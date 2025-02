https://electronicintifada.net/blogs/michael-f-brown/bombs-away-bigot-randy-fine-likely-join-us-congress

Der „Bombs Away“-Fanatiker Randy Fine wird wahrscheinlich dem US-Kongress beitreten

Michael F. Brown

Power Suits

17. Februar 2025

Der Kongresskandidat Randy Fine begrüßt die Unterstützung von Präsident Donald Trump mit Spannung. (Facebook-Seite von Senator Randy Fine)

Der Senator des Bundesstaates Florida, Randy Fine, könnte bald den Kongressabgeordneten Brian Mast als das anti-palästinensischste Mitglied des US-Repräsentantenhauses ablösen. Fine gewann die Vorwahl der Republikaner am 28. Januar und wird voraussichtlich die allgemeine Wahl in seinem konservativen Bezirk am 1. April gewinnen, um den ehemaligen Kongressabgeordneten Mike Waltz zu ersetzen, der sein Amt aufgab, um als nationaler Sicherheitsberater von Präsident Donald Trump zu fungieren.

Fine erhielt in seiner republikanischen Vorwahl mehr als dreimal so viele Stimmen wie Josh Weil in der demokratischen Vorwahl.

Der republikanische Extremist hat eine erstaunliche Bilanz an anti-palästinensischer, anti-arabischer und anti-muslimischer Rhetorik vorzuweisen, wie Alex Kane letzten Sommer in Jewish Currents darlegte.

Seitdem ist es nur noch schlimmer geworden.

Eine Bilanz des Hasses

Vor der allgemeinen Wahl ist eine Überprüfung der Bilanz des Hasspredigers angebracht.

Es ist nicht überraschend, dass Fine von der israelischen Lobbygruppe AIPAC unterstützt wird, die 2020 von der Kongressabgeordneten Betty McCollum denkwürdig als „Hassgruppe“ bezeichnet wurde.

Trump, ein Befürworter der ethnischen Säuberung der Palästinenser aus Gaza, hat auch den aufstrebenden US-Kongressabgeordneten unterstützt, der ihre Beziehung auf seiner Facebook-Seite hervorhebt. Die beiden Männer sprachen gestern in Florida miteinander.

Fine ist vielleicht am besten dafür bekannt, dass er damit prahlt, wie gut er schlafen kann, während palästinensische Kinder getötet werden. Auf ein Foto eines kleinen palästinensischen Kindes, das offenbar tot in den Trümmern liegt, und die Frage, wie er „nachts schlafen“ könne, antwortete er: „Eigentlich ganz gut! Danke für das Bild!“

Es ist ein zutiefst beunruhigender Kommentar von einem Mann, der Hunderttausende von Floridianern vertreten will.

Als Kane ihn auf seinen Kommentar ansprach, versuchte der angehende Kongressabgeordnete, sein Gewissen zu entlasten, indem er leugnete, dass das israelische Militär und die vom damaligen Präsidenten Joe Biden gelieferten US-Waffen irgendeine Verantwortung tragen. Stattdessen behauptete er, dass alle getöteten Palästinenser menschliche Schutzschilde seien.

„Ich persönlich fühle mich nicht schlecht, wenn menschliche Schutzschilde getötet werden“, kommentierte Fine letztes Jahr.

Als die 26-jährige amerikanische Staatsbürgerin Ayşenur Eygi im September 2024 von israelischen Streitkräften im besetzten Westjordanland erschossen wurde, was der Augenzeuge Jonathan Pollak als „vorsätzliche Tötung“ bezeichnete, war Fine begeistert. Er twitterte über die getötete Amerikanerin: „Wer Steine wirft, wird erschossen. Ein muslimischer Terrorist weniger. Feuer frei.“

Eygi, ein Zeuge israelischer Menschenrechtsverletzungen, warf keine Steine und war als gewaltloser Freiheitskämpfer vor Ort, aber das war Fine völlig egal, der die Apartheidarmee einem amerikanischen Mitbürger vorzog und sie bejubelte.

Throw rocks, get shot. One less #MuslimTerror ist. #FireAway https://t.co/VF7N0zSlno

– Senator Randy Fine (@VoteRandyFine) 6. September 2024

Fine hetzt auch gegen Juden, mit denen er politisch nicht übereinstimmt. Er bezeichnete einen Mann, der 2019 anderer Meinung war als er, als „Judenrat“ – was auf eine Zusammenarbeit mit den Nazis hindeutet – und stellte seine jüdische Identität in Frage.

Als Beweis für seine anti-palästinensische Einstellung behauptet Fine, dass die palästinensische Flagge „muslimischen Terror“ symbolisiere, und setzt sich in seinem Bundesstaat für ein Gesetz ein, das das Zeigen dieser Flagge in Klassenzimmern öffentlicher Schulen und anderen Regierungsgebäuden verbietet. Ende letzten Jahres beschrieb der Fanatiker aus Florida, dass das Gesetz „fiktive Länderflaggen wie ‚Palästina‘, gewalttätige ‚Black Lives Matter‘-Flaggen, Woke- und Pro-Grooming-Ideologieflaggen sowie die Flaggen aller politischen Kandidaten in Regierungsgebäuden“ betreffe.

„Bomben abwerfen“

Fine ist außerdem dafür bekannt, dass er potenziellen zukünftigen Kolleginnen im Kongress, den Kongressabgeordneten Ilhan Omar und Rashida Tlaib, mit Drohungen droht. Im November 2024 twitterte er: „Der ‚Hebräische Hammer‘ kommt. Rashida Tlaib und Ilhan [Omar] sollten vielleicht in Betracht ziehen zu gehen, bevor ich dort bin. Bomben abwerfen.“

Dies liest sich wie eine Drohung – möglicherweise eine Morddrohung – gegen die einzige Palästinenserin (Tlaib) und die beiden einzigen muslimischen Frauen im US-Repräsentantenhaus.

