Trump gewinnt: Wie geht es weiter für Amerika und die Welt?

Von Greg Stoker

6. November 2024

Donald J. Trump ist wieder Präsident, und während der Fokus auf die Zukunft gerichtet werden muss, ist die einzig rationale Reaktion auf Trumps Sieg radikales Handeln. Eine Analyse der Fehler der Harris-Kampagne kann wertvolle Erkenntnisse für den weiteren Verlauf liefern.

Die DNC und die Harris-Kampagne verließen sich stark auf Appelle an Persönlichkeiten wie den ehemaligen Vizepräsidenten Dick Cheney, indem sie Positionen einnahmen, die mit den Neokonservativen übereinstimmten, und ein überparteiliches Kabinett versprachen, dem auch Republikaner angehören sollten. Sie lobten eine strenge Grenzpolitik und stellten Harris‘ Strafverfolgungsbilanz in den Vordergrund – eine Haltung, die viele Wähler abschreckte.

Ihre Kampagne, die von jüngeren Kritikern als „hauptsächlich Stimmung“ abgetan wurde, setzte darauf, dass sich Frauen für den Schutz des Abtreibungsrechts einsetzen würden. Doch Harris bot wenig mehr als eine vage Rückkehr zu dem fehlerhaften und unzuverlässigen Rahmen von Roe v. Wade.

Harris war untrennbar mit der Unterstützung der Biden-Regierung für den israelischen Völkermord in Gaza verbunden und eine lautstarke Befürworterin dieser Unterstützung, wobei sie es versäumte, sich ideologisch von prominenten Zionisten wie Biden und Trump zu distanzieren.

Die bekanntesten Errungenschaften von Präsident Biden drehten sich um die Unterstützung der Gewerkschaften und der organisierten Arbeiterschaft, aber überraschenderweise standen diese nicht im Mittelpunkt der Harris-Kampagne. Stattdessen warben die Demokraten für einen Wirtschaftsplan, der den Interessen der Unternehmen entgegenkommt, und boten der Mittelschicht wenig konkrete Unterstützung, abgesehen von blumigen Worten über „Chancen“.

Viele Demokraten geben der Palästina-Solidaritätsbewegung die Schuld für Harris‘ Niederlage, aber die Daten stützen diese Anschuldigung als Ursache für einen so entscheidenden Sieg von Trump nicht. Harris, eine zutiefst uninspirierende und problematische Kandidatin, konnte die Wahlbeteiligung nicht so steigern wie Biden im Jahr 2020. Wir werden vielleicht nie verlässliche Daten darüber erhalten, wie viele Wähler sich einfach der Stimme enthalten haben, desillusioniert von der Wahl zwischen zwei unattraktiven Kandidaten, aber diese Perspektive hat die Wahl zweifellos beeinflusst.

Die Harris-Kampagne rückte schlichtweg zu weit nach rechts und entfremdete damit Teile ihrer Basis, die sich für progressive, linke Politik einsetzt. Viele andere wurden apathisch und beobachteten, wie die Demokratische Partei – eine Partei, die oft als gemäßigt gilt – konservative Positionen einnahm, um unzufriedene weiße konservative Wähler und Unabhängige anzusprechen.

Es scheint, dass die Logik des DNC darin bestand, diese konservativ gesinnten Wähler anzuziehen, um die extreme Rechte zurückzuhalten. Doch dieser Ansatz wird wahrscheinlich scheitern. „Republikaner light“ werden niemals „echte Republikaner“ schlagen, insbesondere da das Wahlsystem selbst die Republikaner strukturell begünstigt.

Dieser Fehltritt war eine Katastrophe in der Realpolitik. Man könnte argumentieren, dass die Unfähigkeit – oder der Unwille – der Demokraten, progressive Plattformen zu übernehmen, dauerhafte Folgen hatte, die den schwächsten Gemeinschaften Amerikas schadeten und den Kampf für diejenigen im globalen Süden verschärften, die unter den Auswirkungen des US-Imperialismus leiden.

Die entscheidende Frage bleibt: Werden die Demokraten aus diesen Fehlern und Verlusten lernen? Die Geschichte sieht in dieser Hinsicht düster aus. Die etablierten Demokraten haben bereits begonnen, die Linke mit überraschender Schärfe für ihre schlechten und entfremdenden Entscheidungen verantwortlich zu machen. „Ich hoffe, ihr seid zufrieden; seht nur, was Trump jetzt mit Gaza machen wird“, ist ein gängiger Refrain. Die palästinensische Solidaritätsbewegung ist ein einfacher Sündenbock, aber auch das spiegelt sich nicht in den Daten wider.

In dieser Folge von „State of Play“ diskutieren wir, wie die Demokratische Partei uns nicht retten kann – wie können wir uns also selbst retten?

Greg Stoker ist ein ehemaliger US-Army-Ranger mit einem Hintergrund in der Sammlung und Analyse menschlicher Informationen. Nach vier Kampfeinsätzen in Afghanistan studierte er Anthropologie und Internationale Beziehungen an der Columbia University. Derzeit ist er Militär- und geopolitischer Analyst und ein „Influencer“ in den sozialen Medien, obwohl er diesen Begriff hasst.

