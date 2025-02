https://www.wsws.org/en/articles/2025/02/14/sedw-f14.html?pk_campaign=wsws-newsletter&pk_kwd=wsws-daily-newsletter



Neues Macklemore-Lied „F-cked Up“ verleiht globaler Massenopposition eine Stimme

Ed Hightower

14. Februar 2025

Bestimmte kulturelle Ereignisse kündigen große Veränderungen im Massenbewusstsein an. Lang aufgestaute oder fehlgeleitete Ressentiments können plötzlich in den Vordergrund treten, als würden Millionen von Menschen gleichzeitig sagen: „Genug ist genug!“

Der mit einem Grammy ausgezeichnete Rapper Macklemore veröffentlichte diese Woche das Musikvideo „F—-ed Up“, das die weit verbreitete Abscheu vor der sich verschärfenden kapitalistischen Barbarei zum Ausdruck bringt, insbesondere seit Donald Trumps Rückkehr ins Weiße Haus. Im vergangenen Jahr wurden Macklemores Songs „Hind’s Hall“ und „Hind’s Hall 2“ zu Hymnen der globalen Protestbewegung gegen den US-israelischen Völkermord in Gaza.

Aus „F—-ed Up“

Der neueste Song, dessen Einnahmen wieder an die Hilfsorganisation UNRWA gehen, unterstreicht, wie sehr sich die Situation in so kurzer Zeit zugespitzt hat. Erst letzte Woche kündigte der faschistische US-Präsident Trump Pläne für die gewaltsame Eroberung des Gazastreifens an. Razzien gegen Einwanderer zielen nun auf die schwächsten Menschen in den Vereinigten Staaten ab und machen sie zu Opfern. Der Multimilliardär Elon Musk versucht, jedes Regierungsprogramm oder jede Dienstleistung, die der Arbeiterklasse zugutekommt, zu zerstören.

Macklemore und der Videoeditor Omar Alali verdienen Anerkennung für einen kraftvollen Beitrag, der die Verwüstung Palästinas mit dem inländischen Terror der US-Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE), Internetzensur, den Waldbränden in Los Angeles, Inflation und der Bereicherung der Finanzoligarchen in Verbindung bringt.

Die Videomontage verstärkt den lyrischen Inhalt und zeigt Bilder prominenter Milliardäre, von durch Bomben zerstörten Stadtvierteln in Gaza und Massendemonstrationen, sogar animierte politische Cartoons, darunter eines, in dem Musk an einer Marionette befestigte Fäden zieht, die mit Trump verbunden sind.

Während „Hind’s Hall“ und „Hind’s Hall 2“ den palästinensischen Völkermord in den Vordergrund stellen, verbindet „F—-ed Up“ das koloniale Gemetzel mit miteinander verbundenen Prozessen des zerfallenden Imperialismus.

Das Video beginnt mit einem Zitat, das dem amerikanischen Sozialisten und Kriegsgegner Eugene V. Debs zugeschrieben wird: „Das heroischste Wort in allen Sprachen ist ‚Revolution‘.“

„F—-ed Up“

Macklemore fasst seine Sicht auf die globale Situation im ersten Vers zusammen:

Die Welt steht in Flammen, wir besitzen das Wasser nicht

Insassen für ein paar Dollar angeheuert

Eine neue Ära wird eingeläutet, aber die weiße Vorherrschaft hat immer noch das Sagen

Kolonisierung von Gaza vom Rasen des Weißen Hauses aus.

Aber die Leute, die uns mobben, und wir weichen nicht zurück,

Endlich sehen wir die Oligarchie und die Männer, die uns alle kontrollieren,

Steuererleichterungen für die Elite, und dann besteuern sie euch alle,

Töten palästinensische Kinder und wir bekommen die Kosten dafür aufgebrummt.

Warum zum Teufel glaubt ihr, dass ihr euch die Miete in eurem Gebäude nicht leisten könnt? …

Und ihr wisst, wie der Westen denkt: Es geht nur um die Westbank

Ruft einen Waffenstillstand aus und beginnt dann mit der Annexion der Westbank.

Und später sagt er:

Das ist euer Geld und ja, es hängt alles zusammen,

Sie kontrollieren eure Versorgung, die Informationen, die sie zensieren

Hashtags blockieren,

Man kann nicht „Free Palestine“ sagen,

Es sind zwei Wochen her

Stellen Sie sich vor, wo wir im Juli sein werden.

