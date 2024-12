https://consortiumnews.com/2024/12/20/putin-thinks-al-qaeda-in-syria-is-reformed-too/



Putin glaubt, dass auch Al-Qaida in Syrien reformiert ist

Von Joe Lauria

Speziell für Consortium News

20. Dezember 2024

Der russische Präsident hat erklärt, dass Russland in Syrien tatsächlich gewonnen hat, weil die dschihadistische Bedrohung offenbar beendet ist, was von Anfang an das Ziel Moskaus war. Aber er ignorierte, was er zuvor über die Rolle des Westens in diesem Konflikt gesagt hatte, schreibt Joe Lauria.

Putin auf der 4-stündigen. Pressekonferenz in Moskau am Donnerstag. (Kreml)

Der russischePräsident Wladimir Putin sagte, dass Russlands Ziel, den Dschihadismus in Syrien zu besiegen, tatsächlich gelungen sei, weil die umbenannte Al-Qaida-Truppe, die am 8. Dezember die Macht ergriffen hat, ihre extremistische Vergangenheit hinter sich gelassen habe.

Dies sagte Putin am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Moskau ( Video) gegenüber einem westlichen Journalisten:

„Diejenigen, die Ihr Gehalt zahlen, würden die aktuellen Entwicklungen in Syrien gerne als Niederlage Russlands darstellen. Ich versichere Ihnen, dass dies nicht der Fall ist, und zwar aus folgendem Grund. Wir sind vor zehn Jahren nach Syrien gekommen, um zu verhindern, dass dort eine terroristische Enklave entsteht, wie wir sie in einigen anderen Ländern, zum Beispiel in Afghanistan, gesehen haben. Dieses Ziel haben wir im Großen und Ganzen erreicht.

Selbst die Gruppen, die damals gegen das Assad-Regime und die Regierungstruppen kämpften, haben sich intern verändert. Es ist nicht verwunderlich, dass viele europäische Länder und die Vereinigten Staaten jetzt versuchen, Beziehungen zu ihnen aufzubauen. Würden sie das tun, wenn sie terroristische Organisationen wären? Das bedeutet doch, dass sie sich verändert haben, oder nicht? Unser Ziel ist also bis zu einem gewissen Grad erreicht worden.

Mit dieser Bemerkung schließt sich Putin den westlichen Staaten an, die behaupten, dass Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) – früher al-Nusra Front und davor al-Qaida in Syrien – keine terroristische Gruppe mehr ist und Syrien regieren kann.

Diese Schlussfolgerung, nachdem die HTS weniger als 10 Tage an der Macht war, gibt den Ereignissen eine Wendung, die sowohl Russland als auch dem Westen zugute kommen soll. Beide Seiten müssen die Kämpfer nun als reformierte Extremisten darstellen.

Putin hat Recht, wenn er sagt, dass zumindest eines der Ziele Moskaus in Syrien 2015 darin bestand, „die Schaffung einer terroristischen Enklave dort zu verhindern“.

(Andere Ziele schienen darin zu bestehen, Russlands Mittelmeerstützpunkte in Syrien zu retten, was möglicherweise immer noch der Fall ist, und die damaligen Gasverkäufe nach Europa – die heute durch Sanktionen beeinträchtigt sind – vor einem konkurrierenden, von Katar geführten Pipelineprojekt durch Syrien nach Europa zu schützen, was den Sturz von Bashar al-Assad erforderte, der sich dem Projekt widersetzte.)

Die Pressekonferenz von Putin am Donnerstag. (Kreml)

Am 28. September 2015 – wenige Tage bevor Russland auf Einladung der Regierungen in Syrien intervenierte – erklärte Putin auf dem Podium der UN-Generalversammlung in New York, dass es Moskaus Ziel sei, den Dschihadismus in Syrien zu besiegen, damit er sich nicht ausbreite und die regionale und russische Sicherheit bedrohe.

Russland hatte zu diesem Zeitpunkt bereits einen 30-jährigen Kampf gegen die vom Westen unterstützten Dschihadisten geführt, um das Vordringen des militanten Islamismus in seinen Einflussbereich zu verhindern.

Die Unterstützung der USA und der arabischen Golfstaaten für diese Terrorgruppen führte zu einem drei Jahrzehnte währenden Zerwürfnis zwischen dem Westen und Russland, das in Afghanistan begann und sich über den Nordkaukasus bis zum Balkan und schließlich nach Syrien erstreckte.

Russland war nicht nur aus Prinzip gegen einen Regimewechsel in Syrien, wie mir Analysten und Diplomaten bei den Vereinten Nationen im Juni 2012 sagten, sondern auch, weil das neue Regime wahrscheinlich von einer islamistischen Regierung angeführt werden würde, die den russischen Interessen zuwiderliefe.

In seiner Rede vor der UNO im Jahr 2015 appellierte Putin an die USA, sich mit Russland an einer militärischen Kampagne gegen den gemeinsamen Feind ISIS, Al-Qaida und andere Dschihadisten zu beteiligen, so wie die USA und die Sowjetunion gemeinsam gegen den Nationalsozialismus gekämpft hatten.

Die Obama-Regierung wies den Vorschlag arrogant zurück und einige amerikanische Kommentatoren bezeichneten ihn als „russischen Imperialismus“. Es wäre jedoch seltsam, den Gegner einzuladen, sich dem eigenen imperialen Abenteuer anzuschließen.

