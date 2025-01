https://electronicintifada.net/blogs/michael-f-brown/trump-mixes-gaza-ceasefire-west-bank-mayhem



Trump vermischt Waffenruhe in Gaza mit Chaos im Westjordanland

Michael F. Brown

25. Januar 2025

Präsident Donald Trump schwankte diese Woche wild zwischen Waffenstillstandsvermittler, Oberkolonisator und Befähiger gewalttätiger Akteure.

Steve Witkoff, der neue Sondergesandte für den Nahen Osten im Auftrag von Präsident Donald Trump, hat kürzlich einen Waffenstillstand im Gazastreifen ausgehandelt, während Außenminister Antony Blinken sich als ungeeignet für diese Aufgabe erwiesen hatte.

Die Biden-Regierung scheiterte, weil sie den Völkermord im Gazastreifen mehr unterstützte, als dass sie bereit war, ausreichend Druck auf den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu auszuüben, um den Angriff zu stoppen. Witkoff war angeblich beharrlicher.

Im Moment hält der Waffenstillstand im Gazastreifen weitgehend, aber nun kommt die befürchtete Gegenleistung in Form eines stillen Trump-Netanyahu-Abkommens, das die Westbank aufteilt oder sich einverleibt. Sicherlich wird Trumps nächster erwarteter Botschafter in Israel – Mike Huckabee – wenig bis gar keine Zurückhaltung üben, wenn er über Israel in dem von ihm so bezeichneten „Judäa und Samaria“ spricht.

Im besten Fall werden Trump und Huckabee versehentlich eine Einstaatenlösung mit gleichen Rechten für alle beschleunigen. Im schlimmsten Fall wird sich die israelische Apartheid in den kommenden Jahren noch weiter verfestigen.

Netanjahu und die Siedler sind bereit, rücksichtslos durch das Westjordanland zu marschieren. In der Tat haben Siedler bereits Teile palästinensischer Dörfer in Brand gesetzt.

Netanyahu und Trump sind nicht daran interessiert, die Gewalt der Siedler zu stoppen. Der israelische Premierminister hat nun seinerseits die Operation „Eiserne Wand“ im besetzten Westjordanland, hauptsächlich in Dschenin, gestartet, um die Angriffe der Siedler zu ergänzen.

Die israelische Menschenrechtsgruppe B’Tselem sagt, dass Israel „lediglich seinen Fokus von Gaza auf andere Gebiete verlagert, die es im Westjordanland kontrolliert“.

Dies sollte nicht überraschen. Israel hat nacheinander eine Gruppe oder ein Land nach dem anderen ins Visier genommen, um zu vermeiden, dass an mehreren Fronten gleichzeitig zu viele Kämpfe stattfinden.

Jetzt, am ersten Tag der Trump-Regierung für die Siedler und am zweiten Tag für Netanjahu und seine Apartheidarmee, scheint es, dass die Westbank an der Reihe ist, ins Visier genommen zu werden, sogar über die zahlreichen israelischen Missbräuche hinaus, die dort in den letzten 15 Monaten stattgefunden haben.

Israel zieht eindeutig den Krieg dem Ende der Apartheid vor. Netanjahu ist sicherlich kein FW de Klerk, der unter enormem Druck der Beendigung der Apartheid in Südafrika zustimmte (und Mahmud Abbas ist kein Nelson Mandela).

Trump scheint sich damit zufrieden zu geben, dass Netanjahu im Westjordanland das Sagen hat, vielleicht als Dank für die 100 Millionen Dollar Wahlkampfunterstützung von Miriam Adelson.

Am Montag klang Trump unsicher, ob der Waffenstillstand von Dauer sein würde, und sagte, er sei „nicht zuversichtlich“, dass er Bestand haben werde.

Aber er deutete auch an, dass es Israels Krieg sei, den es zu führen gelte. „Das ist nicht unser Krieg“, behauptete er. „Es ist ihr Krieg.“

Die Wahrheit wird jedoch darin liegen, ob er die Finanzierung der israelischen Gewalt fortsetzt, einschließlich der weit über die typischen 3,8 Milliarden US-Dollar pro Jahr hinausgehenden Militärhilfe, wie es Präsident Joe Biden getan hat.

