Atomare Gefahr wächst! Von Uli Gellermann

Mit dem Klick werden personenbezogene Daten an das Videoportal übermittelt. Erfahren sie mehr zum Datenschutz.

https://www.rationalgalerie.de/home/frieden-nicht-erschleichen-erkaempfen



Frieden nicht erschleichen – erkämpfen! Zentrale Friedensdemonstration am 3. Oktober in Berlin Autor: Uli Gellermann Datum: 30.09.2024 Artikel teilen

Mit der Absichtserklärung der NATO, Raketen mit einer Reichweite von 2.800 Kilometern in Deutschland zu stationieren, wächst die Kriegsgefahr weiter. Bisher hat sich die Russische Föderation gegenüber den westlichen Provokationen erstaunlich geduldig gezeigt. Das muß nicht so bleiben. Zumal die Gleitflug-Rakete „Dark Eagle“, die Russland in 21 Minuten und 30 Sekunden treffen kann, bald in Deutschland stationiert werden soll. So macht man das Land zum Angriffsziel.

Nationale Interessen nicht existent

In dieser brandgefährlichen Situation müssen die Bürger unseres Landes selbst handeln, um ihre Sicherheits-Interessen zu verteidigen. Denn die deutsche Regierung ist den USA und ihrer NATO ergeben, nationale Interessen scheinen für sie nicht zu existieren. Deshalb ist die Berliner Friedensdemonstration ein MUSS. Leider findet sich die NATO-Gefahr nicht im Aufruf der Organisatoren.

Einkreisungspläne gegen Russland

Immer weiter blühen die wilden Einkreisungspläne gegen Russland:

Künftig soll in dem an Kaliningrad und Weißrussland angrenzenden Litauen eine gepanzerte Brigade der deutschen Bundeswehr fest stationiert werden. Zusätzlich möchte Litauen auch eine neue, mit einem Panzerbataillon ausgerüstete, Streitkräfte-Division aufbauen. Dieses Bataillon soll mit neuen Kampfpanzern des Typs Leopard 2 ausgerüstet werden.

Agenten der NATO in Deutschland

Die deutschen Regierungsparteien handeln mit ihrer Ergebenheit gegenüber der NATO faktisch als Agenten einer fremden Macht. Kein Bundesbürger hat die Mitglieder des Nordatlantikrates, des Spitzengremiums der NATO, gewählt; keine deutsche Institution kontrolliert die Entscheidungen der NATO. Aber die NATO führt überall auf der Welt Kriege. Auch im Namen der Deutschen, die keiner gefragt hat.

NATO-Lobbyisten reden Klartext

Die NATO-Lobbyisten in Deutschland wie Gerlinde Niehus, Sicherheitsexpertin bei der Nato, schleicht sich nicht an. Sie redet gegenüber der Aachener Zeitung Klartext: Für den Kreml seien manche Parteien und Politiker nur nützliche Idioten. Vornehmlich solche, die den Waffenlieferungen in die Ukraine ein Ende machen wollen. Sie erklärt im Nazi-Jargon diese Parteien und Personen als „Vaterlandsverräter“.

Tritt in den Hintern Afrikas

Dieselbe Niehus läßt den Machtanspruch der NATO weit raushängen, wenn sie erklärt: „Sehr begrenzt ist unser Fußabdruck immer noch auf dem afrikanischen Kontinent“. Es ist der NATO-Fußabdruck auf dem Hintern der Afrikaner, den sie vermisst. Denn, so sagt Niehus, von den 54 afrikanischen Staaten habe die NATO nur mit zweien Kooperationsabkommen. Die eiskalte Kolonialbeamtin Niehus will mehr: Mehr NATO-Länder, mehr Macht, mehr Kriegsvorbereitung. Sie ist eine typische NATO-Statthalterin auf deutschem Boden. Auch gegen solche Funktionäre und ihre Geisteshaltung wird sich die Berliner Demo wenden.

Gellermann auf dem Friedens-LKW

Zur Demo gehören LKW´s mit unterschiedlichen Rednern. Darunter auch der Wagen der Berliner Montagsspaziergänger. Auf dem wird Uli Gellermann mit aller Klarheit die NATO als größte Gefahr für den Frieden brandmarken. Denn die NATO hat von Jugoslawien über Afghanistan bis Libyen jede Menge Menschen zerbombt und wird das weiterhin tun, wenn die USA das befielt. Die NATO-Gegner treffen sich am 03. Oktober um 12.30 Uhr am Breitscheidplatz/an der Gedächtniskirche.