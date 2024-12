https://electronicintifada.net/blogs/michael-f-brown/trump-gave-golan-heights-israels-supporters-now-more-land-risk



Trump hat die Golanhöhen an Israels Unterstützer „verschenkt“, jetzt ist weiteres Land in Gefahr

Michael F. Brown

Rechte und Rechenschaftspflicht

20. Dezember 2024

In seiner ersten Amtszeit als Präsident überreichte Donald Trump Miriam Adelson die Medal of Freedom.

Patsy Lynch Polaris

Israel errichtet eine „Pufferzone“ (Jabal al-Sheikh, auch bekannt als Mount Hermon) auf einer „Pufferzone“ (den Golanhöhen), nachdem es bereits rund 800.000 Palästinenser bei der Gründung des expansionistischen Landes im Jahr 1948 vertrieben hat.

Die israelische Führung behauptet, dass diese „Pufferzone“ – genauer gesagt, die Besetzung – „vorübergehend“ sein wird.

Die Erfahrungen mit der „vorübergehenden“ Besatzung im Westjordanland machen deutlich, dass dies wohl nicht der Fall sein wird. Die israelische Menschenrechtsorganisation B’Tselem wies bereits vor 10 Jahren in einem Positionspapier auf Israels Missbrauch des Begriffs „vorübergehend“ hin und dokumentierte eine „47 Jahre andauernde vorübergehende Besetzung“.

Heute ist es eine 57-jährige „vorübergehende“ Besatzung, ein Punkt, der diesen Sommer in einem Gutachten des Internationalen Gerichtshofs weitgehend bestätigt wurde.

B’Tselem erklärte damals über die Besetzung des Westjordanlandes: „Da das Völkerrecht die gewaltsame Annexion eines Gebietes verbietet, erlangt der besetzende Staat nach diesem Recht keine Souveränität über das besetzte Gebiet, und seine Kontrolle dort ist als vorübergehend zu verstehen, bis ein diplomatisches Abkommen den Status des Gebietes festlegt. Israels Handlungen vor Ort zeigen jedoch, dass es die Besetzung nicht als vorübergehend ansieht.

Dasselbe internationale Recht gilt für die von Israel besetzten Golanhöhen, die Israel jedoch 1981 einseitig annektiert hat. Präsident Donald Trump, der immer noch damit beschäftigt ist, seine 34 strafrechtlichen Verurteilungen in den USA zu bereinigen, hat 2019 die israelischen Ansprüche auf Souveränität über die Golanhöhen anerkannt.

Präsident Joe Biden vollzog während seiner Amtszeit keine Kurskorrektur, die vielleicht noch am ehesten für seine Beihilfe zum Völkermord im Gazastreifen in Erinnerung bleiben wird.

Ausreden, Ausreden in Foggy Bottom

Der Sprecher des Außenministeriums, Matthew Miller , erklärte am 9. Dezember vor Journalisten, dass „die syrische Armee ihre Stellungen in der Umgebung der ausgehandelten israelisch-syrischen Pufferzone aufgegeben hat, wodurch möglicherweise ein Vakuum entstanden ist, das von terroristischen Organisationen hätte gefüllt werden können, die den Staat Israel und die Zivilbevölkerung in Israel bedrohen würden“.

Die „ausgehandelte israelisch-syrische Pufferzone“ gibt es in der Tat nicht. Sie besteht ausschließlich aus syrischem Gebiet.

Das Außenministerium und die Regierung Biden stellen sich auf eine Art und Weise auf die Seite Israels, die dem Völkerrecht Hohn spricht, insbesondere in Anbetracht der Geschichte der permanenten „vorübergehenden“ Besetzung durch Israel.

Wie er in den letzten 14 Monaten wiederholt im Namen Israels angemerkt hat, behauptete Miller: „Jedes Land hat das Recht, gegen terroristische Organisationen vorzugehen, und jedes Land, denke ich, wäre besorgt über ein mögliches Vakuum, das von terroristischen Organisationen an seiner Grenze gefüllt werden könnte, besonders in unbeständigen Zeiten, wie wir sie offensichtlich gerade in Syrien erleben.

Millers Worte ignorieren, wie Israel immer wieder die Sprache der Verteidigung missbraucht hat (auch 1967, einem von Israel angezettelten Krieg), um sich arabisches Land anzueignen und die früheren Bewohner wiederholt zu Flüchtlingen zu machen. In dieser Rhetorik wird das Recht Israels auf Selbstverteidigung hervorgehoben, während den Palästinensern und anderen Ländern der Region ein solches Recht nicht zugestanden wird.