Tatsächlich waren die Vereinigten Staaten mit al-Qaida und anderen Dschihadistengruppen verbündet, die versuchten, al-Assad zu stürzen, und wollten sie nicht bekämpfen. Putin wusste, dass die USA seit langem islamistische Extremisten unterstützen.

Putin bei seiner Rede vor der 70. Generalversammlung der Vereinten Nationen im Jahr 2015. (U.N. Photo/Kremlin)

Darauf wies er 2015 in der UNO hin:

„Die Situation ist extrem gefährlich. Unter diesen Umständen ist es heuchlerisch und unverantwortlich, Erklärungen über die Bedrohung durch den Terrorismus abzugeben und gleichzeitig die Augen vor den Kanälen zu verschließen, über die Terroristen finanziert und unterstützt werden, einschließlich der Einnahmen aus dem Drogenhandel, dem illegalen Ölhandel und dem Waffenhandel.

Ebenso unverantwortlich ist es, extremistische Gruppen zu manipulieren und sie zur Erreichung ihrer politischen Ziele zu benutzen, in der Hoffnung, dass man später einen Weg findet, sie loszuwerden oder sie irgendwie zu eliminieren. … Die Menschen, mit denen Sie zu tun haben, sind grausam, aber sie sind nicht dumm. Sie sind genauso klug wie Sie. Es ist also eine große Frage: Wer spielt hier mit wem? …

Unter Berufung auf das Völkerrecht müssen wir unsere Anstrengungen bündeln, um die Probleme anzugehen, mit denen wir alle konfrontiert sind, und eine wirklich breite internationale Koalition gegen den Terrorismus schaffen. Ähnlich wie die Anti-Hitler-Koalition könnte sie ein breites Spektrum von Parteien vereinen, die bereit sind, sich entschieden gegen diejenigen zu stellen, die wie die Nazis Böses und Hass auf die Menschheit säen.“ [Hervorhebung hinzugefügt].

Es stellt sich also die Frage, ob die HTS und andere extremistische Gruppen in Syrien wirklich ihr Profil gewechselt haben. Haben sie sich wirklich vom Dschihad zu Jefferson gewandelt?

Die USA, das Vereinigte Königreich und die EU sind dabei, die Einstufung der HTS als terroristisch aufzuheben, und die USA haben das Kopfgeld von 10 Millionen Dollar auf ihren Anführer ausgesetzt.

Aber es scheint zu früh für Putin zu sagen, dass die HTS – die nominell in Damaskus das Sagen hat – keine Terroristen mehr sind, weil der Westen keine Beziehungen zu ihnen „entwickeln“ würde, „wenn sie terroristische Organisationen wären“. Das widerspricht dem, was er weiß, nämlich dass die USA seit Jahrzehnten Beziehungen zu einigen der berüchtigtsten Terroristen der Welt unterhalten, um kurzfristige strategische Ziele zu erreichen.

Möglicherweise sagt Putin, dass es sich nicht mehr um Terroristen handelt, um nicht zugeben zu müssen, dass Russland in Syrien wahrscheinlich versagt hat, die Übernahme der Macht durch Terroristen zu verhindern. Er hat sich nicht auf russische Geheimdienstinformationen berufen, die besagen, dass es sich um reformierte Killer handelt, sondern gesagt, dass sie reformiert werden müssen, weil der Westen sonst nichts mit ihnen zu tun haben würde, obwohl er genau weiß, dass der Westen viel mit ihnen zu tun hatte, als sie noch offene Terroristen waren.

Möglicherweise versucht Putin nur, einen kreativen Ausweg aus der Tatsache zu finden, dass der Sturz von Assad eine russische Niederlage zu sein scheint, wenn die HTS nicht wirklich reformiert wird. Und wenn sie reformiert werden, was noch sehr ungewiss ist, würden die USA und die Türkei dahinter stecken, nicht Russland.

Ein Kommentator zu diesem Artikel auf X meinte, Putin habe sich nur über den Journalisten lustig gemacht. Vielleicht hat er sich sarkastisch geäußert, aber es war offiziell, und die Menschen nehmen Putin ernst.

Was in den kommenden Monaten in Syrien geschieht, wird den Rest der Geschichte erzählen. Werden Alawiten, Christen und andere Minderheiten in Ruhe gelassen, damit sie leben können, wie sie wollen?

Oder wird die HTS als Terroristen wieder auferstehen, um diese gefährdeten Völker zu verfolgen? Wird die HTS den Interessen der Stabilität in Syrien und der Region dienen, wie Putin zu glauben scheint?

Oder werden sie wieder zu dem werden, was sie schon immer waren, vor allem jetzt, wo sie die Macht haben?

Joe Lauria ist Chefredakteur von Consortium News und ehemaliger UN-Korrespondent fürdas Wall Street Journal, den Boston Globe und andere Zeitungen, darunter die Montreal Gazette, die London Daily Mail und The Star of Johannesburg. Er war investigativer Reporter für die Sunday Times of London, Finanzreporter für Bloomberg News und begann seinen beruflichen Beitrag als 19-jähriger Stringer für die New York Times. Er ist Autor von zwei Büchern, A Political Odyssey, mit Sen. Mike Gravel, mit einem Vorwort von Daniel Ellsberg; und How I Lost By Hillary Clinton, mit einem Vorwort von Julian Assange.

Bitte unterstützen Sie CN‘s

Winter Fund Drive!

Machen Sie eine steuerlich absetzbare Spende per Kreditkarte oder Scheck, indem Sie auf den roten Button klicken:

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …