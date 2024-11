https://www.caitlinjohnst.one/p/trump-puts-an-appropriately-ugly?utm_source=post-email-title&publication_id=82124&post_id=151402607&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=gp7s3&triedRedirect=true&utm_medium=email



Trump gibt einem sehr hässlichen Imperium ein angemessen hässliches Gesicht

Von Caitlin Johnstone

9. November 2024

Notizen vom Rand der Erzählmatrix

Das Einzige, was ich an Trump mag, ist genau das, was so viele Imperiumsmanager an ihm hassen: Er verrät das Spiel. Er sagt die leisen Töne laut. Er ist der einzige Präsident, der offen damit prahlt, dass US-Truppen in Syrien sind, um das Öl zu behalten, oder beklagt, dass es ihnen nicht gelungen ist, Venezuela das Öl abzunehmen, oder einfach direkt allen sagt, dass er von zionistischen Oligarchen gekauft wurde und ihnen gehört.

Trump ist das Gegenteil von Obama, der sehr geschickt darin war, dem bösen Imperium ein hübsches Gesicht zu geben. Trump gibt einer sehr hässlichen Sache ein sehr hässliches Gesicht. Er ist ein viel ehrlicheres Gesicht für das Imperium. Ein plumper, dummer Plutokrat, der anderen Plutokraten gehört, ist der perfekte Vertreter dieser tyrannischen Machtstruktur.

Die Propagandamaschine hat sich den Kopf zerbrochen, um die Fußballschlägereien in Amsterdam als schreckliches „Pogrom“ gegen Juden darzustellen, weil die Seite, die die Gewalt anstiftete, aus Israel eingeflogene Anhänger des Teams Maccabi Tel Aviv waren.

Videoaufnahmen zeigen, wie rechtsextreme israelische Hooligans durch die Straßen von Amsterdam ziehen, „Fuck the Arabs“ skandieren, Kämpfe anzetteln, Leute verprügeln, palästinensische Flaggen zerreißen, einen Taxifahrer angreifen und „Lasst die IDF gewinnen und scheiß auf die Araber! Warum ist in Gaza Schulschluss? Dort gibt es keine Kinder mehr!“ singen.

Angesichts all dieser Beweise für das abscheuliche Verhalten israelischer Fußballfans veröffentlichte die New York Times einen Artikel mit der Überschrift „Antisemitische Angriffe führen zu Notflügen für israelische Fußballfans“. Das Wall Street Journal titelte „Antisemitische Angriffe in Amsterdam führen zu strengen Sicherheitsvorkehrungen an jüdischen Stätten“. „Pogrome sind nach Europa zurückgekehrt, und die ‚antirassistische‘ Linke schweigt“, so der Telegraph.

Unterdessen titelte die Sportredaktion der Daily Mail mit einer Schlagzeile, die eher dem entsprach, was die Menschen tatsächlich sahen: „Israelische Fußball-Hooligans reißen Palästina-Flaggen in Amsterdam herunter, als Taxifahrer sich in einer Nacht des Chaos vor dem Besuch von Maccabi Tel Aviv bei Ajax wehren“.

Führungskräfte westlicher Nationen wie der USA, Großbritanniens, Kanadas und Frankreichs schlossen sich dem niederländischen König an, indem sie diese Fußballschlägereien und Hooligans als historisches Hassverbrechen gegen Juden in großem Maßstab darstellten, während israelische Beamte melodramatisch kreischten, als stünde ihr Haar in Flammen.

Diese erschöpfenden Opfer-LARPing-Freaks. Hört auf, mit Israel Sport zu treiben. Hört auf, Sportveranstaltungen abzuhalten, die dazu führen könnten, dass die gestörten Mitglieder eines völkermörderischen Apartheidstaates in eurer Gemeinschaft auftauchen und Gewalt und Hass schüren, damit sie sich als Opfer ausgeben und behaupten können, ihr hättet sie einem Holocaust ausgesetzt.

Eine weitere Sache, die an der vorgetäuschten „Antisemitismus“-Krise, an die die westliche politische Medienklasse vorgibt zu glauben, nervt, ist, dass sie wahrscheinlich zu einer Art sich selbst erfüllender Prophezeiung wird, die echten Hass auf das jüdische Volk erzeugt.

