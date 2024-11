https://www.middleeasteye.net/news/netanyahu-appoints-settler-activist-israel-ambassador-us



Netanjahu ernennt Siedleraktivisten zum israelischen Botschafter in den USA

Yechiel Leiter hat zuvor die Annexion des besetzten Westjordanlandes gefordert

Yechiel Leiter gründete die in den USA ansässige Wohltätigkeitsorganisation One Israel Fund, die Siedlungen mit Sicherheitsausrüstung und finanzieller Unterstützung versorgt (X)

Von MEE-Mitarbeitern

Veröffentlicht am: 9. November 2024

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat Yechiel Leiter, einen langjährigen Befürworter der Ausweitung illegaler Siedlungen im besetzten Westjordanland, zum Botschafter Israels in den Vereinigten Staaten ernannt.

Leiter, ein enger Vertrauter Netanjahus, war zuvor sein Stabschef, als Netanjahu Finanzminister war. Er war auch ein Berater des verstorbenen Premierministers Ariel Sharon, als dieser Mitglied der Knesset, des israelischen Parlaments, war.

„Yechiel Leiter ist ein äußerst fähiger Diplomat, ein eloquenter Redner und verfügt über ein tiefes Verständnis der amerikanischen Kultur und Politik“, sagte Netanjahu in einer Erklärung.

Leiter, der Michael Herzog als Botschafter ersetzen wird, wurde in den USA geboren und zog vier Jahrzehnte später nach Israel. Er lebt in der Eli-Siedlung nördlich von Ramallah und gründete die in den USA ansässige Wohltätigkeitsorganisation One Israel Fund, die Siedlungen mit Sicherheitsausrüstung und finanzieller Unterstützung versorgt.

Laut der israelischen Zeitung Haaretz forderte Leiter in einem 2020 veröffentlichten Artikel bereits die Annexion des Westjordanlands. Er hat im Laufe der Jahre immer wieder jüdische Siedlungen unterstützt, insbesondere in Hebron.

Auch Israel Ganz, der Vorsitzende des Yesha-Rates, der Dachorganisation für jüdische Siedlungen im Westjordanland, begrüßte die Ernennung von Leiter.

Ganz bezeichnete Leiter als „einen wichtigen Partner in der englischsprachigen Interessenvertretung für Judäa und Samaria“, ein Begriff, den viele Israelis verwenden, um das Westjordanland zu bezeichnen, das Israel während des Konflikts von 1967 illegal besetzt hat.

Haaretz berichtete, dass Leiter in seiner Jugend Mitglied der Jewish Defense League war, die in den USA vom rechtsextremen Rabbiner Meir Kahane gegründet wurde. Die Gruppe wurde später von den USA als terroristische Organisation eingestuft, obwohl diese Einstufung 2022 aufgrund von Inaktivität aufgehoben wurde.

Leiters Sohn wurde letztes Jahr im Gazastreifen getötet, als er beim israelischen Militär diente.

Leiters Ernennung erfolgte nur drei Tage nach der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten. Während seiner ersten Amtszeit kehrte Trump die jahrzehntelange US-Politik um, die israelische Siedlungen im Westjordanland als Verstoß gegen das Völkerrecht betrachtete.

Unter Trump weitete Israel den Siedlungsbau aggressiv aus, drang tiefer in das Westjordanland vor und baute Tausende von Siedlerhäusern auf dem Land der Palästinenser.

Trump erkannte auch die Kontrolle Israels über die Golanhöhen an, ein syrisches Gebiet, das Israel 1981 annektierte, ein Schritt, den die internationale Gemeinschaft nie anerkannt hat.

Israels Siedlerführer und rechtsextreme Persönlichkeiten begrüßten Trumps Sieg, insbesondere nachdem die Biden-Regierung Sanktionen und das Einfrieren von Vermögenswerten gegen Siedlergruppen und Einzelpersonen verhängt hatte, die an Gewalt gegen Palästinenser im besetzten Westjordanland beteiligt waren.

Die Ernennung Leiters deutet darauf hin, dass Netanjahu plant, eine Politik im Einklang mit der Agenda der Siedlerbewegung voranzutreiben, zu der auch die Annexion des Westjordanlandes gehört.

