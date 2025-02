https://consortiumnews.com/2025/02/04/trump-wants-us-to-take-over-ethnically-cleanse-gaza/



Trump will, dass die USA Gaza übernehmen und ethnisch säubern

Von Joe Lauria

Sonderbeitrag für Consortium News

4. Februar 2025

Der Präsident sagte überraschend, Gaza solle ein US-Territorium werden und in die „Riviera des Nahen Ostens“ verwandelt werden, abzüglich 1,8 Millionen Palästinenser. Die Hamas wird dazu etwas zu sagen haben, berichtet Joe Lauria.

Netanyahu und Trump am Dienstag im Weißen Haus. (White House/YouTube)

US-Präsident Donald Trump hat gesagt, dass die Vereinigten Staaten sich an einem schweren Verbrechen gegen die Menschlichkeit beteiligen sollten, indem sie 1,8 Millionen Menschen aus ihrem Land im Gazastreifen vertreiben, da dieser zu einem Territorium der Vereinigten Staaten wird.

„Die USA werden den Gazastreifen übernehmen und wir werden auch etwas damit anfangen„, sagte Trump am Dienstag auf einer Pressekonferenz mit dem zu Besuch weilenden israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu im Weißen Haus vor Reportern. “Wir werden es besitzen und für das Gebiet verantwortlich sein“, sagte Trump, das in die ‚Riviera des Nahen Ostens‘ verwandelt werden soll.

Trump erklärte nicht, unter welcher rechtlichen Autorität das von Israel besetzte Gebiet von Gaza zum Territorium der Vereinigten Staaten werden könnte. Israel ist rechtlich nicht befugt, sein Territorium an irgendjemanden abzutreten, aber das Völkerrecht hat Israel oder die Vereinigten Staaten bisher nur selten daran gehindert.

Trump versäumte es zu erwähnen, dass die Hamas, die Gaza noch immer kontrolliert, zuerst besiegt werden müsste, was Israel bisher nicht gelungen ist.

Trump sagte, die USA würden „das Gelände planieren, die zerstörten Gebäude beseitigen, eine wirtschaftliche Entwicklung schaffen und eine unbegrenzte Anzahl von Arbeitsplätzen und Wohnraum für die Menschen in der Region bereitstellen“.

Trump hat nicht definiert, wer die „Menschen der Region“ sind, die in einem wiederaufgebauten Gaza neue Wohnungen erhalten werden, sagte aber, dass Menschen aus der ganzen Welt dort leben würden. In der Zwischenzeit rechnet er damit, dass bis zu 1,8 Millionen Palästinenser dauerhaft vertrieben werden. „Ich glaube nicht, dass die Menschen nach Gaza zurückkehren sollten“, sagte Trump im Oval Office neben einem strahlenden Netanjahu.

„Sie leben wie in der Hölle“, sagte er. “Gaza ist kein Ort, an dem Menschen leben können, und der einzige Grund, warum sie zurückkehren wollen, und davon bin ich fest überzeugt, ist, dass sie keine Alternative haben.“

Die Antwort der Hamas

Sami Abu Zuhri, ein hochrangiger Hamas-Funktionär, bot tatsächlich eine Alternative an: „Was wir brauchen, ist das Ende der Besatzung und der Aggression gegen unser Volk, nicht die Vertreibung aus seinem Land“, sagte er in einer Erklärung.

Abu Zuhri bezeichnete Trumps schockierenden Vorschlag als „ein Rezept für Chaos und Spannungen in der Region. Unser Volk in Gaza wird nicht zulassen, dass diese Pläne in die Tat umgesetzt werden.“

Jede Behörde, die versucht, die Bevölkerung aus Gaza zu vertreiben, müsste sich mit den immer noch bewaffneten und ausgebildeten Milizen der Hamas und anderer militanter Gruppen auseinandersetzen. Die USA müssten mit ziemlicher Sicherheit einen Krieg gegen die Hamas führen, um Gaza zu einem US-Territorium zu machen.

Es scheint, als hätten Trump und seine Leute nicht ganz durchdacht, welche Folgen es hätte, wenn US-Bodentruppen versuchen würden, die Hamas zu besiegen, um Gaza zu übernehmen, wo Israel dies doch in 15 Monaten uneingeschränkter Angriffe nicht geschafft hat.

Auf die Frage eines Reporters, ob die USA Truppen nach Gaza schicken würden, um „das Sicherheitsvakuum zu schließen“, anstatt die eigentliche Aufgabe zu übernehmen, das Gebiet zu übernehmen, sagte Trump: „Wir werden tun, was nötig ist, wenn es nötig ist, werden wir das tun. Wir werden dieses Stück übernehmen und es entwickeln.“

Netanjahu erklärte auf der Pressekonferenz, dass er entschlossen sei, die Hamas militärisch zu besiegen, sodass man sicher sein kann, dass der Waffenstillstand nicht von Dauer sein wird.

Das eigentliche Ziel Israels im Krieg ist genau das, was Trump vorschlägt: die palästinensische Bevölkerung aus dem Gazastreifen zu entfernen. Für Netanjahu und die Mitglieder seines radikalen Kabinetts, die völkermörderische Absichten geäußert haben, ist dies die Chance, auf die sie gewartet haben, um das Versprechen des israelischen Gründervaters David Ben Gurion von einem ethnisch gesäuberten Gaza (und Westjordanland) zu erfüllen und Groß-Israel zu schaffen.

„Ich denke, das ist etwas, das die Geschichte verändern könnte“, sagte Netanjahu über Trumps geplante Übernahme des Gazastreifens, “und es lohnt sich wirklich, diesen Weg zu beschreiten.“

Westjordanland kommt

Auf die Frage eines israelischen Reporters, ob er die „israelische Souveränität“ über „Samaria“ unterstütze, das viele für das biblische Heimatland der Juden halten, auch bekannt als Westjordanland, antwortete Trump: „Nun, wir diskutieren das mit vielen Ihrer Vertreter, die diese Idee mögen, aber wir haben noch keine Position dazu bezogen. Wir werden in den nächsten vier Wochen eine Ankündigung zu diesem speziellen Thema machen.“

Wenn die USA Gaza für Israel verwalten, wäre das Westjordanland das letzte Stück, um das gesamte historische Palästina zu kontrollieren – vom Fluss bis zum Meer.

Trotz ihrer bereits festen Ablehnung sagte Trump, dass sich Jordanien und Ägypten am Ende nicht weigern werden, die Palästinenser aufzunehmen. „Sie werden mir gegenüber nicht nein sagen“, sagte Trump.

Etwas „Spektakuläres“

Ohne sie beim Namen zu nennen, sagte er, dass sich andere Länder bereit erklärt hätten, die Bevölkerung aufzunehmen. Trump sagte auch, dass wohlhabende Nationen in der Region, ein offensichtlicher Hinweis auf die Golfmonarchien, für den neuen „Standort“ bezahlen könnten. Als Reaktion darauf veröffentlichte das saudi-arabische Außenministerium um 4 Uhr Ortszeit eine Erklärung, in der es einen palästinensischen Staat forderte.

„Ich hoffe, dass wir etwas wirklich Schönes, wirklich Gutes tun können, wohin sie nicht zurückkehren wollen [nach Gaza]“, sagte er und versuchte, seinen Vorschlag als großartige humanitäre Geste seinerseits zu tarnen. Er forderte etwas ‚Spektakuläres‘ für das ‚wunderbare‘ palästinensische Volk, etwas, auf das der ‚gesamte Nahe Osten‘ stolz sein würde – stolz auf ethnische Säuberung.

„Wenn wir ein schönes Gebiet für die dauerhafte Umsiedlung von Menschen schaffen könnten, mit schönen Häusern, in denen sie glücklich sein können und in denen nicht auf sie geschossen wird, in denen sie nicht getötet oder erstochen werden … Ich denke, sie wären begeistert“, sagte er. “Ich sehe eine langfristige [US-amerikanische] Eigentümerposition.“

Trump ließ keinen Zweifel daran, dass dies die dauerhafte Zwangsumsiedlung von 1,8 Millionen Menschen wäre, was einen klaren Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht darstellt.

Artikel 49 der Vierten Genfer Konvention „verbietet die Zwangsumsiedlung geschützter Personen aus oder in besetztes Gebiet“, und das Völkergewohnheitsrecht betrachtet unfreiwillige Bevölkerungsumsiedlungen als illegal.

Dayans Vorhersage

Israelische Armee in Gaza im Jahr 1956. (Nationalbibliothek von Israel/Wikimedia Commons)

Die im Gazastreifen lebenden Palästinenser sind Nachkommen eines früheren Verbrechens der ethnischen Säuberung bei der Gründung des Staates Israel im Jahr 1948.

Moshe Dayan, einer der anderen Gründerväter Israels, sagte 1956 voraus, was als Vorhersage des Ausbruchs der Hamas und des Angriffs auf Israel am 7. Oktober 2003 angesehen werden kann:

„Was haben wir zu beklagen, dass sie uns so heftig hassen? Seit acht Jahren sitzen sie nun in ihren Flüchtlingslagern in Gaza, und vor ihren Augen verwandeln wir das Land und die Dörfer, in denen sie und ihre Vorfahren gelebt haben, in unser Heim. … Wir sind eine Generation von Siedlern, und ohne Stahlhelm und Gewehrlauf werden wir nicht in der Lage sein, einen Baum zu pflanzen oder ein Haus zu bauen. … … Lasst uns keine Angst vor dem Hass haben, der das Leben von Hunderttausenden Arabern begleitet und verzehrt, die überall um uns herum sitzen und auf den Moment warten, in dem ihre Hände unser Blut erreichen können.“

Es ist unwahrscheinlich, dass Dayan einen US-Präsidenten vorhersehen konnte, der Israels Arbeit für sie beenden wollte.

Joe Lauria ist Chefredakteur von Consortium News und ehemaliger UN-Korrespondent für The Wall Street Journal, Boston Globe und andere Zeitungen, darunter The Montreal Gazette, die Londoner Daily Mail und The Star of Johannesburg. Er war investigativer Reporter für die Londoner Sunday Times, Finanzreporter für Bloomberg News und begann seine berufliche Laufbahn als 19-jähriger freier Mitarbeiter für The New York Times. Er ist Autor von zwei Büchern, A Political Odyssey, zusammen mit Senator Mike Gravel, mit einem Vorwort von Daniel Ellsberg, und How I Lost By Hillary Clinton, mit einem Vorwort von Julian Assange. Er kann unter joelauria@consortiumnews.com erreicht werden und ist unter X @unjoe zu finden.

Tags: Abdel Fattah el-Sisi Benjamin Netanyahu Donald Trump Joe Lauria King Abdullah II Moshe Dayan Nakba

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …