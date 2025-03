https://consortiumnews.com/2025/03/01/trump-vance-school-zelensky-on-reality-of-his-war/



Trump, Vance Schule Selenskyj über die Realität seines Krieges

1. März 2025

Shares

Der umkämpfte ukrainische Präsident, der seiner eigenen Propaganda Glauben schenkt, wurde am Freitag vor den Kameras im Oval Office von einem genervten Präsidenten und Vizepräsidenten der Vereinigten Staaten zurechtgewiesen, berichtet Joe Lauria.

Von Joe Lauria

Sonderausgabe für Consortium News

Wolodymyr Selenskyj hat sich daran gewöhnt, in westlichen Städten als der zweite Churchill gefeiert zu werden, und tritt bei Preisverleihungen, Filmfestivals, an der New Yorker Börse und vor verschiedenen nationalen Parlamenten auf (obwohl die Oscar-Verleihung ihn zweimal abgelehnt hat).

All das brach am Freitag in seinem 31 Meter breiten und 75 Quadratmeter großen Büro im Epizentrum der immer noch mächtigsten Nation der Erde über ihn herein. Er wurde vom Präsidenten und Vizepräsidenten der Vereinigten Staaten mit einem Sturm des Widerstands empfangen. Selenskyj wurde zurechtgewiesen, sogar wegen seiner Kleidung, und ihm wurde gesagt, er sei undankbar, respektlos, habe gegen Russland verloren und riskiere den „Dritten Weltkrieg“.

Es ist immer noch schwer zu begreifen, dass eine sachliche Alternative zur Propagandageschichte des Westens über die Ukraine von Präsident Donald Trump und Vizepräsident J.D. Vance weitgehend akzeptiert wurde, was eine dramatische Kehrtwende gegenüber dem letzten Amtsinhaber darstellt.

Während es Mitglieder in Trumps nationalem Sicherheitsteam gibt, wie Außenminister Marco Rubio und den nationalen Sicherheitsberater Michael Waltz, die zuvor die Fantasievorstellung von einer „unprovozierten“ Invasion Russlands in eine „unschuldige“ Ukraine ungeprüft geschluckt haben, gab es zwei Beamte, die Trump während seiner Wahlkampagne wahrscheinlich über die Fakten informiert haben.

Einer davon war Robert F. Kennedy Jr., der in zahlreichen Reden während seiner eigenen Präsidentschaftskampagne ein fundiertes Wissen über die Ursachen des Ukraine-Krieges zeigte – die NATO-Erweiterung, den von den USA unterstützten Putsch in Kiew 2014, den Beginn des Krieges der Ukraine gegen die Putschgegner in der Ostukraine und die Ablehnung der russischen Diplomatie zur Vermeidung eines Krieges durch die USA.

Die andere war Tulsi Gabbard, die ebenfalls ihr tiefes Verständnis für die Realitäten des Krieges zum Ausdruck brachte. Kennedy ist als Gesundheits- und Personalministerin nicht mehr für die Außenpolitik zuständig, aber Gabbard gibt Trump jeden Tag um 11:15 Uhr die Anweisungen des Präsidenten.

Zweifellos hat sie ihn auf Selenskyjs inzwischen berüchtigte Begegnung im Oval Office am Freitag vorbereitet.

Selenskyjs Demütigung

Trump demütigte Selenskyj von dem Moment an, als er ihn bei seiner Ankunft an der Eingangstür des Weißen Hauses begrüßte. Trump bemerkte sarkastisch: „Oh, Sie sind ja so schick angezogen“, und bezog sich dabei auf Selenskyj, der ein schwarzes T-Shirt mit dem Dreizack-Symbol der Ukraine in Form einer Militäruniform trug.

Der als Simplicius der Denker bekannte Blogger kommentierte die Bedeutung von Selenskyjs Demütigung wegen seiner Kleidung, nachdem ein Reporter ihn später gefragt hatte, ob er überhaupt einen Anzug besitze.