Miller betonte auch, dass Israels Aktionen in Syrien nur vorübergehend sein werden. Diese Worte sind nicht beruhigender als Bidens Behauptung Anfang des Jahres, dass Rafah eine rote Linie im Hinblick auf die fortschreitende Zerstörung des Gazastreifens sei.

Miller sagte: „Israel hat gesagt, dass diese Aktionen vorübergehend sind, um seine Grenzen zu verteidigen. Das sind keine dauerhaften Aktionen. Was wir letztlich wollen, ist eine dauerhafte Stabilität zwischen Israel und der Sicherheit – Entschuldigung, Israel und Syrien – und das bedeutet, dass wir alle Seiten dabei unterstützen, das Rückzugsabkommen von 1974 einzuhalten.“

Er ist durchaus konsequent und stellt die Grenzsituation wieder einmal falsch dar. In Wirklichkeit spricht Miller über syrisches Territorium, das 1967 besetzt wurde – und über weiteres syrisches Territorium, das im Jahr 2024 besetzt wird.

Auch UN-Generalsekretär António Guterres sprach am 12. Dezember das Rückzugsabkommen von 1974 an, als er feststellte, dass es „weiterhin in Kraft“ sei und aufrechterhalten werden müsse, „einschließlich der Beendigung jeglicher unbefugter Anwesenheit im Trennungsgebiet und der Unterlassung jeglicher Maßnahmen, die den Waffenstillstand und die Stabilität auf dem Golan untergraben würden.“

Das Büro des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu behauptete jedoch am selben Tag: „Der Zusammenbruch des syrischen Regimes hat ein Vakuum an der Grenze Israels und in der Pufferzone geschaffen, die durch das Abkommen von 1974 über die Trennung der Streitkräfte eingerichtet wurde. Israel wird nicht zulassen, dass Dschihadistengruppen dieses Vakuum füllen und israelische Gemeinden auf den Golanhöhen mit Anschlägen im Stil des 7. Oktober bedrohen.“

Die Erklärung fügte hinzu: „Deshalb sind die israelischen Streitkräfte in die Pufferzone eingedrungen und haben die Kontrolle über strategische Orte in der Nähe der israelischen Grenze übernommen. Dieser Einsatz ist vorübergehend, bis eine Truppe aufgestellt werden kann, die dem Abkommen von 1974 verpflichtet ist und die Sicherheit an unserer Grenze gewährleisten kann.“

Am 17. Dezember bestieg Netanjahu den Gipfel des Jabal al-Sheikh/Berg Hermon. Diesmal benutzte er nicht das Wort „vorübergehend“ wie fünf Tage zuvor, sondern sprach von einer „Bewertung, um über den Einsatz der IDF [Israels Militär] an diesem wichtigen Ort zu entscheiden, bis eine andere Regelung gefunden ist, die Israels Sicherheit gewährleistet“.

Ein rascher Abzug kann nur als höchst unwahrscheinlich angesehen werden, zumal die Biden-Administration die Angelegenheit nicht vorantreibt und die neue Trump-Administration bereits die Annexion des 1967 eroberten Golan-Gebietes unterstützt hat.

Die United Nations Disengagement Observer Force (UNDOF) gab am 13. Dezember eine Presseerklärung heraus, in der sie von einer „signifikanten Zunahme“ der israelischen Militärbewegungen „entlang der Waffenstillstandslinie“ sprach.

In der Erklärung heißt es weiter: „Die UNDOF hat ihre israelischen Partner darüber informiert, dass diese Aktionen einen Verstoß gegen das Rückzugsabkommen von 1974 darstellen. UNDOF fordert alle Parteien auf, ihren Verpflichtungen aus dem Abkommen nachzukommen, alle militärischen Aktivitäten im Trennungsgebiet einzustellen und die Bedingungen des Abkommens von 1974 einzuhalten, um die Stabilität auf dem Golan zu wahren.“

UNDOF schloss mit der Feststellung, dass dies „auf einen Vorfall vom 7. Dezember folgt, als bewaffnete Personen Waffen und Munition in der UN-Position 10A in der Nähe von Hadar geplündert haben und UNDOF-Personal mit führenden Vertretern der lokalen Gemeinschaft zusammenkam und eine Reihe von geplünderten Gegenständen, einschließlich der meisten Waffen und Munition, die zuvor an diesem Tag gestohlen worden waren, sichergestellt hat.“

Israel sucht eindeutig nach jedem Vorwand, um seine Präsenz in Syrien auszuweiten.

