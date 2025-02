https://english.almayadeen.net/articles/opinion/trump-and-his-distant-predecessor



Trump und sein entfernter Vorgänger

Atilio A. Boron

Quelle: Al Mayadeen Englisch

12. Februar 2025

Trump stellt eine Gefahr für das internationale Zusammenleben dar und bedeutet eine Rückkehr zur brutalsten und schamlosesten Phase des Imperialismus.

Indem er die Figur von William McKinley, Präsident der Vereinigten Staaten vom 4. März 1897 bis zum 14. September 1901, verherrlicht, versucht Donald Trump, in der politischen Geschichte der Vereinigten Staaten einen allgemein anerkannten Präzedenzfall für seine umstrittene Politik zu finden. McKinley wurde ermordet, Trump wurde am 13. Juli 2024 in Pennsylvania auf wundersame Weise verschont. Aber im Gegensatz zum New Yorker war McKinley ein Mann der politischen Klasse. Abgesehen von einer kurzen Zeitspanne von zwei Jahren (1869-1871), in der er als Anwalt tätig war, verbrachte er sein ganzes Leben in der Welt der Politik.

Im Alter von 33 Jahren zog McKinley für die Republikanische Partei in das Repräsentantenhaus ein. 1890 schlug er ein Gesetz zur Erhöhung der Importzölle vor und setzte es durch. Kurz darauf wurde er zum Gouverneur von Ohio und 1897 zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt. Während seiner Amtszeit wurden die Vereinigten Staaten zu einer Weltmacht: Er erreichte die Annexion von Hawaii, indem er die vier Millionen Dollar Schulden der lokalen Regierung übernahm, und im darauffolgenden Jahr nutzte er die Niederlage, die die kubanischen Patrioten der spanischen Armee zugefügt hatten, um sich in den kubanischen Unabhängigkeitskrieg einzumischen und die Insel, Puerto Rico, die Philippinen und Guam zu erobern. Der Vorwand war, den kubanischen Patrioten „Hilfe zu leisten“, obwohl sie diese nicht benötigten. Um Spanien jedoch seiner Gebiete in der Karibik und im Pazifik zu berauben, musste Washington in diesen Krieg eintreten.

Da die Kubaner nicht um ihre Hilfe gebeten hatten, war es notwendig, einen Vorfall zu erfinden, der die amerikanische Öffentlichkeit erzürnen und die US-Intervention rechtfertigen würde. Der Selbstangriff des Schlachtschiffs Maine (das in der Bucht von Havanna vor Anker lag, um die auf Kuba lebenden amerikanischen Staatsbürger zu evakuieren), das am 15. Februar 1898 auf mysteriöse Weise explodierte, veranlasste die Vereinigten Staaten zum Eintritt in einen Krieg, den die Kubaner bereits gewonnen hatten, der ihnen aber genau von McKinley genommen wurde. Unter seiner Präsidentschaft entwickelten sich die Vereinigten Staaten von einer regionalen Macht in Mittelamerika und der Karibik zu einem Land, das die ersten Schritte zum Aufbau eines Weltreichs unternahm.

Und es ist dieser Mann, McKinley, der mit seinen Zöllen den Wirtschaftskrieg unterstützte, der direkte Militäreinsätze befürwortete, wie im Falle des Krieges gegen Spanien, oder der an das Geld appellierte, um eine Insel wie Hawaii zu kaufen, der nicht zufällig wiederholt von Trump gepriesen wurde. Er war es, der, nachdem er die spanische Monarchie auf den Philippinen und Guam besiegt hatte, den Kartografen des Pentagons befahl, diese beiden weit entfernten Pazifikinseln in ihre neuen Karten der Vereinigten Staaten aufzunehmen.

Diese kurze Skizze ermöglicht es uns, einige von Trumps Initiativen zu entschlüsseln und in die richtige Perspektive zu rücken. Zum Beispiel die Anordnung, den Golf von Mexiko in Golf von Amerika umzubenennen. Sein blindes Vertrauen in Importzölle hat seinen bemerkenswertesten Vorläufer in McKinley, nur dass diese Politik in einer so vernetzten Weltwirtschaft wie der heutigen zum Scheitern verurteilt ist, was Trump selbst teuer zu stehen kommen wird. Als skrupelloser Geschäftsmann glaubt er, dass alles einen Preis hat und alles gekauft oder verkauft werden kann. Patriotismus, Ehre oder Würde sind für den Yankee-Tycoon bedeutungslose Worte.

Wenn McKinley Hawaii erworben hat, warum dann nicht auch Grönland, insbesondere wenn Dänemark und die europäischen Regierungen angesichts von Trumps Ausbruch eine skandalöse Gleichgültigkeit an den Tag legen? Warum nicht wirtschaftliche Erpressung einsetzen, um Kanada zum 51. Bundesstaat der Vereinigten Staaten zu machen? Und obwohl es vorerst keinen Grund für einen Angriff auf sich selbst gäbe, können die aktuelle Version [des Schlachtschiffs] Maine, Lügen, Fake News und die Feigheit oder Passivität vieler Politiker den gleichen Effekt haben. Wenn George W. Bush die Welt davon überzeugen konnte, dass es „Massenvernichtungswaffen im Irak“ gab, was angeblich eine Lüge war, warum sollte dann der mächtige Medienapparat, der von den Vereinigten Staaten auf globaler Ebene kontrolliert wird, nicht in der Lage sein, die halbe Welt zu täuschen, wenn er eine so skandalöse Lüge wie die „Anwesenheit chinesischer Soldaten im Panamakanal“ verbreitet oder behauptet, dass seine Regierung heimlich von der Kommunistischen Partei Chinas geführt wird? Oder die Weltöffentlichkeit davon zu überzeugen, dass jeder, der illegal in die Vereinigten Staaten einreist, ein Krimineller ist, wie es der Serienlügner Marco Rubio behauptet?

Abgesehen von diesen Parallelen steht fest, dass Trump mit seinem Getöse und seinen Widersprüchen eine Gefahr für das internationale Zusammenleben darstellt und eine Rückkehr zur brutalsten und schamlosesten Phase des Imperialismus bedeutet. Diejenigen naiven Seelen, die dachten, der Imperialismus sei verschwunden, als er durch eine wohlwollende Globalisierung ersetzt wurde, machen sich jetzt rar. Der Imperialismus existiert und wird weiterhin überall Leid und Tod verursachen, die Umwelt zerstören, Kriege führen und Armut säen. Trumps illusorischer Versuch, den Unipolarismus der USA oder die „amerikanische Überlegenheit“ wiederzubeleben, ist ein Kapitel, das von der Geschichte eines internationalen Systems, dessen derzeitige Architektur radikal und irreversibel in Richtung einer multipolaren Machtkonfiguration verändert wurde, deren Anziehungskraft von Tag zu Tag wächst, unter sieben Schlüsseln verschlossen ist.

Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Al Mayadeen wider, sondern sind ausschließlich die Meinung des Verfassers.

Soziologe, Politikwissenschaftler und Journalist.

Übersetzt mit Deepl.com

