Trump-Dekret ebnet den Weg für ein „Muslimverbot“ und zielt auf pro-palästinensische Studenten ab

Von Ali Harb

Veröffentlicht am 24. Januar 2025

Die neu unterzeichnete Durchführungsverordnung hat laut Experten „weitreichendere Auswirkungen“ als das von Trump in seiner ersten Amtszeit verhängte Reiseverbot.

Protestkundgebung vor dem Obersten Gerichtshof der USA im April 2018, der das von Präsident Donald Trump 2017 verhängte Reiseverbot für Länder mit muslimischer Mehrheit prüft [Yuri Gripas/Reuters]

Washington, DC – Bürgerrechtler in den Vereinigten Staaten schlagen Alarm wegen einer von Präsident Donald Trump unterzeichneten Richtlinie, die ihrer Meinung nach den Grundstein für ein weiteres Reiseverbot für Länder mit muslimischer Mehrheit legt.

Die am Montag veröffentlichte Exekutivverordnung könnte auch dazu verwendet werden, gegen ausländische Staatsangehörige vorzugehen, die sich bereits legal in den USA aufhalten, und gegen internationale Studierende vorzugehen, die sich für die Rechte der Palästinenser einsetzen, so Experten.

Deepa Alagesan, Anwältin bei der Interessenvertretung International Refugee Assistance Project (IRAP), sagte, die neue Anordnung sei „größer und schlimmer“ als das „fremdenfeindliche“ Einreiseverbot, das Trump 2017 während seiner ersten Amtszeit gegen mehrere mehrheitlich muslimische Länder verhängt hatte.

„Das Schlimmste daran ist, dass es jetzt nicht nur darum geht, Menschen außerhalb der USA die Einreise in die USA zu verbieten, sondern auch darum, diese gleichen Begründungen als Grundlage zu nutzen, um Menschen aus den USA herauszubekommen“, sagte Alagesan gegenüber Al Jazeera.

Die neue Anordnung weist Regierungsbeamte an, eine Liste von Nationen zu erstellen, ‚für die die Überprüfungs- und Screening-Informationen so unzureichend sind, dass eine teilweise oder vollständige Aussetzung der Einreise von Staatsangehörigen aus diesen Ländern gerechtfertigt ist‘.

Es geht jedoch noch weiter. Es wird gefordert, die Zahl der Bürger zu ermitteln, die seit 2021 – während der Präsidentschaft von Joe Biden – aus diesen Ländern in die USA eingereist sind, und „relevante“ Informationen über ihre „Handlungen und Aktivitäten“ zu sammeln.

Das Weiße Haus ordnet daraufhin „sofortige Schritte“ an, um ausländische Staatsbürger aus diesen Ländern abzuschieben, „sobald Informationen vorliegen, die den Ausschluss oder die Abschiebung unterstützen“.

Trumps Exekutivverordnung besagt auch, dass die Regierung sicherstellen muss, dass ausländische Staatsbürger, einschließlich derer in den USA, „keine feindselige Haltung“ gegenüber amerikanischen Staatsbürgern, der amerikanischen Kultur oder der amerikanischen Regierung einnehmen und „keine designierten ausländischen Terroristen befürworten, ihnen helfen oder sie unterstützen“.

Befürworter bezeichnen die Anordnung als „beängstigend“

Alagesan warnte, dass das Dekret mit dem Titel „Schutz der Vereinigten Staaten vor ausländischen Terroristen und anderen Bedrohungen der nationalen und öffentlichen Sicherheit“ Einwandererfamilien mehr schaden könnte als die Reisebeschränkungen von 2017, die allgemein als „Muslimverbot“ bekannt sind.

Sie sagte, die vage Sprache des Erlasses sei „beängstigend“, da sie den US-Behörden offenbar weitreichende Befugnisse einräume, Maßnahmen gegen Personen zu empfehlen, die die Regierung ins Visier nehmen wolle

„Im Grunde ist es nur eine weitere Methode, um Menschen fernzuhalten, Menschen auszuweisen, Familien zu trennen, Angst zu schüren und sicherzustellen, dass die Menschen wissen, dass sie nicht willkommen sind und dass die Regierung ihre Macht gegen sie einsetzen wird“, sagte Alagesan gegenüber Al Jazeera.

Auch andere Interessengruppen haben den Erlass seit seiner Veröffentlichung verurteilt

Das American-Arab Anti-Discrimination Committee (ADC) sagte, dass das Dekret weiter gehe als das „Muslim Ban“ von 2017, indem es der Regierung „einen größeren Spielraum für ideologische Ausgrenzung“ gebe, um Visa zu verweigern und Menschen aus den USA auszuweisen.

„ADC fordert die Trump-Administration auf, damit aufzuhören, ganze Gemeinschaften zu stigmatisieren und ins Visier zu nehmen, was nur zu Spaltung führt“, sagte die Gruppe in einer Erklärung

„Amerikas Versprechen der Freiheit der Rede und Meinungsäußerung – ein Grundsatz, den Präsident Trump selbst lange hervorgehoben hat – steht nun in krassem Widerspruch zu seiner neuen Durchführungsverordnung.“

Der Muslim Public Affairs Council warnte in einer Erklärung auch davor, dass die Verschärfung der Überprüfungsmaßnahmen für bestimmte Länder „de facto als muslimisches Verbot unter dem Deckmantel von Sicherheitsprotokollen fungieren“ könnte.

Maryam Jamshidi, Professorin an der juristischen Fakultät der University of Colorado, sagte, dass die Anordnung das Reiseverbot aus Trumps erster Amtszeit wiederzubeleben scheint, während sie eine rechtsgerichtete Agenda in den breiteren Kulturkriegen vorantreibt.

Teile des Dekrets zielen auch speziell auf Palästinenser und palästinensische Rechteverfechter ab, fügte Jamshidi hinzu

„Die Rechte ist sehr daran interessiert, die Vorstellung aufrechtzuerhalten, dass Ausländer, Menschen, die schwarz, braun oder muslimisch sind – also nicht weiß und jüdisch-christlich –, eine Bedrohung für die „echten Amerikaner“ darstellen.“

„Die hässlichste Aktion überhaupt“

Im Jahr 2018 berichteten mehrere US-Medien, dass Trump seinen Mitarbeitern mitteilte, die USA sollten mehr Einwanderer aus Ländern wie Norwegen aufnehmen, anstatt Menschen aus Haiti, El Salvador und afrikanischen Ländern, die er als „Drecksloch-Länder“ bezeichnete.

Viele rechtsgerichtete Politiker – darunter Trumps derzeitiger Vizepräsident J.D. Vance – haben sich die Verschwörungstheorie vom „großen Austausch“ zu eigen gemacht, die besagt, dass es Bestrebungen gibt, gebürtige Amerikaner durch Einwanderer zu ersetzen.

Trumps jüngste Anordnung warnt vor ausländischen Staatsangehörigen in den USA, die versuchen, die amerikanische Kultur zu untergraben oder zu ersetzen.

Experten halten es jedoch für unwahrscheinlich, dass sie als Mittel zur Massendeportation eingesetzt wird

„Es erteilt den Behörden den Marschbefehl, im Grunde den vollen Umfang der rechtlichen Rahmenbedingungen und Schlupflöcher zu nutzen, um die hässlichsten Maßnahmen zu ergreifen, um Menschen zu entfernen, die der Präsident nicht hier haben will“, sagte Alagesan.

„Allerdings gibt es immer noch Gesetze, die die Gründe für die Abschiebung von Personen einschränken, und es gibt Schutzmaßnahmen für Menschen, die sich in einem Abschiebeverfahren befinden.

Jamshidi sagte auch, es sei nicht klar, wie die Anordnung bei der Abschiebung von Menschen vorgehen würde, und wies darauf hin, dass nicht feststehe, ob das zitierte Einwanderungsgesetz der Regierung die Befugnis zur Abschiebung ausländischer Staatsangehöriger erteile.

Das Dekret stützt sich auf einen Abschnitt des Einwanderungs- und Staatsangehörigkeitsgesetzes, der dem Präsidenten die Befugnis erteilt, die Einreise in die USA für „jede Klasse von Ausländern“ zu beschränken – aber nicht, um bereits hier lebende Menschen abzuschieben.

„Dies ist wahrscheinlich keine pauschale Abschiebungsanordnung“, sagte Jamshidi

Sie warnte jedoch davor, dass die Anordnung zu einer weiteren Überprüfung von Personen aus diesen Ländern führen und politische Aktivitäten – insbesondere die Solidarität mit Palästina – verhindern könnte, die als Verstoß gegen die Richtlinien der Regierung angesehen werden könnten.