Fine greift schnell zu gewalttätigen Reaktionen und verwendet häufig seinen „Bombs Away“-Tag.

Kürzlich, am 8. Februar, schien er vorzuschlagen, dass alle Palästinenser in Gaza bombardiert werden sollten. Zuvor am selben Tag behauptete Fine, dass Israel mindestens eine 21.600 Pfund schwere MOAB – Massive Ordnance Air Blast oder „Mutter aller Bomben“ – besitzt, und drängte auf deren Einsatz im dicht besiedelten Gaza-Streifen, wo fast die Hälfte der Menschen Kinder sind, und verglich zumindest einen Teil der Bevölkerung ungünstig mit Tieren. Die Sicherung einer solchen Waffe durch Israel wäre eine bedeutende Entwicklung und würde einen möglichen Angriff auf den Iran statt auf Gaza signalisieren, ungeachtet dessen, wie sehr Fine von der Idee angetan ist, Gaza und seine Bevölkerung zu pulverisieren.

Er verwendete diese „Bomben ab“-Terminologie Ende Dezember auch gegen den mutigen Dr. Hussam Abu Safiya, der monatelang an der Seite seiner Patienten im Kamal-Adwan-Krankenhaus stand, als diese vom israelischen Militär bombardiert wurden und sein eigener 15-jähriger Sohn getötet wurde.

Abu Safiya befindet sich heute in israelischer Haft und es gibt weit verbreitete Besorgnis um sein körperliches Wohlergehen. Sein Rechtsbeistand gab vor einigen Tagen an, dass er von israelischen Beamten gefoltert worden sei.

Im Mai 2024 wollte Fine die Vereinten Nationen bombardieren, weil er die UNRWA, die UN-Agentur für palästinensische Flüchtlinge, und ihre Bemühungen, Palästinensern angesichts eines völkermörderischen israelischen Angriffs zu helfen, hasst. Er bezeichnete die UN als „terroristische Organisation“ und ermutigte dazu, sie zu bombardieren.

Tatsächlich möchte er, dass die USA die UNO verdrängen, und twitterte letzten Monat: „Vom Fluss bis zum Meer wird Manhattan UN-frei sein.“

Dieser Kommentar erinnert an einen, den er im November 2023 machte, als er twitterte: ‚Vom Fluss bis zum Meer wird Palästina niemals sein.‘ Fine zieht es eindeutig vor, dass die Palästinenser weiterhin unter Apartheidbedingungen leben.

Er stimmt dem ehemaligen israelischen Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, zu, der Trumps Unterstützung für ethnische Säuberungen befürwortet und wegen Anstiftung zum Rassismus verurteilt wurde, dass Israel das Gelände der Al-Aqsa-Moschee, auch bekannt als Tempelberg, in der Altstadt von Jerusalem einnehmen sollte.

Fines Tweet signalisiert, dass er den Standpunkt unterstützt, dass Israel eine Synagoge in der al-Aqsa-Moschee bauen sollte. Er scheint darauf aus zu sein, einen Religionskrieg in der Region auszulösen.

Mehr anti-arabischer Rassismus

Fine hat eine völkermörderische Wut auf den Libanon gerichtet und im September dazu aufgerufen, „Beirut in einen Parkplatz zu verwandeln“. Diese Ansicht wird beim republikanischen Kongressabgeordneten Max Miller auf offene Ohren stoßen, der 2023 eine ähnliche Formulierung für den Parkplatz für Gaza verwendete.

Nur wenige Tage zuvor forderte Fine, den Libanon „plattzumachen“. Diese Stimmung ähnelt einem völkermörderischen Kommentar von Senator Lindsey Graham aus dem Jahr 2023 über Gaza.

Der erfahrene Politiker aus South Carolina schimpfte damals: „Wir befinden uns hier in einem Religionskrieg. Ich bin auf der Seite Israels. Tut, was auch immer ihr tun müsst, um euch zu verteidigen. Macht den Ort dem Erdboden gleich.“

Fine zeigt auch einen abscheulichen anti-arabischen Rassismus in seiner Freude über den Gedanken, Menschen im Libanon zu verletzen und buchstäblich zu kastrieren.

Selbst ein Trauerzug ist für Fine ein legitimes Ziel. Es scheint keine Grenzen für die Gewalt zu geben, die er gutheißt.

Der Möchtegern-Kongressabgeordnete hat außerdem Freude daran, Augenlicht zu zerstören. In Anlehnung an seinen Slogan „Bombs Away“ (Bomben weg) fordert er „Eyes Away“ (Augen weg) und „Page Away“ (Seite weg) in Bezug auf einen Angriff, der sich für libanesische Kinder als tödlich erwies.

Dies ist der Apartheid-Befürworter, Kastrationsbefürworter und offen anti-arabische Rassist, den die Republikaner vertreten wollen und den der Wahlbezirk Florida nach den allgemeinen Wahlen im April möglicherweise nach Washington schicken wird.

Wenn politische Führer auf diese Weise Hass verbreiten, spielen sie mit dem Feuer. Es ist nicht abzusehen, wo das enden wird, aber eine derart gewalttätige Rhetorik – und die damit einhergehende Militärpolitik – wird Kräfte freisetzen, die politische Führer nicht vorhersehen können.

Florida erlebte im 20. Jahrhundert schreckliche rassistische Gewalt und ethnische Säuberungen. Dass Fine solche Gefühle anstachelt – auch gegen Menschen, die er als „Illegale“ (Migranten ohne Papiere) entmenschlicht –, ist beunruhigend und verheißt nichts Gutes für die US-Politik im In- und Ausland.

