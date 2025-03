https://thecradle.co/articles/iran-reaffirms-no-nuclear-talks-with-us-under-maximum-pressure-sanctions



Iran bekräftigt, dass es unter den Sanktionen mit maximalem Druck keine Nukleargespräche mit den USA geben wird

Der iranische Außenminister reagierte auf die Behauptung von Präsident Trump, er habe in einem Brief den Obersten Führer gebeten, Verhandlungen über das Atomprogramm der Islamischen Republik aufzunehmen

7. MÄRZ 2025

(Bildnachweis: Reuters/Amr Abdallah Dalsh)

Der Iran wird die Gespräche mit anderen Verhandlungspartnern fortsetzen, aber nicht mit den USA verhandeln, da Präsident Donald Trump neue Wirtschaftssanktionen gegen die Islamische Republik verhängt hat, wie der iranische Außenminister Abbas Araghch am 7. März gegenüber AFP erklärte.

„Wenn Amerika zu einem neuen Atomabkommen mit dem Iran zurückkehren will, sollte es natürlich die Bedingungen für faire und gerechte Verhandlungen einhalten, und wir haben bewiesen, dass wir nicht auf Druck und Drohungen reagieren, sondern wie in der Vergangenheit auf Respekt und Würde“, erklärte Aragchi.

Präsident Trump sagte am Freitag, er habe einen Brief an die iranische Regierung geschickt, in dem er um Verhandlungen über das Atomprogramm Teherans bittet.

Er sagte, der Brief sei am Mittwoch abgeschickt worden und an Ayatollah Ali Khamenei, den obersten Führer des Iran, gerichtet. Das Weiße Haus hat weder eine Kopie des Briefes veröffentlicht noch weitere Einzelheiten über dessen Inhalt bekannt gegeben.

Der Ständige Vertreter des Iran bei den Vereinten Nationen, Amir Saeid Iravani, wies die Behauptung jedoch zurück. „Trump sagt, er habe einen Brief an den Iran geschickt. Wir haben keinen solchen Brief erhalten“, erklärte der Vertreter.

Trump und sein israelischer Verbündeter, Premierminister Benjamin Netanjahu, behaupten, der Iran strebe den Bau einer Atomwaffe an. Iranische Regierungsvertreter betonen seit Langem, das Atomprogramm des Landes sei friedlich und diene zivilen Zwecken.

Netanjahu setzt sich derzeit dafür ein, dass die USA und Israel einen Krieg gegen den Iran führen, während Trump eine „Maximaldruckkampagne“ versprochen hat, um die iranischen Ölexporte zu stoppen.

„Es gibt zwei Möglichkeiten, mit dem Iran umzugehen: militärisch oder durch einen Deal“, erklärte der US-Präsident am Freitag in einem Interview mit Fox Business. “Ich würde einen Deal vorziehen, weil ich dem Iran nicht schaden will. Das sind großartige Menschen.“

Während der Präsidentschaft von Barack Obama unterzeichneten die USA und Israel ein Abkommen, das dem Iran im Gegenzug für die Begrenzung seiner Anreicherung von Uran, das für den Bau einer Atombombe benötigt wird, eine Befreiung von den US-Sanktionen gewährte.

Mit Unterstützung von Netanjahu zog Trump die USA 2018 während seiner ersten Amtszeit als US-Präsident aus dem Abkommen zurück, das als Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) bekannt ist.

„Wenn wir militärisch eingreifen müssen, wird das eine schreckliche Sache für sie sein“, sagte Trump und fügte hinzu: “Die andere Alternative ist, dass wir etwas tun müssen, weil man ihnen keine Atomwaffen geben darf.“

Trumps Aussage fällt in die Zeit der Absetzung mehrerer prominenter Beamter in der reformorientierten Regierung des iranischen Präsidenten Masoud Pezeshkian.

Am 2. März wurde der Minister für Wirtschaft und Finanzen, Abdolnaser Hemmati, von 182 Mitgliedern der Islamischen Beratenden Versammlung – bekannt als Majlis – nach nur sechs Monaten im Amt seines Amtes enthoben. Seine Entlassung war auf einen Absturz des Rial, die Inflation und die steigenden Lebenshaltungskosten zurückzuführen.

Am darauffolgenden Tag trat Mohammad-Javad Zarif, Vizepräsident für strategische Angelegenheiten, zurück. Auf seinem X-Account schrieb Zarif: „Gestern wurde ich vom Justizchef (Mohseni Eje’i) eingeladen. In Anbetracht der aktuellen Lage im Land riet er mir, an die Universität zurückzukehren (als Dozent) und weiteren Druck auf die Regierung zu verhindern. Ich habe (seinen Rat) sofort angenommen.“

Zarif trat aufgrund einer juristischen Kontroverse zurück. Gemäß dem Gesetz über die Ernennung von Personen in sensible Positionen aus dem Jahr 2022 dürfen Beamte mit Familienmitgliedern mit doppelter Staatsbürgerschaft keine leitenden Positionen bekleiden. Zarif, dessen zwei Kinder US-Bürger sind, war für seinen Posten eigentlich nicht wählbar. Seine Ernennung hatte vom ersten Tag an heftigen Widerstand bei den Abgeordneten ausgelöst.

