Trump und Biden über Israel

von Robert Dreyfuss

18. Juni 2024

Kürzlich nahm ich an einer Demonstration teil, zu der Gruppen aufgerufen hatten, die sich gegen das Gemetzel im Gazastreifen wehren, wo acht Monate lang Luft-, Boden- und Seeangriffe der israelischen Verteidigungsstreitkräfte ganze Stadtviertel dem Erdboden gleichgemacht und mehr als 36 000 Palästinenser getötet haben. Viele der Teilnehmer, die sich zu Recht über den anhaltenden Massenmord empörten, der durch das terroristische Massaker der Hamas vom 7. Oktober ausgelöst wurde, kritisierten Präsident Biden scharf für seine anhaltende Unterstützung des Krieges von Premierminister Benjamin Netanjahu.

Auf die Frage nach der wahrscheinlichen Wahl zwischen Biden und Donald Trump im November antworteten die Demonstranten übereinstimmend, dass sie nicht für „Genocide Joe“ stimmen würden und dass es in der Nahostpolitik keine Wahl zwischen Biden und Trump gäbe. Einige würden einfach zu Hause bleiben, während andere für die Grünen oder eine andere dritte Partei stimmen würden, und selbst diejenigen, die vielleicht den Hebel für Biden umlegen würden, versprachen, bei jeder Vorwahl „ungebunden“ zu wählen, um „eine Botschaft an das Weiße Haus zu senden“.

Doch ungeachtet der Schrecken – und es sind Schrecken – des Gazastreifens und des Krieges geringer Intensität, den Israel auch im besetzten Westjordanland führt, und trotz Israels regelmäßiger Artillerie- und Bombenangriffe auf Ziele im Libanon, in Syrien, im Irak und sogar im Iran, irren sich diejenigen, die behaupten, dass es keinen Unterschied zwischen Biden und Trump gibt, wenn es um Israel geht, gewaltig.

Biden vertritt eine langjährige Mainstream-Treue zu Israel als amerikanischem Verbündeten, aber – wie andere ehemalige Präsidenten, darunter George H.W. Bush, Bill Clinton und Barack Obama – verachtet er Israels extremistische, siedlerfreundliche extreme Rechte. Und wie er in den Obama-Jahren gelernt hat, ist sich Präsident Biden nur allzu bewusst, dass Netanjahu seit langem ausdrücklich mit der Republikanischen Partei und insbesondere mit Donald Trump als deren Bannerträger gemeinsame Sache macht.

Trump hingegen – der stets auf Transaktionen aus ist und eine ausgesprochen bizarre Haltung gegenüber amerikanischen Juden und insbesondere jüdischen Unterstützern Israels an den Tag legt – hat keine Mühen gescheut, um seine Verbindung zu Netanjahu und dem extremsten Flügel der israelischen Regierungsparteien zu pflegen. Um die christlichen Zionisten zu beschwichtigen, die einen beträchtlichen Teil seiner Basis ausmachen, hat er sich selbst den Mantel eines Überzionisten umgehängt. Während seiner Amtszeit ernannte er seinen Schwiegersohn Jared Kushner zu seinem Nahost-„Zar“. Kushner hat lebenslange Verbindungen zu Netanjahu, der sogar in seinem Schlafzimmer schlief, als Kushner jung war (Jared Kushner hat Benjamin Netanjahu einmal sein Bett geliehen“, so die Jerusalem Post).

Während also die pro-palästinensischen Demonstranten ihre Wut auf Biden richten, könnten sie sich ironischerweise als Zielscheibe für die Abschiebung durch Donald Trump wiederfinden, sollte er eine zweite Amtszeit gewinnen. „Eine Sache, die ich tue, ist, dass ich jeden Studenten, der protestiert, aus dem Land werfe“, war sein Kommentar zu den Gaza-Protesten. „Wissen Sie, es gibt eine Menge ausländischer Studenten. Sobald sie das hören, werden sie sich benehmen.“

Trumps Bilanz zu Israel und Palästina

Als Fernsehshowman, Playboy und Immobilienmakler war Trump nicht gerade ein Experte für die Politik des Nahen Ostens, als er sich 2016 in den Präsidentschaftswahlkampf stürzte. Seine Ansichten über Israel waren damals bestenfalls ein unfertiges Gebilde, was dazu führte, dass ihn eingefleischte Anhänger dieses Landes als „verwirrt“ bezeichneten. Doch nachdem er die Nominierung gewonnen hatte, vertrat er schnell einen rechtsradikalen Standpunkt zu diesem Thema. Die GOP-Plattform 2016 brach einen langjährigen parteiübergreifenden Konsens auf, indem sie sich gegen eine Zweistaatenlösung aussprach, bei der die Palästinenser früher oder später einen eigenen Staat auf dem von Israel besetzten Gebiet erhalten würden. „Wir lehnen die falsche Vorstellung ab, dass Israel ein Besatzer ist“, hieß es in der Plattform, eine Position, die sich perfekt mit den Ansichten der israelischen Ultrarechten, einschließlich der regierenden Likud-Partei, deckt, wonach das besetzte Westjordanland – das sie als „Judäa und Samaria“ bezeichnen – aufgrund eines uralten biblischen Erbes allein zu Israel gehört.

Während des Wahlkampfs 2016 waren Trumps wichtigste Berater in Sachen Israel der bis dahin undurchsichtige Anwalt David M. Friedman, der Trump geholfen hatte, sich aus seinen Kasinopleiten herauszuwinden, und Jason Greenblatt, ein Anwalt für Immobilienrecht bei der Trump Organization. Friedman wurde später Trumps Botschafter in Israel und Greenblatt ein hoher Beamter im Weißen Haus. „Wenn Donald Trump das Weiße Haus gewinnt, wird er wahrscheinlich der erste US-Präsident sein, dessen oberster Israel-Berater früher mit einem M-16-Sturmgewehr bewaffnet in einer jüdischen Siedlung im Westjordanland Wache schob“, schrieb The Forward, eine führende jüdische Zeitung, über Greenblatt. Beide waren ausgesprochene Befürworter der Ausweitung jüdischer Siedlungen im Westjordanland und der Möglichkeit, dass Israel einen Teil des Westjordanlandes formell annektiert. Friedman war auch Präsident der gemeinnützigen Organisation American Friends of Beth El (AFBE), die einen religiösen jüdischen Außenposten in der Nähe von Jerusalem auf palästinensischem Gebiet großzügig finanziert hatte.

Beide, wie auch Jared Kushner und seine Frau Ivanka Trump, setzten sich für die Verlegung der amerikanischen Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem ein, was Präsident Trump auch tatsächlich tat. Dieser Umzug, der von rechtsradikalen Republikanern, vielen ultraorthodoxen Juden und christlichen Zionisten unterstützt wurde, war eine kalkulierte Provokation der Palästinenser und würde vom Papst, den Vereinten Nationen und einem Großteil der Welt verurteilt werden.

Während seiner gesamten Präsidentschaft hat Trump deutlich gemacht, dass er eine radikale Revision der US-Politik in der Israel-Palästina-Frage unterstützt. Im Jahr 2019 unterzeichnete Trump eine Anordnung, mit der er die illegale Annexion der 1967 eroberten syrischen Golanhöhen durch Israel anerkannte und damit für Empörung und Spott sorgte. Und später im selben Jahr verwarf Trump als politisches „Geschenk“ an Netanjahu jahrzehntelange US-Politik, indem er erklärte, Israels massives Projekt zum Bau illegaler Siedlungen im Westjordanland verstoße nicht gegen internationales Recht. „Wir haben die Realität vor Ort anerkannt“, sagte Außenminister Mike Pompeo.

Darüber hinaus schloss der Präsident einseitig das Washingtoner Büro der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) und stoppte 200 Millionen Dollar an direkter US-Hilfe für die Palästinensische Autonomiebehörde sowie 300 Millionen Dollar für das Hilfswerk der Vereinten Nationen (UNRWA), das palästinensische Flüchtlinge im Westjordanland, im Gazastreifen, im Libanon, in Syrien und Jordanien unterstützt.

Trumps Annäherung an den Nahen Osten mit der Abrissbirne gipfelte im Januar 2020, als er und Netanjahu gemeinsam einen „Friedensplan für den Nahen Osten“ veröffentlichten, der von Kushner, Friedman, Greenblatt und Avi Berkowitz (der aus den Kushner-Firmen stammt und keinerlei Erfahrung in der Region hat) ausgearbeitet wurde. Neben anderen Bestimmungen gab er grünes Licht für die israelische Annexion des Jordantals und eines Netzes illegaler Siedlungen, in denen Hunderttausende von jüdischen Besatzern leben. „Israel muss überhaupt nicht warten“, sagte Friedman. „Wir werden es anerkennen.“ Trumps Friedensplan wurde mit großem Tamtam veröffentlicht und zog weltweit Spott und Verurteilung auf sich, unter anderem von der Europäischen Union, der Arabischen Liga und Haaretz, einer liberalen israelischen Tageszeitung, die ihn als „Witz des Jahrhunderts“ bezeichnete.

Schließlich schlug Kushner inmitten des aktuellen Krieges in Gaza vor, die palästinensische Bevölkerung zu vertreiben und dort ein Seebad zu errichten, was darauf hindeutet, dass Trump und seine Familie die Region weiterhin als neokoloniales Territorium für zukünftige Hotelbauten betrachten. „Gazas Grundstücke am Wasser könnten sehr wertvoll sein“, sagte er. „Es ist eine etwas unglückliche Situation dort, aber aus der Sicht Israels würde ich mein Bestes tun, um die Leute rauszuholen und dann aufzuräumen.“

Die Leute rauszuschmeißen ist natürlich ein Euphemismus für genau das, was israelische Siedler den Palästinensern seit 1948 antun.

Bidens lebenslange Verbundenheit mit dem Zionismus

Dass Joe Biden immer wieder seine Unterstützung für die „eiserne“ Allianz zwischen den USA und Israel bekräftigt, dürfte niemanden überraschen, der seine Karriere seit 1973 als Senator, Vizepräsident und Präsident verfolgt hat. „Ich bin ein Zionist“, verkündete er im vergangenen Dezember bei einer Chanukka-Veranstaltung im Weißen Haus, wobei er anmerkte, dass er dies schon seit Jahrzehnten sagt. Er behauptet seit langem, dass seine Unterstützung für Israel zum Teil auf das Verständnis seines Vaters für den Holocaust der Nazis während des Zweiten Weltkriegs zurückzuführen ist. Er hat wiederholt – nicht immer zutreffend – sein Treffen mit Israels Premierministerin Golda Meir im Jahr 1973 zitiert, das ihn davon überzeugte, dass Israel ein lebenswichtiger Zufluchtsort für Juden weltweit ist. Außerdem hat Biden seit langem den Rückhalt der amerikanischen Unterstützer und Spender Israels. Nach Angaben von Reuters, die sich auf Daten von Open Secrets berufen, war Biden während seiner 36 Jahre im Senat (1973-2009) der wichtigste Empfänger von Spenden pro-israelischer Gruppen.

Im Gegensatz zu Trump, Kushner, Friedman und Greenblatt, die eng mit Netanjahu und der extremen Rechten Israels verbunden sind, waren Biden (und die Demokraten im weiteren Sinne) weitaus enger mit dem Mainstream und den Mitte-Links-Israelis verbündet. Seit Netanjahus Aufstieg in den 1990er Jahren befinden sie sich mit ihm in einem Kalten Krieg auf niedrigem Niveau. So unterstützte Präsident Bill Clinton 1996 im Stillen Schimon Peres dabei, Netanjahu in einer israelischen Wahl zu schlagen. Auch während der Präsidentschaft von Barack Obama (und der Vizepräsidentschaft von Joe Biden) geriet das Weiße Haus wiederholt mit Netanjahu aneinander, der alles tat, um die erfolgreiche Diplomatie des Präsidenten mit dem Iran zu untergraben, und der beleidigend eine Einladung zu einer Rede vor dem Kongress annahm, ohne dem Weißen Haus auch nur höflich zuzuzwinkern. Dieser Konflikt gipfelte im Dezember 2016 in der Entscheidung Obamas, kein Veto gegen eine Resolution des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen einzulegen, in der Israels illegale Siedlungen im Westjordanland verurteilt wurden. (Damals versuchte der designierte Präsident Trump zusammen mit seinem umstrittenen Berater für nationale Sicherheit, Generalleutnant Michael Flynn, diese Abstimmung zu sabotieren).

Trotz dieser Vorgeschichte mit Netanjahu schien Präsident Biden, nachdem die Hamas in Israel einmarschiert war und Hunderte von Menschen ermordet und entführt hatte, bemerkenswert unvorbereitet auf den heftigen israelischen Gegenangriff, der schnell zu einer Kampagne der verbrannten Erde im Gazastreifen wurde, bei der Zehntausende, darunter Tausende von Kindern, ums Leben kamen und der bisher mindestens 50 Milliarden Dollar Schaden in diesem 25 Meilen langen Landstreifen angerichtet hat. Mehr als die Hälfte der Gebäude in Gaza wurden beschädigt oder zerstört, darunter 24 Krankenhäuser, alle 12 Universitäten und vier Fünftel der Schulen. Fast zwei Millionen Menschen im Gazastreifen sind jetzt obdachlos. Während dieses Gemetzels bestand Biden persönlich darauf, Israel weiterhin mit enormen Mengen an Waffen zu versorgen, einschließlich der 2.000-Pfund-Bomben, mit denen Israel ganze Stadtteile verwüstet hat. Und monatelang kämpfte er gegen die Republikaner im Kongress, um ein massives Militärhilfepaket für Israel, die Ukraine und Taiwan zu sichern.

Trotz seiner Vorgeschichte sah sich Biden, der Netanjahu umarmte, während er sich wiederholt gegen einen Waffenstillstand und ein Ende des Tötens aussprach, mit einer wachsenden Empörung im eigenen Land konfrontiert. Vor allem junge Wähler sowie palästinensische Amerikaner, arabische Amerikaner und Muslime begannen, sich von den Demokraten abzuwenden und sich von Bidens Wiederwahlkampagne zu distanzieren. Viele liberale und linksgerichtete Juden, die normalerweise mit überwältigender Mehrheit die Demokraten wählen würden, schlossen sich Straßendemonstrationen und Campus-Protesten zugunsten eines Waffenstillstands an. Und ein immer größerer Teil der Mandatsträger der Demokratischen Partei, darunter bis zu zwei Dutzend Senatoren, drängten Biden zu einem Kurswechsel. Im März forderte der Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, der ranghöchste jüdische Politiker des Landes, in einer Rede, die laut CNN „Schockwellen von Washington bis Jerusalem“ auslöste, den Rücktritt Netanjahus.

Es wird Sie sicher nicht überraschen zu erfahren, dass Präsident Biden allmählich und zaghaft seinen Kurs zu ändern begann. Anfang März warnte er Israel, dass er dem israelischen Plan einer massiven Invasion der Stadt Rafah im südlichen Gazastreifen eine rote Linie entgegensetzen würde. „Wir können keine weiteren 30.000 toten Palästinenser gebrauchen“, sagte er. (Als die israelischen Streitkräfte immer weiter nach Rafah vordrangen, schien diese „rote Linie“ nicht mehr zu gelten.) Ein paar Wochen später deutete er an und bestätigte dann, dass die Lieferung von 2.000-Pfund-Bomben an Israel „pausiert“ und dann gestoppt worden sei, was heftige Anschuldigungen von der mit Trump verbündeten Regierungspartei nach sich zog, aber ein unmissverständliches Signal an die israelische Regierung darstellte. Und im Juni stellte Biden einen dreiteiligen Friedensplan für den Gazastreifen vor, der, wie er betonte, aus Gesprächen mit der israelischen Führung stammte und Netanjahu in einen Zeitplan zur Beendigung des Konflikts zwingen sollte. „Es ist an der Zeit, diesen Krieg zu beenden“, sagte der Präsident.

