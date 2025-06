Trumps Angriff auf den Iran: So reagieren Merz, Wagenknecht und andere deutsche Politiker

Wie verhält sich die deutsche Politik nach dem Trump-Angriff auf die iranischen Atomanlagen? Die ersten Reaktionen aus Berlin.

Weiter wirft die BSW-Chefin dem Westen „heuchlerische Doppelmoral“ vor, weil man bei Putins Krieg gegen die Ukraine auf das Völkerrecht pocht, nun aber in dieser Lage nicht. Das mache „den Westen in der ganzen Welt unmöglich“. BSW-Generalsekretär Christian Leye erinnert nach Trumps Angriff an das Chaos, das den Irankrieg ausgelöst hat. „Diese bösen Menschen setzen die Welt in Brand, und Merz spricht von ‚unserer Drecksarbeit‘.“

CDU-Außenpolitiker zeigt Verständnis für Angriff: „Starrsinnigkeit des Iran“

Friedrich Merz berief am Sonntagvormittag sein Sicherheitskabinett ein. Die Bundesregierung bekräftigte anschließend ihre Aufforderung an den Iran, „sofort Verhandlungen mit den USA und Israel aufzunehmen und zu einer diplomatischen Lösung des Konflikts zu kommen". Das teilte Regierungssprecher Stefan Kornelius mit.