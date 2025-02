Das Gebäude der Außenstelle des Federal Bureau of Investigation in Washington D.C., Vereinigte Staaten von Amerika, ist am 12. Juli 2024 zu sehen.

Trump DOJ entlässt Staatsanwälte vom 6. Januar und Top-FBI-Agenten und droht mit größerer Säuberung

01. Februar 2025

„Trumps unerhörter Angriff auf das Justizministerium und das FBI ist eine klare und gegenwärtige Gefahr für die öffentliche Sicherheit und eine Abrissbirne, die auf die Rechtsstaatlichkeit einschlägt“, sagte der Abgeordnete Jamie Raskin.

Das Justizministerium unter Trump hat am Freitag Schritte unternommen, um FBI-Mitarbeiter und Staatsanwälte zu entlassen, die an den Fällen der Regierung gegen US-Präsident Donald Trump und die Teilnehmer des Angriffs auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 beteiligt waren.

Zunächst wurde am Donnerstag mehreren leitenden FBI-Beamten – sowohl in der Zentrale als auch im Außendienst – mitgeteilt, dass sie entweder kündigen oder entlassen werden. Am Freitag um 17 Uhr Ostküstenzeit erhielten dann Dutzende von Staatsanwälten des Justizministeriums, die an den Fällen vom 6. Januar mitgearbeitet hatten, eine E-Mail, in der ihnen mitgeteilt wurde, dass sie entlassen worden seien. Ebenfalls am Freitag wurde den FBI-Mitarbeitern in einer E-Mail mitgeteilt, dass der amtierende stellvertretende Justizminister Emil Bove, der Trump zuvor in den gegen ihn laufenden Verfahren vertreten hatte, eine Liste aller Personen angefordert habe, die an den Fällen vom 6. Januar mitgearbeitet hatten, „um festzustellen, ob weitere personelle Maßnahmen erforderlich sind“.

„Die Entlassung der FBI-Agenten, die die gewalttätigen Angriffe auf Polizeibeamte am 6. Januar untersucht haben, würde einen gefährlichen Präzedenzfall schaffen und unsere Sicherheit gefährden“, sagte Christina Harvey, Geschäftsführerin von Stand Up America, in einer Erklärung. “Dies ist ein schamloser Akt politischer Vergeltung, der die Strafverfolgung auf Bundesebene und die Rechtsstaatlichkeit schwächt.“

„Dies ist ein Massaker, das unsere Bemühungen, Verbrechen ohne Angst und Ansehen zu bekämpfen, bremsen soll.“

Zu den zum Rücktritt gezwungenen höheren Beamten des FBI gehörten die sechs ranghöchsten Führungskräfte der Behörde sowie mehr als 20 Direktoren von Außenstellen in Washington, D.C., Miami, Los Angeles, Philadelphia, New Orleans, Seattle und Las Vegas. Die betroffenen Beamten waren laut der New York Times vom ehemaligen FBI-Direktor Christopher Wray befördert worden. Die Außenstelle in Washington, D.C., leistete einen umfassenden Beitrag zu den Ermittlungen des Sonderermittlers Jack Smith über Trumps unsachgemäße Handhabung von Verschlusssachen und seine Beteiligung am Aufstand vom 6. Januar sowie zu den Ermittlungen gegen die Randalierer selbst, wie NBC News berichtete. Eine Quelle sagte gegenüber The Hill, dass Agenten, die an den Fällen gearbeitet hatten, am Freitag physisch aus der Außenstelle in D.C. eskortiert wurden.

NBC berichtete, dass mehrere der leitenden Beamten sich für den Ruhestand entschieden hätten, obwohl sie ihre Entlassung als unpolitische Beamte, die den Vorschriften des öffentlichen Dienstes unterliegen, hätten anfechten können.

