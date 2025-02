https://www.middleeasteye.net/opinion/gaza-ethnic-cleansing-not-trumps-plan-every-us-president-bush-embraced-it



Trump hat den Plan zur ethnischen Säuberung des Gazastreifens nicht erfunden. Er ist seit 2007 Teil der US-Politik

Jonathan Cook

14. Februar 2025

Trumps Neuerung besteht nicht darin, dass er damit droht, den Gazastreifen „säubern“ zu wollen. Er gibt vielmehr ein seit langem bestehendes Ziel auf, die Vertreibung der Palästinenser als Friedensplan zu tarnen

Ein Junge geht am 10. Februar 2025 mit Habseligkeiten in der Nähe von Nuseirat im mittleren Gazastreifen spazieren (AFP)

Die Absicht des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu vom ersten Tag seines „Rache“-Angriffs auf Gaza an, der vor 16 Monaten begann, war entweder ethnische Säuberung oder Völkermord in Gaza.

Sein Verbündeter beim Völkermord war in den nächsten 15 Monaten der ehemalige Präsident der USA, Joe Biden. Sein Verbündeter bei der ethnischen Säuberung ist der derzeitige US-Präsident Donald Trump.

Biden lieferte die 2.000-Pfund-Bomben für den Völkermord. Trump stellt angeblich eine noch größere Munition zur Verfügung – die 11-Tonnen-MOAB-Bombe (Massive Ordnance Air Blast) mit einem Radius von einer Meile – um die Flucht der Bevölkerung weiter zu fördern.

Biden behauptete, dass Israel der Bevölkerung von Gaza helfe, indem es die Enklave – in seinen Worten – „ausradiert“, um die Hamas zu „vernichten“. Trump behauptet, er helfe der Bevölkerung von Gaza, indem er sie – in seinen Worten – von der entstandenen „Abrissstelle“ „säubert“.

Biden bezeichnete die Zerstörung von 70 Prozent der Gebäude in Gaza als „Selbstverteidigung“. Trump bezeichnet die bevorstehende Zerstörung der restlichen 30 Prozent als „die Hölle bricht los“.

Biden behauptete, „unermüdlich für einen Waffenstillstand zu arbeiten“, während er Israel ermutigte, Monat für Monat weiter Kinder zu ermorden.

Trump behauptet, einen Waffenstillstand ausgehandelt zu haben, obwohl er die Augen davor verschließt, dass Israel die Bedingungen dieses Waffenstillstands verletzt: indem es weiterhin auf Palästinenser im Gazastreifen und im Westjordanland schießt, indem es lebenswichtigen Hilfslastwagen die Einreise nach Gaza verweigert, indem es fast keine der versprochenen Zelte oder Wohnmobile einlässt, indem es vielen hundert verstümmelten Palästinensern die Behandlung im Ausland verweigert, indem es die Rückkehr von Palästinensern in ihre Häuser im Norden des Gazastreifens blockiert und indem es sich nicht an der zweiten Phase der Waffenstillstandsverhandlungen beteiligt.

Diese israelischen Verstöße wurden zwar von den Medien weithin als „Behauptungen“ der Hamas dargestellt, aber drei israelische Beamte und zwei Vermittler bestätigten sie gegenüber der New York Times.

Mit anderen Worten: Israel hat das Abkommen in jeder Hinsicht gebrochen – und Trump hat sich genauso wie Biden vor ihm uneingeschränkt hinter diesen bevorzugten Klientelstaat gestellt.

„Die Hölle bricht los“

Da Israel nur zu gut wusste, dass es mit dem Bruch des Waffenstillstandsabkommens einen Fehler begangen hatte, hatte die Hamas nur einen einzigen Druckmittel, um zu versuchen, das Abkommen durchzusetzen: die Weigerung, weitere Geiseln freizulassen. Genau das hat die palästinensische Gruppe am vergangenen Montag angekündigt, bis Israel das Abkommen einhält.

In einem vertrauten Doppelakt haben Israel und Washington dann eine Show der gespielten Empörung abgezogen.

Trump verlor keine Zeit, den Einsatz dramatisch zu erhöhen. Er gab Israel – oder vielleicht den USA, das war ihm unklar – grünes Licht, „die Hölle losbrechen zu lassen“, womit er vermutlich die Wiederaufnahme des Völkermords meinte.

