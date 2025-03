https://strategic-culture.su/news/2025/03/01/trump-gives-zelensky-bum-rush-and-flushes-european-ploy-escalate-war-against-russia/



Trump lässt Selenskyj abblitzen und durchkreuzt den europäischen Plan, den Krieg gegen Russland zu eskalieren

Finian Cunningham

1. März 2025

Die Europäer bemänteln ihren Wunsch nach einer Fortsetzung des Stellvertreterkriegs mit einer verspäteten scheinbaren Sorge um die Schaffung von Frieden und die Unterstützung von Trumps Diplomatie.

Nachdem der ukrainische Präsident Selenskyj von Präsident Trump live im Fernsehen verprügelt und dann aus dem Weißen Haus geworfen wurde, rief er sofort die europäischen Staats- und Regierungschefs an.

Diese Reaktion zeigt, dass der ukrainische Schauspieler, der zum Präsidenten wurde, nicht nur nach Washington geflogen war, um ein angebliches Mineralienabkommen mit den USA zu unterzeichnen, sondern auch, um Trump in eine Falle zu locken, um den Stellvertreterkrieg in der Ukraine gegen Russland zu eskalieren.

Zweifellos herrscht unter den Europäern Bestürzung und Besorgnis darüber, dass ihre Pläne zur Verlängerung des Krieges gegen Russland durcheinander geraten sind. Am schlimmsten ist jedoch, dass ein wütender Trump die Ukraine nun losschneiden und sie Russland völlig ausliefern könnte.

Die europäischen Staats- und Regierungschefs treffen sich am Sonntag in London zu einem vom britischen Premierminister Keir Starmer einberufenen Notfalltreffen. Selenskyj wird daran teilnehmen und mit europäischen Unterstützungsbekundungen und weiteren Milliarden an Steuergeldern überschüttet werden. Unglaublicherweise wird dieser dreiste Hochstapler immer noch als „Churchill-Held“ gefeiert.

Die Szene im Oval Office am Freitag war ein schäbiges Schauspiel. Trump und sein Vizepräsident J.D. Vance gingen unter den grellen Scheinwerfern der Fernsehkameras auf Selenskyj los, weil dieser es gewagt hatte, im Rahmen eines Abkommens, das amerikanischen Unternehmen Zugang zu den angeblichen Bodenschätzen der Ukraine, darunter Öl, Gas und Seltenerdmetalle, verschaffen sollte, weitere Forderungen nach Sicherheitsgarantien der USA zu stellen.

Das Treffen begann freundlich, aber Trump verzichtete darauf, der Ukraine konkrete „Sicherheitsgarantien“ zu geben. Selenskyjs weinerliches Beharren auf ausdrücklichen Zusagen der USA für militärische Unterstützung nach einem Friedensabkommen mit Russland veranlasste Trump und seine Beamten, den ukrainischen Staatschef dafür zu tadeln, dass er öffentlich stritt und nicht respektvoll war.

Nach ihrem Kamingespräch servierte ein erzürnter Trump Selenskyj ab. Es wurde kein Abkommen über Mineralien unterzeichnet und Selensky verließ Washington mit leeren Händen. Und das ist noch nicht alles. Trump sagte später Reportern, dass Selenskyj erst wieder willkommen sei, wenn er bereit sei, Frieden mit Russland zu schließen.

Trump war sich des versuchten Rumpelns bewusst. Er sagte Reportern auf dem Rasen des Weißen Hauses nach der Abfuhr für Selenskyj: „Wir wollen Frieden. Wir suchen nicht nach jemandem, der eine starke Macht anwirbt und dann kein Friedensabkommen abschließt, weil er sich ermutigt fühlt. Das ist es, was ich gesehen habe. Er will kämpfen, kämpfen, kämpfen. Ich bin nicht auf der Suche nach etwas Langwierigem.“

Zelenskys sofortige Telefonate mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem NATO-Generalsekretär Mark Rutte nach dem Fiasko im Weißen Haus sind hier die große Enthüllung.

Tage vor Zelenskys Besuch im Weißen Haus am Freitag hatten europäische Staats- und Regierungschefs bei Trump für Sicherheitsgarantien der USA als Teil eines Friedensabkommens mit Russland geworben.

Macron traf Trump am Montag. Am Donnerstag war Starmer an der Reihe, sich bei Trump einzuschmeicheln. Die Spitzendiplomatin der EU, Kaja Kallas, war ebenfalls in Washington. Bezeichnenderweise wurde ihr Treffen mit dem US-Außenminister Marco Rubio „aus terminlichen Gründen“ abrupt abgesagt.

Das Hauptziel von Macron und Starmer bestand darin, Trump dazu zu bewegen, sich für eine militärische „Absicherung“ in der Ukraine einzusetzen, um ihren Vorschlag, französische und britische Truppen unter dem Deckmantel von „Friedenstruppen“ einzusetzen, zu untermauern.

Die Briten wollten laut BBC amerikanische „Luftunterstützung“ für ihre Truppen.

