https://thecradle.co/articles/israeli-army-occupies-syrian-side-of-mount-hermon-facing-no-resistance



Israelische Armee besetzt die syrische Seite des Berges Hermon und stößt auf keinen Widerstand

Israel erobert neue Gebiete, um seine Pufferzone auf den besetzten syrischen Golanhöhen zu erweitern

News Desk

9. DEZEMBER 2024

(Bildnachweis: Israelische Verteidigungsstreitkräfte)

Die israelische Armee hat die syrische Seite des Hermon-Gebirges und andere strategische Punkte besetzt, um die Pufferzone entlang der Grenze zu Syrien zu erweitern, berichtete die Jerusalem Post am 9. Dezember.

Der Hermon-Gebirgszug ist von strategischer Bedeutung, da er das gesamte Gebiet in die Höhe zieht und Israel in die Lage versetzt, mögliche Invasionstruppen schon im Voraus zu erkennen.

Der libanesische Fernsehsender LBCI berichtete, dass der ehemalige Chef der israelischen Militäreinheit, Israel Ziv, die strategische Bedeutung einer raschen Kontrolle des Berges Hermon hervorhob.

Auch der Minister für Diaspora-Angelegenheiten, Amichai Chikli, sprach sich für die sofortige Einnahme des syrischen Gipfels des Berges Hermon aus, um zu verhindern, dass militante Gruppen in die Nähe des israelischen Territoriums vordringen.

Militante Mitglieder der Hayat Tahrir al-Sham (HTS), eines Ablegers von Al-Qaida, hatten am Samstag die Kontrolle über Damaskus übernommen und die syrische Regierung unter Bashar al-Assad gestürzt.

In den frühen Morgenstunden des Sonntags informierte die syrische Militärführung die Offiziere, dass die Regierung von Präsident Assad beendet sei.

Während des Syrienkriegs, der 2011 begann, hatte Israel keine Angst vor der Präsenz der HTS, die damals als Nusra-Front bekannt war.

Stattdessen versorgte Israel die Gruppe mit Geld, Waffen und medizinischer Behandlung. Die israelische Armee bombardierte auch Stellungen der syrischen Armee während der Zusammenstöße zwischen ihr und HTS.

Im Jahr 2015 erklärte Amos Yadlin, ein ehemaliger Leiter des israelischen Militärgeheimdienstes, gegenüber dem Wall Street Journal , dass Israel die Nusra-Front und andere militante Gruppen an seiner Grenze nicht fürchte.

„Diese sunnitischen Elemente, die etwa zwei Drittel bis 90 Prozent der Grenze auf dem Golan kontrollieren, greifen Israel nicht an. Das lässt vermuten, dass sie wissen, wer ihr wahrer Feind ist – vielleicht ist es nicht Israel“, sagte Yadlin.

Am Sonntag hat das israelische Militär sofort damit begonnen, Gebiete in der Pufferzone zwischen Israel und Syrien auf den besetzten Golanhöhen zu besetzen, die nach dem Jom-Kippur-Krieg von 1973 zwischen den beiden Ländern eingerichtet worden war.

„Die IDF hat Truppen in der Pufferzone und in einer Reihe von Gebieten stationiert, die zu verteidigen sind, um die Sicherheit der Gemeinden auf den Golanhöhen und der Bürger Israels zu gewährleisten“, erklärte das israelische Militär in einer Erklärung.

Die IDF erklärten, dass es sich bei der Entsendung von Truppen in die Pufferzone um eine vorübergehende Maßnahme handele, die jedoch je nach den Entwicklungen für längere Zeit dort verbleiben könne.

In einem neuen Dokumentarfilm, der im Oktober veröffentlicht wurde, beschrieb der israelische Finanzminister und Vorsitzende der Partei des religiösen Zionismus, Bezalel Smotrich, seinen Wunsch, nicht nur das gesamte palästinensische Gebiet bis zum Jordan zu erobern, sondern auch die syrische Hauptstadt Damaskus und Gebiete, die bis in den Irak und nach Saudi-Arabien reichen.

Smotrich äußerte sich in einem Dokumentarfilm mit dem Titel Israel: Extremisten an der Macht, der vom deutsch-französischen Nachrichtenmagazin ARTE Reportage produziert wurde.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …