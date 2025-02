„Trumps Rede markierte den Abstieg des amerikanischen Imperialismus auf ein Niveau von Barbarei und Kriminalität, das seit dem Sturz des NS-Regimes nicht mehr erreicht wurde.

Achtzig Jahre nachdem über ein Dutzend Naziführer in der zerstörten Stadt Nürnberg wegen Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Massenmord gehängt wurden, werden die Methoden des Holocaust nicht nur angewandt, sondern vom Oberhaupt des mächtigsten imperialistischen Staates der Welt offen gelobt.“A.D.

Trump fordert vollständige ethnische Säuberung und Annexion des Gazastreifens durch die USA

Andre Damon

@Andre__Damon

5. Februar 2025

Präsident Donald Trump trifft sich am Dienstag, dem 4. Februar 2025, im Oval Office des Weißen Hauses in Washington mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu. [AP Photo/Evan Vucci]

Bei einem gemeinsamen Auftritt mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu in Washington forderte US-Präsident Donald Trump am Dienstag die vollständige ethnische Säuberung des Gazastreifens, die Zerstörung aller seiner Gebäude und die Annexion des Gebiets durch die Vereinigten Staaten.

Der Gazastreifen, so Trump, „sollte nicht durch einen Prozess des Wiederaufbaus und der Besetzung durch dieselben Menschen gehen, die … dort ein elendes Dasein geführt haben.“ Trump forderte „andere Länder“ auf, „verschiedene Gebiete zu bauen, die letztendlich von den 1,8 Millionen in Gaza lebenden Palästinensern besetzt werden“. Trump fügte hinzu: „Es könnten zahlreiche Standorte sein oder ein großer Standort.“

Er fuhr fort: „Die USA werden den Gazastreifen übernehmen, und wir werden auch damit arbeiten. Er wird uns gehören.“ Trump sagte, die USA würden „ihn planieren“ und „eine wirtschaftliche Entwicklung schaffen, die eine unbegrenzte Anzahl von Arbeitsplätzen schaffen wird“.

Auf die Frage, ob die USA Truppen zur Besetzung des Gazastreifens entsenden würden, sagte Trump: „Wenn es notwendig ist, werden wir das tun. Wir werden diesen Ort übernehmen und ihn entwickeln und Tausende und Abertausende von Arbeitsplätzen schaffen.“

Während der gesamten Berichterstattung über den Völkermord in Gaza hat die World Socialist Web Site erklärt, dass der amerikanische Imperialismus die „Endlösung der Palästinafrage“ anstrebt. Jetzt hat Trump, die ungehemmte Stimme des amerikanischen Imperialismus, genau dargelegt, wie diese „Endlösung“ aussehen wird.

Trumps Vorschlag wäre der Todesstoß für das palästinensische Volk. Wenn er sich durchsetzt, werden die Menschen in Gaza in Konzentrationslagern in Wüsten und Ödland verstreut, während ihre angestammte Heimat an der levantinischen Küste von Trumps und Netanyahus Kumpanen in Ferienorte und Kasinos umgewandelt wird.

Bei der Verkündung seiner blutrünstigen Dekrete sprach Trump mit sichtlicher Freude. Er sabberte förmlich vor Freude über die Immobiliengeschäfte, die abgeschlossen werden sollten, und beschrieb eine „Riviera des Nahen Ostens“, als hätte er Visionen von weitläufigen Golfplätzen und glitzernden Kasinos, die auf den umgepflügten und unbestatteten Leichen palästinensischer Frauen und Kinder errichtet werden.

Netanjahu lobte Trump und erklärte: „Ihre Bereitschaft, mit frischen Ideen über den Tellerrand hinauszudenken, wird uns helfen, all diese Ziele zu erreichen, und ich habe schon oft gesehen, dass Sie das tun. Sie kommen direkt zur Sache.“

Netanjahus Worte waren bewusst gewählt. Trump kam tatsächlich „direkt zur Sache“. Trump sprach offen über die tatsächliche Politik der Regierung Netanjahu, die darin bestand, die Ereignisse vom 7. Oktober zu nutzen, um den Gazastreifen zu zerstören, so viele Palästinenser wie möglich zu töten und das Gebiet unbewohnbar zu machen, um einen Vorwand für seine ethnische Säuberung zu schaffen.

Die Biden-Regierung, die behauptet, sich der Vertreibung der Palästinenser zu widersetzen und eine „Zwei-Staaten-Lösung“ fordert, unterstützte diese Politik bewusst und absichtlich, indem sie Israel ein riesiges Arsenal an Waffen zur Zerstörung von Städten zur Verfügung stellte, darunter mindestens 10.000 2.000-Pfund-Bomben, die ganze Stadtviertel verwüsteten.

Es ist bezeichnend, dass Trump nun wiederholt die Zahl von 1,8 Millionen Menschen für die Bevölkerung von Gaza verwendet hat. Diese Zahl taucht in keiner anderen offiziellen Veröffentlichung auf. Vor dem Krieg zählte die Bevölkerung von Gaza 2,2 Millionen. Wenn Trump die Bevölkerung von Gaza nun offiziell auf 1,8 Millionen beziffert, spiegelt dies die Tatsache wider, dass seine Regierung die Zahl der Todesopfer des israelischen Völkermords auf Hunderttausende schätzt.

Um seine Forderung nach einer ethnischen Säuberung des Gazastreifens zu rechtfertigen, sprach Trump in der Passivform und in der Vergangenheitsform und erklärte, dass die „Städte zerstört wurden“. Aber er stand neben dem Mann, der sie als bewusste Politik zerstörte, indem er die Bomben einsetzte, die ihm von Trumps Vorgänger übergeben worden waren.

Trumps Äußerungen waren in der Tat eine Offenbarung der tatsächlichen Politik der Biden-Regierung, die genau wusste, was Netanjahu vorhatte, und ihn absichtlich und bewusst bewaffnete, finanzierte und verteidigte.

Tatsächlich betrachtet Trump den Völkermord als „wirtschaftliche Entwicklungstransaktion“, eine Form des „manifest destiny“, auf das er sich bei seiner Amtseinführung berief. Aber für Trump, im Gegensatz zu früheren amerikanischen Imperialisten, endet das „manifest destiny“ des amerikanischen Imperialismus nicht am Atlantik und Pazifik oder sogar in Amerika. Der amerikanische Imperialismus ist auf dem Kriegspfad und strebt nach globaler Vorherrschaft. In diesem blutigen Ausbruch eines imperialistischen Krieges sollen die Palästinenser ein Opfer sein.

Trumps Aussagen haben weitreichende Bedeutung. In der gesamten Geschichte des amerikanischen Überseeimperiums hat es sich immer als Verbreiter von „Freiheit“, „Demokratie“ und Selbstverwaltung dargestellt und seine Rivalen scheinheilig als Imperialisten und Kolonialherren verurteilt.

Trump hat diese Rhetorik völlig aufgegeben. Seine Vision von der Welt ist das Gesetz des Dschungels, in dem der amerikanische Imperialismus mit seinem riesigen Militärarsenal sich nimmt, was er will, und jeden ermordet, der ihm dabei im Weg steht, und das sogar millionenfach.

Trumps manischer Plan zur Welteroberung wird von den Demokraten unterstützt, den ursprünglichen Urhebern des Völkermords im Gazastreifen. Senator John Fetterman schloss sich Trumps Äußerungen effektiv an und erklärte: „Das ist Teil eines Gesprächs, und da stehen wir gerade.“

Bezeichnenderweise schwiegen die gesamte demokratische Führung, darunter der Minoritätsführer des Senats, Chuck Schumer, der Minoritätsführer des Repräsentantenhauses, Hakim Jeffries, sowie Biden und Harris, zu Trumps Äußerungen am Dienstagabend.