Trump äußerte sich auch zum Potenzial des Gazastreifens und belebte die paternalistische Vorstellung von „wirtschaftlichem Frieden“ aus seiner ersten Amtszeit wieder, ohne jedoch konkrete Ideen für den Wiederaufbau zu nennen.

„Ich habe mir ein Bild von Gaza angesehen, es ist wie eine riesige Abbruchbaustelle. Es ist wirklich … es muss auf eine andere Art und Weise wieder aufgebaut werden. Gaza ist interessant, es ist ein phänomenaler Ort. Am Meer, das beste Wetter. Alles ist gut. Man kann dort schöne Dinge tun. Es ist sehr interessant. Man kann dort fantastische Dinge tun.“

Nachdem Gaza 15 Monate lang praktisch als Todeszone galt, ist es heute eine katastrophale Umweltwüste. Es besteht eine große Gefahr durch Asbest und andere Schadstoffe, die durch die schweren israelischen Bombenangriffe auf palästinensische Häuser und Gebäude, die Asbestplatten enthalten, freigesetzt wurden.

Experten zufolge ist Krebs eine sehr reale Folgegefahr. Sie sagen, dass asbestbedingte Krebserkrankungen noch Jahrzehnte andauern könnten.

Im Katastrophengebiet Biden-Netanyahu ist eine massive Säuberung erforderlich, aber Trump wird wahrscheinlich nicht für die Beseitigung des katastrophalen Chaos seines Vorgängers bezahlen wollen. Wenn er beim Wiederaufbau helfen würde, um dort erfolgreich zu sein, wo Biden eine Abrissbirne war, würde Trump vermutlich das Recht der Palästinenser auf Selbstbestimmung stark einschränken und versuchen, zusätzliche politische Kosten zu verursachen.

Gerichte werden wahrscheinlich den Herstellern der Bomben und Raketen, die Gaza pulverisiert haben, dabei helfen, sich der Verantwortung zu entziehen, wie sie es in den USA und Frankreich mit Agent Orange taten, das in Vietnam mit verheerenden Langzeitfolgen eingesetzt wurde. (Amerikanische Truppen erhielten teilweise Unterstützung, das vietnamesische Volk jedoch nicht.)

Gewalttäter auf freiem Fuß

Anstatt sowohl im Gazastreifen als auch im Westjordanland eine konsequente friedensstiftende Rolle zu spielen, lockert Trump mit den am Tag seiner Amtseinführung unterzeichneten Durchführungsverordnungen die Zügel im Westjordanland für Netanjahu und seine Verbündeten unter den Siedlern.

Die von Biden am 1. Februar 2024 erlassene Durchführungsverordnung 14115 wurde aufgehoben, nachdem er verspätet festgestellt hatte, dass „das hohe Maß an extremistischer Gewalt durch Siedler, die erzwungene Vertreibung von Menschen und Dörfern sowie die Zerstörung von Eigentum ein unerträgliches Ausmaß erreicht haben“ und „eine ernsthafte Bedrohung für den Frieden, die Sicherheit und die Stabilität im Westjordanland und im Gazastreifen, in Israel und im Nahen Osten im Allgemeinen darstellen“.

Die Biden-Regierung verhängte Sanktionen gegen 17 Siedler und 16 Organisationen, anstatt eine härtere Gesamtpolitik in Bezug auf israelische Verstöße gegen das Völkerrecht zu verfolgen.

Für Trump, einen Mann, der behauptet, er wolle keine Kriege, sich aber auch als Oberkolonisator darstellt, haben israelische Siedler nun die Freiheit – ohne finanzielle Konsequenzen für die USA – weiteres Chaos anzurichten.

Natürlich ist es auch möglich, dass Trump sich morgen daran erinnert, dass er Netanjahu nicht mag und ihn herabsetzt. Aber es ist unwahrscheinlich, dass er die Hilfe von Adelson und die Ansichten seiner evangelikalen Basis völlig vergisst, die allzu oft in den Kriegsverbrechen im Westjordanland – für sie „Judäa und Samaria“ – die Erfüllung biblischer Prophezeiungen sieht.