„Dieser Austausch hebt genau den wichtigsten Punkt hervor – nämlich, dass das künstlich konstruierte Image von Selenskyj nicht mehr nützlich ist und wie ein gebrauchter Lappen weggeworfen wurde. All die falsche Tapferkeit und die olivgrünen Khakis – all das hatte in den letzten drei Jahren einen Zweck, Selenskyj wurde wie eine Art John Rambo-Churchill aufgebaut; die „heilige“ Kleidung wäre nie in Frage gestellt worden, weil sie das Theater des Ganzen darstellte, die sorgfältig inszenierte Inszenierung. Jetzt, da das Stück seinen Lauf genommen hat und keinen Gewinn abwirft, ist die „Aufführung“ in die Jahre gekommen und wir dürfen sofort einen Blick unter das Kostüm werfen.“

Das Treffen begann recht ruhig, als Trump die „sehr tapferen Kämpfer“ der Ukraine lobte. Trump sagte:

„Ich spreche Ihren Generälen und Ihren Soldaten und Ihnen selbst meine große Anerkennung aus, denn es waren sehr harte Kämpfe, sehr zähe Kämpfe, großartige Kämpfer. Und Sie können sehr stolz auf sie sein. Das ist schrecklich. Aber jetzt wollen wir es hinter uns bringen. Es reicht.“

Trump sagte, er habe mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin gesprochen, „und wir werden versuchen, das zu einem Abschluss zu bringen. Das ist etwas, das Sie wollen und das er will. Wir müssen ein Abkommen aushandeln.“ Selenskyj riss die Augen auf bei „etwas, das Sie wollen“.

„Wir haben mit den Grundlagen eines Abkommens begonnen, und ich denke, dass etwas geschehen kann“, sagte Trump. “Ich möchte anmerken, dass die Biden-Regierung, bis wir ins Spiel kamen, überhaupt nicht mit Russland gesprochen hat. Sie haben mit niemandem gesprochen. Sie haben einfach zugelassen, dass es so weitergeht.“

Trump sagte: „Es ist ein etwas aufregender Moment, aber der wirklich aufregende Moment ist, wenn … sie das Schießen einstellen oder wir das Abkommen abschließen, und ich denke, wir sind ziemlich nah dran, das zu erreichen.“

Selenskyj sagte, er zähle darauf, dass Trump „Putin aufhalten“ werde. Er sagte, man hätte gleich zu Beginn sagen sollen: „Schluss mit dem Krieg“, denn „er [Putin] ist ein Mörder und ein Terrorist“. Selenskyj tat so, als sei ihm die radikale Änderung der US-Politik unter Trump nicht bewusst, und sagte: „Ich hoffe natürlich, dass wir ihn gemeinsam aufhalten können, ohne dass wir unser Territorium einem Mörder überlassen.“

Selenskyj plädierte dann für US-Luftverteidigungssysteme, „die besten der Welt“, woraufhin Trump die Stirn runzelte. Selenskyj warb für eine Beteiligung der USA an einer Friedenstruppe zusammen mit Großbritannien und Frankreich nach einem Waffenstillstand, was Russland abgelehnt hat und woran die USA laut Trump nicht teilnehmen würden.

„Alle reden über Sicherheit, aber wir müssen zuerst eine Einigung erzielen“, sagte Trump und fügte hinzu, dass immer noch zu viele Soldaten auf beiden Seiten sterben würden.

Als Trump den Tod beider Seiten beklagte, warf Selensky ein: ‚Sie sind in unser Gebiet gekommen.“

Auf die Frage, ob er weiterhin Militärhilfe in die Ukraine schicken würde, bevor das Feuerwerk im Oval Office losging, sagte Trump: ‘Wir werden Waffen schicken, sicher. Hoffentlich muss ich nicht sehr viel schicken, denn hoffentlich sind wir schnell fertig. Wir freuen uns nicht darauf, viele Waffen zu schicken.“

Ein Reporter fragte Selensky, ob er die USA auf seiner Seite sehe. „Ich denke, dass die Vereinigten Staaten von Beginn der Besetzung an auf unserer Seite stehen, und ich denke, dass Präsident Trump auf unserer Seite steht, und ich bin sicher, dass die Vereinigten Staaten ihre Unterstützung nicht einstellen werden.“

Am Ende des einstündigen Treffens änderte sich diese Gewissheit. Selenskyj sagte, die wichtige Frage sei, ob die USA und ihre Verbündeten Russland zum Rückzug aus der Ukraine bewegen können.