Viele der Agenten erhielten das Ultimatum am selben Tag, an dem der von US-Präsident Donald Trump für die Leitung des FBI nominierte Kash Patel in seiner Anhörung zur Bestätigung durch den Senat versprach, dass er keine Vergeltungsmaßnahmen gegen Agenten ergreifen werde, die an den Trump-Fällen mitgearbeitet hatten, und dass ihm keine derartigen Versuche bekannt seien.

„Alle FBI-Mitarbeiter werden vor politischer Vergeltung geschützt sein“, sagte Patel dem Senat.

Trump sagte unterdessen am Freitag, dass er von den Entlassungen nichts gewusst habe, fügte aber hinzu: “Wenn sie dort drüben ein paar Leute gefeuert haben, ist das eine gute Sache, denn sie waren sehr schlecht. Es waren sehr korrupte Leute, sehr korrupt, und sie haben unserem Land mit der Militarisierung sehr geschadet.“

Ein weiteres Memo, das Bove an den amtierenden FBI-Direktor Brian J. Driscoll Jr. schickte, legte den Grundstein für weitere Entlassungen, da Driscoll gebeten wurde, eine Liste aller Agenten und Mitarbeiter vorzulegen, die „zu irgendeinem Zeitpunkt mit Ermittlungen und/oder Strafverfolgungsmaßnahmen“ im Zusammenhang mit dem 6. Januar betraut waren, wie die New York Times berichtete. Außenstellen erhielten eine ähnliche Anfrage von der Anti-Terror-Abteilung des FBI. Bove bat auch um eine Liste der Agenten, die an einem Fall gegen die Hamas-Führung mitgearbeitet haben, wobei nicht klar ist, warum.

Ein Mitarbeiter sagte gegenüber CNN, dass der Fall vom 6. Januar der größte Fall sei, an dem das Büro je gearbeitet habe, und bemerkte, dass „jeder mit diesem Fall zu tun hatte“.

In einer E-Mail an die Mitarbeiter vom Freitag, über die NBC berichtete, schrieb Driscoll: „Wir wissen, dass diese Aufforderung Tausende von Mitarbeitern im ganzen Land betrifft, die diese Ermittlungsbemühungen unterstützt haben“, und fügte hinzu: „Ich bin einer dieser Mitarbeiter.“

„Dies ist ein Massaker, das unsere Bemühungen, Verbrechen ohne Angst und ohne Ansehen zu bekämpfen, bremsen soll“, sagte ein anderer anonymer Agent gegenüber CNN. „Selbst für diejenigen, die nicht entlassen wurden, sendet es die Botschaft, dass das Büro nicht mehr unabhängig ist.“

Die FBI Agents Association, die über 14.000 aktive und ehemalige Agenten vertritt, gab am Freitag eine vernichtende Erklärung ab.

„Wenn diese ungeheuerlichen Handlungen amtierender Beamter wahr sind, stehen sie im krassen Widerspruch zu den von Präsident Trump dargelegten Zielen der Strafverfolgung und seiner Unterstützung für FBI-Agenten“, sagte der Verband. „Die Entlassung von möglicherweise Hunderten von Agenten würde die Fähigkeit des Büros, das Land vor Bedrohungen der nationalen Sicherheit und vor kriminellen Bedrohungen zu schützen, erheblich schwächen und letztlich das Risiko bergen, dass das Büro und seine neue Führung scheitern. Diese Maßnahmen stehen auch im Widerspruch zu den Verpflichtungen, die die designierte Justizministerin Pam Bondi und der designierte Direktor Kash Patel während ihrer Nominierungsanhörungen vor dem Senat der Vereinigten Staaten eingegangen sind.“

Die Gruppe fügte hinzu, dass Patel den Mitgliedern der Vereinigung in einer Sitzung versprochen hatte, dass „den Beamten ein angemessenes Verfahren und eine angemessene Überprüfung gewährt werden und sie nicht allein aufgrund der Fälle, mit denen sie betraut wurden, Vergeltungsmaßnahmen ausgesetzt sein würden“.