Und wohlgemerkt, all das tat er, so bescheiden es auch war, obwohl er wusste, dass viele der größten pro-israelischen Geldgeber der Demokratischen Partei, gelinde gesagt, verärgert sein würden. Bezeichnenderweise reagierte Haim Saban, ein israelisch-amerikanischer Milliardär, der zu den größten Geldgebern der Demokratischen Partei gehört und im Februar eine Benefizveranstaltung für Biden in Los Angeles ausrichtete, mit Empörung auf die Entscheidung des Präsidenten, die Lieferung amerikanischer Bomben an den jüdischen Staat teilweise einzustellen. „Schlechte, schlechte, schlechte Entscheidung auf allen Ebenen“, schrieb er in einer Nachricht an Biden, wie Axios berichtete. „Vergessen wir nicht, dass es mehr jüdische Wähler gibt, denen Israel am Herzen liegt, als muslimische Wähler, denen die Hamas am Herzen liegt.“ Und Mark Mellman, der Geschäftsführer der Democratic Majority for Israel, einer gut finanzierten, pro-zionistischen Organisation (die im Februar begonnen hatte, Biden in Michigan mit Anzeigen zu unterstützen), sprach sich gegen den Waffenstopp aus. „Es gibt viele Menschen in der Pro-Israel-Gemeinschaft, die sehr besorgt, sehr verärgert und sehr wütend sind“, sagte er in einer Erklärung, über die Fox News berichtete.

Unbeeindruckt von den sporadischen Ausbrüchen der Opposition von Hardcore-Israel-Befürwortern unter den amerikanischen Juden ging Biden in einem Interview mit dem Time Magazine sogar noch weiter, indem er ausdrücklich sagte, dass Netanjahu den Krieg aus politischen Gründen – d. h. für sein eigenes Überleben – verlängert und seine Unterstützung für einen palästinensischen Staat bekräftigte.

Es ist natürlich fair, Biden für seine unerhörte Weigerung, Israels Brutalisierung des Gazastreifens einzudämmen, zu tadeln. Viele seiner Kritiker argumentieren, dass sich die Amerikaner in der Tat gegen Israel wenden und dass Maßnahmen, die Israel den Weg abschneiden, populär wären. Vielleicht, aber niemand, auch nicht diejenigen, die „Völkermord-Joe“ anprangern, weiß, welchen politischen Preis Biden gezahlt hätte, wenn er, sagen wir, alle Militärlieferungen an Israel eingestellt und seinen UN-Botschafter angewiesen hätte, kein Veto gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats einzulegen, die Israels Krieg verurteilen. Zumindest hätte er eine donnernde Breitseite von Trump, den Republikanern im Kongress und dem massiven inländischen Arsenal von Pro-Israel-Unterstützern ausgelöst, darunter das American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), die Democratic Majority for Israel (DMFA) und die ultrarechte Republican Jewish Coalition (RJC). Gleichzeitig ist nicht klar, ob Biden am Ende signifikante zusätzliche Unterstützung von linksliberalen Wählern erhalten würde, die eine solche Aktion begrüßen würden.

Sicher ist jedoch, dass Trump im Falle seiner Wiederwahl im November wahrscheinlich seine uneingeschränkte Unterstützung für den israelischen Expansionismus erneuern wird, und zwar nicht nur, wenn es um die Annexion des Westjordanlandes und die Wiederbesiedlung des Gazastreifens geht, sondern auch für einen umfassenderen regionalen Konflikt, der Israel gegen den Iran und seine Verbündeten im Irak, in Syrien, im Libanon und im Jemen entfesseln könnte. Zu einem solchen katastrophalen Krieg im weiteren Sinne könnte es ohnehin kommen, vor allem wenn Netanjahu beschließt, dass seine einzige Möglichkeit, politisch zu überleben, darin besteht, eine große neue Ostfront zu eröffnen. Bislang hat sich die Regierung Biden zumindest sehr bemüht, den aktuellen Konflikt einzudämmen. Verlassen Sie sich auf eines: Donald Trump, der eine Kampagne des maximalen Drucks gegen den Iran entfesselt hat, hätte dies nicht getan.

Wenn es um den Nahen Osten geht, ist die Wahl im November 2024 klar genug. Wenn sie nur besser wäre.

Dieser Artikel erschien zuerst auf TomDispatch.

Robert Dreyfuss ist ein Enthüllungsjournalist und Autor von Devil’s Game: How the United States Helped Unleash Fundamentalist Islam.