Diese Ansicht vertritt auch Trumps voraussichtliche Botschafterin bei den Vereinten Nationen – Elise Stefanik.

Fred Kaplan schreibt in Slate, dass Trump die Strafen von etwa 1.500 Personen, die an einem rechtsextremen Mob beteiligt waren, begnadigt oder umgewandelt hat, darunter auch die gewalttätigsten, die am 6. Januar 2021 das US-Kapitol stürmten, in dem falschen Glauben, dass die Präsidentschaftswahlen 2020 manipuliert worden seien. Dieser Schritt und die Durchführungsverordnung zu israelischen Siedlern, schreibt er, „senden eine unheilvolle Botschaft: dass politische Gewaltakte in Ordnung sind, ja sogar lobenswert, solange sie zur Förderung von Trumps Macht und Vorlieben begangen werden.“

Dass Trump beschuldigte und verurteilte Kriegsverbrecher für im Ausland begangene Taten in Schutz nimmt, ist natürlich nichts Neues.

Wie die American Civil Liberties Union 2019 feststellte, begnadigte der Präsident „Anklagen wegen Kriegsverbrechen gegen drei Angehörige des US-Militärs“. Jetzt tut er dies für Gewalttaten, die näher an seinem Wohnort begangen wurden, und öffnet gleichzeitig die Tür für ähnliche Gewalt im Westjordanland.

Der rechtsextreme Politiker Itamar Ben-Gvir, ein Anhänger des Rassisten Meir Kahane und Wiederholungstäter, der bereits 2007 von einem israelischen Gericht wegen Unterstützung einer Terrororganisation und Anstiftung zum Rassismus verurteilt wurde, war von Trumps Erlass begeistert. Bis zu seiner Verstimmung über das Waffenstillstandsabkommen war er Israels Minister für nationale Sicherheit.

„Ich begrüße„, twitterte Ben-Gvir, ‚die historische Entscheidung des neuen US-Präsidenten Donald Trump, die von der Biden-Regierung gegen die Siedler in Judäa und Samaria verhängten Sanktionen aufzuheben. Damit wird eine jahrelange Ungerechtigkeit korrigiert, die auf eine verfehlte Politik der amerikanischen Regierung zurückzuführen ist.“

Auch Finanzminister Bezalel Smotrich, ein nach eigener Aussage ‘faschistischer Homophober“, schloss sich dem an.

„Ich danke Präsident Donald Trump aufrichtig für seine gerechte Entscheidung, die von der Biden-Regierung verhängten Sanktionen gegen Siedler und Aktivisten in rechtsgerichteten Organisationen aufzuheben. Diese Sanktionen waren eine schwerwiegende und eklatante ausländische Einmischung in die inneren Angelegenheiten Israels und eine ungerechtfertigte Verletzung demokratischer Grundsätze und des gegenseitigen Respekts, der die Beziehungen zwischen befreundeten Nationen leiten sollte.“

Um seine Absicht, das Westjordanland zu kolonisieren, zu unterstreichen, fügte Smotrich hinzu: „Der Staat Israel freut sich auf eine weiterhin fruchtbare Zusammenarbeit, um unsere nationale Sicherheit weiter zu verbessern, die Besiedlung in allen Teilen unseres Heimatlandes auszuweiten und das Ansehen Israels in der Welt zu stärken.“

Exekutivverordnung des IStGH

Trump erließ außerdem eine Durchführungsverordnung, mit der er Bidens Durchführungsverordnung aufhob, die wiederum Trumps eigene Durchführungsverordnung aus dem Jahr 2020 aufhob, die sich gegen das US-Eigentum und die Vermögenswerte von Beamten des Internationalen Strafgerichtshofs richtete, die amerikanische Truppen wegen möglicher Kriegsverbrechen in Afghanistan untersuchten.

