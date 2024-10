https://strategic-culture.su/news/2024/10/02/trump-may-well-turn-out-to-be-more-of-an-enemy-to-zelensky-than-even-putin/



Trump könnte sich für Selenskyj als noch größerer Feind erweisen als Putin

Von Martin Jay

2. Oktober 2024

Der Krieg ist für die Ukraine verloren, unabhängig davon, wer das Weiße Haus erobert.

Es war frostig, unangenehm und die Art von Medienmoment, den der ukrainische Präsident Selensky am liebsten vermieden hätte. Trump bot die Gelegenheit, das Wort „Putin“ zu erwähnen. Er hätte sagen können: „Wir sind bereit, mit ihm an einer Lösung zu arbeiten“ oder etwas ähnlich Unverbindliches. Aber Selenskyj, der seine eigene Präsidentschaft aufs Spiel setzt, weil er keine westlichen Medienberater hat – oder zumindest nicht auf sie hört, falls es sie gibt –, war auf diesen Medienmoment nicht vorbereitet. Er glaubt, er sei zu Höherem berufen, und das hat sich gezeigt. Überrumpelt murmelte er etwas, das Experten bis heute zu entziffern versuchen, was Trump nicht beeindruckte, der antwortete: „Zum Tango gehören immer zwei.“ Trump will damit sagen, dass Selenskyj von seinen Wolken herabsteigen und sich der Realität stellen muss. Der Krieg ist für die Ukraine verloren, unabhängig davon, wer das Weiße Haus gewinnt.

Und doch hat der Medienfehler der Welt gezeigt, was der Autor schon seit einiger Zeit vorhersagt: Selenskyjs wahrer Feind ist nicht Putin. Es ist Trump.

Wenn Trump frühzeitig zu dem Schluss kommt, dass Selenskyj in Wirklichkeit der Kern des Problems in der Ukraine ist, wird er ihm sehr schnell, innerhalb weniger Stunden, zeigen, falls er die US-Präsidentschaftswahl gewinnt, welcher Teil dieser Beziehung zwischen den USA und der Ukraine der Hund und welcher Teil der Schwanz ist. Es ist unglaublich, dass Selenskyj in dieser späten Phase des Spiels immer noch an der absurden, wenn nicht gar törichten Vorstellung festhält, er sei in der Lage, irgendetwas auszuhandeln. Wenn er sich jedoch für eine Zusammenarbeit mit Trump entscheidet, hätte er einen gewissen Spielraum. Wenn nicht, wird es nur eine Frage von Tagen sein, bis die Präsidentschaft Trumps zur Implosion von Selenskyj und seiner Clique führt, da Donald Trump sie fallen lassen wird. Es könnte sich durchaus herausstellen, dass Putin am Ende jemand sein wird, an den man sich im Sturm wenden kann, da Selensky ein Ceaușescu-Finale seiner Amtszeit vermeiden will. In Wirklichkeit wird er mitten in der Nacht mit einem Privatjet und ein oder zwei seiner engsten Freunde fliehen und in Florida leben.

In vielerlei Hinsicht könnte ein Sieg von Harris für Selenskyj wie ein noch langsamerer Tod erscheinen, da die Hilfspakete und die Waffenbeschaffung zurückgehen, was einen Sieg der Ukraine erschwert. Nicht genug Waffen und das, was geschickt wird, ist zu wenig und kommt zu spät. Und das Infanterieproblem, das nie verschwindet. Bei weitem nicht genug Männer, um es mit den russischen Streitkräften aufzunehmen.

Und doch macht sich Selenskyj angesichts einer bevorstehenden Niederlage weiterhin etwas vor. Das ist die Folge der Zerstörung aller Medien, der Schließung von Oppositionsparteien und der Unterdrückung aller Dissidenten, die den gesunden Menschenverstand anrufen. Wenn man genau das Szenario schafft, das Hitler in den 30er Jahren geschaffen hat, insbesondere mit dem, was damals als „Propaganda“ bezeichnet wurde und was wir heute allgemein als „Fake News“ bezeichnen, fängt man unweigerlich an, es selbst zu glauben. Es ist dieselbe käufliche, perverse Beziehung, die Selenskyj zum Westen hat. Es ist eine Echokammer, und unter solchen Umständen sollte es uns nicht überraschen, dass Selenskyj so verblendet ist und eine so verzerrte Sicht auf seine eigenen Umstände und die seines eigenen Militärs hat.

Da der Moment vor der Kamera mit Trump so schlecht gelaufen ist, kann man nur hoffen, dass Gespräche über inoffizielle Kanäle mit Selenskyjs Leuten und denen von Trump stattfinden, um die Kluft zu überwinden, die man bestenfalls als Misskommunikation oder schlimmstenfalls als ideologische Malaise bezeichnen könnte. Selenskyj muss dem Trump-Lager zuhören und Trump mehr Respekt entgegenbringen, denn der schnellste Weg, sich Donald zum Feind zu machen, ist, ihm gegenüber respektlos zu sein und ihn nicht ernst zu nehmen. War dieser peinliche Moment ein Wendepunkt? Wir werden es wahrscheinlich in den kommenden Tagen erfahren, da es nur eine Frage der Zeit ist, bis jemand einem Social-Media-Influencer oder Pseudo-Journalisten davon erzählt. Das Problem für ihn ist, dass kein Szenario gut ist. Alle Wege führen ihn an einen Ort, an den er nicht will. Aber das ist der Preis, den er zahlen muss, weil er gemobbt wurde, einen Friedensvertrag mit Putin zu zerreißen, den er in Istanbul unterzeichnet hat und der inzwischen eine offene Wunde sein muss, an der er ständig leckt. Er hat es vermasselt. Wie er auf seine schwerwiegenden Fehleinschätzungen reagiert, wird darüber entscheiden, wie die Geschichte seine politische Grabrede schreibt. Das Wort „Held“ wird es wahrscheinlich nicht in die Grabrede schaffen.

