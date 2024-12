https://www.aljazeera.com/opinions/2024/12/9/seeing-gaza-from-berlin



Gaza von Berlin aus sehen

Die vergangenen 14 Monate des Völkermords in Gaza haben Entfremdung, aber auch ein neues Gefühl der Zugehörigkeit gebracht.

Emina Hodžić

Eine Multimedia-Journalistin in Berlin

Veröffentlicht am 9. Dezember 20249. Dezember 2024

Eine Frau reagiert während einer Solidaritätsdemonstration mit den Palästinensern in Gaza vor dem Jahrestag des Angriffs vom 7. Oktober inmitten des Konflikts zwischen Israel und Hamas in Berlin, Deutschland, 5. Oktober 2024 {Christian Mang/Reuters]

„Jetzt hast du eine große Familie, die immer an deiner Seite ist“, schrieb mir mein palästinensischer Freund Nathmi Abushedeq im September, nachdem ich ihm in einer persönlichen Angelegenheit geholfen hatte.

Am 26. Oktober fiel fast die Hälfte meiner neuen „großen palästinensischen Familie“ in Beit Lahiya, im nördlichen Gazastreifen, israelischen Bomben zum Opfer. Achtundzwanzig Menschen wurden tot geborgen, und viele liegen noch unter den Trümmern.

Das ferne Leid fühlt sich nah an

Ich hatte die Abushedeqs im März zum ersten Mal getroffen, nachdem ich monatelang ununterbrochen über die dystopischen Nachrichten und Bilder aus Gaza geweint hatte. Um mein Gefühl der Hilflosigkeit zu lindern, meldete ich mich freiwillig, um in Berlin medizinische Hilfsgüter für Nathmi zu sammeln, die er später nach Gaza transportieren würde.

Ich lernte Nathmis Bruder Ashraf und seinen Cousin Weam kennen, die seit acht Monaten in Berlin lebten. Im Vergleich zu ihrer Gelassenheit kam mir meine Verzweiflung fast lächerlich vor. Sie stammen aus dem nördlichen Gazastreifen, erfuhr ich von Weam.

Bilder aus den sozialen und internationalen Medien überfluteten meinen Geist: ein Meer von weißen Leichensäcken, verstümmelte Leichen, blockierte Hilfslieferungen, Hunger – Menschen, die Salzwasser trinken, Tierfutter und Gras essen. Hunde, die menschliche Leichen fressen. Verhungerte, bis auf die Knochen abgemagerte Kinder.

Weam erzählte mir, dass seine Familie, einschließlich seiner Frau und seiner drei kleinen Kinder, in einer Schule in Beit Lahiya untergekommen war. Ich fühlte mich hilflos und suchte nach Worten des Trostes. Weam lächelte sanft und sagte: „Alhamdulillah für alles“ – Gott sei für alles gepriesen.

Alhamdulillah – mit diesem Satz endeten die meisten unserer Unterhaltungen im Laufe des Tages. Als Muslime glauben wir, dass alles von Gott kommt und einen Sinn hat, auch wenn wir ihn im Moment nicht verstehen. Gott plant langfristig und immer zu unserem Vorteil.

Wir machten uns an die Arbeit und scherzten ab und zu. Mein Herz fühlte sich ein wenig leichter an. Ich spürte die Widerstandskraft, die den Palästinensern oft nachgesagt wird, und ließ mich davon ermutigen.

Der palästinensische Dichter Rafeef Ziadah schrieb:

„Wir Palästinenser lehren das Leben, nachdem sie den letzten Himmel besetzt haben. Wir lehren das Leben, nachdem sie ihre Siedlungen und Apartheidmauern gebaut haben, nachdem sie den letzten Himmel besetzt haben … Wir Palästinenser wachen jeden Morgen auf, um dem Rest der Welt das Leben zu lehren, Sir!“

Bis in die späten Abendstunden transportierten wir Spenden durch die Stadt und unterhielten uns. Unsere Stimmung glich einer Achterbahn – mit Loopings. Wir sprachen über das Leben in Gaza und hier in Deutschland, scherzten immer wieder und unterstützten uns gegenseitig. Er und Ashraf zeigten mir Fotos von ihren Frauen und Kindern, zerbombten Häusern und erschöpften Verwandten.

Ashraf telefonierte mit seiner Frau und seinen kleinen Kindern, die sich nach Rafah geflüchtet hatten. Es hörte sich schmerzhaft normal an – als ob Papa nur auf einer Geschäftsreise wäre. Das Leben unter Bomben war in Gaza zur Normalität geworden. Die Männer hatten in ihrem Leben schon sechs Kriege mitgemacht.