Man kann nicht immer und immer wieder allen erzählen, dass Juden und Israel ein und dasselbe sind und dass jede Kritik an dem einen immer notwendigerweise ein Angriff auf das andere ist, während der Staat Israel Zehntausende von Kindern ermordet, ohne zu unfairen Vorurteilen gegen Juden überall beizutragen. Israel verschärft diesen Effekt, indem es darauf besteht, dass seine Handlungen alle Juden repräsentieren und zur Verteidigung des Judentums dienen, während es unter einer Flagge mit einem Davidstern völkermörderische Gräueltaten begeht.

Wenn Sie die Wahrheit verstehen, dass das moderne Israel ein Siedler-Kolonialprojekt des westlichen Imperiums ist, das die jüdische Religion als Vorwand benutzt, um in einer entscheidenden geostrategischen Region Gewalt und Tyrannei zu verüben, dann verstehen Sie, dass es keine wirkliche Verbindung zwischen dem modernen Israel und den Juden gibt, denen Sie in Ihrer Gemeinde begegnen. Sicherlich glaubt die Mehrheit der westlichen Juden an die Lügen des Imperiums und unterstützt Israel, aber die Mehrheit der Westler aller Glaubensrichtungen glaubt an die Lügen des Imperiums über seine Kriege und offiziellen Feinde und auch an all seine andere Propaganda. So sieht es eben aus, wenn man in einer stark propagandistischen Gesellschaft lebt, die so strukturiert ist, dass sie Menschen psychologisch manipuliert, damit sie ununterbrochener militärischer Gewalt zustimmen.

Wenn man das einmal verstanden hat, sieht man, dass es genauso sinnvoll ist, gewöhnliche Juden in der eigenen Gesellschaft für die Handlungen des Staates Israel verantwortlich zu machen, wie gewöhnliche Muslime für die Handlungen der saudischen Königsfamilie verantwortlich zu machen – aber die meisten Menschen verstehen das nicht. Es erfordert viel Lernen und genaues Hinsehen, und die meisten Menschen haben in unserer verwirrenden Informationslandschaft, die durch Lügen und Propaganda verzerrt ist, noch nicht dieses Maß an Klarheit erreicht.

Wenn sie also sehen, dass etwas offensichtlich Böses getan wird, und ihre Anführer und Experten ihnen immer wieder sagen, dass man, wenn man das, was man sieht, hasst, zwangsläufig auch das jüdische Volk hasst, welches Verständnis werden sie dann wohl in ihren Köpfen entwickeln?

Aus meiner Sicht scheinen größerer Hass und Vorurteile eine ziemlich unvermeidliche Folge dieser Botschaften zu sein. Und das alles wird die Schuld der westlichen Experten und Politiker sein, die diese Botschaft derzeit aggressiv in unserer Gesellschaft verbreiten, um Kritik an einem aktiven Völkermord zu unterdrücken.

Die verzweifelte emotionale Reaktion auf die Wahlergebnisse in den USA im Vergleich zur Apathie gegenüber Gaza im letzten Jahr zeigt, dass Liberale Palästinenser nicht als Menschen betrachten. Sie werden es leugnen, aber es ist wahr. Ihre Emotionen sagen viel mehr aus als ihre Worte es je tun werden. So sind sie nun einmal.

Ignorieren Sie ihre Worte und beobachten Sie ihre Taten. Das funktioniert bei Politikern, bei ganzen Regierungen und auch bei Einzelpersonen. Wenn Sie jemanden sehen, der am Boden herumzappelt, weil sein völkermörderischer Kandidat verloren hat, nachdem er ein Jahr lang herumgelaufen ist und dabei vollkommen normal gewirkt hat, während ein Jahr lang ein Völkermord stattfand, dann sagt Ihnen das etwas über ihn, das Ihnen seine Worte nie verraten würden.

Menschen sind in ihren Handlungen immer viel ehrlicher als in ihren Worten, denn Worte können Erzählungen verdrehen, Handlungen nicht. Wenn Sie sich jemals unsicher sind, was die wahren Beweggründe einer Person sind und wo sie wirklich steht, fragen Sie sie nicht, sondern beobachten Sie sie einfach. Sie werden es Ihnen irgendwann durch ihre Handlungen und nicht durch ihre Worte sagen.

