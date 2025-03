https://english.almayadeen.net/articles/opinion/the-russian-trap–putin-to-demilitarise-while-europe-rearms



Die russische Falle: Putin entmilitarisiert, während Europa aufrüstet?

Fra Hughes

Quelle: Al Mayadeen Englisch

2. März 2025

Wladimir Putin, ich rate zur Vorsicht, denn Trump wird in vier Jahren nicht mehr an der Macht sein und Sie vielleicht leider auch nicht. Ein geschwächtes Militär ist meiner Meinung nach nicht das Erbe, das Sie hinterlassen wollen.

Präsident Trump schlägt im Rahmen seines öffentlichen Engagements zur Senkung der Gesamtausgaben der USA im Rahmen seiner Agenda „Make America Great Again“ eine 50-prozentige Senkung der Gesamtausgaben für den amerikanischen „Verteidigungshaushalt“ vor; er hofft, dass dies sowohl von Russland als auch von China erwidert wird.

Jeder sollte jede Kostensenkungsmaßnahme in dem atemberaubenden Haushalt der amerikanischen Verteidigungsindustrie begrüßen. Amerika verfügt über mehr als 800 Militärstützpunkte, die in souveränen Nationen auf der ganzen Welt verteilt sind.

Obwohl sie technisch gesehen an der Spitze der NATO stehen und in fast allen europäischen Ländern stark vertreten sind, werden diese Stützpunkte als rein defensiv bezeichnet und sind Teil eines kollektiven Schutzschildes gemäß „Artikel 5“ der NATO-Verfassung, wonach ein Angriff auf einen NATO-Verbündeten als Angriff auf alle gilt, was zu einer einheitlichen kollektiven Reaktion der NATO-Mitglieder führt.

In Wirklichkeit ist die NATO das Instrument, das es Amerika ermöglicht, militärisch in Europa Fuß zu fassen, das es in gewisser Weise seit dem Zweiten Weltkrieg besetzt hält.

Mit der Erweiterung der Europäischen Union, gefolgt von der NATO in die baltischen Staaten und ehemaligen Satellitenstaaten der Sowjetunion, hat Amerika Tausende von Truppen, Waffen, Flugzeugen, Schiffen und Atom-U-Booten dauerhaft auf europäischem Land und in europäischen Hoheitsgewässern stationiert.

Amerika ist ein bewaffnetes Lager innerhalb Europas mit voller Autonomie, um außerhalb der europäischen politischen Strukturen in seinem eigenen Interesse zu handeln, und könnte vermutlich in jedem europäischen Staat Staatsstreiche und Farbrevolutionen inszenieren, wenn es dies wünscht, selbst unter seinen Verbündeten

Trump vertrat in seiner vorherigen Amtszeit öffentlich die Meinung, dass sich die europäischen Nationen auf amerikanisches Geld und amerikanische Macht verlassen, um sich vor jeglicher Aggression Dritter zu schützen, und forderte daher alle NATO-Mitglieder auf, ihre Verteidigungsbudgets auf 2 % ihres Bruttosozialprodukts zu erhöhen.

Schon damals bestand die Absicht darin, die amerikanischen Ausgaben in Europa zu reduzieren, da der Schattenstaat seinen Fokus und seine militärische Macht auf die „gelbe Gefahr“ China ausrichtet.

Nach seiner Wiederwahl hat er diese Taktik buchstäblich verdoppelt und Europa aufgefordert, seine Verteidigungsausgaben auf 5 % des BIP zu erhöhen, da er andernfalls die amerikanische Unterstützung für die NATO einseitig zurückziehen würde.

Europa wird aufgrund seiner politischen Klasse, die von Russophobie geprägt ist, zu einem bewaffneten Lager.

Während sie gegen die amerikanisch-russische „Entspannungspolitik“ und das vorgeschlagene Friedensabkommen zwischen Amerika und Russland über die Ukraine wettern wie trotzige Kinder, denen die Möglichkeit verweigert wurde, mit den Erwachsenen am Tisch zu sitzen, wird Europa als Vasall der amerikanischen Außenpolitik, ungeachtet seiner öffentlichen Beteuerungen zur Verteidigung der Ukraine, buchstäblich in den sauren Apfel beißen und Trump und seinen Entscheidungen hinterherlaufen wie die kleinen Jungen und Mädchen, die sie in Wirklichkeit sind.

Was hat Donald also wirklich vor?

Ja, er überprüft alle Finanzen der amerikanischen Bundesstaaten und des Schattenstaats und versucht, Verschwendung und Bürokratie zu beenden, um Einsparungen im Staatshaushalt zu erzielen.

Sein Fokus auf USAID hat bereits die Tiefe und Reichweite einer pseudo-karitativen Organisation als Arm der amerikanischen Soft Power aufgedeckt, die dazu dient, die nationale und internationale Stimmung zu beeinflussen, um die amerikanische Außenpolitik zu exportieren und gezielt unabhängige souveräne Staaten zu untergraben. Es beschäftigt Tausende von Journalisten und Influencern und finanziert Radiosender, Zeitungen, Online-Medien, Fernsehsender, Einzelpersonen und Organisationen mit dem alleinigen Ziel, amerikanische Werte zu fördern, indem es Geld als Öl verwendet, das seine Propagandamaschine schmiert.

Wird Trump die schwarzen Psyop-Machenschaften der CIA beenden, wird er den Deep State angehen, wird er wirklich herausfinden, wie der Deep State funktioniert?