Ashraf erzählte mir, dass seine Kinder an diesem Tag Hühner hatten – zum ersten Mal seit Beginn der Aggression. Mein Herz sank erneut. War das ihre einzige Mahlzeit am Tag? Mussten sie auch mit nur 200 Kalorien pro Tag auskommen, wie so viele Menschen in Gaza? War ihnen in der Nacht kalt? Wie viele tote und verstümmelte Menschen hatten sie schon gesehen?

„Alhamdulillah. Mögen sie immer genug zu essen haben“, sagte ich.

Weam erzählte viel von seinem Vater, einem Mann, der in Gaza ein Geschäft aufgebaut hatte. Als er sich von ihm verabschiedete, bevor er nach Europa ging, sah er ihn zum ersten Mal weinen. Doch sein Vater, traurig und gleichzeitig entschlossen, schickte ihn über Griechenland nach Deutschland. Das Leben in Gaza war zu schwierig geworden – da waren sie sich einig. Weder Vater noch Sohn ahnten damals, wie viel Feindseligkeit und Repression die Palästinenser in Deutschland nach dem 7. Oktober erleben würden.

Nach unserem ersten Treffen vergingen zwei Monate. Eines Tages kam ich bei Nathmi vorbei, wo ich ihn und seine Verwandten bei der Zubereitung des Essens antraf. Weam begrüßte mich etwas zurückhaltend. „Sie haben seinen Vater erwischt“, erklärte Nathmi.

Er war drei Tage zuvor getötet worden. Ich stammelte ein paar Worte, die mir unzureichend erschienen.

„Alhamdulillah“, antwortete Weam mit Tränen in den Augen. Die Familie wollte den Tag gemeinsam verbringen.

Im Auto brach ich ebenfalls in Tränen aus. Nathmi hatte mir schon früher erzählt, dass sie viele Familienmitglieder verloren hatten. Wie haben sie das alles nur ertragen können? Womit hatten sie all dieses apokalyptische Leid verdient?

Polizeigewalt gegen Palästinenser

Seit Monaten geht die Polizeigewalt gegen Palästinenser und Solidaritätsaktivisten ungehindert weiter. Die deutsche Gesellschaft hat sie weitgehend ignoriert, ebenso wie die Gründe für die Proteste.

Ich habe nur an genehmigten Demonstrationen teilgenommen und mich an alle bekannten Vorschriften gehalten. Trotzdem habe ich ständig um meine Sicherheit gefürchtet. Wohin sollte ich mit meiner Trauer und Wut gehen? Gab es dafür überhaupt einen Platz in diesem Land?

Immer wieder habe ich bei Demonstrationen beobachtet, wie die Polizei gewaltsam in die Menge stürmte. Manchmal, weil einige Leute verbotene Parolen gerufen hatten, wie „Vom Fluss bis zum Meer, Palästina wird frei sein“.

In anderen Fällen gab es keinen Grund. Die Polizei zog Menschen aus der Menge und ließ sie später wieder gehen, da sie nicht beweisen konnte, dass sie eine Straftat begangen hatten.

Bei keiner der Demonstrationen, an denen ich teilgenommen habe, habe ich Gewalt von Seiten der Demonstranten erlebt. Es schmerzt mich besonders zu sehen, wie Polizisten Palästinenser brutal angreifen, während sie friedlich ihre Verzweiflung über die Schrecken in Gaza zum Ausdruck bringen. Wie viele von ihnen trauerten bei den Protesten auch um getötete Familienangehörige?

Amnesty Deutschland hat wiederholt auf die unverhältnismäßige und rassistische Polizeigewalt gegen friedliche Palästina-Solidaritätsdemonstranten aufmerksam gemacht und unabhängige Untersuchungen gefordert. „Friedliche Demonstranten muslimischer und arabischer Herkunft und ihre Unterstützer sind unverhältnismäßigen polizeilichen Maßnahmen ausgesetzt“, heißt es in einer Stellungnahme.

Die zahllosen beunruhigenden Erfahrungen, die ich bei Demonstrationen mit der Polizei gemacht habe – zusammen mit der anhaltenden pauschalen Kriminalisierung aller Demonstranten – haben mich schließlich dazu gebracht, andere Formen der Solidarität zu suchen, weg von der Straße.

Entfremdung und neue Zugehörigkeit

Der Hamas-Anschlag vom 7. Oktober 2023 war für die israelische Gesellschaft traumatisch. Unschuldige Menschen haben ihr Leben verloren, und sie werden hier in Deutschland zu Recht betrauert.

