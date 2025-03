Stürmische Sitzung in der Knesset: Zusammenstöße, Ausschlüsse und Chaos – Videos

https://www.palestinechronicle.com/stormy-session-in-the-knesset-clashes-expulsions-and-chaos-videos/



3. März 2025 News

In der israelischen Knesset kam es zu Konfrontationen (Foto: Videomitschnitt)

Die Knesset, das israelische Parlament, erlebte am Montagabend eine stürmische Sitzung, an der auch Premierminister Benjamin Netanjahu teilnahm. Während der Sitzung kam es zu mehreren hitzigen Wortgefechten zwischen den Abgeordneten, wobei der Knesset-Sprecher zunächst den Ausschluss von Familienangehörigen von Gefangenen anordnete, seine Entscheidung dann aber wieder rückgängig machte.

Der Sitzung ging eine körperliche Auseinandersetzung zwischen Sicherheitspersonal und den Familien voraus.

Israelische Medien berichteten, dass es zu einem Streit unter den Knesset-Mitgliedern kam, nachdem die Opposition gefordert hatte, dass Netanjahu eine Schweigeminute für die Opfer einlegen solle – eine Forderung, die vom Knesset-Sprecher Amir Ohana abgelehnt wurde.

Mehrere Knesset-Mitglieder und Familienangehörige von Gefangenen unterbrachen wiederholt Netanjahus Rede und warfen ihm vor, die Gefangenen im Stich zu lassen und das Waffenstillstandsabkommen für den Gazastreifen für seine politischen Interessen zu sabotieren.

Confrontations break out in the Israeli Knesset as settlers demand a formal inquiry into the army’s failure on October 7. pic.twitter.com/GqaNYALZKf