessen zu verfolgen, wann und wie es will, könnte bald auf Rot umspringen.

Eine bittere Pille für den Premierminister. Er hatte so lange die besten Karten in der Hand – er hat Israels größte Feinde zu Fall gebracht, ganz zu schweigen davon, dass er sein Korruptionsverfahren abgewendet und den Coup der Normalisierung mit der arabischen Welt gelandet hat – und jetzt das. Trump verdirbt ihm die Party. Das scheint einfach nicht fair zu sein.

Nachdem das Geiselnahmegeschäft unter Dach und Fach war, reiste Witkoff nach Jerusalem. Dort kündigte Netanjahu an, sein Verhandlungsteam nach Doha zurückzuschicken. Aber die Bedingungen, die er der Hamas anbot, waren dieselben, die sie wiederholt abgelehnt hatte. Entweder schickte er sie zurück, weil er zeigen wollte, dass er es ernst meint, obwohl er das nicht tut. Oder das Abkommen der USA und die damit verbundene Botschaft haben ihn aufhorchen lassen. Onkel Dons harte Liebe könnte Wirkung gezeigt haben. Andererseits sollte man Bibis Zynismus niemals unterschätzen. Er ist ein Betrüger, und ich bezweifle sehr, dass er an einem Abkommen interessiert ist.

Übersetzt mit Deepl.com

