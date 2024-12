https://electronicintifada.net/blogs/michael-f-brown/trump-genuflects-genocide-joe-pushes-hell-gaza



Trump beugt sich dem Völkermörder Joe und fordert eine „Hölle“ für Gaza

Michael F. Brown Rechte und Verantwortlichkeit

8. Dezember 2024

Donald Trump drohte „die Hölle im Nahen Osten“ an.

Mike Theiler UPI

Die andere Seite der Medaille – Donald Trump – ist zurück und droht bereits mit „dem Nahen Osten“ und vermutlich insbesondere mit Gaza, noch bevor er als Präsident ins Weiße Haus zurückkehrt.

Der rhetorische Schläger Trump läuft nicht vor glaubwürdigen Behauptungen über einen Völkermord in Gaza davon, wie es die mitschuldige Biden-Administration getan hat, weil sie sich weigert, zuzugeben, was sie angerichtet hat. Stattdessen macht sich der künftige Präsident den Völkermord im Gazastreifen von Präsident Joe Biden zu eigen und signalisiert, dass er zu weiteren Gräueltaten dort oder vielleicht im Iran bereit ist, wenn er sich entschließt, die Grenzen auf andere Weise zu verschieben.

Trump erklärte am 2. Dezember: „Bitte lassen Sie diese WAHRHEIT dazu dienen, um darzustellen, dass, wenn die Geiseln nicht vor dem 20. Januar 2025 freigelassen werden, dem Datum, an dem ich stolz das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten antrete, im Nahen Osten und für die Verantwortlichen, die diese Gräueltaten gegen die Menschheit begangen haben, die HÖLLE ZU ZAHLEN sein wird. Diejenigen, die dafür verantwortlich sind, werden härter getroffen werden, als irgendjemand in der langen und geschichtsträchtigen Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika.“

Niemand begeht Völkermord und Kriegsverbrechen so oft und mit so viel Stolz wie die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika – von den Massakern an der indigenen Bevölkerung über die transatlantische Versklavung bis hin zu dem Gemetzel und dem Tod in Südostasien, im Irak und jetzt in Gaza (mit Waffen aus den USA).

Drop Site News merkt jedoch an, dass Trumps Kommentar „anscheinend darauf abzielt, sich in eine Position zu bringen, in der er die Lorbeeren für etwaige Fortschritte bei den Waffenstillstandsgesprächen ernten kann, da die Verhandlungen zwischen der Hamas und ägyptischen Vermittlern bereits im Gange sind“.

Das ist sicherlich möglich.

Aber es ist nicht völlig auszuschließen, dass seine grausame Sprache zu einer realisierten Politik wird. Irgendwann könnte sich jemand gegen seine Drohungen wehren und ihn herausfordern, es auch durchzuziehen, indem er noch mehr Steuergelder ausgibt und dabei dieselben tödlichen Sümpfe und unerwarteten Folgen riskiert, die sich seine Vorgänger selbst eingebrockt haben.

Der texanische Senator Ted Cruz bezeichnete Trumps Äußerung als „fantastisch“ und „genau richtig“ und krähte inmitten des Völkermords im Gazastreifen und der Ausstellung von Haftbefehlen durch den Internationalen Strafgerichtshof gegen zwei israelische Führer: „Ich glaube, die Feinde Amerikas haben Angst vor Donald Trump.

Mag sein. Trump bringt eine kindliche Wut mit, die durch das furchterregendste Waffenarsenal der Welt unterstützt wird. Diese Kombination kann nicht einfach abgetan werden.

Es ist die „Madman-Diplomatie“ von Richard Nixon und Henry Kissinger auf Steroiden, die darauf abzielt, potenzielle Gegner vor einem unberechenbaren amerikanischen Präsidenten in die Knie zu zwingen.

Unterstützt wird er dabei von republikanischen Politikern, die dazu aufgerufen haben, den Gazastreifen in Schutt und Asche zu legen, den Ort dem Erdboden gleichzumachen und das Küstengebiet in einen Parkplatz zu verwandeln.

Trumps Kopf ist schwer einzuschätzen, ebenso wie die Ratschläge, die er dieses Mal im Amt erhalten wird. Die Personen, die er in den letzten Wochen in Schlüsselpositionen berufen hat, sind jedoch ausnahmslos stark pro-israelisch eingestellt und befürworten den israelischen Expansionismus und die Kreuzfahrerideologie.

