https://www.commondreams.org/opinion/trump-s-back-to-pervert-democracy



Menschen versammeln sich am 5. Februar 2025 in Austin, Texas, zu einer Demonstration gegen US-Präsident Donald Trump vor dem Texas State Capitol.

(Foto: Brandon Bell/Getty Images)

Trump ist zurück! Mit einem neuen und verbesserten Plan zur Perversion der amerikanischen Demokratie

Stephen Eric Bronner

Common Dreams

7. Februar 2025

Trump wird zweifellos versuchen, seine autoritären Bestrebungen zu verstärken, indem er andere Gewalten seinem Willen unterwirft, seine Basis in der Zivilgesellschaft inspiriert und sie dann wiederum einsetzt, um den Druck auf die Regierungsinstitutionen in seinem Namen zu erhöhen.

Und so beginnt es – wieder! Nur dieses Mal mit neuer Kraft, verbesserter Effizienz und einer allumfassenden Agenda. Nach seiner vierjährigen Amtsenthebung von 2020 bis 2024, in der er seine Wunden leckte, aber weiterhin die Medien dominierte, hat Donald Trumps zweite Präsidentschaft bereits einen Sturm von Durchführungsverordnungen, Begnadigungen von Faschisten und Kriminellen, Versprechen, den Wohlfahrtsstaat zurückzufahren, offene Bedrohungen der amerikanischen Demokratie und Maßnahmen, die das Wohlergehen des Planeten gefährden, erlebt. Diese Flut von Aktivitäten spiegelt die ernüchternde Wahrheit wider, dass zwar genügend intelligente Menschen damit gerechnet haben, dass er die Wahl von 2024 gewinnen würde, aber niemand damit gerechnet hat, dass er so gewinnen würde, wie er es getan hat.

Trump wird zweifellos versuchen, seine autoritären Bestrebungen zu verstärken, indem er andere Gewalten seinem Willen unterordnet, seine Basis in der Zivilgesellschaft inspiriert und sie dann wiederum einsetzt, um den Druck auf die Regierungsinstitutionen in seinem Namen zu erhöhen. Dies könnte zu einem Übergang zum Faschismus führen, aber zu behaupten, dass der Faschismus die Vereinigten Staaten übernommen hat, ist eine drastische Vereinfachung. Damit wird das Wort seiner Bedeutung beraubt. Wir leben noch nicht in einer autoritären Diktatur oder einem „Parteienstaat“ – und Widerstand ist immer noch möglich. Amerikas demokratische Institutionen und Traditionen sind stärker als die in Italien nach dem Ersten Weltkrieg oder in der Weimarer Republik. Es gibt immer noch institutionelle Kontrollmechanismen, auch wenn sie angegriffen werden, und die Verfassung wird nominell weiterhin respektiert.

Am wichtigsten ist, dass das Militär immer noch unabhängig ist und keine Geheimpolizei ungestraft außerhalb der gesetzlichen Beschränkungen agiert. Wäre der Staat „faschistisch“, wäre ich verhaftet und die Verlage, die meine Schriften veröffentlichen, wären bereits geschlossen worden. Einige Mitglieder des „Widerstands“ übertreiben manchmal gerne ihren Mut angesichts autoritärer Gefahren. Das ist eine Beleidigung für diejenigen, die in echten faschistischen Staaten leben und täglich ihr Leben aufs Spiel setzen.

Trump sonnt sich in seinem Personenkult und sieht sich zweifellos als Hegels „Weltgeist auf einem weißen Pferd“. Für ihn ist es seine Welt, und wir anderen dürfen einfach nur in ihr leben.

„Faschistische“ Tendenzen sind in der zivilen Gesellschaft offensichtlich, aber es bleibt umstrittenes Terrain: Zensur, Konformismus, Segregation, religiöse Intoleranz und Rassismus sind in vielen weiteren agrarischen ‚roten Staaten‘, in denen Trumps Basis aktiv ist, weit verbreitet. In städtischen Umgebungen stellen jedoch unzählige progressive Kräfte diese in Frage und mischen sich in die Programme der neuen Regierung in Bezug auf Abtreibung, Einwanderung, Multikulturalismus und andere Angelegenheiten ein. Außerdem gibt es nach wie vor unabhängige Bürgerinitiativen, andere Loyalitäten konkurrieren mit dem, was jede faschistische Regierung fordern würde, das Versammlungsrecht wird weiterhin ausgeübt und die Debatte wird in öffentlichen Foren fortgesetzt. Dies soll jedoch nicht leugnen, dass die bürgerliche Freiheit gefährdet ist – und unter Trumps Herrschaft scheinen die Gefahren mit jedem Tag größer zu werden.