Dies wird nicht nur geschehen, wenn die Hamas sich weigert, die drei geplanten Geiseln bis zum Samstagmittag freizulassen. Trump hat darauf bestanden, dass die Hamas nun alle Geiseln freilassen soll.

Der US-Präsident sagte, er werde nicht länger akzeptieren, dass im Laufe der sechswöchigen ersten Phase des Waffenstillstands „nach und nach“ Geiseln freigelassen werden. Mit anderen Worten: Trump verstößt gegen die Bedingungen des ursprünglichen Waffenstillstands, den sein eigenes Team ausgehandelt hat.

Offensichtlich haben weder Netanjahu noch Trump versucht, das Abkommen zu retten. Sie leisten vielmehr unermüdlich ihren Beitrag dazu, es zu sprengen.

Die israelische Zeitung Haaretz berichtete am vergangenen Wochenende darüber. Israelische Quellen gaben bekannt, dass Netanjahus Ziel darin bestehe, den Waffenstillstand zu „entgleisen“, bevor er die zweite Phase erreichen könne, in der sich die israelischen Truppen vollständig aus der Enklave zurückziehen und der Wiederaufbau beginnen soll.

„Sobald die Hamas erkennt, dass es keine zweite Phase geben wird, werden sie die erste vielleicht nicht abschließen“, sagte eine Quelle der Zeitung.

Die Hamas bestand auf einer schrittweisen Freilassung der Geiseln, um Zeit zu gewinnen, da sie wusste, dass Israel das Gemetzel sofort wieder aufnehmen würde, sobald die Geiseln nach Hause zurückgekehrt wären.

Die Palästinenser in Gaza stehen wieder am Anfang.

Entweder sie akzeptieren, dass sie ethnisch gesäubert werden, damit Trump und seine Milliardärsfreunde davon profitieren können, die Enklave als „Riviera des Nahen Ostens“ neu zu erfinden, und zwar auf Kosten der Einnahmen aus Gazas Gasfeldern, oder sie müssen sich auf eine Rückkehr des Völkermords gefasst machen.

Leise Teil laut

Wie klar hätte sein müssen, stimmte Netanjahu dem „Waffenstillstand“ Washingtons nur zu, weil dieser nie echt war. Es handelte sich um eine Pause, damit die USA von Bidens Völkermord-Narrativ, das in der Sprache des „Humanitarismus“ und der „Sicherheit“ verankert ist, zu Trumps weitaus geradlinigerem „Harter-Kerl“-Auftritt übergehen konnten.

Jetzt geht es nur noch um die „Kunst des Deals“ und Möglichkeiten der Immobilienentwicklung.

Wie immer hat Trump die beunruhigende Angewohnheit, das Unausgesprochene laut auszusprechen. Die ohnehin schon angeschlagene Fassade westlicher Seriosität zu zerreißen

Aber natürlich hat Trumps Plan, Gaza zu „besitzen“ und dann „aufzuräumen“, seine Verbündeten in Europa – in Wahrheit seine Satrapen – in ihren Sitzen herumzappeln lassen.

Wie immer hat Trump die beunruhigende Angewohnheit, das Unausgesprochene laut auszusprechen. Die ohnehin schon angeschlagene Fassade westlicher Seriosität zu zerstören. Alle schlecht aussehen zu lassen.

Die Wahrheit ist, dass Israel in den letzten 15 Monaten keines seiner erklärten Ziele in Gaza erreicht hat – die Ausrottung der Hamas und die Sicherstellung der Rückkehr der Geiseln –, weil keines davon jemals wirklich das Ziel war.

Selbst Bidens Außenminister Antony Blinken musste einräumen, dass das Massaker Israels nur dazu diente, so viele Kämpfer für die Hamas zu rekrutieren, wie es getötet hatte.

Und israelische Militär-Whistleblower enthüllten letzte Woche gegenüber der Website +972, dass Israel viele seiner Geiseln durch den Einsatz wahlloser, von den USA gelieferter Bunker-Buster-Bomben getötet hatte.

Diese Bomben hatten nicht nur riesige Explosionsbereiche erzeugt, sondern dienten auch effektiv als chemische Waffen, indem sie die Tunnel der Hamas mit Kohlenmonoxid fluteten und die Geiseln erstickten.

Die Gleichgültigkeit der israelischen Führung gegenüber dem Schicksal der Geiseln wurde vom ehemaligen israelischen Verteidigungsminister Yoav Gallant in einem Interview mit dem israelischen Fernsehsender Channel 12 bestätigt.

Er gab zu, dass die Armee während des Ausbruchs der Hamas aus Gaza am 7. Oktober 2023 die sogenannte Hannibal-Richtlinie geltend gemacht hatte, die es Soldaten erlaubt, Israelis zu töten, anstatt zu riskieren, dass sie von der palästinensischen Gruppe als Geiseln genommen werden.

Diese Angelegenheiten, die ein anderes Licht auf das Vorgehen Israels in Gaza werfen, wurden von den westlichen Mainstream-Medien natürlich fast vollständig ausgeblendet.

Schadensbegrenzung

Israels Plan war von Anfang an die ethnische Säuberung von Gaza. Und jetzt macht Trump dies deutlich.

So deutlich, dass die Medien gezwungen waren, in einen hektischen Schadensbegrenzungsmodus zu wechseln und eine der intensivsten psychologischen Operationen gegen ihre eigene Öffentlichkeit in der Geschichte zu starten.

Es wurde auf jeden Euphemismus unter der Sonne zurückgegriffen, um nicht klar zu machen, dass Trump und Israel sich auf eine ethnische Säuberung vorbereiten, die diejenigen treffen wird, die von den 2,3 Millionen in Gaza lebenden Palästinensern noch übrig sind.

Die BBC spricht von der „Umsiedlung von“, „Verlegung von“ und „Abwanderung von“ Bevölkerung aus Gaza.

In anderen Berichten wird behauptet, die Palästinenser stünden aus unerfindlichen Gründen kurz davor, „den Gazastreifen zu verlassen“.

Die New York Times bezeichnet die ethnische Säuberung positiv als Trumps „Entwicklungsplan“, während Reuters sie gleichgültig als „Auszug“ der Bevölkerung aus dem Gazastreifen bezeichnet.

Westliche Hauptstädte und ihre willfährigen Medien wurden in diese unangenehme Lage gebracht, weil sich die Vasallenstaaten Washingtons im Nahen Osten geweigert haben, sich Israels und Trumps Plan zur ethnischen Säuberung zu fügen.

Trotz des immer größer werdenden Blutbads weigert sich Ägypten, seine kurze Grenze zu Gaza zu öffnen, damit die bombardierte und ausgehungerte Bevölkerung in den benachbarten Sinai strömen kann.

Es stand natürlich nie zur Debatte, dass Israel den Familien aus Gaza erlauben sollte, in die Gebiete zurückzukehren, aus denen sie 1948 mit vorgehaltener Waffe vertrieben wurden, um einen selbsternannten jüdischen Staat zu schaffen.

Damals wie heute haben die westlichen Mächte bei den ethnischen Säuberungsaktionen Israels mitgewirkt. Diesen historischen Kontext verschweigen die westlichen Medien lieber – selbst in den seltenen Fällen, in denen sie zugeben, dass es einen relevanten Hintergrund gibt, der nicht auf einer vermeintlichen palästinensischen Barbarei beruht. Stattdessen greifen die Medien auf ausweichende Begriffe wie „Gewaltzyklen“ und „historische Feindschaften“ zurück.

Durch Trumps Ausbrüche der letzten Tage in die Enge getrieben, haben westliche Politiker und Medien es vorgezogen, den „Entwicklungsplan“ seiner Regierung für Gaza als eine echte Innovation darzustellen.

In Wahrheit bringt der Präsident jedoch nichts Neues vor, wenn er eine ethnische Säuberung der Palästinenser im Gazastreifen fordert. Der Unterschied besteht darin, dass er ungewöhnlich – und unklugerweise – offen über eine seit langem bestehende Politik spricht.

Israel hat schon immer Pläne gehegt, Palästinenser aus dem Gazastreifen nach Ägypten und aus dem Westjordanland nach Jordanien zu vertreiben.

