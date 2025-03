https://www.wsws.org/en/articles/2025/03/01/ltfs-m01.html?pk_campaign=wsws-newsletter&pk_kwd=wsws-daily-newsletter



Trump-Selenskyj-Schreiduell offenbart Konflikt zwischen den USA und europäischen Mächten

Andre Damon

1. März 2025

Vizepräsident JD Vance (rechts) kritisiert den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky (links), während Präsident Donald Trump am Freitag, dem 28. Februar 2025, im Oval Office des Weißen Hauses in Washington D.C. zuhört [AP Photo/Mystyslav Chernov]

US-Präsident Donald Trump und Vizepräsident JD Vance lieferten sich am Freitag während des Besuchs des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus einen öffentlich im Fernsehen übertragenen Wortgefecht, in dem sie die Krise, die durch das Scheitern des Krieges der USA und der NATO gegen Russland in der Ukraine ausgelöst wurde, und die wachsende Konfrontation zwischen den Vereinigten Staaten und den europäischen imperialistischen Mächten offenlegten.

Nach Treffen im Weißen Haus in dieser Woche mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem britischen Premierminister Keir Starmer traf Selensky jam Freitag im Weißen Haus ein, um an einer geplanten Unterzeichnungszeremonie für ein Abkommen teilzunehmen, das die Bodenschätze der Ukraine an die Vereinigten Staaten übergeben sollte.

Stattdessen wurden die Pläne zur Unterzeichnung des Abkommens verworfen und Selenskyj wurde nach einer beispiellosen Konfrontation aus dem Weißen Haus verwiesen.

Während des 13-minütigen Wortgefechts zeichneten Trump und Vance ein verheerendes Bild vom aktuellen Stand des Krieges der USA und der NATO gegen Russland. „Im Moment zwingt ihr Wehrpflichtige an die Front, weil ihr Personalprobleme habt“, sagte Vance.

„Ihr seid nicht in einer sehr guten Position“, fügte Trump hinzu. „Ihr spielt mit dem Leben von Millionen von Menschen, ihr spielt mit dem Dritten Weltkrieg.“ Er fügte hinzu: ‚Euer Land steckt in großen Schwierigkeiten. Ihr werdet das nicht gewinnen.“

Trump fuhr fort: ‘Wir haben euch durch diesen dummen Präsidenten [Joe Biden] 350 Milliarden Dollar an militärischer Ausrüstung gegeben. Ihr seid dort begraben. Eure Leute sterben. Ihr habt kaum noch Soldaten.“

Obwohl Trump die Präsidentschaften von Obama und Biden scharf kritisierte, bemühte er sich, sich mit der Bewaffnung der Ukraine zu identifizieren, und erklärte: „Obama hat euch Bettlaken gegeben, und ich habe euch Javelins gegeben“, womit er sich auf Panzerabwehrraketen bezog, die die USA der Ukraine während der ersten Trump-Regierung zur Verfügung gestellt hatten.

Indem er Selenskyj öffentlich zurechtwies, versuchte Trump, an die innenpolitische Ernüchterung über den Ukraine-Krieg zu appellieren, der außerhalb der wohlhabenden oberen Mittelschicht der Demokratischen Partei keine nennenswerte Unterstützung genießt.

Doch was auch immer Trumps Absichten waren, die öffentliche Konfrontation im Oval Office war ein Zeugnis für die tiefe Krise des US-Imperialismus, von der der Zusammenbruch des Ukraine-Krieges ein besonders akuter Ausdruck ist.

Das Projekt, die Ukraine in einen NATO-Garnisonsstaat zu verwandeln, erstreckt sich nun über fünf Regierungen, sowohl demokratische als auch republikanische. Beginnend mit der Erklärung der Bush-Regierung im Jahr 2008, dass die Ukraine ein NATO-Mitglied „werden“ werde, haben die Vereinigten Staaten und ihre NATO-Verbündeten Hunderte Milliarden Dollar ausgegeben und den Ruf des US-Imperialismus auf das Projekt gesetzt, die Ukraine als Hebel zur Destabilisierung und, wie man hoffte, zur Zerstörung Russlands zu nutzen.

Der Ukraine-Krieg war das zentrale außenpolitische Projekt der Biden-Regierung. Indem sie Russland in einen Krieg an seinen Grenzen verwickelte, hoffte die Biden-Regierung, das NATO-Bündnis unter der Hegemonie der USA zu vereinen. Einen Monat nach der russischen Invasion in der Ukraine im Jahr 2022 erklärte Biden: „Die NATO war noch nie so geeint wie heute.“

Von Anfang an zielte die NATO darauf ab, die europäischen imperialistischen Mächte im Rahmen einer ‚Pax Americana‘ zu vereinen: Zunächst gegen die Sowjetunion, dann gegen Russland. In diesem Rahmen haben die Vereinigten Staaten enorme Ressourcen aufgewendet, um als Schiedsrichter bei innereuropäischen und transatlantischen imperialistischen Spannungen zu fungieren.

Bidens Versuch, das NATO-Bündnis durch einen „heißen Krieg“ gegen Russland zu vereinen, sollte die grundlegende Realität einer wachsenden Kluft zwischen den Vereinigten Staaten und ihren NATO-Verbündeten vertuschen.

Der Konflikt zwischen den Imperialisten steht nun im Mittelpunkt der Geopolitik. Der sich verschärfende Konflikt der USA mit den europäischen Mächten kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Trump-Regierung versucht, auf die Krise der globalen Hegemonie der USA mit einer Neuausrichtung der US-Außenpolitik zu reagieren, die darauf abzielt, Amerika zu dominieren, um eine Versorgungsbasis für einen Krieg mit China zu schaffen, dem größten geopolitischen Konkurrenten des US-Imperialismus.

Wie Verteidigungsminister Pete Hegseth letzten Monat erklärte: „Die Vereinigten Staaten von Amerika können sich aufgrund der harten strategischen Realitäten nicht in erster Linie auf die Sicherheit Europas konzentrieren. … Die USA priorisieren die Abschreckung eines Krieges mit China im Pazifik, erkennen die Realität der Knappheit an und nehmen die Kompromisse bei der Ressourcenbeschaffung in Kauf.“

Am 7. Januar, nur zwei Wochen vor seinem Amtsantritt, stellte Trump die Möglichkeit in Aussicht, militärische Gewalt einzusetzen, um Grönland, ein Überseegebiet Dänemarks, das sowohl Mitglied der NATO als auch der Europäischen Union ist, zu annektieren.

Nur zwei Tage vor seinem Treffen mit Selenskyj kündigte Trump an, dass die Vereinigten Staaten Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Waren aus der Europäischen Union erheben würden, und erklärte, dass die EU gegründet wurde, „um die Vereinigten Staaten zu verarschen“.

Als Reaktion darauf sagte der Handelssprecher der Europäischen Kommission, Olof Gill: „Die EU wird entschieden und unverzüglich auf ungerechtfertigte Hindernisse für den freien und fairen Handel reagieren.“

Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez fügte hinzu: “Wir werden unsere Interessen verteidigen, wenn unsere Volkswirtschaften mit Zöllen angegriffen werden, die völlig ungerechtfertigt sind und eine verdeckte Bedrohung für unsere wirtschaftliche Souveränität darstellen.“

Doch das Geschrei vom Freitag hat Öl ins Feuer der NATO-Allianz gegossen. „Heute wurde klar, dass die freie Welt einen neuen Anführer braucht„, sagte die Spitzendiplomatin der Europäischen Union, Kaja Kallas, in einer Rede. Der ehemalige französische Präsident François Hollande fügte hinzu: ‚Die Trump-Regierung ist nicht länger unser Verbündeter.“

Anfang der Woche berichtete der Telegraph, dass Deutschland und Frankreich Gespräche über die Stationierung französischer nuklearfähiger Bomber in Deutschland führten, ‘da die USA damit drohen, ihre Streitkräfte vom Kontinent abzuziehen“.

Trumps Bemühungen, die US-Außenpolitik neu auszurichten, haben eine Krise innerhalb des politischen Establishments der USA ausgelöst. Teile der Bourgeoisie lehnen Trumps Kurswechsel entschieden ab, da sie glauben, dass ein Ende des Konflikts mit Russland und ein Auseinanderbrechen der NATO katastrophale Folgen für den globalen Einfluss Amerikas haben würde. Sie unterstützen zwar Trumps Angriffe auf Sozialprogramme und demokratische Rechte, aber dieses Thema wirkt sich direkt auf die globale Dominanz des amerikanischen Imperialismus aus.

„Putin gewinnt das Trump-Selenskyj-Spektakel im Oval Office“, erklärte die Redaktion des Wall Street Journal, das ansonsten Trumps Politik voll und ganz unterstützt. Das Journal schrieb, dass der Krieg in der Ukraine den USA die Möglichkeit gebe, Russland zu untergraben, ‚ohne dass US-Soldaten jemals einen Schuss abfeuern müssen‘. Dieses “Kerninteresse hat sich nicht geändert, aber die Ukraine vor der ganzen Welt zu beschimpfen, wird es schwieriger machen, es zu erreichen.“

Elissa Slotkin, die führende „CIA-Demokratin“ im US-Senat, gab eine Erklärung ab, in der sie ihre Besorgnis darüber zum Ausdruck brachte, dass die Konfrontation mit Selenskyj „für niemanden außer Putin – oder vielleicht Xi Jinping – ein großer Tag“ sei. Das heißt, dass eine Wende in der Ukraine den amerikanischen Imperialismus in seinem Konflikt mit China eher untergraben als stärken könnte. Slotkin wurde gerade ausgewählt, um als Sprecherin der Demokraten auf Trumps Ansprache am kommenden Dienstag vor einer gemeinsamen Sitzung des Kongresses zu antworten.

Im politischen Establishment der USA gibt es keine Antikriegsfraktion. Die Demokratische Partei hat sich der Eskalation des Krieges gegen Russland verschrieben. Trump ist unterdessen darauf bedacht, ein US-Kolonialreich zu errichten, das die Voraussetzungen für einen Konflikt mit China schaffen soll, und schürt dabei den Konflikt mit den europäischen imperialistischen Mächten.

In dieser sich verschärfenden Krise muss die Arbeiterklasse eine unabhängige, internationalistische Position einnehmen und sich nicht mit der einen oder anderen Fraktion der herrschenden Klasse in irgendeinem Land verbünden. Die Arbeiter in allen Ländern müssen sich unter dem Banner des sozialistischen Internationalismus zusammenschließen, der sich den Kriegsplänen der imperialistischen Mächte durch die internationale Einheit der Arbeiterklasse entgegenstellt.

