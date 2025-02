https://english.almayadeen.net/news/politics/hamas-is-the–exclusive-sovereign-authority–in-gaza–israel



Hamas ist die „ausschließliche souveräne Autorität“ in Gaza: Israel Hayom

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Israelische Medien

01.Februar.2025

Ein Brigadegeneral der Reserve im israelischen Militär sagt, dass die Hamas „unerschütterlich bleibt und mit der Zeit und dem Fortschreiten des Prozesses der Rückführung israelischer Gefangener ihr Einfluss und ihre Kontrolle vor Ort nur noch stärker werden“.

Hamas-Kämpfer sichern ein Gebiet, bevor sie am 1. Februar 2025 in Gaza-Stadt einen israelisch-amerikanischen Gefangenen an ein Team des Roten Kreuzes übergeben, im Rahmen des vierten Gefangenenaustauschs (AFP)

Die Bilder aus Gaza zeigen die Hamas nicht als „zusammengebrochen, zerschmettert, zerschlagen, zerstört oder gar demontiert“, wie der Brigadegeneral der Reserve im israelischen Besatzungsheer, Zvika Haimovich, anmerkte.

Stattdessen zeigen die Bilder, die in den letzten zwei Wochen entstanden sind, die palästinensische Gruppe als „die alleinige souveräne Autorität im Streifen“, sagte Haimovich in einem Artikel, der in der israelischen Zeitung Israel Hayom veröffentlicht wurde.

Haimovich, der zuvor als Kommandeur der Luftverteidigungsformation im israelischen Militär diente, betonte, dass die Hamas „standhaft bleibt und mit der Zeit und dem Fortschreiten des Prozesses der Rückkehr israelischer Gefangener ihr Einfluss und ihre Kontrolle vor Ort nur noch stärker werden“.

Er schlug vor, dass „Israel nach einem Bild des Sieges suchen muss, das wir uns anderswo erhofft hatten“, und erklärte, dass die Rückkehr aller israelischen Gefangenen kein Bild des Sieges für „Israel“ bieten werde.

Haimovich betonte, wie wichtig es sei, sich an „die Kosten [die Israel gezahlt hat], die verstrichene Zeit und diejenigen, deren Rückkehr lebend möglich war, aber nicht stattgefunden hat“ zu erinnern.

Darüber hinaus betonte der Brigadegeneral der Reserve, dass sich die Hamas bei den Verhandlungen über den Waffenstillstand und den Gefangenenaustausch als „zäher Verhandlungspartner“ erwiesen habe, und fügte hinzu, dass die palästinensische Gruppe „wusste, wie sie die Situation zu ihrem Vorteil nutzen konnte“.

In diesem Zusammenhang wies Haimovich darauf hin, dass das Beharren der Hamas darauf, die Freilassung israelischer Gefangener innerhalb von 42 Tagen durchzuführen und sich selbst vom israelischen Druck zu befreien – durch die Wiedereröffnung des Grenzübergangs Rafah und die Beendigung der Teilung des Gazastreifens durch den Netzarim-Korridor – so kurz nach der Umsetzung des Abkommens von ihrem „Ziel, die Kontrolle über das Gebiet zurückzugewinnen“, getrieben wurde.

Er wies auch darauf hin, dass dieser Schritt darauf abziele, die Rückkehr von Hunderttausenden von Bewohnern in den nördlichen Teil des Streifens zu erleichtern, wo es für das israelische Militär schwieriger wäre, die Kämpfe wieder aufzunehmen.

Derzeit sei der Versuch „Israels“, Bedingungen für die nächsten Phasen der Freilassung von Gefangenen zu stellen, lediglich ein Versuch, „den Schaden zu begrenzen“, so Haimovich, der klarstellte, dass dies ein Versuch sei, die Hamas daran zu hindern, Siegesfeiern zu veranstalten, die ihren internen Zielen dienen und „Israel“ untergraben.

Der Brigadegeneral im Ruhestand wies darauf hin, dass „Israel“ der Vereinbarung über die Rückkehr von Gefangenen beigetreten sei, während Militär- und Regierungsvertreter monatelang wiederholt behauptet hätten, dass „die Hamas zerschlagen, ihre militärische Organisation zerstört, die meisten ihrer Fähigkeiten beseitigt worden seien und dass sie die Unterstützung der Öffentlichkeit verliere“.

Er wies darauf hin, dass „Israel“ in den vergangenen Monaten Druckmechanismen in Gaza aufgebaut habe, darunter die Schließung des Grenzübergangs Rafah, die Übernahme der Kontrolle über den Philadelphi-Korridor, die Abriegelung von Gaza über Netzarim und die Verhinderung von Bewegungen in den Norden des Streifens, merkte jedoch an, dass „die ersten beiden Druckmechanismen diese Woche beseitigt wurden“.

Darüber hinaus betonte Haimovich die Fähigkeit der Hamas, ihre Militäruniformen, ausgerüsteten Fahrzeuge, Filmaufnahmen, Flaggen und Polizeipräsenz neu zu organisieren und aufrechtzuerhalten, zusammen mit der Zurschaustellung militärischer Stärke durch ihre Kämpfer in voller Ausrüstung und Bewaffnung, und betonte, dass dies weit davon entfernt ist, eine Gruppe zu sein, die ihre Fähigkeiten verloren hat.

„Wie haben sie [die Hamas] es geschafft, innerhalb weniger Tage eine so organisierte Vorführung von Streitkräften und Ausrüstung zusammenzustellen, sowohl in Bezug auf die Menge als auch auf den Zustand, nach all der Zerstörung und dem militärischen Druck, während Gaza weiterhin vollständig von jeglicher externer Verbindung isoliert ist?„, fragte Haimovich.

„Es ist schwer zu verstehen, und es bedarf in erster Linie einer Erklärung der israelischen Militärführung – eine, die wir noch nicht gehört haben“, schloss er.