Aber noch wichtiger ist, dass Washington, wie Middle East Eye vor einem Jahrzehnt feststellte, seit der zweiten Amtszeit von George W. Bush im Jahr 2007 voll und ganz hinter der Vertreibung der Palästinenser aus dem Gazastreifen steht. Für alle, die sich mit Mathematik schwertun: Das war vor 18 Jahren.

Jeder US-Präsident, einschließlich Barack Obama, hat sich an den damaligen ägyptischen Staatschef gewandt, um Israel zu erlauben, die Bevölkerung des Gazastreifens in den Sinai zu vertreiben – und jeder wurde abgewiesen.

Offenes Geheimnis

Dieses offene Geheimnis ist aus genau demselben Grund nicht allgemein bekannt, aus dem jeder westliche Experte und Politiker jetzt vorgibt, entsetzt zu sein, dass Trump es tatsächlich vorantreibt.

Warum? Weil es schlecht aussieht – umso mehr, wenn es mitten in einem angeblichen Waffenstillstand in Trumps vulgärem Verkaufsgespräch für Immobilien verpackt wird.

Israels Plan war von Anfang an die ethnische Säuberung des Gazastreifens. Und jetzt macht Trump das deutlich.

Die westlichen Staats- und Regierungschefs hatten gehofft, die ethnische Säuberung von Gaza mit mehr Anstand zu bewerkstelligen – auf „humanitäre“ Weise, die die westliche Öffentlichkeit besser hätte täuschen und den Anspruch des Westens aufrechterhalten können, zivilisierte Werte gegen eine vermeintliche palästinensische Barbarei zu verteidigen.

Seit 2007 ist das gemeinsame Projekt zur ethnischen Säuberung von Washington und Israel als „Greater Gaza Plan“ bekannt.

Die Belagerung der winzigen Enklave durch Israel, die Ende 2006 begann, sollte so viel Elend und Armut in der winzigen Enklave schaffen, dass die Menschen dort lautstark um Erlaubnis bitten würden, herauskommen zu dürfen.

Zu diesem Zeitpunkt begann Israel, eine sogenannte „Hungerdiät“ für die Menschen in Gaza zu formulieren, bei der die Kalorien gezählt wurden, um sie am Leben zu erhalten, aber nur knapp.

Israel betrachtete Gaza als eine Tube Zahnpasta, die man auspressen kann. Sobald Ägypten nachgeben und die Grenze öffnen würde, würde die Bevölkerung aus Verzweiflung in den Sinai strömen.

Jeder ägyptische Präsident wurde unter Druck gesetzt und bestochen, um nachzugeben: Hosni Mubarak, Mohamed Morsi und General Abdel Fattah el-Sisi. Sie alle weigerten sich.

Ägypten machte sich keine Illusionen darüber, was nach dem 7. Oktober 2023 auf dem Spiel stand. Es war sich völlig darüber im Klaren, dass Israel mit der Zerstörung des Gazastreifens darauf abzielte, den Schlauch so stark zusammenzudrücken, dass der obere Teil abreißen würde.

Druck auf Ägypten

Von Anfang an erklärten Beamte wie Giora Eiland, der ehemalige nationale Sicherheitsberater Israels, öffentlich, dass das Ziel darin bestehe, den Gazastreifen zu einem Ort zu machen, an dem kein Mensch leben kann.

Nur eine Woche nach Beginn des israelischen Massakers im Oktober 2023 erklärte der Militärsprecher Amir Avivi gegenüber der BBC, dass Israel die Sicherheit der Zivilbevölkerung in Gaza nicht gewährleisten könne. Er fügte hinzu: „Sie müssen nach Süden ziehen, auf die Sinai-Halbinsel.“

Am nächsten Tag bekräftigte Danny Ayalon, ein Vertrauter Netanjahus und ehemaliger israelischer Botschafter in den USA, diesen Punkt: „In der Sinai-Wüste gibt es fast endlosen Platz … Wir und die internationale Gemeinschaft werden die Infrastruktur für Zeltstädte vorbereiten.“

Er schloss mit den Worten: “Ägypten wird mitspielen müssen.“

Die Überlegungen Israels wurden in einem durchgesickerten Strategieentwurf des israelischen Geheimdienstministeriums bekannt. Darin wurde vorgeschlagen, die Bevölkerung des Gazastreifens nach ihrer Vertreibung zunächst in Zeltstädten unterzubringen, bevor im Norden des Sinai dauerhafte Siedlungen errichtet werden könnten.

Gleichzeitig berichtete die Financial Times, dass Netanjahu bei der Europäischen Union Lobbyarbeit für die Idee betrieb, die Palästinenser der Enklave unter dem Deckmantel eines Krieges in den Sinai zu vertreiben.

Einige EU-Mitglieder, darunter die Tschechische Republik und Österreich, sollen dafür empfänglich gewesen sein und die Idee bei einem Treffen der Mitgliedsstaaten ins Spiel gebracht haben. Ein namentlich nicht genannter europäischer Diplomat sagte gegenüber der FT: „Jetzt ist es an der Zeit, den Druck auf die Ägypter zu erhöhen, damit sie zustimmen.“

Unterdessen lieferte die Biden-Regierung die Bomben, um den Druck aufrechtzuerhalten.

Sisi war sich nur zu bewusst, womit Ägypten es zu tun hatte: einem abgestimmten westlichen Plan zur ethnischen Säuberung des Gazastreifens. Nichts davon hatte etwas mit Trump zu tun, der mehr als ein Jahr von seiner Wahl zum Präsidenten entfernt war.

Mitte Oktober 2023, Tage nach Beginn des Massakers, reagierte Sisi in einer Pressekonferenz mit dem deutschen Kanzler Olaf Scholz: „Was jetzt in Gaza geschieht, ist ein Versuch, die Zivilbevölkerung zu zwingen, Zuflucht zu suchen und nach Ägypten auszuwandern, was nicht akzeptiert werden sollte.“

Genau aus diesem Grund hat er sich so sehr bemüht, die kurze Grenze zwischen Gaza und Sinai sowohl vor als auch nach Beginn des israelischen Völkermords zu sichern.

Friedensverkaufsargument

Ein Teil dessen, was Trumps Verkaufsargument so surreal macht, ist, dass er sich halbherzig an das ursprüngliche Skript hält: Er versucht, den Plan vage humanitär klingen zu lassen.

Während er Israel aufrüstet und davor warnt, dass „die Hölle losbricht“, hat er davon gesprochen, in Ägypten und Jordanien „Landparzellen“ zu finden, auf denen die Menschen in Gaza „sehr glücklich und sehr sicher leben können“.

Dies stellte er in Kontrast zu ihrer aktuellen Notlage: „Sie werden dort in einem Ausmaß getötet, das noch niemand zuvor gesehen hat. Kein Ort auf der Welt ist so gefährlich wie der Gazastreifen … Sie leben in der Hölle.“

Dies scheint Trumps allzu aufschlussreiche Art zu sein, den Völkermord zu beschreiben, den Israel bestreitet, zu begehen, und den die USA bestreiten, zu bewaffnen.

Aber das Gerede von der Hilfe für die Bevölkerung des Gazastreifens ist nur der rhetorische Überrest des alten Verkaufsgesprächs, als frühere US-Regierungen sich darauf vorbereiteten, ethnische Säuberungen als integralen Bestandteil einer neuen Phase des sagenumwobenen „Friedensprozesses“ zu verkaufen.

Pro-palästinensische Demonstranten nehmen am 7. Februar 2025 in Sydney an einer Kundgebung gegen die jüngsten Äußerungen von US-Präsident Donald Trump zu Gaza und dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu teil (AFP)

Wie Middle East Eye bereits 2015 feststellte, wurde Washington 2007 für den Greater Gaza Plan rekrutiert. Damals lautete der Vorschlag, dass Ägypten der palästinensischen Führung im Westjordanland unter der Leitung von Mahmud Abbas ein 1.600 Quadratkilometer großes Gebiet auf der Sinai-Halbinsel – fünfmal so groß wie Gaza – zur Verfügung stellen würde.

