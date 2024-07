https://www.commondreams.org/news/donald-trump-shot



Der republikanische Präsidentschaftskandidat und ehemalige Präsident Donald Trump wird während einer Kundgebung am 13. Juli 2024 in Butler, Pennsylvania, von der Bühne gestoßen.

(Foto von Anna Moneymaker/Getty Images)

Trump blutüberströmt, „aber wohlauf“ nach scheinbarem Attentatsversuch

Common Dreams Mitarbeiter

13. Juli 2024

„Politische Gewalt ist absolut inakzeptabel“, sagte Senator Bernie Sanders nach den offensichtlichen Schüssen.

Dies ist eine sich entwickelnde Geschichte… Bitte schauen Sie für eventuelle Aktualisierungen wieder vorbei…

Update (21:45 Uhr):

Präsident Joe Biden sprach am Samstagabend über die Schießerei bei der Wahlkampfveranstaltung des ehemaligen Präsidenten Donald Trump. Er sagte, der Angriff sei wie jede politische Gewalt „krank“ und „einer der Gründe, warum wir dieses Land vereinen müssen“.

„Wir können das nicht dulden“, sagte Biden. „Das Entscheidende ist, dass die Trump-Kundgebung eine Kundgebung war, die ohne Probleme hätte friedlich durchgeführt werden können… Jeder muss das verurteilen.“

Auf die Frage, ob er glaube, dass es sich bei den Schüssen um ein Attentat gehandelt habe, sagte Biden: „Ich habe eine Meinung, aber ich habe keine Fakten.“

Der Reporter derAssociated Press , Seung Min Kim, berichtete am Samstagabend in den sozialen Medien, dass die Strafverfolgungsbehörden am Tatort „ein Gewehr im AR-Stil“ sichergestellt hätten.

Zuvor:

Donald Trump, der voraussichtliche republikanische Präsidentschaftskandidat, befand sich Berichten zufolge in „gutem“ Zustand, nachdem er bei einem offensichtlichen Attentat während einer Wahlkampfveranstaltung in Butler County, Pennsylvania, am Samstag verwundet wurde.

Der ehemalige Präsident blutete in der Nähe seines Ohrs, als er von der Bühne eilte, nachdem eine Reihe von Knallgeräuschen zu hören war, die sich wie Schüsse anhörten. Der Secret Service brachte ihn dann zu seiner Wagenkolonne.

Ein Sprecher von Trump, Steven Cheung, sagte in einer Erklärung, dass der ehemalige Präsident in einer örtlichen medizinischen Einrichtung untersucht werde.

Richard Goldinger, Staatsanwalt von Butler County, Pennsylvania, sagte der Associated Press, dass der mutmaßliche Schütze tot sei und dass mindestens ein Teilnehmer der Kundgebung getötet worden sei.

Die offensichtliche Schießerei ereignete sich nur wenige Minuten nach der Wahlkampfveranstaltung, auf der Trump über Grenzübertritte und Einwanderung gesprochen hatte, bevor die Schüsse ertönten.

Präsident Joe Biden wurde gegen 19:15 Uhr über den Vorfall informiert.

Die Polizei sperrte nach der offensichtlichen Schießerei einen Teil der Tribüne ab, und die New York Times berichtete, dass der Secret Service begann, „die Presse hinauszuwerfen und den Ort zum Tatort zu erklären“.

Kurz nach dem Vorfall gaben Gesetzgeber beider Seiten Erklärungen ab, in denen sie den offensichtlichen Gewaltakt gegen einen Präsidentschaftskandidaten verurteilten.

„Gewalt hat keinen Platz in unserer Demokratie“, sagte der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom, ein Vertreter der Biden-Kampagne. „Meine Gedanken sind bei Präsident Trump und allen, die heute bei der Kundgebung betroffen waren.

Senator Bernie Sanders (I-Vt.) nannte den Angriff „absolut inakzeptabel“.

„Ich bin absolut entsetzt über die Schüsse, die auf Donald Trump abgefeuert wurden“, sagte der Abgeordnete Ro Khanna (D-Calif.). „Gewalt ist in unserer Demokratie niemals akzeptabel. Ich bete für ihn, dass er nicht ernsthaft verletzt wurde und für unsere tief gespaltene Nation.“

Bundesbehörden wie das Justizministerium, das FBI und das Büro für Alkohol, Tabak, Feuerwaffen und Sprengstoffe waren am Samstagabend im Einsatz, um den Secret Service bei der Reaktion auf den Vorfall zu unterstützen.

Übersetzt mit deepl.com

