Demonstranten protestieren am 11. Februar 2025 vor dem US-Kapitol in Washington, D.C. gegen die von Elon Musk angeführten Angriffe auf Beamte.

(Foto: Kent Nishimura/Getty Images)

„Eine vollständige Übernahme“: Neue Trump-Verordnung verankert von Musk geführte „Schattenregierung“

Jake Johnson

12. Februar 2025

Die jüngste Durchführungsverordnung von Präsident Donald Trump „verleiht Elon Musk, einem nicht gewählten, hyperparteiischen Milliardär, uneingeschränkte Autorität über den öffentlichen Dienst dieses Landes“, warnte eine Interessenvertretung.

US-Präsident Donald Trump unterzeichnete am Dienstag eine Durchführungsverordnung, mit der er einer von Elon Musk geleiteten Kommission umfassende Befugnisse zur Überwachung der Personaleinstellung in nichtmilitärischen Bundesbehörden übertrug und damit eine sogenannte „Schattenregierung“ unter der Führung eines nicht gewählten Milliardärs festigte.

Die neue Verordnung besagt, dass der Leiter jeder nichtmilitärischen Bundesbehörde „einen datengesteuerten Plan entwickeln soll“, und zwar in Abstimmung mit dem Department of Government Efficiency (DOGE), einem Beratungsgremium, das im Rahmen einer beispiellosen Bemühung, die Ausgaben und die Bundesbelegschaft zu kürzen, Abteilungen in der gesamten US-Regierung infiltriert hat und auf hochsensible Daten zugegriffen hat.

„Dieser Einstellungsplan soll vorsehen, dass Entscheidungen über Neueinstellungen von Beamten in Absprache mit dem DOGE-Teamleiter der Behörde im Einklang mit geltendem Recht getroffen werden„, heißt es in der Anordnung weiter. ‚Die Behörde darf keine Stellen für Beamte besetzen, die nach Einschätzung des DOGE-Teamleiters nicht besetzt werden sollten, es sei denn, der Behördenleiter beschließt, dass die Stellen besetzt werden sollten.“

Die Anordnung weist die Behördenleiter außerdem an, sich auf ‘massive“ Kürzungen bei der Bundesbelegschaft vorzubereiten.

„Es ist eine vollständige Übernahme der Bundesregierung durch Musk“, schrieb die Enthüllungsjournalistin Carole Cadwalladr als Reaktion auf die Exekutivmaßnahme.

In einem Gespräch mit Reportern im Oval Office, bei dem Musk an seiner Seite saß, bezeichnete Trump die Anordnung am Dienstag als ‚sehr wichtig‘ und griff Bundesrichter an, die ‚versuchen wollen, uns aufzuhalten‘, und spielte damit auf gerichtliche Anordnungen gegen den Versuch von DOGE an, auf wichtige Regierungssysteme zuzugreifen.

Musk, der DOGE leitet und gleichzeitig Unternehmen vorsteht, die direkt von seinem Beitrag zur Trump-Administration profitieren, betonte, dass er keine „feindliche Übernahme“ der Bundesregierung plane. Er erklärte, dass die Öffentlichkeit für eine „umfassende Regierungsreform“ gestimmt habe und „sie nun das bekommen werden, wofür sie gestimmt haben“.

Der Multimilliardär behauptete außerdem fälschlicherweise, DOGE sei transparent, während es sich seinen Weg durch die Bundesregierung bahne.

„In Wirklichkeit„, wie ‚The Guardian‘ feststellte, ‚hat Musk große Anstrengungen unternommen, um zu verbergen, wie DOGE funktioniert, angefangen bei seiner eigenen Beteiligung an dem Projekt. Musk selbst ist ein ‘besonderer Regierungsangestellter“, was laut dem Weißen Haus bedeutet, dass seine Finanzunterlagen nicht veröffentlicht werden. Das DOGE-Team umfasst etwa 40 Mitarbeiter, aber die tatsächliche Zahl ist nicht bekannt. Die Mitarbeiter haben versucht, ihre Identität geheim zu halten, und sich geweigert, ihre Nachnamen an Beamte der Behörden weiterzugeben, für die sie abgestellt wurden.“

Trumps jüngste Durchführungsverordnung (Executive Order, EO) ist darauf ausgerichtet, den von Musk angeführten Angriff auf und die vollständige Demontage von Bundesbehörden, von der US-Agentur für internationale Entwicklung bis zum Consumer Financial Protection Bureau, zu beschleunigen.

„Diese neue, heute unterzeichnete EO scheint DOGE als Schattenregierung über die gesamte Bundesregierung zu etablieren“, schrieb Josh Marshall von Talking Points Memo am späten Mittwoch, dass die Anordnung „Elon als DOGE-Chef zum Präsidenten oder vielleicht eher zu einer Art Premierminister zu machen scheint“.

Skye Perryman, Präsident und CEO der Interessenvertretung Democracy Forward, warnte in einer Erklärung, dass „dieser jüngste Angriff auf den öffentlichen Dienst Elon Musk, einem nicht gewählten, hyperparteiischen Milliardär, uneingeschränkte Autorität über den öffentlichen Dienst dieses Landes verleiht“.

„Menschen und Gemeinden im ganzen Land sind auf einen unparteiischen, engagierten öffentlichen Dienst angewiesen“, sagte Perryman. “Democracy Forward wird alle verfügbaren rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen, um unseren öffentlichen Dienst und das amerikanische Volk vor Schäden zu schützen, die sich aus dieser Durchführungsverordnung ergeben würden.“