Ist der amtierende Präsident ein Faschist? Ja. Ob er tatsächlich weiß, was das bedeutet, ist eine offene Frage, aber seine Selbstdarstellung und seine expliziten politischen Ambitionen rechtfertigen diese Ansicht. Seine krankhafte Gleichgültigkeit gegenüber der Wahrheit, seine unbegründeten Behauptungen, seine unverhohlene Bigotterie, sein durch und durch korrupter innerer Kreis und seine Begeisterung für autoritäre Politik sind bezeichnend. Er glaubt, dass er in jeder Frage besser Bescheid weiß. Er wettert gegen „Feinde des Volkes“, droht seinen Gegnern mit Vergeltung und stellt sich über das Gesetz. Trump sonnt sich in seinem Personenkult und sieht sich zweifellos als Hegels „Weltgeist auf einem weißen Pferd“. Für ihn ist es seine Welt, und wir anderen dürfen einfach darin leben.

Wenn Trumps angestrebter Übergang zu einer Art faschistischem Staat gelingt, dann wird dies durch „pragmatische“ Konservative ermöglicht worden sein, die einst törichterweise dachten, sie könnten als „Erwachsene im Raum“ auftreten und den Emporkömmling kontrollieren. Die Wegbereiter von Hitler und Mussolini dachten dasselbe und endeten in derselben Position. Schon bald kontrollierte die Marionette die Puppenspieler. Die Rückkehr des Präsidenten ins Amt war geprägt von der eigennützigen Nutzung institutioneller Möglichkeiten, perversen verfassungsrechtlichen Auslegungen und Schlupflöchern im Rechtssystem, um erfolgreich zu der diktatorischen Präsenz zu werden, die er seiner Meinung nach verdient.

Die Demokraten wissen immer noch nicht, wie gerissen dieser New Yorker Immobilienmakler ist, der den ultimativen Deal abgeschlossen hat. Sie vergessen, was Max Weber – einer der größten Sozialwissenschaftler – wusste, nämlich dass Charisma im Auge des Betrachters liegt. Es hat nichts mit Intelligenz, Freundlichkeit oder humanitärer Politik zu tun. Es ist vielmehr eine scheinbar magische Verbindung, die zwischen der charismatischen Persönlichkeit und denen, die ihr begegnen, hergestellt wird. Natürlich entsteht diese Magie nicht auf magische Weise. Charisma ist immer das Produkt eines turbulenten Kontextes, und es ist irreführend, ein gesellschaftspolitisches Phänomen zu personalisieren; tatsächlich ist diese Fehlwahrnehmung genau das, was Trump selbst verstärken möchte. Letztendlich beruht die Macht der charismatischen Persönlichkeit auf der Fähigkeit, die politischen Gedanken und Emotionen seiner Gemeinschaft in einer Krise zum Ausdruck zu bringen. Es ist daher von entscheidender Bedeutung, die Krise am Leben zu erhalten, und Trump hat das verstanden. Unter seiner Herrschaft gibt es immer eine Krise und immer Publicity – ob gut oder schlecht, spielt keine Rolle.

Die etablierten Medien waren von ihm besessen, nicht weniger als von Einschaltquoten, und verstärkten Trumps Charisma und verschafften ihm außerdem kostenlose Publicity in Milliardenhöhe. Dabei spielten sie die Leistungen des ehemaligen Präsidenten Joseph Biden systematisch herunter. Es gab berechtigte Kritikpunkte am verpfuschten Abzug aus Afghanistan, an der Politik des Präsidenten im Gaza-Streifen, an der Inflation und an vielem mehr. Aber sie kamen, während sie Bidens Verteidigung demokratischer Normen angesichts eines versuchten Staatsstreichs, seine lebensrettende Reaktion auf die Covid-19-Pandemie, seine mutige Infrastrukturinitiative, seinen Schutz des Wohlfahrtsstaates und des Gesundheitswesens, seine Rolle bei der Schaffung von Arbeitsplätzen und höheren Beschäftigungszahlen, seine Wiederbelebung der NATO, seine Verteidigung der Ukraine, seine radikale Umweltpolitik und seine Stärkung des Ansehens Amerikas in der Welt praktisch ignorierten. Bidens Gravitas wurde durch sein katastrophales Abschneiden in der Debatte mit Trump erschüttert. Seine mangelnde Fähigkeit, sich zu präsentieren, trug weiter dazu bei, seine Popularität und seine Präsidentschaft so sehr zu untergraben, dass seine Stellvertreterin im Präsidentschaftswahlkampf 2024, die ehemalige Vizepräsidentin Kamala Harris, sich nicht entscheiden konnte, ob sie sich ihrem ehemaligen Chef anschließen oder sich von ihm distanzieren sollte.

Hat sie das die Wahl gekostet? Vielleicht. Aber es bleibt unklar, was ihre Kampagne stattdessen hätte tun sollen: Die Umfragewerte für Demokraten und Republikaner blieben durchweg bemerkenswert stabil. Nicht, dass das jetzt noch eine Rolle spielt. Was eine Rolle spielt, ist, dass die Progressiven immer noch keine brauchbare Idee haben, wie sie die intellektuell apathischsten, am schlechtesten informierten, voreingenommensten und schlicht reaktionärsten Anhänger von Trump „erreichen“ können, die – um es salopp auszudrücken – „einfach nicht zuhören wollen“. Die Vorstellung, dass die „Botschaft nicht angekommen ist“, ist lächerlich: Jeder Wähler wusste entweder, oder hätte wissen müssen, was auf dem Spiel stand – ich denke, sie wussten es und jeder hat seine Entscheidung getroffen.

Die Demokraten stehen nun vor einer schwierigen Entscheidung: Entweder sie schrecken „Unabhängige“ und Gemäßigte mit dem Gespenst des Faschismus ab oder sie mobilisieren die entfremdeten Wähler, die früher zu ihrer Basis gehörten. Die Demokraten können nicht beides gleichzeitig tun. Sie müssen sich entscheiden. Am besten schauen sie in den Spiegel, formulieren eine Botschaft, hören auf, die Kollaborateure bekehren zu wollen, und inspirieren ihre ehemaligen Freunde, nach Hause zurückzukehren.

Dies erfordert eine radikale Änderung des Stils im Umgang mit den Medien und der Öffentlichkeit. Mit sehr wenigen Ausnahmen, wie Jon Stewarts „The Daily Show“ und John Olivers „Last Week Tonight“, hat das liberale Establishment auf Fox News und den Rest von Trumps quasi-faschistischen Propagandisten wie Nerds reagiert, die vor einem Schulhof-Rüpel zittern. CNN, MSNBC, National Public Radio und die Corporation for Public Broadcasting verlegen ihre kritischsten Nachrichtensprecher in die Randzeiten oder entlassen sie einfach. Ihre Moderatoren und Kommentatoren sind zu schüchtern und zu gutmütig, um mit der vulgären, rassistischen und erniedrigenden Rhetorik umzugehen, die traditionell von faschistischen Aufständischen verwendet wird.

Die liberalen Medien können es sich nicht noch einmal leisten, dem neuen Präsidenten kostenlose Publicity in Milliardenhöhe zu verschaffen, indem sie sich auf ihn konzentrieren, über seine Torheiten die Hände ringen und dabei die Notwendigkeit gemeinsamer Grundsätze und einer Klassenagenda ignorieren. Das hat schon früher nicht funktioniert und wird auch jetzt nicht funktionieren. Trump gewann Stimmen in jeder bedeutenden Bevölkerungsgruppe, und seine alte Basis blieb ihm treu. Unterdessen wandten sich die Identitätsgruppen in der Demokratischen Partei gegeneinander – und die Wunden sind noch frisch. Die Mehrheit der weißen Frauen stimmte gegen Senatorin Harris, eine farbige Frau, zusammen mit einer Rekordzahl schwarzer Männer und Latinos, die sich Sorgen um Abtreibung, die Stärkung von Trans-Personen und Einwanderer machten. Noch schlimmer ist vielleicht, dass zu viele junge Menschen zu Hause blieben. Heute wirkt der selbsternannte „Widerstand“ leblos, es fehlt eine mutige programmatische Alternative, und es gibt keine Entschlossenheit, über Identitätspolitik, sanfte Sozialreformen und eine ideologische Strategie hinauszugehen, die weder beleidigt noch inspiriert.