Aber es gibt auch eine neue Entschlossenheit der Republikaner, Kriege für immer zu vermeiden. Daher ist es möglich, dass Trump eher auf destabilisierende Attentate zurückgreift, als neue Kriege zu beginnen, um seine kriegerische Rhetorik zu untermauern.

Trumps Wichtigtuer

Es überrascht nicht, dass Trumps Bemerkung breite Unterstützung von jenen Amerikanern erhielt, die sich für einen Angriff auf Gaza begeistern.

John Spencer, Vorsitzender des Lehrstuhls für urbane Kriegsführung am Modern War Institute in West Point, lobte den Schritt: „Das ist, was wir ‚keine Drohung, sondern ein Versprechen‘ nennen.“

Der langjährige antipalästinensische Kommentator Ben Shapiro nannte es eine „erstaunliche Aussage“, dass Trump die gesamte humanitäre Hilfe für Gaza einstellen könnte – eine verblüffende Vernachlässigung der Verantwortung zu einer Zeit, in der der Internationale Strafgerichtshof Haftbefehle gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und den ehemaligen Verteidigungsminister Yoav Gallant erlassen hat, unter anderem wegen „des Kriegsverbrechens des Aushungerns als Methode der Kriegsführung“.

Dies ist derselbe Ben Shapiro, der einmal sagte: „Israelis bauen gerne. Die Araber bomben gerne Mist und leben in offenen Abwässern. Das ist kein schwieriges Thema.“ Dann fügte er hinzu, dass „Siedlungen rocken“, wobei er ignorierte, dass sie nach internationalem Recht illegal sind.

Shapiro hat lachhaft behauptet, die Aussage sei aus dem Zusammenhang gerissen worden, aber er fügte den Kontext mehr als eine Stunde später hinzu, vermutlich nachdem er die negativen Reaktionen auf den Tweet gesehen hatte.

Und noch am selben Tag legte er nach, indem er seinen Rassismus auf die Palästinenser richtete und erklärte, dass es „nur die Pals [Palästinenser] und ihre Verbündeten“ seien, die „gerne Abwässer öffnen und Dinge in die Luft jagen“.

Er ist ein antipalästinensischer Fanatiker. Die Worte sind glasklar.

Eyal Yakoby, ein studentischer Aktivist und angehender Doktorand am Massachusetts Institute of Technology, lobte ebenfalls Trumps Kommentar: „Für alle, die sich wundern: So sieht Führung aus. Unsere Feinde sollten wissen, dass sie einen hohen Preis zahlen müssen, wenn sie auch nur ein einziges Haar auf dem Kopf eines Amerikaners berühren.

Diese Einstellung gilt nicht für amerikanische Bürger, die vom israelischen Militär getötet oder verletzt wurden. An dieser Front werden die USA eine Entschuldigung nach der anderen für Israel vorbringen und die Militärhilfe für den Apartheidstaat aufrechterhalten.

Yakoby, der ein Befürworter der weiteren israelischen Expansion zu sein scheint, fügte hinzu: „Das Schwanken und Beschwichtigen hat noch nie einen Beitrag geleistet und wird es auch nicht tun. Führung bedeutet, aufzustehen und unseren Feinden direkt zu sagen, dass, wenn ihr uns angreift, wir euch zehnmal härter treffen werden. So schafft man Abschreckung.“

Völkermord im Gazastreifen

Was Yakoby, ein Leugner des Völkermords im Gazastreifen, als „Abschreckung“ bezeichnet, hat zu dem geführt, was Amnesty International diese Woche als Völkermord bezeichnete.

Der nun zu erwartende unbegründete Vorwurf des Antisemitismus wurde schnell gegen die Gruppe erhoben:

Mitglieder des Kongresses schlossen sich dem Streit an, einige unterzeichneten eine Erklärung, in der sie den Bericht als „verleumderisch“ bezeichneten.

Sie schreiben, dass Amnesty International in ihrem Bericht „zugegebenermaßen auf schändliche Weise eine eigene Definition des Rechtsbegriffs ‚Völkermord‘ geschaffen hat, nur um ihre verleumderische Darstellung zu untermauern.“

Amnesty International behauptet jedoch lediglich, dass Völkermord „sowohl in Friedenszeiten als auch im Krieg“ stattfinden kann.

