Trump kritisiert Selenskyj dafür, dass er sagt, das Ende des Ukraine-Krieges könnte „weit entfernt“ sein

US-Präsident entfacht Kritik an ukrainischem Staatschef erneut, nachdem er ihn Tage zuvor im Oval Office beschimpft hatte.

US-Präsident Donald Trump und der ukrainische Präsident Volodymyr Zelenskyy treffen sich am 28. Februar 2025 im Oval Office des Weißen Hauses in Washington, DC [Datei: Saul Loeb/AFP]

Veröffentlicht am 3. März 2025

Aktualisiert:

vor einer Stunde

US-Präsident Donald Trump hat seine Angriffe auf den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj verschärft und die Bemühungen europäischer Staats- und Regierungschefs kritisiert, sich hinter den ukrainischen Staatschef zu stellen.

Europäische Länder, angeführt von Großbritannien und Frankreich, prüfen Möglichkeiten für einen Vorschlag, um den Krieg Russlands gegen die Ukraine zu stoppen, nachdem es letzte Woche im Oval Office zum Bruch zwischen Trump und Selenskyj gekommen war.

Der britische Premierminister Keir Starmer war am Sonntag Gastgeber eines Gipfeltreffens europäischer Staats- und Regierungschefs in London und sagte, sie hätten vereinbart, einen Friedensplan für die Ukraine auszuarbeiten, der den USA vorgelegt werden soll.

„Es liegen eindeutig mehrere Optionen auf dem Tisch“, sagte der Sprecher von Premierminister Keir Starmer am Montag.

Frankreich, Großbritannien und möglicherweise auch andere europäische Länder haben angeboten, im Falle eines Waffenstillstands Truppen in die Ukraine zu entsenden – was Moskau bereits abgelehnt hat –, aber sie würden sich Unterstützung von den USA oder einen ‚Backstop‘ wünschen.

Der französische Präsident Emmanuel Macron, der britische Premierminister Keir Starmer und der ukrainische Präsident Volodymyr Zelenskyy nehmen am 2. März 2025 am Gipfel der europäischen Staats- und Regierungschefs im Lancaster House in London, Großbritannien, teil, um über die europäische Sicherheit und die Ukraine zu diskutieren [Javad Parsa/NTB via Reuters].

Trump hat die US-Politik umgekehrt, indem er Gespräche mit Moskau über die Führung der Ukraine aufgenommen hat, ohne seine anderen westlichen Verbündeten zu konsultieren. Am Freitag forderte er Selenskyj öffentlich auf, sich anzupassen.

Am Montag kritisierte er Selenskyj erneut, nachdem der ukrainische Staatschef der Nachrichtenagentur Associated Press mitgeteilt hatte, dass das Ende des Russland-Ukraine-Krieges noch „weit, weit entfernt“ sein könnte.

In einem Beitrag auf Truth Social, der Social-Media-Plattform, die ihm gehört, sagte Trump, dies sei „die schlimmste Aussage, die Selenskyj hätte machen können, und Amerika wird sich das nicht mehr lange gefallen lassen!“

„Genau das habe ich gesagt: Dieser Kerl will keinen Frieden, solange er die Unterstützung Amerikas hat. Und Europa hat bei dem Treffen mit Selenskyj klipp und klar gesagt, dass es ohne die USA nicht auskommt.“

Selenskyj sagt, dass jeder Waffenstillstand ausdrückliche Sicherheitsgarantien von westlichen Ländern beinhalten muss, um sicherzustellen, dass Russland, das vor drei Jahren in die Ukraine einmarschiert ist und etwa 20 Prozent des Landes besetzt hält, nicht erneut angreift. Trump hat sich geweigert, solche Garantien zu geben.

Übersetzt mit Deepl.com