Der Ankläger des IStGH, Karim Khan, der Anfang des Monats erklärte, das Gericht habe „keine wirklichen Bemühungen“ Israels gesehen, die gemeldeten Verbrechen in Gaza zu untersuchen, hätte sich auf sichererem Boden bewegen können, wenn er einen Weg gefunden hätte, den hochverdienten Biden zusammen mit Netanjahu und dem ehemaligen Verteidigungsminister Yoav Gallant anzuklagen.

Das hätte die Republikaner in eine Zwickmühle gebracht. Hassen sie Biden mehr als sie internationale Gremien hassen, die rechtliche Schritte gegen diejenigen erwägen, die Kriegsverbrechen der USA und Israels begehen?

Was die Gesetzgebung betrifft, so haben sich sowohl Republikaner als auch Demokraten im Repräsentantenhaus dafür eingesetzt, IStGH-Beamte zu sanktionieren.

Der sogenannte „Illegitimate Court Counteraction Act“ wurde von zwei vehement anti-palästinensischen Republikanern – dem Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses des Repräsentantenhauses, Brian Mast, und dem Kongressabgeordneten Chip Roy – befürwortet, erhielt aber bei der Abstimmung am 9. Januar auch die Stimmen von 45 Demokraten (zusammen mit 198 Republikanern).

Laut dem Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten des Repräsentantenhauses würde das Gesetz „jede Person sanktionieren, die einen Beitrag zur Untersuchung, Verhaftung, Inhaftierung oder Strafverfolgung von amerikanischen Staatsbürgern oder einem Beamten aus einem verbündeten US-Land, einschließlich Israel, leistet“.

Der Kongressabgeordnete Mast bezweifelt die Anwesenheit „unschuldiger palästinensischer Zivilisten“ in Gaza und strebt die Abschaffung der UNRWA, der UN-Agentur für palästinensische Flüchtlinge, an. Es überrascht nicht, dass er argumentierte: „Es ist mir egal, ob Sie ein Terrorist in einer Höhle oder ein Anwalt in Den Haag sind. Wenn Sie sich der Heimholung amerikanischer Geiseln in den Weg stellen, werden Sie keine Gnade erhalten und sollten verdammt noch mal nicht erwarten, auf amerikanischem Boden mit offenen Armen empfangen zu werden.“

UN-Experten widersprachen der Gesetzgebung, die als nächstes an den US-Senat weitergeleitet wird. „Es ist schockierend zu sehen, dass ein Land, das sich selbst als Verfechter der Rechtsstaatlichkeit betrachtet, versucht, die Handlungen eines unabhängigen und unparteiischen Tribunals, das von der internationalen Gemeinschaft eingerichtet wurde, zu behindern.“

Sie fügten hinzu: „Wir fordern die US-Gesetzgeber auf, die Rechtsstaatlichkeit und die Unabhängigkeit von Richtern und Anwälten zu wahren, und wir fordern die Staaten auf, die Unabhängigkeit des Gerichtshofs als Justizbehörde zu respektieren und die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit derjenigen zu schützen, die einen Beitrag zu seiner Arbeit leisten.“

Die Rechtsstaatlichkeit gilt jedoch schon lange nicht mehr für die Kriminalität der USA im Ausland. Dies ist lediglich ein neues Kapitel für die USA in ihrem Bestreben, Gesetzesverstöße zu schützen, die ihnen gerade gelegen kommen.

Trump ist dabei, eine Meisterklasse in amerikanischer Präsidialarroganz zu liefern, wenn es um das besetzte Westjordanland geht. Die Rede davon, Kriege zu vermeiden, ist eine hervorragende Rhetorik – und man wünscht ihm viel Erfolg bei diesem wichtigen Unterfangen –, aber bisher scheint Trump entschlossen zu sein, die Voraussetzungen für weitere Gewalt und eine fest verankerte Apartheid im Westjordanland zu schaffen. Seine Berater sehen keine echten Menschen, die von Israel unterdrückt und ethnisch gesäubert werden, sondern eher ein biblisches Wunderland, in dem sie ihre Spuren hinterlassen können.