Auf den Seiten 101 und 102 des Berichts stellt Amnesty International fest: „Die Organisation ist der Ansicht, dass die Völkermordkonvention so ausgelegt werden muss, dass Völkermord sowohl in Friedenszeiten als auch im Krieg verboten bleibt, und dass die Rechtsprechung des IGH [Internationaler Gerichtshof] nicht so ausgelegt werden sollte, dass die Feststellung von Völkermord während des Krieges tatsächlich ausgeschlossen ist.“

Diese Behauptungen des Kongresses halten jedoch einer Überprüfung nicht stand. Es handelt sich lediglich um fehlgeleitete Wut, die aus Israels schnell sinkendem Ruf resultiert.

Laut der Generalsekretärin von Amnesty International, Agnès Callamard: „Der Bericht von Amnesty International zeigt, dass Israel Handlungen durchgeführt hat, die nach der Völkermordkonvention verboten sind, und zwar mit der spezifischen Absicht, die Palästinenser in Gaza zu vernichten. Zu diesen Handlungen gehören Tötungen, die Verursachung schwerer körperlicher oder seelischer Schäden und die vorsätzliche Verhängung von Lebensbedingungen für Palästinenser in Gaza, die auf ihre physische Vernichtung abzielen. Monat für Monat hat Israel die Palästinenser in Gaza als eine untermenschliche Gruppe behandelt, die der Menschenrechte und der Menschenwürde nicht würdig ist, und damit seine Absicht demonstriert, sie physisch zu zerstören“.

Nachdem Callamard den israelischen Angriff in Gaza ausdrücklich als „Völkermord“ bezeichnet hatte, fügte er hinzu: „Staaten, die zu diesem Zeitpunkt weiterhin Waffen an Israel liefern, müssen wissen, dass sie ihre Verpflichtung, Völkermord zu verhindern, verletzen und Gefahr laufen, sich zum Komplizen eines Völkermords zu machen. Alle Staaten, die Einfluss auf Israel haben, insbesondere die wichtigsten Waffenlieferanten wie die USA und Deutschland, aber auch andere EU-Mitgliedstaaten, Großbritannien und andere, müssen jetzt handeln, um Israels Gräueltaten gegen die Palästinenser in Gaza sofort zu beenden.“

Dies sollte führende Politiker wie Joe Biden, Kamala Harris und Donald Trump auf den Plan rufen, da sie den Völkermord fördern, aber bis jetzt haben sie von einem internationalen Rechtssystem, das sie schützt, wenig zu befürchten. Tatsächlich zerstört dieser Völkermord unter den Augen von Biden und Harris die gängigen Vorstellungen von Menschenrechten und Kriegsverbrechen, weil die westlichen Führer die Palästinenser nicht beachten.

Bemerkenswert ist, dass Callamard Israels Handlungen vor dem Völkermord nicht ignoriert hat. „Unter Berücksichtigung des bestehenden Kontextes von Enteignung, Apartheid und unrechtmäßiger militärischer Besatzung, in dem diese Taten begangen wurden, konnten wir nur eine vernünftige Schlussfolgerung finden: Israels Absicht ist die physische Zerstörung der Palästinenser in Gaza, sei es parallel zu oder als Mittel zur Erreichung seines militärischen Ziels, die Hamas zu zerstören.“

Wer in der Trump-Administration wird den neuen Präsidenten über die israelische Apartheid aufklären und darüber, dass der Grund für die vielen Flüchtlinge im Gazastreifen – etwa 70 Prozent der dortigen Bevölkerung – in ihrer Enteignung durch zionistische Milizen und das israelische Militär im Jahr 1948 liegt?

Von Mike Huckabee, Trumps Wahl zum Botschafter in Israel, kann man das sicher nicht erwarten. Huckabee hat zu Protokoll gegeben , dass es „so etwas wie Palästinenser eigentlich nicht gibt“. Er hält die Benennung von Palästinensern für „ein politisches Mittel, um Israel Land abzunehmen“.

Enteignung und Völkermord an den Palästinensern sind zwei Seiten derselben Medaille, die von republikanischen und demokratischen Führern gleichermaßen verfolgt werden.

Übersetzt mit Deepl.com