Studenten demonstrieren am 25. April 2024 in einem Protestlager an der George Washington University in Washington, DC, für die Palästinenser in Gaza [Leah Millis/Reuters]

Versuche, studentische Aktivisten abzuschieben

Der Erlass weist US-Beamte an, Empfehlungen zum „Schutz“ von Bürgern vor ausländischen Staatsangehörigen abzugeben, „die sektiererische Gewalt predigen oder dazu aufrufen, die Kultur, auf der unsere verfassungsmäßige Republik beruht, zu stürzen oder zu ersetzen, oder die ausländischen Terroristen Hilfe, Fürsprache oder Unterstützung gewähren“.

Jamshidi sagte, dass es in der Sprache „sicherlich um ausländische Staatsangehörige geht, einschließlich ausländischer Studenten, die sich für Palästina einsetzen“

Da pro-israelische Politiker Campus-Aktivisten oft als „Pro-Hamas“ bezeichnen, sagte Jamshidi, dass Trumps Erlass dazu genutzt werden könnte, um palästinensische Rechtsaktivisten ins Visier zu nehmen, die sich mit einem Studentenvisum in den USA aufhalten.

Sowohl Trump als auch Außenminister Marco Rubio haben bereits früher die Ausweisung internationaler Studenten gefordert.

Als nach dem Ausbruch des Gaza-Krieges Solidaritätskundgebungen für Palästina an den Universitäten des Landes stattfanden, bezeichneten Israels Anhänger, insbesondere Republikaner, studentische Demonstranten als Bedrohung für die Sicherheit auf dem Campus

Rubio leitete im Oktober 2023 einen Brief des Senats an die Biden-Regierung, in dem er die Ausweisung internationaler Studenten forderte, die an Protesten zur Unterstützung der Palästinenser teilgenommen hatten.

In dem Brief wurden Parallelen zwischen protestierenden Studenten und den Attentätern vom 11. September gezogen. Es wurden „die Lehren aus dem 11. September 2001 gezogen, als Terroristen, von denen viele in den Vereinigten Staaten studierten oder ihre Visa überzogen hatten, den tödlichsten Anschlag auf amerikanischem Boden verübten“

„Leider ist unser Land zweiundzwanzig Jahre später Zeuge öffentlicher Demonstrationen von Terror-Sympathisanten, die auf die Straße gehen und die brutalen Angriffe der Hamas gegen den Staat Israel gutheißen“, heißt es in dem Brief.

Das Parteiprogramm der Republikanischen Partei für 2024 fordert auch die Abschiebung von ‚Pro-Hamas-Radikalen‘, um die Universitätsgelände ‚wieder sicher und patriotisch‘ zu machen.

„Breitere Auswirkungen“

Dima Khalidi, Direktorin der Interessenvertretung Palestine Legal, sagte, es sei „klar“, dass Trumps jüngste Exekutivverordnung speziell auf Befürworter der Rechte der Palästinenser abzielt.

Sie fügte hinzu, dass das Dekret zwar nicht Israel spezifiziere, pro-israelische Gruppen jedoch versucht hätten, Kritik am Verbündeten der USA nicht nur als anti-israelisch oder gar antisemitisch, sondern als „unamerikanisch“ darzustellen

„Wir müssen dies mit dem umfassenderen ideologischen Druck in Verbindung bringen, der Teil der größeren Säuberung ist, die Trump unbedingt durchführen will“, sagte Khalidi gegenüber Al Jazeera.

Sie sagte, die Trump-Regierung versuche, den breiten Ermessensspielraum im Einwanderungsgesetz zu nutzen, um gegen Befürworter der palästinensischen Rechte wegen ihrer Ansichten vorzugehen und das Recht auf freie Meinungsäußerung zu umgehen

„Sie vermitteln den Menschen ein Bild davon, was akzeptabel ist und was nicht, was amerikanisch ist und was nicht, was patriotisch ist und was nicht“, sagte Khalidi gegenüber Al Jazeera.

Kritiker sagen, dass Trumps erstes ‚Muslimverbot‘ zwar Reisende aus mehreren Ländern mit muslimischer Mehrheit betraf, dieser Erlass jedoch weitreichendere Konsequenzen hat, unter anderem in Bezug darauf, was es bedeutet, ein Amerikaner zu sein

So fordert der Erlass beispielsweise Maßnahmen zur Sicherstellung der „ordnungsgemäßen Assimilation“ von Einwanderern und zur „Förderung einer einheitlichen amerikanischen Identität“.

Jamshidi sagte, der Erlass habe „weitreichendere Auswirkungen auf alle möglichen Gruppen als die ersten Iterationen des muslimischen Verbots“.

„Es ist eine weitere Salve in den Kulturkriegen der Rechten“, sagte sie gegenüber Al Jazeera.

Quelle: Al Jazeer

Übersetzt mit Deepl.com