Ich bezweifle es. Sie werden ihm erlauben, an der Oberfläche zu kratzen und minimale Finanzreformen durchzuführen, während alles so weitergeht wie bisher. Versteckt, heimlich, die unsichtbare Hand des amerikanischen Außenministeriums und anderer, die unermüdlich dazu beitragen, die Freiheit zu beenden, Destabilisierung zu schüren, zu bewaffnen, zu finanzieren, zu fördern und letztlich so vielen Menschen wie möglich den amerikanischen Imperialismus und Finanzkolonialismus aufzuzwingen.

Präsidenten kommen und gehen. Einige mögen weniger kriegerisch und eher versöhnlich sein, aber die Geschichte hat uns gezeigt, dass der Schattenstaat niemals schläft, niemals aufhört, niemals nachgibt und niemals die Macht an die gewählte politische Klasse abgibt.

Amerika behauptet, die Sowjetunion während des „Kalten Krieges“ mit dem Zerfall der ehemaligen Sowjetrepubliken im Jahr 1991 besiegt zu haben.

Die Bürger der Sowjetunion stimmten mit überwältigender Mehrheit dafür, die Union intakt zu halten, aber die politische Entscheidung, sie in ihre Bestandteile aufzulösen, war bereits gefallen, und so ging das große Experiment des 20. Jahrhunderts zu Ende.

Ronald Reagan war der Mann, der 1983 die „Strategic Defense Initiative“ vorantrieb, die allgemein als „Star Wars“ bekannt ist. Der Plan, den Weltraum zu militarisieren, sollte die Sowjetunion in den Wettlauf ins All hineinziehen und damit die sowjetische Wirtschaft lähmen, da mehr Gelder in das Militär flossen und so die Wirtschaft untergraben wurde, was einigen amerikanischen Autoren zufolge dazu beitrug, die Sowjetunion zum Zusammenbruch zu bringen, der 1991 zu beobachten war.

Der Krieg in Afghanistan zwischen der kommunistischen gewählten Regierung und der religiösen Rechten in Afghanistan, der in vielen Fällen von der CIA, dem MI6 und anderen finanziert, bewaffnet und geleitet wurde, war ein zentraler Bestandteil der Politik des Kalten Krieges. Die Sowjets marschierten auf Geheiß der amtierenden Regierung in Afghanistan ein, genau wie in Syrien.

Die Sowjetunion war damals in ihrem eigenen Konflikt im Stil des Vietnamkrieges festgefahren. Ein amerikanischer Stellvertreterkrieg gegen die Sowjetunion über die afghanischen Kriegsherren.

Geld und Männer in den Bergen und Tälern Afghanistans verpulvern.

Trumps Vorschlag, die Verteidigungsausgaben Russlands, Amerikas und Chinas um 50 % zu kürzen, wurde von Putin begrüßt.

Russland, das schon immer zu Frieden und Diplomatie neigte, scheint bestrebt zu sein, die Ausgaben zu senken, um dem Weltfrieden einen Olivenzweig zu reichen. China hat öffentlich erklärt, dass es seine militärischen Verteidigungsfähigkeiten auf dem neuesten Stand halten muss.

Amerika gibt bereits mehr Geld für sein Militär aus als alle seine militärischen Konkurrenten. Der vorgeschlagene Finanzhaushalt für 2025 beläuft sich auf 849 Milliarden US-Dollar.

Das ist eine unglaubliche Summe, mit der der Welthunger wahrscheinlich über Nacht beendet werden könnte. Stellen Sie sich vor, diese kolossale Summe würde ausgegeben, um die Weltwirtschaft oder die Infrastruktur in Amerika zu unterstützen, die Gesundheitsversorgung und Bildung zu finanzieren und den Wohlstand und die Gesundheit der Menschen zu fördern, und nicht nur die Aktionäre und Auftragnehmer des militärisch-industriellen Komplexes.

Ein Wort der Vorsicht.

Selbst wenn Amerika sein Militärbudget wirklich um die Hälfte kürzen würde, wären die von seinen eigenen „vermeintlichen Gegnern“ ausgegebenen Gelder immer noch viel höher.

Sollte Russland seine militärische Präsenz auf dem europäischen Kontinent verringern, während Europa und die NATO sich darauf vorbereiten, ein Kriegslager zu werden?

Meiner Meinung nach befinden wir uns wieder in der politischen Unsicherheit, die wir in den 1930er Jahren erlebt haben: Der Aufstieg des Faschismus in ganz Europa und sogar in Amerika, ein wiederbewaffneter Kontinent, angeführt von russophoben Eiferern. Von Deutschland über Frankreich bis hin zum Dis-United Kingdom bereiten sich all jene Länder, die einzeln und nun auch gemeinsam die Russische Föderation zerstört und balkanisiert sehen wollen, leichte Beute für das korporative Europa und Amerika, auf einen anhaltenden Konflikt vor.

Wladimir Putin, ich rate zur Vorsicht, denn Trump wird in vier Jahren nicht mehr an der Macht sein und Sie vielleicht auch nicht. Ein geschwächtes Militär ist meiner Meinung nach nicht das Erbe, das Sie hinterlassen möchten.

Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Al Mayadeen wider, sondern geben ausschließlich die Meinung des Verfassers wider.

Journalist, Autor und Aktivist.

Übersetzt mit Deepl.com