Demokraten kollaborieren offen mit der Kolonisierung

Am 10. Dezember betonte Miller, dass die USA unter der Biden-Administration – wie schon im Juli – die früheren Rechtsbrüche Israels und der Trump-Administration auf den Golanhöhen akzeptierten.

„Was die Golanhöhen betrifft, möchte ich nur sagen, dass die Vereinigten Staaten natürlich schon vor einigen Jahren die Kontrolle über die Golanhöhen anerkannt haben. Das ist eine rein faktische Angelegenheit.“

Miller fügte hinzu: „Wenn es um andere umstrittene Gebiete geht, haben wir seit langem deutlich gemacht, dass wir eine Zwei-Staaten-Lösung anstreben. Wenn es um Gebiete geht, die seit 1967 unter israelischer Kontrolle stehen, wollen wir die Gründung eines unabhängigen palästinensischen Staates. Und Sie haben gesehen, wie wir eine Reihe von Schritten unternommen haben, um diese Möglichkeit voranzutreiben, und wir werden dies auch weiterhin tun.“

Vermutlich sehen die rechtsgerichteten israelischen Führer solche feigen Äußerungen und denken, sie müssten nur Trump für die Annexion des gesamten oder eines Teils des Westjordanlandes gewinnen, und ein demokratischer Präsident würde später ebenfalls einlenken. Die Golanhöhen wurden von den Regierungen Trump und Biden annektiert, und die israelische Führung wird sicher denken, dass dies auch mit dem Westjordanland möglich ist, ganz oder teilweise, im Jahr 2025 oder kurz danach.

Tatsächlich hat der israelische Finanzminister Bezalel Smotrich, der praktisch auch Gouverneur des besetzten Westjordanlandes ist, nach Trumps Sieg im November schnell die Vorbereitungen für die Annexion des Westjordanlandes angeordnet.

Ob eine noch deutlichere israelische Apartheid mit Trumps Unterstützung die Demokraten, die arabischen Staaten, die Europäische Union und die Vereinten Nationen zum Handeln bewegen würde, ist sehr fraglich. Wahrscheinlicher ist, dass sie beiseite stehen oder unwirksame Erklärungen abgeben würden, wie sie es seit Jahrzehnten tun.

Trump hat bereits zu Protokoll gegeben, dass er den republikanischen Spendern Sheldon und Miriam Adelson gesagt hat, er habe ihnen die Golanhöhen gegeben“. Trotz eines Dementis des Adelson-Sprechers Andy Abboud wird spekuliert, dass Miriam Adelson Trumps Unterstützung für die israelische Annexion des Westjordanlandes als Gegenleistung für ihre finanzielle Unterstützung seiner Präsidentschaftskampagne 2024 in Höhe von 100 Millionen Dollar will.

Sicherlich sind viele israelische Bürger begeistert von der Aussicht, mehr Land für Israel zu gewinnen, sei es im Westjordanland oder auf den Golanhöhen.

Nataly Dadon, eine israelische Influencerin und Model, postete auf Instagram: „Wenn ihr mich sucht, ich bin auf dem israelischen Hermon (nicht syrisch, es gehört alles uns, akzeptiert es!).“

Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz twitterte am 8. Dezember: „Wir haben die IDF, den Premierminister und mich mit Zustimmung des Kabinetts angewiesen, die Pufferzone und die Kontrollpunkte einzunehmen, um den Schutz aller israelischen Siedlungen auf den Golanhöhen – Juden und Drusen – zu gewährleisten, damit sie keinen Bedrohungen von der anderen Seite ausgesetzt sind.“ Seit dem Sturz der Regierung von Bashar al-Assad hat das israelische Militär auch Hunderte von syrischen Militärzielen angegriffen.

Darüber hinaus kündigte Netanjahu kürzlich einen Plan an, die Zahl der israelischen Siedler in dem seit 1967 von Israel besetzten Teil der Golanhöhen zu verdoppeln. Alle Siedlungen sind nach internationalem Recht illegal.

Die Pläne des Premierministers werden wahrscheinlich nicht von Dauer sein. Er macht die so genannte auf Regeln basierende Ordnung zum Gespött und zeigt, dass es dem Westen egal ist, wenn ein Verbündeter diese Regeln bricht.

Übersetzt mit Deepl.com