Der israelische Krieg gegen Gaza dauert nun schon 14 Monate an, tötet und verstümmelt wahllos und löscht Gaza vor unseren Augen aus. Aber die deutsche Gesellschaft hat weggeschaut, mit wenigen Ausnahmen. Mein ganzes Leben lang hatte ich überwiegend deutschstämmige Freunde. Heute sind es nur noch sehr wenige. Schon vor dem 7. Oktober 2023 hat mich die Missachtung des palästinensischen Leids – die Vertreibung, die Entrechtung, der Rassismus, die Apartheid – verletzt.

Mit dem Beginn des Krieges gegen Gaza habe ich mich von all denen distanziert, die mich aus der traditionell einseitigen deutschen Perspektive belehren wollten. Ich hatte nicht die Kraft, in meinem persönlichen Umfeld gegen diese Position anzukämpfen.

Ich bin in Bosnien geboren, und das Trauma des ignorierten Völkermordes an meinem Volk sitzt tief. Gaza hat mich an die Grenze dessen gebracht, was ich ertragen und begreifen kann. Ich sehe, wie sich die Geschichte wiederholt, nur mit weitaus größerer Intensität. Sie wird jetzt per Livestream auf unsere Telefone übertragen und dennoch wird sie weiterhin ignoriert.

Unsere Bundesregierung hat die Zerstörung palästinensischen Lebens mit Waffenlieferungen aktiv unterstützt. Und ich selbst muss befürchten, dass jedes Wort, das ich dagegen sage, als antisemitisch oder volksverhetzend interpretiert oder gar verurteilt wird.

Künstler wurden entlassen, zahlreiche Journalisten haben ihren Job verloren. Akademiker, Politiker, Angestellte – jeder, der sich mit den Palästinensern solidarisiert, riskiert seinen Ruf, seinen Lebensunterhalt und sogar eine Vorstrafe.

Die Bundestagsabgeordnete Aydan Özoguz musste sich im vergangenen Monat dafür entschuldigen, dass sie einen Beitrag der Jüdischen Stimme für den Frieden geteilt hatte, der ein Bild der israelischen Bombardierung des Al-Aqsa-Krankenhauses zeigte, bei der mindestens fünf Menschen getötet und 70 verletzt wurden.

Der Beitrag hatte in Deutschland Empörung ausgelöst.

Doch wo blieb die Empörung über die Palästinenser, die in diesem Feuer lebendig verbrannten? Der neunzehnjährige Shaban starb in den Flammen, während er noch an eine Infusion angeschlossen war, aber Deutschland verfolgte diejenigen, die versuchten, auf seinen grausamen Tod aufmerksam zu machen.

Nicht nur ich halte mich von ethnischen Deutschen fern. Eine Freundin, die von ihrem Umfeld geächtet wurde, weil sie sich für Gaza eingesetzt hat, hat kürzlich erfahren, dass der Lehrerin ihrer Tochter gesagt wurde, das Mädchen brauche besondere Aufmerksamkeit, weil die Mutter angeblich im Moment „sehr labil“ sei.

Dies sind nur einige von unzähligen Beispielen, die mich im vergangenen Jahr psychisch gelähmt haben. Und zu diesem Zeitpunkt – 14 Monate nach dem, was Völkermordforscher, Menschenrechtsorganisationen und die Vereinten Nationen als Völkermord bezeichnen – spielt es keine Rolle mehr, ob das große Schweigen in Deutschland aus Angst, Bequemlichkeit oder Unwissenheit herrührt. Jeder, der Bildungslücken hatte, hatte genug Zeit, sich zu informieren. Angesichts der beispiellosen Zerstörung und Entmenschlichung in Gaza sind Ausreden, jede selektive Menschlichkeit und jede Feigheit inakzeptabel.

Ich habe ein Video von der Beerdigung der Mitglieder der Familie Abushedeq gesehen. Ihre in Decken eingewickelten Leichen wurden eilig in ein Massengrab inmitten der Trümmer gelegt. Ich habe den ganzen Tag geweint. In der deutschen Gesellschaft gab es kein Mitgefühl für Nathmi, als er trauerte.

Obwohl ich die Abushedeqs, die in Gaza sind, nie getroffen habe, fühle ich mich mit ihnen verbunden – eine Nähe, die ich mir in Deutschland kaum noch vorstellen kann. Es fühlt sich an, als hätte ich dieses Land nie wirklich gekannt.

Ich sehe eine tiefe Menschlichkeit im zerstörten Gaza, wo der Tod allgegenwärtig ist. Für mich ist es mehr Heimat geworden als das Land, in dem ich seit über 30 Jahren lebe. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich in Deutschland so entfremdet, unerwünscht und verfolgt fühlen würde.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Haltung von Al Jazeera wider.

Emina HodžićEine Multimedia-Journalistin in BerlinEmina Hodžić ist eine Multimedia-Journalistin in Berlin.