Die Zaghaftigkeit der Kritiker des Präsidenten ist selbstzerstörerisch. Der Tyrann ist immer noch auf dem Schulhof, und es ist an der Zeit, dass die Demokraten aufhören, sich vor ihrem eigenen Schatten zu fürchten.

Natürlich können sich die Umstände ändern. Politische Parteien, die an der Macht sind, neigen dazu, bei Zwischenwahlen Stimmen zu verlieren, und die Republikaner könnten 2026 dasselbe Schicksal erleiden. Faschistische Parteien haben jedoch traditionell Rückschläge erlitten, bevor sie an die Macht kamen, und es gibt bereits Gerüchte, dass die Zwischenwahlen möglicherweise nicht stattfinden werden. Viele befürchten, dass Trump (der zwei Amtszeiten absolviert haben wird) sich auf eine dritte Amtszeit im Jahr 2028 vorbereitet, wenn er 82 Jahre alt sein wird. So weit sind wir noch nicht, aber bis dahin wird der Demokratie mit Sicherheit großer Schaden zugefügt worden sein.

Wie viel, hängt davon ab, inwieweit die institutionellen Kontrollmechanismen wirksam bleiben. Trump hat während seiner vorherigen Amtszeit 245 Bundesrichter ernannt, darunter drei für den Obersten Gerichtshof. Das höchste Gericht des Landes hat nun eine konservative Mehrheit und hat dem Präsidenten bereits Immunität vor praktisch jeder Strafverfolgung gewährt. Die Republikaner verfügen auch über eine knappe Mehrheit von 219 zu 213 Sitzen im Repräsentantenhaus und kontrollieren den Senat mit 53 zu 47 Sitzen. Es sollte kein Zweifel bestehen: Dies sind Trumps Republikaner, und sie marschieren im Gleichschritt. Es ist schwer zu glauben, dass das Repräsentantenhaus, der Senat oder der Oberste Gerichtshof die gegenseitige Kontrolle in konsistenter Weise ausüben werden.

Trump plant, „den Sumpf trockenzulegen“ und die Bundesregierung auszuhöhlen, indem er Zehntausende von Mitarbeitern aus zahlreichen Regulierungs-, Kultur- und Wissenschaftsbehörden und -abteilungen entlässt. In Verbindung mit seinen bizarren Ernennungen von Kabinettsmitgliedern und Behördenleitern, deren einzige Qualifikation die bedingungslose Loyalität zu ihm ist, kann dies nur zu bürokratischer Anarchie führen. Aber auch das ist Teil des autoritären Plans. Indem er Rivalitäten unter Untergebenen und Lakaien schürt, kann das daraus resultierende Chaos, wie bei allen erfolgreichen Diktatoren, nur seine Position stärken. Darüber hinaus sind Säuberungen im Verteidigungsministerium, im Außenministerium, in verschiedenen Geheimdiensten, im FBI und im Justizministerium geplant.

Hierin liegt die Grundlage für jeden Übergang zu einem autoritäreren Staat. Der Faschismus basiert auf der „Vereinigung“ aller politischen Institutionen – die Nazis nannten es „Gleichschaltung“ – unter der Ägide des (vergöttlichten) Führers, Duce oder Präsidenten. Im Zusammenhang mit Trumps Begnadigungen von mehr als 1.500 verurteilten Aufständischen, meist weiße Rassisten aus der Unterschicht, ist es nicht schwer, sich eine private Miliz vorzustellen – eine militante und gewalttätige Avantgarde, die der Person Trump treu ergeben ist – die dazu beitragen kann, diese Vereinigung herbeizuführen. Ohne die Unterstützung der Eliten bleibt sie jedoch unvollständig, und um diese zu gewinnen, hat Trump eine Wirtschaftsagenda entwickelt, die ihnen zugutekommt. Tatsächlich tritt er in die Fußstapfen anderer faschistischer Führer und verkauft sie seiner wirtschaftlich benachteiligten Basis durch psychologische Projektion und den angeblichen Verrat seiner Gegner am nationalen Interesse.

