Manche US-Beobachter hatten angenommen, dass mit Trump ein US-Präsident ohne Kriegsambitionen an die Spitze der Administration gekommen sei. Doch schon in seiner ersten Amtszeit, im April 2017, als Präsident Trump aus „Gründen der nationalen Sicherheitsinteressen“ mal eben Raketen auf Syrien abfeuern ließ, war seine Maske zumindest verrutscht. Schon damals fragte das russische Massenblatt „Komsomolskaja Prawda“: „Beginnt Macho Trump den Dritten Weltkrieg?“.

Gewohnheitslügner Trump

Die böse Vorahnungen der Russen bestätigen sich in diesenTagen: Auf Befehl des gefährlichen Imperialisten an der Spitze der USA haben Tarnkappenbomber die iranischen Anlagen zur Nutzung der Atomenergie in Natanz in der Provinz Isfahan angegriffen. Doch Trump geht noch weiter; er droht dem Iran: „Wenn der Frieden nicht schnell kommt, werden wir die anderen Ziele mit Präzision, Schnelligkeit und Geschick angreifen, die meisten von ihnen können in wenigen Minuten ausgeschaltet werden“. Der US-Präsident unterstellt dem Iran einen Krieg gegen Israel, obwohl die Weltöffentlichkeit weiß, daß es der Mörderstaat Israel ist, der den Iran angegriffen hat und der Iran nur auf diese Angriffe antwortet. Die Wahrheit steht dem Gewohnheitslügner Trump eben im Weg.

Atomare Katastrophe noch ausgeblieben

Noch ist eine atomare Katastrophe ausgeblieben, aber Trump nimmt sie kaltblütig in Kauf. Wer das in Kauf nimmt, der ignoriert auch, dass der Iran ein strategisches Abkommen mit China unterschrieben hat. Der gefährliche Trump wird dem gefährlichen Joe Biden immer ähnlicher. Denn die imperialen Machtinteressen der US-Konzerne bestimmen den Kriegskurs, die jeweiligen Parteien und politischen Fraktionen können so viel Demokratie spielen, wie sie wollen.

Wahl zwischen Pest und Cholera

Kriegsverbrecher wie Trump könnte nur das amerikanische Volk abwählen. Aber da die US-Wähler lediglich die Wahl zwischen Pest und Cholera haben, wird ein grundsätzlicher Wechsel des US-Kurs vorläufig ausbleiben. Es können nur die Völker der Welt sein, die einen solchen Wechsel erzwingen können. Bis zu diesem Tag steht die Welt permanent am Abgrund des Weltkrieges.