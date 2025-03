https://www.commondreams.org/opinion/how-to-defeat-trump-fascism



Demonstranten versammeln sich am 5. Februar 2025 bei einer Kundgebung zur Unterstützung von USAid in der Nähe des US-Kapitols.

Foto von Win McNamee/Getty Images

Wer wird sich dem faschistischen Trump entgegenstellen?

Die Rettung unseres Landes vor der grausamen und bösartigen Diktatur, die unsere Regierung an sich reißt, kann nur vom Volk ausgehen – von Amerikanern aller politischen Richtungen, die sich zeigen, ihre Meinung äußern und sich weigern, die Vision des Präsidenten zu akzeptieren.

Ralph Nader

Common Dreams

01. März 2025

Trump hat öffentlich über seine Vorliebe für Viktor Orbán, Ungarns „gewählten“ Diktator, nachgedacht und darüber, wie er es geschafft hat, die Kontrolle über sein Volk zu erlangen. Trump und seine loyalen Trumpeteer- und Musketier-Kameraden verfolgen einen amerikanischen Ansatz, Schritt für Schritt, weit vor dem konventionellen Widerstand.

Schritt eins besteht darin, sich als STRONGMAN zu präsentieren, der durch weitgehend rechtswidrige Executive Orders regiert und Gesetze ignoriert, die ein Handeln des Kongresses erfordern.

Schritt zwei besteht darin, die Nachrichten zu dominieren und die eigenen „Nachrichtenmedien“ wie Trumps gewinnorientiertes Unternehmen Truth Social zu erweitern. Trump ist ein Moloch aus Erklärungen, Angriffen auf vermeintliche Gegner oder „Woke“-Aktivitäten, und er lügt über die Zustände im Land und in der Welt und noch mehr über seine falschen Erfolge. Er trifft sich regelmäßig im Weißen Haus mit besorgten Reportern, die wissen, dass sie manipuliert werden, aber seine oft unwiderlegten Aussagen an die Bevölkerung weitergeben (wie seine falschen Ausbrüche über die Aktivitäten von U.S. AID im Ausland).

Schritt drei besteht darin, immer in der Offensive zu sein und niemals Fehler zuzugeben oder zuzugeben, dass man sich in irgendetwas irrt oder unwissend ist. Dadurch gerät der Widerstand in die Defensive und reagiert, anstatt Trump proaktiv aus dem Gleichgewicht zu bringen.

Wird Trump ungestraft davonkommen, was er alles zerstört und sich selbst bereichert?

Diese Taktik trägt dazu bei, die hilflosen Demokraten weiterhin in Unordnung zu halten, wie „Hirsche im Scheinwerferlicht“. Diese Starre führte zur schmachvollen Niederlage der Demokraten am 5. November gegen den politisch verwundbarsten GOP-Präsidentschaftskandidaten aller Zeiten.

Die Demokraten verpassten die Gelegenheit, die zweimonatige Übergangszeit zwischen der Wahl und der Amtseinführung von Trump zu nutzen, um im Senat öffentliche Anhörungen abzuhalten, in denen sie sehr populäre, von der Republikanischen Partei abgelehnte Themen auf die Tagesordnung setzten (Erhöhung des Mindestlohns, Ausweitung der Steuergutschrift für Kinder, Erhöhung der seit über vierzig Jahren eingefrorenen Sozialleistungen, Besteuerung der unterbesteuerten, manchmal steuerfreien, superreichen und riesigen Unternehmen und hartes Durchgreifen gegen Unternehmensbetrüger, die Verbraucher und Arbeitnehmer ausbeuten, insbesondere bei Krankenversicherungen und Kreditgeschäften). Stattdessen haben die Demokraten schändlicherweise ihren Urlaub angetreten und sind am 20. Januar mit einem Wimmern abgereist.

Schritt vier besteht darin, die plutokratische Umverteilung, Störungen und Suspendierungen von Bundesbehörden mit aller Kraft voranzutreiben, um die Superreichen wie Musk und Trump zu bereichern. Das bedeutet, die Gesetzeshüter zu entlassen, die gegen Wirtschaftskriminalität vorgehen, wie z. B. gegen Betrug bei Großaufträgen, und Medicare, Medicaid und den aufgeblähten Verteidigungshaushalt zu bestehlen.

Schritt fünf besteht darin, riesige Geldbeträge (z. B. von Medicaid) aus dem sozialen Sicherheitsnetz Amerikas umzuleiten, um noch mehr Militärgelder und Steuersenkungen für die Reichen und Großunternehmen zu finanzieren, als Trump ihnen 2017 gewährt hat. Diese Kürzungen wurden von der Biden-Administration oder den Kongressdemokraten wie dem Vorsitzenden des House Ways and Means Committee, Rep. Richard Neal (D – MA), nie ernsthaft in Frage gestellt. Dieser dreiste Schachzug ist so grausam, dass einige GOP-Kongressschmeichler zu zittern beginnen, da viele Medicaid-Empfänger Trump-Wähler waren und die Menschen in überfüllten Bürgerversammlungen lautstark die überraschten Republikaner beschimpfen.

Schritt sechs besteht darin, die Macht des Führers innerhalb der Regierung und außerhalb der Gegenkräfte tiefgreifend zu festigen. Trump entließ hochrangige Militärgeneräle ohne Grund, verdrängte die Chefjuristen der drei Militärdienste und ersetzte sie durch linientreue Loyalisten, die bereit sind, jeden illegalen Befehl zu befolgen, der gegen die Nürnberger Regeln verstößt. Denken Sie daran, dass der instabile Trump den Finger am nuklearen Abzug hat.

Kompetente Beamte in Behörden, die sich der Unterstützung bedürftiger Amerikaner verschrieben haben (Essen auf Rädern, Head Start), werden entlassen und durch Trump-Anhänger ersetzt, die nun Bundesbehörden (das Consumer Financial Protection Bureau), die sich für die Sicherheit von Autos, Flugzeugen, am Arbeitsplatz, für Umwelt-, Klima- und Gesundheitsschutz, Pandemievorsorge und Verbraucherschutz vor unerbittlichem Profitstreben einsetzen, zerstören oder illegal schließen.

Schritt sieben besteht darin, durch die Zurückhaltung von Bundeszuschüssen und das Verbreiten von Propaganda wichtige Forschung und freie Meinungsäußerung an Universitäten und Hochschulen einzuschränken, die Eigentümer der Mainstream-Medien einzuschüchtern und zu verklagen, damit sie sich anpassen oder andernfalls vom Pressecorps des Weißen Hauses ausgeschlossen werden und sich FCC-Untersuchungen des Radio- und Fernsehgeschäfts, einschließlich NPR und PBS, stellen müssen.

Wer bleibt noch übrig, könnte man sagen, um Trump aufzuhalten, der auf dem Weg zu einem tiefgreifenden faschistischen Unternehmensstaat ist?

Die Antwort lautet: DAS VOLK, das seine verfassungsmäßige souveräne Macht nutzt, um mit konkreten Forderungen zu protestieren, die Gerichte voll auszuschöpfen, den Medien Rückgrat zu verleihen und im Frühjahr einen riesigen „You’re Fired“-Marsch auf Washington zu starten, um eine breite Unterstützung für ein Amtsenthebungsverfahren zu erreichen. Trump schadet allen Amerikanern – den Republikanern, den Demokraten, den Konservativen und den Liberalen, die eine Bewegung der Linken und Rechten zusammenbringen können, die den Kongress bei den Wahlen 2026 verändert.

Er streicht riesige Zuschüsse für Projekte im Bereich erneuerbare Energien, die hauptsächlich an Red States gehen. Er kündigt oder setzt Millionen von Regierungsaufträgen an kleine Auftragnehmer oder Subunternehmer aus. Er entlässt täglich Tausende ihrer Arbeitnehmer, schürt die Inflation durch hohe Zölle, erschüttert die Aktienmärkte und verbreitet Chaos, Angst und Schrecken in den amerikanischen Haushalten und in der Geschäftswelt selbst.

Wird Trump ungestraft davonkommen, wenn er alles zerstört und sich selbst bereichert? Trump und seine Abrisskolonne, angeführt von Musk und seinen giftigen Tusks, kennen keine Grenzen, keine rechtlichen oder moralischen Beschränkungen. Ich denke NEIN. Diese Vermutung basiert auf der unmittelbaren Energie, dem Mut und dem klugen Trotz des wachsenden Widerstands aus allen Schichten des Landes. Die Zeit drängt, bevor der nächste Schritt in Richtung eines gefährlichen Polizeistaats kommt.

EIN LAUTER AUFRUF ZU GROSSEN ORGANISIERTEN DEMONSTRATIONEN ZU HAUSE, WO DIE MENSCHEN GEGEN DIE KRIMINELLE, UNVERFASSUNGSWIDRIGE DIKTATUR VON TRUMP/MUSK UND DIE FORTSCHREITENDE ZERSTÖRUNG AMERIKAS UND DER AMERIKANER DURCH DIESE BEIDEN SIND.

Kritische schützende Lebensadern werden in allen Bundesstaaten – rot und blau – beseitigt, was die Gesundheit, Sicherheit und das wirtschaftliche Wohlergehen der Amerikaner gefährdet – Arbeitnehmer, Kleinunternehmer, ältere Menschen, Kranke, Kinder, die Luft, das Wasser und untergräbt den Schutz vor zunehmenden Epidemien und gewalttätigen Klimaschäden für die Gemeinden. TRUMP/MUSK kürzen die von unseren Bundesangestellten von der FAA über die FEMA bis hin zur EPA geleisteten Notfalldienste zur Überwachung gefährlicher Hotspots giftiger Chemikalien.

TRUMP/MUSK verletzen bereits jetzt rechtswidrig Verträge und kürzen Bundeszahlungen in Millionenhöhe für kleine Auftragnehmer. Dies schadet natürlich den Arbeitnehmern in diesen Unternehmen. Bemühungen um sauberere Luft und saubereres Wasser sowie wichtige Agrarprogramme werden eingestellt.

Um sich selbst und andere Milliardäre zu bereichern, streichen TRUMP/MUSK Tausende von qualifizierten IRS-Ermittlern, die sich auf die Steuerhinterziehung der Superreichen konzentrieren. Es findet eine kriminell-wahnsinnige Übernahme unserer Regierung statt, die jeden Tag ohne Autorisierung durch den Kongress tödliche Maßnahmen diktiert, die einer Diktatur gleichkommen. TRUMP/MUSK sind „Feinde des Volkes“. Dafür haben die Trump-Anhänger nicht gestimmt. Sie haben nicht für eine Kleptokratie gestimmt, die die Programme der Menschen verfolgt und nichts unternimmt, um die hunderten Milliarden Dollar an Unternehmenswohlfahrt, Unternehmenskriminalität gegen US-Steuerzahler (wie Betrug an Medicare und Medicaid) und aufgeblähte Großunternehmerverträge mit Uncle Sam zu stoppen, die jetzt nicht untersucht werden.

Unser Land vor der grausamen und bösartigen Diktatur zu retten, die unsere Regierung an sich reißt, kann nur vom Volk ausgehen – von Amerikanern aller politischen Richtungen, die bei Kundgebungen, vorzugsweise vor örtlichen Kongressbüros (mit ihren Senatoren und Abgeordneten eingeladen), ihre Stimme erheben – in ländlichen, vorstädtischen und städtischen Gemeinden im ganzen Land. Der Sturz des bestehenden Unternehmensstaates durch TRUMP/MUSK kann bald zu einem POLIZEISTAAT führen. Bürger müssen schnell handeln, bevor der egomanische, offen lügende, rachsüchtige TRUMP unser geliebtes Land in anarchische Aufruhr stürzt, der zu massiven Katastrophen führt.

Die Gründerväter befreiten Amerika vom Tyrannen König George III. und gaben uns die Verfassung, um künftige Könige zu verhindern. Trump, der König werden will, sagte: „Ich habe einen Artikel II, der mir das Recht gibt, als Präsident zu tun, was immer ich will.“

Respektieren Sie das Vertrauen, das uns von unseren ersten Patrioten in den Jahren 1776 und 1783 hinterlassen wurde. Mobilisieren und aktivieren Sie JETZT.

Übersetzt mit Deepl.com