Milliardenschwere Oligarchen, deren gesellschaftliche Existenz jede Chance auf Fortschritt blockiert und in der Tat einen faschistischen Rückschritt erfordert, stehen in „F—-ed Up“ im Mittelpunkt. Stewart und Lynda Resnick werden als Eigentümer einer Mehrheitsbeteiligung an der riesigen Kern Water Bank in Kalifornien visuell aufs Korn genommen. Bilder des Facebook-Moguls und Trump-Unterstützers Mark Zuckerberg und des Amazon-Gründers Jeff Bezos füllen die montageartigen Fahndungsplakate.

Musk hat den Refrain voll und ganz verdient – mit seinem berüchtigten ersten Nazi-Gruß als Hintergrund:

Und Elon, wir wissen genau, was das war, Bruder.

Mit einem militanten, fast marschierenden Beat trifft „F—-ed Up“ einen kraftvollen Nerv. Man muss Macklemores grundloser Verwendung von Obszönitäten oder dem obligatorischen und unangemessenen Verweis auf die „weiße Vorherrschaft“ nicht zustimmen – was hat das mit der amerikanischen Kapitalistenelite zu tun, die gegen jeden Teil der Arbeiterklasse, ob schwarz, weiß, lateinamerikanisch oder mit Migrationshintergrund, in Stellung gebracht wird? – um die geradlinigen Reime und die im Allgemeinen kristallklare Botschaft zu schätzen. Macklemore verdient Lob und Unterstützung. Seine mutige Haltung zur Unterstützung der Palästinenser hat ihn bereits Absagen gekostet und bedroht seine Zukunft als Entertainer.

Mit der möglichen Ausnahme von Roger Waters und einer Handvoll anderer hat keine etablierte Persönlichkeit eine so mutige Haltung gegen den Völkermord und die rechtsextreme Wende in der offiziellen Politik eingenommen.

Macklemore, „F—-ed Up“

Sicherlich gibt es keinen anderen prominenten Rapper, der diese Zusammenhänge herstellt und alles aufs Spiel setzt. Snoop Dogg trat bei Trumps Amtseinführung auf. Kanye West bewirbt Hitler in den sozialen Medien wie selbstverständlich. Der viel gepriesene, überbewertete Kendrick Lamar hat weder in seinem Auftritt beim Super Bowl – einem Kaleidoskop, das jedem das zeigen sollte, was er sehen wollte – noch anderswo eine kohärente Kritik geäußert.

Selbst in seinem Hit Thrift Shop wählte Macklemore einen anderen Ansatz als der Mainstream im Hip-Hop. Anstelle von Champagner, schicken Autos und Kleinkriminalität pries hier ein junger Mann den Nervenkitzel großartiger Modewerte bei Secondhand-Kleidung an. In seinem späteren Hit Downtown feierte er das bescheidene Moped als Fortbewegungsmittel in der Stadt. Ohne demagogisch zu sein, hatte Macklemores Sensibilität etwas ungewöhnlich Bodenständiges.

Jetzt verleiht er einer sich entwickelnden Massenbewegung künstlerischen Ausdruck. Am wichtigsten ist, dass dies einen vorausschauenden Charakter hat. Es ist noch viel mehr Empörung garantiert. Es gibt bereits Streiks und Arbeitskämpfe, die die Vorherrschaft der Oligarchie und ihrer Diener in den Gewerkschaftsbürokratien in Frage stellen.

Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Artikels hat kein einziges großes Medienunternehmen eine Rezension oder einen Kommentar zu „F—-ed Up“ veröffentlicht, was der Botschaft des Liedes nur Glaubwürdigkeit verleiht. (Rolling Stone hat eine zweispaltige Kurzkritik).

Angriffe auf Medicaid, Lebensmittelmarken, Sozialversicherung und andere Programme, zusammen mit dem Programm von Massenmord und Gewalt im Ausland, werden eine Explosion der Bevölkerung provozieren, die die offiziellen Kanäle der bürgerlichen Politik und Kultur nicht eindämmen können, und das mit revolutionären Auswirkungen.

Dies, der soziale Kampf und die Bewegung der Massen, ist der eigentliche Motor des kulturellen Lebens von heute. Die besten Künstler werden sich von der sich entwickelnden Bewegung der Arbeiterklasse inspirieren lassen.

Das Zitat von Debs ist in dieser Hinsicht von Bedeutung und hoffentlich ein Wegweiser für Macklemore und andere Künstler.

Vielleicht heißt sein nächstes Hitvideo dann so etwas wie „Weltweiter Generalstreik“.

Vorerst heißt es, wie es in dem Lied heißt: „It’s game time.“