Trump beharrt darauf, dass die Demokraten „Sonderinteressen“ vertreten, die in Wirklichkeit die Mehrheit der Bevölkerung ausmachen, und hat eine Steuersenkung vorgeschlagen, die den 728 Milliardären, die mehr Vermögen besitzen als die Hälfte der amerikanischen Haushalte zusammen, überproportional zugutekommen wird. In diesem Sinne hat er auch die Privatisierung von öffentlichem Land, die Deregulierung der Energieerzeugung und die Kürzung von Behörden gefordert, die die Sicherheit von Konsumgütern und die Standards von Lebensmitteln prüfen. In Bezug auf seine Basis ist er in ähnlicher Weise bestrebt, die angeblich echten Opfer von Rassismus (weiße christliche Männer) vor weiterer Diskriminierung zu schützen, indem er Programme für „Vielfalt, Gleichheit und Inklusion“ abschafft, die Frauen, Transgender und Menschen mit dunkler Hautfarbe zugutekommen. Um das Ganze abzurunden, hat Trump, der sich selbst als das primäre Opfer juristischer Verfolgung darstellt, obwohl er in 34 Fällen wegen schwerer Straftaten verurteilt wurde, sich selbst und seine Familie begnadigt, ebenso wie den in Ungnade gefallenen Ex-General Mike Flynn, Betrüger wie Steve Bannon, echte Faschisten wie Enrique Torres von den Proud Boys und andere dieser Art. Die Entfesselung der ehemaligen Aufstände würde im Notfall natürlich zu Unruhen führen, die nur der Präsident unterdrücken kann, wodurch seine eigene Macht wieder gestärkt würde.

Die Außenpolitik verdient eine eigene Diskussion, aber der rote Faden ist bereits klar. Es ist der Wunsch, die weit verbreitete Überzeugung, dass die Vereinigten Staaten eine Nation unter Belagerung sind, in eine sich selbst erfüllende Prophezeiung zu verwandeln. Es beginnt mit der Entsendung von 1.500 Soldaten an die südliche Grenze, um eine „Invasion“ von Einwanderern zu verhindern. Trump hat auch einen Zollkrieg mit China provoziert, und ein weiterer mit Kanada und Mexiko steht noch aus. Sein Säbelrasseln in Bezug auf Grönland und den Panamakanal, sein Austritt aus der Weltgesundheitsorganisation und dem Pariser Klimaabkommen sowie die Schließung der humanitären Hilfsorganisation U.S. Agency for International Development haben bereits für Empörung gesorgt.

Trump hat Ägypten und Jordanien, zwei Verbündete, die Angst haben, dass islamische Extremisten über ihre Grenzen schwappen, wütend gemacht und sie aufgefordert, 2,3 Millionen Menschen aus Gaza aufzunehmen, um Gaza für Israel zu räumen. Was mit Russland und der Ukraine geschehen wird, ist ungewiss, aber ein Hilfspaket in Höhe von 177 Milliarden US-Dollar wurde bereits auf 76 Milliarden US-Dollar gekürzt. Im Moment genügt es zu sagen, dass Trumps außen- und innenpolitische Ziele in einer Politik zusammenlaufen sollten, die Konflikt mit Chaos verbindet. Unser Präsident hofft sicherlich, dass dies die Bürger dazu bringt, sich um ihn, den selbsternannten „Retter“, zu scharen, der immer „America First!“ in den Vordergrund stellt.

Solche endlosen Listen von Drohungen und Warnungen sind nicht der Stoff, aus dem große journalistische Prosa gemacht ist. Sie zeigen jedoch die überwältigende Reichweite des Trump-Projekts und die ersten Anzeichen, wenn nicht für Faschismus, dann für eine neue Ordnung, die die amerikanische Demokratie mit Sicherheit pervertieren wird. Kritiker müssen ihre ideologischen Zähne zeigen, konkurrierende Lobbys vereinen und eine mutige Klassenagenda fordern, die dem „New Deal“ der 1930er Jahre und der „Great Society“ der 1960er Jahre ebenbürtig ist. Die Zaghaftigkeit der Kritiker des Präsidenten ist selbstzerstörerisch. Der Tyrann ist immer noch auf dem Schulhof, und es ist an der Zeit, dass die Demokraten aufhören, sich vor ihrem eigenen Schatten zu fürchten. Andernfalls werden aus den nächsten vier Jahren acht – und dann, wenn ein Gefolgsmann Trumps Rolle übernimmt, vielleicht noch mehr.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …