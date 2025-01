https://www.wsws.org/en/articles/2025/01/30/aaty-j30.html



Im Rahmen der Abschiebeaktion:

Trump ordnet den Bau eines riesigen Konzentrationslagers in Guantánamo Bay an

Jacob Crosse

vor 7 Stunden

Camp Delta, Guantanamo Bay in Kuba [Foto: Kathleen T. Rhem/US-Verteidigungsministerium]

Vor der Unterzeichnung des faschistischen Laken-Riley-Gesetzes am Mittwoch im Rahmen einer Zeremonie im Weißen Haus gab Präsident Donald Trump bekannt, dass er das Pentagon und das Department of Homeland Security (DHS) angewiesen habe, die Hafteinrichtungen im Guantánamo Bay Migrant Operations Center (GMOC) zu erweitern.

Trump sagte, er unterzeichne eine „Ausführungsverordnung, um das Verteidigungsministerium und das Heimatschutzministerium anzuweisen, mit der Vorbereitung der 30.000-Personen-Migrantenunterkunft in Guantánamo Bay zu beginnen“.

Er fügte hinzu: „Die meisten Menschen wissen nicht einmal davon. Wir haben 30.000 Betten in Guantánamo, um die schlimmsten kriminellen illegalen Einwanderer, die das amerikanische Volk bedrohen, festzuhalten. Einige von ihnen sind so schlimm, dass wir den Ländern nicht einmal zutrauen, sie festzuhalten, weil wir nicht wollen, dass sie zurückkommen.“

Die Ankündigung ist Teil der Bemühungen von Trump und der herrschenden Klasse, die „größte Abschiebeaktion“ in der Geschichte der USA durchzuführen. Derzeit sind etwa 40.000 Menschen in den weitläufigen US-Einrichtungen für die Inhaftierung von Einwanderern inhaftiert, hauptsächlich in privaten Gefängnissen in abgelegenen Regionen an der Grenze zwischen den USA und Mexiko.

„Also werden wir sie nach Guantánamo schicken„, sagte Trump und fügte bedrohlich hinzu: ‚Das wird unsere Kapazität sofort verdoppeln. Das ist ein … das ist ein schwieriger Ort, um da wieder rauszukommen.“

In einem Interview mit Fox News sagte der faschistische Verteidigungsminister Pete Hegseth, ein Veteran der Foltereinrichtung, dass Guantánamo ‘für Migranten gedacht und gebaut wurde … weit weg vom amerikanischen Volk“. Er sagte, dass der „Golfplatz“ auf der Marinestation „erweitert werden könnte, um weitere 6.000 Plätze für Migranten oder Illegale zu schaffen“.

Er fügte hinzu: „Dies ist ein Plan in Bewegung … weil wir uns auf die Möglichkeit vorbereiten, Massendeportationen auszuweiten.“ Hegseth kam zu dem Schluss, dass das Verteidigungsministerium „nicht nur bereit, sondern stolz darauf ist, mit dem DHS zusammenzuarbeiten“, um den Krieg gegen Einwanderer zu führen.

Seit Jahrzehnten nutzen demokratische und republikanische Regierungen den Marinestützpunkt der US-Marine in Kuba, um Hunderte bis Tausende von Einwanderern, darunter ganze Familien, hauptsächlich aus Haiti, der Dominikanischen Republik und Kuba, dort gefangen zu halten. Während der gesamten Zeit, in der der Stützpunkt als Hafteinrichtung für Migranten genutzt wurde, berichteten Arbeiter und ihre Familien von entsetzlichen Bedingungen und Misshandlungen.

1991 wurde unter der Regierung von George H. W. Bush ein Teil des Marinestützpunkts in der Bucht von Guantánamo umgebaut, um haitianische Migranten aufzunehmen, die nach der Absetzung von Präsident Jean-Bertrand Aristide durch einen Militärputsch aus dem Land flohen. Innerhalb eines Jahres wurden etwa 10.500 Haitianer in der Einrichtung festgehalten, die von Anwälten und Einwanderungsbefürwortern als „rechtliches schwarzes Loch“ bezeichnet wurde.

Obwohl Präsident Bill Clinton im Wahlkampf versprach, die Politik von Bush in Guantánamo rückgängig zu machen, nahm er 1994 die Inhaftierung von Einwanderern in der Einrichtung nicht nur wieder auf, sondern weitete sie sogar aus, sodass im Laufe des Jahres etwa 30.000 Kubaner und 20.000 Haitianer in der Einrichtung untergebracht waren.

Im Jahr 2002 begann die Regierung von George W. Bush damit, einen Teil des Marinestützpunkts als Folterstätte und Gefangenenlager zu nutzen, um im Rahmen des „Globalen Krieges gegen den Terror“ Menschen illegal zu inhaftieren.

Im August 2024, kurz vor ihrem Abgang, vergab die Regierung Biden einen Auftrag in Höhe von 163,4 Millionen US-Dollar an Akima für die Erweiterung des Guantánamo Migrant Operations Center („GMOC“). Über den Deal wurde seit September 2021 verhandelt, als bekannt wurde, dass Bidens Heimatschutzministerium die Zahl der Betten in der Einrichtung um mindestens 400 erhöhen wollte.

Die New York Times berichtete im vergangenen September unter Berufung auf interne Regierungsberichte und Interviews mit Migranten über die schrecklichen Bedingungen im GMOC. Die Migranten, von denen keiner für eine Umsiedlung in die Vereinigten Staaten in Frage kommt, berichteten, dass sie gezwungen wurden, während des Transports durch die Basis „Verdunkelungsbrillen zu tragen, dass ihre Anrufe bei Anwälten überwacht werden und dass einige Bereiche mit Ratten und überfüllten Toiletten unbewohnbar sind“.

Eine Kopie der „Regeln“, die der Times vorliegt, besagt, dass Migranten bis zu 30 Minuten pro Woche für Telefongespräche zur Verfügung stehen – die alle überwacht werden – und dass es ihnen untersagt ist, über „Einrichtungen auf der Basis, Informationen über andere Migranten oder ‚Informationen, die ihre Behandlung verzerren oder übertreiben‘“ zu sprechen.

Ein Inspektor des DHS, der die Einrichtung im März 2023 besuchte, empfahl der Behörde, keine Kinder oder Familien mehr in der Einrichtung unterzubringen. In einem Bericht vom September des International Refugee Assistance Project (IRAP), einer Interessenvertretung für Einwanderer, wurden die unmenschlichen Bedingungen, denen Migranten im GMOC ausgesetzt sind, detailliert beschrieben.

Nach Gesprächen mit Migranten in der Einrichtung schrieb IRAP:

Die Befragten beschrieben Anzeichen von Verfall und Baufälligkeit: Toiletten, aus denen Abwasser spritzte, wenn jemand in einem anderen Raum die Spülung betätigte, ein Sanitärproblem, das in berüchtigten Gefängnissen als „Ping-Pong-Toiletten“ bekannt ist; überlaufende Duschen; Pilze, die an den Decken wuchsen; und Ratten, die im Raum herumliefen.

Diese beklagenswerten Zustände hinderten die Biden-Regierung nicht daran, Akima einen Auftrag über 685,5 Millionen Dollar zur Unterstützung der ICE-Einsätze in Miami, Florida, zu erteilen. Der Vertrag sieht laut der Regierungsvertrags-Nachrichtenseite GovConWire die Erweiterung der „Haftdienste“ im Krome Service Processing Center vor, wo Akima „das Programm für Durchsetzungs- und Abschiebeoperationen unterstützen wird, das sich hauptsächlich auf die Bearbeitung und Durchsetzung der Ausreise von Häftlingen aus den Vereinigten Staaten konzentriert“.

Vor der Unterzeichnung des Laken-Riley-Gesetzes am Mittwoch lobte Trump wiederholt die vielen Demokraten, die das Gesetz unterstützt haben. „Dies ist ein sehr wichtiges Gesetz“, sagte er. „Dies ist etwas, das Demokraten und Republikaner zusammengebracht hat.“

Später fügte Trump hinzu: „Ich möchte jedem Republikaner im Repräsentantenhaus, jedem Republikaner im Senat sowie den 12 Demokraten im Senat und den 48 Demokraten im Repräsentantenhaus danken, die für die Verabschiedung dieses äußerst wichtigen Gesetzes gestimmt haben, und viele von ihnen sind heute bei uns, und ich weiß das wirklich zu schätzen.“

Er schloss mit den Worten: “Und ich schätze vor allem die parteiübergreifende Unterstützung sehr. Die Demokraten sind wirklich, ein großer Prozentsatz von ihnen hat sich durchgesetzt, und viele von ihnen wollten es.“

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …