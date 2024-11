https://www.commondreams.org/news/caci-torture-verdict



Der US-Soldat Michael Smith foltert einen verängstigten irakischen Gefangenen im Abu-Ghuraib-Gefängnis in der Nähe von Bagdad mit Hilfe eines Hundes.

(Foto: U.S. Army)

„Großer Tag … für die Gerechtigkeit“: US-Geschworene befinden Auftragnehmer CACI für Folter in Abu Ghraib für schuldig

„Dieser Sieg ist ein leuchtendes Beispiel für alle Unterdrückten und eine starke Warnung an alle Unternehmen oder Auftragnehmer, die verschiedene Formen von Folter und Misshandlung praktizieren“, sagte einer der irakischen Kläger.

Von Brett Wilkins

12. November 2024

In einem wegweisenden Urteil, das von Menschenrechtsverteidigern auf der ganzen Welt begrüßt wurde, befand eine Bundesjury in Virginia einen US-Militärunternehmer für die Folter von drei Gefangenen im berüchtigten Abu-Ghuraib-Gefängnis während der Invasion und Besetzung des Irak Anfang der 2000er Jahre für schuldig.

Die Jury verurteilte CACI Premier Technology dazu, jedem der drei irakischen Kläger 3 Millionen US-Dollar Schadensersatz und 11 Millionen US-Dollar Strafschadenersatz zu zahlen, was insgesamt 42 Millionen US-Dollar entspricht. Es ist das erste Mal, dass ein ziviler Auftragnehmer für den Missbrauch von Gefangenen in Abu Ghraib rechtlich zur Verantwortung gezogen wurde.

In der Klage gegen CACI, die 2008 vom Center for Constitutional Rights (CCR) im Namen von Suhail Al Shimari, Asa’ad Al Zuba’e und Salah Al-Ejaili eingereicht wurde, wurde behauptet, dass leitende Angestellte des Unternehmens sich mit US-Militärpersonal verschworen hätten, um die Kläger zu foltern und andere Verbrechen an ihnen zu begehen.

Wie das CCR am Dienstag feststellte:

Die Kläger brachten ihren Fall unter dem Alien Tort Statute vor, einem Bundesgesetz von 1789, das es ausländischen Staatsangehörigen ermöglicht, bei bestimmten Verstößen gegen das Völkerrecht vor US-Gerichten Rechtsmittel einzulegen. Dieses historische Ergebnis folgt auf einen 16 Jahre andauernden Rechtsstreit, mehr als 20 Versuche von CACI, den Fall abweisen zu lassen, und einen vorherigen Prozess, in dem die Geschworenen nicht in der Lage waren, ein Urteil zu fällen. Noch nie zuvor hatten Überlebende von Folterungen in den USA nach dem 11. September in einem US-Gerichtssaal ausgesagt. Es gab auch Zeugenaussagen von US-Generälen, CACI-Mitarbeitern und ehemaligen [Militärpolizisten], die an der Folter beteiligt waren.

„Heute ist ein großer Tag für mich und für die Gerechtigkeit“, sagte Al-Ejaili. ‚Ich habe lange auf diesen Tag gewartet.“

„Dieser Sieg ist nicht nur für die drei Kläger in diesem Fall gegen ein Unternehmen‘, fügte er hinzu. “Dieser Sieg ist ein leuchtendes Beispiel für alle Unterdrückten und eine starke Warnung an alle Unternehmen oder Auftragnehmer, die verschiedene Formen von Folter und Missbrauch praktizieren.“

Baher Azmy, der Leiter der Rechtsabteilung von CCR, sagte, dass „unsere Mandanten 16 Jahre lang mutig für Gerechtigkeit gekämpft haben, für die Schrecken, die sie in Abu Ghraib erlitten haben, und das gegen alle Herausforderungen, die dieser riesige private Militärdienstleister ihnen im Laufe der Jahre in den Weg gelegt hat, um sich der grundlegenden Verantwortung für seine Rolle in dieser schändlichen Episode der amerikanischen Geschichte zu entziehen.“

„Wir sind beeindruckt vom Mut unserer Mandanten und von der Aussagekraft ihrer Zeugenaussage vor Gericht, und wir sind dankbar, dass die Jury ihre Geschichte über die Ausflüchte von CACI glaubte“, fügte Azmy hinzu. “Wir danken der Jury dafür, dass sie unseren Mandanten das Maß an Gerechtigkeit zuteil werden ließ, das sie vor einem Gericht der Vereinigten Staaten einfordern wollten.“

Wie Guantánamo Bay wurde Abu Ghraib zum Synonym für Folter in den USA während der Bush-Regierung, die nach den Anschlägen vom 11. September 2001 einen weltweiten Krieg gegen den Terrorismus führte. Die weltweite Bekanntheit des Gefängnisses ist auf die Veröffentlichung von Fotos im Jahr 2004 zurückzuführen, die US-Truppen bei der Folterung und Misshandlung von lebenden und toten Häftlingen in Abu Ghraib zeigen, oft mit einem Lächeln im Gesicht.

Eine Untersuchung durch den US-Generalleutnant Anthony Jones und den Generalmajor George Fay im Jahr 2004 ergab, dass CACI-Mitarbeiter an der Folterung von Abu-Ghraib-Gefangenen beteiligt waren und diese sogar noch dazu ermutigt hatten.

Die Ermittler fanden heraus, dass Mitarbeiter von CACI und Titan Corporation (heute L3 Technologies) Abu-Ghraib-Häftlinge folterten und US-Truppen dazu ermutigten, dasselbe zu tun. Dutzende von Abu-Ghraib-Häftlingen starben in US-Gewahrsam, einige von ihnen an den Folgen von Folter. Abu-Ghraib-Häftlinge wurden auf unterschiedlichste Weise gefoltert, von Vergewaltigung und Angriffen mit Hunden bis hin zum Zwang, Schweinefleisch zu essen und dem Islam abzuschwören.

Ein separater Bericht der US-Armee kam zu dem Schluss, dass die meisten Gefangenen in Abu Ghraib unschuldig waren, und das Rote Kreuz schätzt, dass zwischen 70 und 90 % der Insassen dort zu Unrecht inhaftiert waren. Darunter befanden sich auch Frauen, die als Druckmittel eingesetzt wurden, um mutmaßliche Militante zur Aufgabe zu bewegen.

Elf US-Soldaten mit niedrigem Rang wurden wegen ihrer Beteiligung an den Folterungen in Abu Ghraib verurteilt und inhaftiert. Brigadegeneral Janis Karpinski, der befehlshabende Offizier des Gefängnisses, wurde degradiert. Kein anderer hochrangiger Militäroffizier wurde für die Misshandlungen zur Rechenschaft gezogen. Hochrangige Beamte der Bush-Regierung, die viele der „erweiterten Verhörmethoden“ genehmigt hatten, die in Gefängnissen wie Abu Ghraib und Guantánamo Bay angewendet wurden, logen über ihr Wissen über die Folter. Keiner von ihnen wurde jemals zur Rechenschaft gezogen.