Sowohl Macron als auch Starmer wurden trotz der Bonhomie und der Komplimente mit vagen Nichtigkeiten abgespeist, und ein britischer Anreiz von König Charles, Trump zu einem königlichen Besuch einzuladen.

Trumps diplomatische Annäherung an den russischen Präsidenten Wladimir Putin, die mit einem Telefonat am 12. Februar begann und am 18. Februar mit einem hochrangigen Treffen von US-amerikanischen und russischen Diplomaten in Saudi-Arabien fortgesetzt wurde, hat bei den europäischen NATO-Mitgliedern Schockwellen ausgelöst.

Sie sind verärgert darüber, dass Trump ohne sie ein Friedensabkommen mit Putin schließen will. Die Europäer sind immer noch dem Propagandabild der vorherigen Biden-Regierung verpflichtet, die „Demokratie und Souveränität in der Ukraine vor russischer Aggression verteidigt“.

Trump will aus dem extravaganten Schlamassel in der Ukraine heraus. Er erkennt an, dass der Konflikt immer ein Stellvertreterkrieg mit der Hintergedanke war, Russland zu besiegen. Hunderte Milliarden Dollar und Euro wurden verschwendet, um einen sinnlosen Stellvertreterkrieg zu schüren, den Russland, wie sich herausstellt, entscheidend gewinnt.

Marco Rubio, der Spitzendiplomat der USA, gab in einem Interview mit CNN nach dem Streit im Oval Office bekannt, dass ein europäischer Außenminister ihm gesagt habe, dass „ihr Plan“ darin bestehe, den Krieg in der Ukraine noch ein weiteres Jahr fortzusetzen, in der Hoffnung, dass dies Russland letztendlich „schwächen“ und Moskau „um Frieden betteln“ lassen würde.

Die Gefühllosigkeit der Europäer und ihre russophobe Besessenheit sind grotesk. Der dreijährige Konflikt in der Ukraine hat bis zu einer Million militärische Tote, Millionen von Flüchtlingen in ganz Europa und zerrüttete Volkswirtschaften gekostet, ganz zu schweigen von der Gefahr, dass er zum Dritten Weltkrieg wird.

Heimlich bemänteln die Europäer ihren Wunsch nach einer Fortsetzung des Stellvertreterkrieges mit einer verspäteten scheinbaren Sorge um die Schaffung von Frieden und die Unterstützung von Trumps Diplomatie.

Macron und Starmer loben Trump angeblich (nachdem sie zunächst wegen dieses Anrufs mit Putin in Aufruhr waren) und sprechen davon, „einen Weg zu einem dauerhaften Frieden zu finden“.

Ihr scheinbares Angebot, französische und britische Soldaten als „Friedenstruppen“ einzusetzen, ist jedoch ein trojanisches Pferd, das nichts mit der Wahrung des Friedens zu tun hat. Moskau hat seinerseits kategorisch erklärt, dass NATO-Truppen in der Ukraine nicht akzeptabel sind und als Kombattanten angegriffen werden.

Deshalb haben Macron, Starmer und andere europäische Staats- und Regierungschefs so eindringlich versucht, Trump dazu zu bringen, „Sicherheitsgarantien“ zu geben. Der sogenannte amerikanische militärische „Backstop“ wäre eine Möglichkeit, den Stellvertreterkrieg gegen Russland zu eskalieren.

Selenskyj war in Washington, um Trump mit dem Köder eines lukrativen Mineraliengeschäfts dazu zu verleiten, eine Sicherheitsgarantie zu geben.

Es wurde berichtet, dass das Weiße Haus von Trump das Treffen am Freitag absagen wollte, bevor Selenskyj am Donnerstag die Ukraine verließ. Doch Macron intervenierte und flehte Trump an, den Empfang abzuhalten.

Selenskyj, der sich daran gewöhnt hatte, mit endlosen Blankoschecks verwöhnt zu werden, dachte, er könnte Trump mehr als nur ein Bergbauabkommen abschwatzen. Es wurde erwartet, dass er die direkte militärische Beteiligung der USA herausholt, die die russlandfeindlichen europäischen Staats- und Regierungschefs wollen. Auf diese Weise würde der Stellvertreterkrieg eskalieren und diejenigen, die auf der Kriegstrommel reiten, würden weiterhin die größte Sicherheitskrise der Welt ausnutzen.

Glücklicherweise hat Trump Selenskyj einen Korb gegeben und den europäischen Plan durchkreuzt.

Die Ironie dabei ist, dass Trump Macron und Starmer Anfang der Woche noch mit Lob überschüttet und Frankreich als Amerikas „ältesten Verbündeten“ und Großbritannien für seine „besondere Beziehung“ gepriesen hatte. Trump sollte diese klischeehaften Vorstellungen vielleicht noch einmal gründlich überdenken.

Finian Cunningham

Ehemaliger Redakteur und Autor für große Nachrichtenmedien. Er hat zahlreiche Artikel über internationale Angelegenheiten verfasst, die in mehreren Sprachen veröffentlicht wurden.