Palästinenser aus Gaza sollten „ermutigt“ werden – d. h. durch die Belagerung und die Hilfsblockade sowie durch zeitweilige Episoden von Flächenbombardements, die als „Rasenmähen“ bekannt sind, unter Druck gesetzt werden –, dorthin zu fliehen.

Im Gegenzug hätte Abbas auf einen palästinensischen Staat im historischen Palästina verzichten, das im Völkerrecht verankerte Rückkehrrecht palästinensischer Flüchtlinge untergraben und die Verantwortung für die Unterdrückung der Palästinenser auf Ägypten und die arabische Welt im Allgemeinen abwälzen müssen.

Israel brachte den Sinai-Plan zwischen 2007 und 2018 in der Hoffnung voran, Abbas‘ Kampagne bei den Vereinten Nationen zur Anerkennung der palästinensischen Eigenstaatlichkeit zu sabotieren.

Bemerkenswert ist, dass die groß angelegten militärischen Angriffe Israels auf Gaza – im Winter 2008, 2012 und erneut 2014 – mit Berichten über israelische und US-amerikanische Bemühungen zusammenfielen, aufeinanderfolgende ägyptische Staats- und Regierungschefs unter Druck zu setzen, damit diese Teile des Sinai abtreten.

„Waterfront property“

Trump ist bereits aus seiner ersten Präsidentschaft mit dem Greater Gaza Plan bestens vertraut. Berichten aus dem Jahr 2018 zufolge hoffte er, ihn in seinen „Deal des Jahrhunderts“-Plan zur Normalisierung zwischen Israel und der arabischen Welt aufzunehmen.

Im März dieses Jahres empfing das Weiße Haus 19 Länder zu einer Konferenz, um neue Ideen für den Umgang mit der zunehmenden, ausschließlich von Israel verursachten Krise im Gazastreifen zu erörtern.

Wenn Trump sich weigert, nachzugeben, hängt die Richtung, in die sich die Dinge für die Menschen im Gazastreifen entwickeln, hauptsächlich von den Nachbarländern Ägypten und Jordanien ab

Zu den Teilnehmern gehörten neben Israel auch Vertreter aus Ägypten, Jordanien, Saudi-Arabien, Katar, Bahrain, Oman und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die Palästinenser boykottierten das Treffen.

Einige Monate später, im Sommer 2018, besuchte Jared Kushner, Trumps Schwiegersohn und Architekt seines Nahostplans, Ägypten. Kurze Zeit später entsandte die Hamas eine Delegation nach Kairo, um sich über die Vorschläge zu informieren.

Damals wie heute bot Trump eine eigens errichtete Zone im Sinai mit einem Solarstromnetz, einer Entsalzungsanlage, einem Seehafen und einem Flughafen sowie eine Freihandelszone mit fünf Industriegebieten an, die von den ölreichen Golfstaaten finanziert werden sollte.

Aufschlussreich ist, dass der israelische Journalist Ron Ben-Yishai damals berichtete, dass Israel mit einer Invasion drohte, um Gaza in einen nördlichen und einen südlichen Teil zu teilen und so die Hamas zur Einhaltung der Auflagen zu zwingen. Genau diese Strategie verfolgte Israel im vergangenen Jahr während seiner Invasion und machte sich dann daran, den Norden des Gazastreifens von seinen Bewohnern zu entleeren.

Trump versuchte auch, die Krise in Gaza zu verschärfen, indem er Zahlungen an die UN-Agentur für palästinensische Flüchtlinge (UNRWA) einstellte. Dieselbe Politik wurde von Israel und der Biden-Regierung während des aktuellen Völkermords aktiv verfolgt.

Seit Trumps Amtsantritt hat Israel die Aktivitäten der UNRWA in den besetzten palästinensischen Gebieten verboten.

Trumps Team hat sein Interesse an dem Plan zur ethnischen Säuberung wieder aufleben lassen, sobald Israel seinen Völkermord begann – lange bevor Trump wusste, ob er die Wahl im November 2024 gewinnen würde.

Im März letzten Jahres, vor fast einem Jahr, benutzte Kushner genau die gleiche Sprache wie Trump jetzt. Er stellte fest, dass „von Gaza zu diesem Zeitpunkt nicht mehr viel übrig ist“, dass die Priorität darin bestehe, „es aufzuräumen“, und dass es sich um ein „wertvolles Grundstück am Wasser“ handele. Er bestand darauf, dass die Menschen in Gaza „umgesiedelt“ werden müssten.

Kaninchen im Scheinwerferlicht

Wenn Trump sich weigert, nachzugeben, hängt die Richtung, in die sich die Dinge für die Menschen in Gaza entwickeln, hauptsächlich von den Nachbarländern Ägypten und Jordanien ab: Sie müssen entweder den Plan zur ethnischen Säuberung akzeptieren, oder Israel wird die Auslöschung der Bevölkerung von Gaza wieder aufnehmen.

Sollten sie sich weigern, hat Trump damit gedroht, die US-Hilfe zu kürzen – de facto jahrzehntealte Bestechungsgelder an beide Länder, den Palästinensern nicht zu Hilfe zu kommen, während Israel sie brutal behandelt.

König Abdullah von Jordanien sah aus wie ein Kaninchen, das zwischen die Scheinwerfer gerät, als er diese Woche das Weiße Haus besuchte.

Er wagte es nicht, Trump zu verärgern, indem er den Plan direkt ablehnte. Stattdessen schlug er vor, abzuwarten, wie Ägypten – ein größerer, mächtigerer arabischer Staat – reagieren würde.

Wie MEE berichtet, hat Abdullah jedoch insgeheim so große Angst vor den destabilisierenden Auswirkungen einer Beteiligung Jordaniens an der ethnischen Säuberung in Gaza – die er als „existenzielle Frage“ für sein Regime ansieht –, dass er Israel mit Krieg droht, um dies zu verhindern.

Auch Ägypten hat seinen Unmut zum Ausdruck gebracht. Nach Abdullahs demütigendem Besuch hat Sisi Berichten zufolge sein eigenes Treffen mit Trump nächste Woche verschoben – eine klare Abfuhr –, bis der Plan zur ethnischen Säuberung vom Tisch ist.

Kairo soll einen eigenen Vorschlag für den Wiederaufbau des Gazastreifens vorbereiten. Selbst der ölreiche Verbündete Saudi-Arabien rebelliert.

Es ist selten, dass arabische Staaten einem US-Präsidenten gegenüber so viel Rückgrat zeigen, geschweige denn einem so eitlen und strategisch unbeholfenen wie Trump.

Das könnte erklären, warum die Entschlossenheit des US-Präsidenten nachzulassen scheint. Am Mittwoch deutete seine Pressesprecherin Karoline Leavitt an, dass Trump nun von „unseren arabischen Partnern in der Region“ einen Gegenvorschlag erwarte, einen „Friedensplan, der dem Präsidenten vorgelegt werden soll“.

Und als weiteres Zeichen dafür, dass Trump zögern könnte, nahm Netanjahu seine Drohung, den Völkermord wieder aufzunehmen, falls nicht alle Geiseln am Samstag freigelassen würden, zurück. Er fordert nun nur noch die drei ursprünglich geplanten Geiseln.

Berichten aus Gaza zufolge hat Israel auch seine Hilfslieferungen erheblich verstärkt.

All dies sind willkommene Neuigkeiten. Sie könnten den Menschen in Gaza etwas mehr Zeit verschaffen.

Aber wir sollten das Gesamtbild nicht aus den Augen verlieren. Israel und die USA sind nach wie vor entschlossen, Gaza auf die eine oder andere Weise „aufzuräumen“, wie sie es in den letzten 18 Jahren getan haben. Sie suchen lediglich nach einem günstigeren Zeitpunkt für die Wiederaufnahme.

Das könnte dieses Wochenende sein, oder in ein oder zwei Monaten. Aber zumindest haben Biden und Trump eines erreicht. Sie haben dafür gesorgt, dass niemand jemals wieder die Zerschlagung des Gazastreifens mit einem Friedensplan verwechseln kann.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten gehören dem Autor und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Eye wider.

Jonathan Cook ist Autor von drei Büchern über den israelisch-palästinensischen Konflikt und Gewinner des Martha Gellhorn Special Prize for Journalism. Seine Website und sein Blog finden Sie unter www.jonathan-cook.net

Übersetzt mit Deepl.com