Am Freitag schließlich erhielten die Staatsanwälte des DOJ eine E-Mail vom Interims-US-Staatsanwalt Ed Martin, in der ihnen mitgeteilt wurde, dass sie entlassen seien, und der ein Memo von Bove beigefügt war. Die entlassenen Staatsanwälte waren für die Fälle vom 6. Januar eingestellt worden und wurden nach der Wahl im November von der Biden-Administration fest angestellt. In seinem Memo deutete Bove an, dass die Staatsanwälte in einem unangemessenen Versuch, sie vor einer Entlassung zu schützen, fest angestellt worden seien.

„Ich werde keine subversiven Personalmaßnahmen der vorherigen Regierung in einer US-Staatsanwaltschaft tolerieren“, schrieb Bove, wie POLITICO berichtete. “Es steht zu viel auf dem Spiel. Angesichts des Vorstehenden ist es angebracht, diese Mitarbeiter zu entlassen.“

Einer der betroffenen Staatsanwälte teilte POLITICO mit, dass 25 bis 30 Personen entlassen wurden.

„Dieser Angriff auf das Justizministerium und insbesondere auf das FBI ist der Beginn der ersten wahren Ära der Diktatur in Amerika.“

Die jüngste Entlassungswelle im Justizministerium kommt nur wenige Tage, nachdem die Trump-Administration bereits ein Dutzend Anwälte gefeuert hat, die Smiths zwei Klagen gegen Trump eingebracht hatten. Außerdem kommt sie eine Woche nach Trumps Entlassung von 12 Generalinspektoren. Trump begnadigte außerdem an seinem ersten Tag im Amt alle etwa 1.500 Personen, die am Aufstand vom 6. Januar beteiligt waren.

Die Nachricht von den Entlassungen beim FBI und im Justizministerium löste bei demokratischen Abgeordneten Empörung aus.

„Trumps unerhörter Angriff auf das Justizministerium und das FBI ist eine klare und gegenwärtige Gefahr für die öffentliche Sicherheit und eine Abrissbirne, die auf die Rechtsstaatlichkeit einschlägt“, sagte der Abgeordnete Jamie Raskin (D-Md.), ranghöchstes Mitglied des Rechtsausschusses des Repräsentantenhauses, in einer Erklärung. “Trump will der Polizei und den Bundesbeamten die Botschaft senden, dass das Gesetz nicht für Trump und seine Unterstützer gilt. Es ist auch Teil seiner Kampagne, unparteiische Beamte durch politische Loyalisten und inkompetente Speichellecker zu ersetzen. Trumps Maßnahmen haben das Justizministerium und das FBI bereits führungslos und orientierungslos gemacht, indem ihre leitenden Karriereränge entlassen wurden. Nun wird diese beispiellose Säuberung von Hunderten von Staatsanwälten, Mitarbeitern und erfahrenen Strafverfolgungsbeamten die Macht der Regierung untergraben, unser Land vor Bedrohungen der nationalen Sicherheit, des Internets und der Kriminalität zu schützen.“

„Trump, der treue Freund von Autokraten, Kleptokraten, Oligarchen und Broligarchen, schert sich nicht um die Anforderungen der Demokratie, der nationalen Sicherheit und der öffentlichen Sicherheit“, fuhr Raskin fort. “Seine Agenda ist Rache und Vergeltung. Wenn man Trump gewähren lässt, wird seine Säuberung unserer Bundespolizei Amerika dem Autoritarismus und der Diktatur aussetzen.“

Senator Dick Durbin (D-Ill.), Mitglied des Justizausschusses, bezeichnete die Entlassungen als „schweren Schlag gegen die Integrität und Effektivität des FBI und des Justizministeriums“.

„Dies ist ein dreister Angriff auf die Rechtsstaatlichkeit, der auch unsere nationale und öffentliche Sicherheit ernsthaft untergräbt“, fuhr Durbin fort. “Nicht gewählte Trump-Lakaien üben weitreichende politische Vergeltung gegen die Karrierebeamten der Strafverfolgungsbehörden unseres Landes. Präsident Trump hätte lieber ein FBI und ein Justizministerium voller blinder Bewunderer und Loyalisten als erfahrene Strafverfolgungsbeamte.“

Auch der Abgeordnete Jim Himes (D-Conn.) verurteilte die Entlassungen und zweifelte an der Integrität von Pam Bondi und Kash Patel, die Trump für die Leitung des Justizministeriums bzw. des FBI vorgesehen hatte.

„Pam Bondi und Kash Patel haben sich beide dafür eingesetzt, das Justizministerium und das FBI vor Politik und Instrumentalisierung zu schützen. Wenn diese Berichte wahr sind, haben sie den Senat eindeutig in die Irre geführt“, sagte Himes. “Als ranghöchstes Mitglied des Geheimdienstausschusses des Repräsentantenhauses habe ich das FBI wiederholt um weitere Informationen zu diesen Berichten gebeten und werde auf Antworten bestehen.“

Die ebenfalls aus Connecticut stammende demokratische Abgeordnete Rosa DeLauro schrieb in den sozialen Medien: „Priorität Nr. 1 für die Trump-Regierung: Die Gesetzlosen schützen und diejenigen, die das Gesetz aufrechterhalten, aus dem Amt entfernen. Die Entlassung von FBI-Agenten und Bundesstaatsanwälten ohne triftigen Grund ist ein Angriff auf die Rechtsstaatlichkeit und die Strafverfolgung. Dadurch werden die Amerikaner verwundbar und weniger sicher. Wir werden uns wehren.“

Während die Demokraten Maßnahmen versprachen, forderte Harvey von Stand Up America auch die republikanischen Gesetzgeber auf, zu reagieren.

„Hier geht es nicht um öffentliche Sicherheit – es geht um Rache und Kontrolle“, sagte Harvey. „Erfahrene Strafverfolgungsexperten zu entlassen und sie durch politische Loyalisten zu ersetzen, gefährdet unsere Sicherheit insgesamt. Wenn es noch republikanische Senatoren gibt, denen der Schutz der Rechtsstaatlichkeit und der öffentlichen Sicherheit am Herzen liegt, sollten sie sich dieser gefährlichen Säuberung widersetzen und die Nominierung von Kash Patel als FBI-Direktor ablehnen.“

Der progressive politische Kommentator Thom Hartmann forderte die US-Bürger auf, ihre Abgeordneten anzurufen.

„Nennen wir diese Massenentlassungen im Justizministerium und beim FBI doch einfach beim Namen. Donald Trump ist ein Mann ohne Gesetz, der das FBI auseinanderreißt, um es in eine Gruppe von Schlägern im Stil einer Bananenrepublik zu verwandeln, die nur seinen Willen tun werden“, schrieb Hartmann am Samstagmorgen auf seinem Substack. „Sie werden seine Freunde verschonen und seine Feinde verfolgen. Wir haben dies im vergangenen Jahrhundert immer wieder in Ländern auf der ganzen Welt gesehen; es ist nichts Neues. Wir hätten nur nie erwartet, dass es hier in Amerika passiert.“

„[Der russische Präsident Wladimir] Putin träumte den größten Teil seines Lebens davon, Amerika zu zerstören; jetzt hat er einen Freund, der es für ihn tut. Dieser Angriff auf das Justizministerium und insbesondere auf das FBI ist der Beginn der ersten wahren Ära der Diktatur in Amerika. Die Frage ist nur, wie lange und wie weit demokratische und republikanische Politiker und Regierungsangestellte dies tolerieren werden und ob es zu spät sein wird, wenn ihr Widerstand kommt. Die Telefonnummer des Kongresses lautet 202-224-3121.“

