Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, Haaretz unbedingt , so wie ich es getan habe. Haaretz ist eine der letzten wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

https://www.haaretz.com/opinion/2025-02-17/ty-article-opinion/.premium/trump-and-netanyahu-have-devised-the-crime-of-the-century/00000195-00bd-d069-abdd-c0bdde4e0000



Meinung |

Trump und Netanjahu haben das Verbrechen des Jahrhunderts geplant

Aida Touma-Sliman

17. Februar 2025

Israels Krieg zielte darauf ab, Gaza unbewohnbar zu machen und einen Platz für die Evakuierten zu finden, wie viele in der Regierung und im Militär erklärt haben

Präsident Donald Trump und Israels Premierminister Benjamin Netanjahu kommen am Dienstag, dem 4. Februar 2025, zu einer Pressekonferenz im East Room des Weißen Hauses in Washington an. Bildnachweis: Evan Vucci, AP

Letzte Woche führten US-Präsident Donald Trump und Premierminister Benjamin Netanjahu eine imperialistische Horrorshow auf. Ein Amerikaner und ein Israeli, jeder mit seinen eigenen Strafanzeigen, beschlossen, die Zukunft des palästinensischen Volkes zu bestimmen.

Der Plan, die Bewohner des Gazastreifens in andere Länder umzusiedeln, ist ein Kriegsverbrechen, und dass er vom Präsidenten der Vereinigten Staaten vorgelegt wird, ist ein Todesurteil für das Völkerrecht. Es ist das Verbrechen des Jahrhunderts.

Trump spricht über Gaza wie ein Kapitalist, der Immobilien entwickeln will. Er bezeichnete es als Abrissgebiet, wie es schon immer war, und erfand Pläne für den Bau einer Stadt der Zukunft ohne ihre ursprünglichen Bewohner.

Trump möchte das Eigentum mit finanzieller Unterstützung der Golfstaaten durch ein regionales Friedensabkommen übernehmen, um seinen Profit und seine Kontrolle zu maximieren.

Als Trump neben Netanjahu stand, der fast den gesamten Gazastreifen zerstört hat, und über die Übernahme des Gebiets durch Amerika sprach, fällt es schwer, sich Netanjahu nicht als seinen Abrissunternehmer vorzustellen.

Israels Vernichtungskrieg war genau auf dieses Ziel ausgerichtet: den Gazastreifen unbewohnbar zu machen und jemanden zu finden, der die Evakuierten aufnimmt. Viele in der Regierung und im Militär sagten dies, man musste nur zuhören.

Trump hat Recht mit seiner Aussage, dass das Ausmaß der Zerstörung im Gazastreifen unvorstellbar ist und eine Gefahr für die Bewohner zwischen den Ruinen und nicht explodierten Bomben besteht. Aber anstatt die Verantwortlichen für die Zerstörung zu bestrafen, unterstützt er sie und plant mit ihnen neue Verbrechen.

Das Verbrechen des Jahrhunderts wird jedoch nicht stattfinden, weil die Palästinenser nicht bereit sind, den Gazastreifen zu verlassen, und kein arabisches Land bereit sein wird, Hunderttausende von ihnen aufzunehmen und sich an dem Verbrechen einer zweiten Nakba zu beteiligen.

Wenn das so ist, warum wirbt Trump dann für diese wahnhafte Idee? Was ist sein wahres Ziel? Ist es eine Drohung, die eingesetzt werden kann, um Saudi-Arabien zur Normalisierung der Beziehungen zu bewegen? Was auch immer sein Ziel wirklich ist, Trump hat es geschafft, die dunkelsten Kräfte im Nahen Osten zu erwecken: Itamar Ben-Gvir und Bezalel Smotrich mit ihren Wahnvorstellungen von ethnischer Säuberung und Besiedlung in Groß-Israel.

Ein solcher Plan wird erneut den Wind des Krieges erwecken und auch die arabischen Länder in Brand setzen. Trumps Plan ist Chaos, ohne an die Zukunft zu denken, einfach nur Schießen um seiner selbst willen in alle Richtungen.

Er hat noch ein weiteres Ziel: Trump hat Netanjahu eine politische Rettungsleine und Stabilität für seine Regierung gegeben. Die Regierung wird in Sitzungen das Verbrechen des Jahrhunderts vorantreiben und vor Ort die Doktrin der Zerstörung des Gazastreifens auch im Westjordanland umsetzen, mit dem Hauptziel, dort Gebiete zu annektieren.

Und was ist mit der „Opposition“ in Israel? Hat sich Benny Gantz gegen diesen Plan für Kriegsverbrechen ausgesprochen? Hat Yair Lapid angekündigt, dass er sich der amerikanischen Übernahme entschieden widersetzen wird? Nein. Die „Mitte-Links“-Opposition, die „unkonventionelles Denken“ fördert, normalisiert den Kahanismus als offizielle Politik Israels. Weiterlesen in haaretz.com

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …