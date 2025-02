https://www.middleeasteye.net/news/trump-impose-sanctions-international-criminal-court-says-white-house-official



Trump unterzeichnet Erlass zur Sanktionierung des IStGH wegen des Haftbefehls gegen Netanjahu

Von Sondos Asem

Veröffentlicht am: 6. Februar 2025

Der Erlass umfasst finanzielle und visumbezogene Sanktionen gegen nicht namentlich genannte Personen und ihre Familienangehörigen, die bei Ermittlungen des IStGH gegen US-Bürger oder Verbündete mitwirken

US-Präsident Donald Trump spricht, während er Dokumente im Oval Office des Weißen Hauses in Washington, USA, am 4. Februar 2022 unterzeichnet (Elizabeth Frantz/Reuters)

US-Präsident Donald Trump unterzeichnete am Donnerstag eine exekutive Anordnung, um den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) dafür zu sanktionieren, dass er die Vereinigten Staaten und ihren Verbündeten Israel ins Visier nimmt.

Die Anordnung verhängt finanzielle und visumbezogene Sanktionen gegen namentlich nicht genannte Personen und ihre Familienangehörigen, die bei IStGH-Ermittlungen gegen US-Bürger oder US-Verbündete mitwirken.

Der Erlass erging nach einem Besuch des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu im Weißen Haus, der vom IStGH wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die seit Oktober 2023 in Gaza begangen wurden, gesucht wird.

In der exekutiven Anordnung schrieb Trump, dass der IStGH „illegitime und unbegründete Aktionen gegen Amerika und unseren engen Verbündeten Israel durchgeführt hat“, und verwies dabei auf die im November erlassenen Haftbefehle gegen Netanjahu und seinen damaligen Verteidigungsminister Yoav Gallant.

„Der IStGH hat keine Gerichtsbarkeit über die Vereinigten Staaten oder Israel, da keines der beiden Länder Vertragspartei des Römischen Statuts oder Mitglied des IStGH ist“, heißt es in der Anordnung.

Die Europäische Union hat versprochen, den Gerichtshof vor den Auswirkungen von Sanktionen zu schützen, aber die Einzelheiten einer solchen Reaktion stehen noch aus.

„Der Erlass könnte eine ernsthafte Herausforderung für den Beitrag des IStGH darstellen, mit dem Risiko, laufende Ermittlungen und Verfahren zu beeinträchtigen, auch in Bezug auf die Ukraine, und jahrelange Bemühungen um die Gewährleistung der Rechenschaftspflicht in der ganzen Welt zu beeinträchtigen“, sagte ein EU-Sprecher gegenüber Middle East Eye.

„Die EU wird die Auswirkungen des Erlasses beobachten und mögliche weitere Schritte prüfen.“

Experten haben bereits früher darauf hingewiesen, dass mehrere Maßnahmen ergriffen werden können, um den IStGH vor den Auswirkungen von Sanktionen zu schützen, darunter das Blocking Statue, eine Verordnung, die darauf abzielt, EU-Unternehmen und Einzelpersonen vor den Auswirkungen extraterritorialer Sanktionen zu schützen, die von Drittländern verhängt werden.

Der IStGH kann auch Anklage wegen Behinderung der Justiz gegen Trump gemäß Artikel 70 des Römischen Statuts erheben.

Adam Keith, Direktor für Rechenschaftspflicht bei Human Rights First und ehemaliger Beamter des Außenministeriums, verurteilte den Erlass und sagte: „Dies ist ein erschreckender Missbrauch von Sanktionen und ein Affront gegen die Überlebenden von Kriegsverbrechen auf der ganzen Welt.“

„Weder die Mitarbeiter des IStGH noch die Zeugen, die mit dem Gericht zusammenarbeiten, sollten wegen der Untersuchung von Kriegsverbrechen mit Sanktionen belegt werden, und US-Bürger, Unternehmen und enge Verbündete sollten nicht Gefahr laufen, wegen der Unterstützung des Gerichts bei seinem wichtigen Beitrag zu Geldstrafen oder Strafanzeigen verurteilt zu werden“, sagte er gegenüber MEE.

„Dies ist ein erschreckender Missbrauch von Sanktionen und ein Affront gegen die Überlebenden von Kriegsverbrechen auf der ganzen Welt“

– Adam Keith, Human Rights First

In einer kurzen Reaktion am Freitag verurteilte der IStGH den Beschluss als Versuch, „seinen unabhängigen und unparteiischen Beitrag zur Rechtsprechung zu untergraben“.

„Der Gerichtshof steht fest hinter seinem Personal und verpflichtet sich, weiterhin Millionen unschuldiger Opfer von Gräueltaten auf der ganzen Welt in allen ihm vorliegenden Situationen Gerechtigkeit und Hoffnung zu bieten“, heißt es in einer Erklärung des Gerichts.

Die erste Trump-Regierung verhängte 2020 Sanktionen gegen die Anklägerin des IStGH, Fatou Bensouda, und ihre Stellvertreterin, als das Gericht mutmaßliche US-Kriegsverbrechen in Afghanistan untersuchte. Dieses Mal stehen die Sanktionen im Zusammenhang mit den Ermittlungen des Gerichts gegen Israel.

Existenzielle Bedrohung

Trumps Sanktionen von 2020 wurden unter der Präsidentschaft von Joe Biden rückgängig gemacht, der die Ermittlungen des IStGH zu Kriegsverbrechen in Russland in der Ukraine unter Vorbehalt unterstützte.

An seinem ersten Tag zurück im Oval Office im vergangenen Monat machte Trump Bidens Aufhebung der Sanktionen von 2020 rückgängig.

Die USA sind keine Vertragspartei des Römischen Statuts, des Vertrags, mit dem der IStGH gegründet wurde, und haben seit seiner Gründung im Jahr 2002 ein schwieriges Verhältnis zum Gerichtshof.

Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) mit Sitz in Den Haag ist der erste ständige internationale Strafgerichtshof der Welt, der für die Verfolgung von Personen zuständig ist, die des Völkermordes, der Kriegsverbrechen, der Verbrechen gegen die Menschlichkeit und des Verbrechens der Aggression beschuldigt werden.

Netanjahu ist der erste von westlichen Staaten unterstützte Staatschef, gegen den das Gericht einen Haftbefehl erlassen hat.

„In der Ukraine, im Sudan und in anderen Ländern auf der ganzen Welt setzt sich der IStGH für das Interesse der USA ein, sicherzustellen, dass Menschen, die Kriegsverbrechen begehen, in gewissem Maße zur Rechenschaft gezogen werden“, sagte Keith. „Anstatt das Gericht anzugreifen, sollte die US-Regierung israelische Beamte dazu drängen, die vorliegenden Anschuldigungen glaubwürdig zu untersuchen.“

Agnes Callamard, Generalsekretärin von Amnesty International, bezeichnete den Beschluss unterdessen als ‚rachsüchtig‘ und “deutet darauf hin, dass Präsident Trump die Verbrechen der israelischen Regierung billigt und Straflosigkeit begrüßt.“

„Diese Maßnahmen würden die Arbeit des Gerichts in allen Situationen und Fällen rasch untergraben und seine Existenz gefährden“

– Tomoko Akane, Präsidentin des IStGH

Callamard sagte, dass die Sanktionen den Interessen der Opfer in Ländern schaden werden, in denen der Gerichtshof Gräueltaten untersucht, nicht nur in Palästina, sondern auch im Sudan, in Libyen, auf den Philippinen, in der Ukraine und in Venezuela.

„Regierungen auf der ganzen Welt und regionale Organisationen müssen alles in ihrer Macht Stehende tun, um die Auswirkungen der Sanktionen von Präsident Trump abzuschwächen und zu blockieren. Durch kollektive und konzertierte Aktionen können die Mitgliedsstaaten des IStGH den Gerichtshof und seine Mitarbeiter schützen. Dringende Maßnahmen sind erforderlich, wie nie zuvor.“

Die Präsidentin des Gerichtshofs, Tomoko Akane, warnte im Dezember vor den möglichen Sanktionen und sagte, sie stellten eine existenzielle Bedrohung für die ständige Strafjustizinstitution der Welt dar.

„Der Gerichtshof wird mit drakonischen Wirtschaftssanktionen bedroht (…), als wäre er eine terroristische Organisation“, sagte sie. “Diese Maßnahmen würden die Arbeit des Gerichtshofs in allen Situationen und Fällen schnell untergraben und seine Existenz gefährden.“

Die Demokraten im Senat blockierten im Januar einen Gesetzesentwurf des Repräsentantenhauses, der zu einer Gesetzgebung zur Sanktionierung des IStGH hätte führen können. Trump ist jedoch befugt, eine Durchführungsverordnung zu erlassen, ohne dass ein Gesetz erforderlich ist.

„Ohne einen starken Plan könnten die Sanktionen den Beitrag des Gerichtshofs ernsthaft stören“, sagte Todd Buchwald, ehemaliger Sonderbotschafter der Vereinigten Staaten für globale Strafjustiz, im Januar gegenüber MEE.

