Trump-Gesandter verteidigt direkte Hamas-Diplomatie: „Die USA sind kein Agent Israels“

In einer Reihe von Presseauftritten – darunter drei große israelische Sender – verteidigte Boehler seine direkten Gespräche mit der Hamas und betonte, dass seine oberste Priorität darin bestehe, Geiseln freizulassen und die Interessen der USA zu verfolgen

Adam Boehler, Trumps Sondergesandter für die Geiseln, diese Woche. Bildnachweis: Jim Watson/AFP

Ben Samuels

10. März 2025, 12:35 Uhr IST

WASHINGTON – Der US-Sondergesandte für Geiselnahmen Adam Boehler verteidigte am Sonntag nachdrücklich seine direkte Diplomatie mit der Hamas, in der Hoffnung, trotz der Bestürzung Israels eine Freilassung der Geiseln und ein langfristiges Waffenstillstandsabkommen zu erreichen. Später versuchte er, seine Haltung als Reaktion auf die Kritik des rechten Flügels der USA an den direkten Gesprächen zu verdeutlichen.

In den großen politischen Talkshows am Sonntag in den USA sowie in drei großen israelischen Sendern betonte Boehler, dass seine oberste Priorität darin bestehe, die Freilassung der Geiseln zu erreichen und die amerikanischen Interessen zu verfolgen, wobei er sich bewusst sei, dass Israel ein wichtiger Verbündeter der USA sei.

Boehlers Auftritte, bei denen er sich eindeutig direkt an die israelische Öffentlichkeit wandte, anstatt der Regierung Netanjahu zu erlauben, seine Botschaft zu diktieren, sorgten nur für weitere Unruhe unter den Gegnern seiner Bemühungen – wobei viele seine Äußerungen über die Zuverlässigkeit und die Motive der Hamas aus dem Zusammenhang rissen.

Stunden nach seinen Presseerklärungen versuchte Boehler, seine Position zu verdeutlichen: „Ich möchte KLARSTELLEN, dass einige Dinge falsch interpretiert wurden. Die Hamas ist eine terroristische Organisation, die Tausende unschuldiger Menschen ermordet hat“, postete er auf X. „Sie sind per Definition BÖSE Menschen. Und wie Präsident Trump sagte, wird kein einziges Hamas-Mitglied sicher sein, wenn die Hamas nicht SOFORT ALLE GEISELN FREILÄSST.“ Weiterlesen bei haaretz.com