Trump sagte, dass kein Deal ohne Kompromisse möglich sei. „Er wird Kompromisse eingehen müssen, aber hoffentlich nicht so große, wie manche Leute denken, dass er sie eingehen muss. Das ist alles, was wir tun können. Ich bin hier als Vermittler zwischen zwei Parteien, die sich, gelinde gesagt, sehr feindselig gegenüberstehen. Dies war ein brutaler Krieg.“

„Dies könnte zu einem dritten Weltkrieg führen“, fuhr Trump fort. ‚Dies ging in die falsche Richtung. Wenn wir diese Wahl nicht gewonnen hätten … hätte dies sehr wohl in einem dritten Weltkrieg enden können.‘ [Siehe: Auf dem Weg nach draußen: Unbesonnener Biden lässt Russland tiefgreifende Angriffe zu]

Selenskyj behauptete, Putin habe seit 2014, während der Laufzeit der Minsker Abkommen zur Beendigung des ukrainischen Bürgerkriegs, 25 Mal Waffenstillstandsabkommen gebrochen. „Er hat seine Unterschrift gebrochen“, sagte Selenskyj.

„Aber er hat seine gegenüber mir nie gebrochen“, sagte Trump.

Selensky widersprach Trump. „Seit 2016 sind Sie der Präsident.“

Selensky und Trump stehen sich im Oval Office gegenüber. (C-Span-Screenshot)

Was Selensky nicht erwähnte, ist, dass Angela Merkel, der ehemalige französische Präsident François Hollande und der ukrainische Präsident Petro Poroschenko alle zugegeben haben, dass sie die Minsker Abkommen nie ernst genommen und Russland hingehalten haben, um der NATO Zeit zu verschaffen, die Ukraine zu bewaffnen und auszubilden.

Trump sagte mehr als einmal, dass er erst über Sicherheitsgarantien sprechen wolle, wenn es eine Friedensregelung gebe. „Das sind zwei Prozent des Problems“, sagte Trump. Die Spannung zwischen den beiden Männern begann sich aufzubauen, als Selenskyj ihm erneut widersprach und sagte, dass es ohne Sicherheitsgarantie keinen Waffenstillstand geben könne.

„Putins Soldaten haben Angst vor unseren Soldaten, wenn wir stark genug sind“, sagte Selenskyj. “Wir werden niemals nur einen Waffenstillstand akzeptieren.“ Er sagte dann, dass die Europäer eine Rückversicherung der USA brauchen würden, wenn sie in der Ukraine stationiert werden, um einen Waffenstillstand zu sichern.

„Putin wird niemals aufhören“, fuhr Selensky fort. ‚Er hasst die Ukrainer. Er denkt, wir seien keine Nation. Er will uns zerstören. Putin hat diesen Krieg begonnen. Er muss dafür bezahlen.‘ Die Ukraine könne 300 Milliarden US-Dollar an eingefrorenen russischen Vermögenswerten in Europa nutzen, sagte er.

„Es ist wunderbar, schlecht über jemand anderen zu reden“, sagte Trump in Bezug auf das, was Selenskyj über Putin sagte. “Aber ich bin in der Mitte. Ich bin auf beiden Seiten. Ich möchte, dass das ein Ende hat. Wenn wir das nicht lösen können, müssen sie das untereinander ausmachen, und wer weiß, was dann passieren wird.“

Eine „Bedrohung“ für Europa

Selenskyj begann dann, die offensichtlich falsche und gefährliche Idee zu verbreiten, dass die Ukraine die Verteidigungslinie für Europa und sogar die Vereinigten Staaten gegen russische Aggressionen sei.

Die übergreifende, von den USA angeführte Aggression gegen Russland, die zu diesem Konflikt geführt hat, wird mit diesem Märchen weggewischt und hinterlässt die heimtückische und lächerliche Vorstellung, dass Russland die Welt erobern will. Westliche Staats- und Regierungschefs machen sich über Russland lustig, weil es drei Jahre gebraucht hat, um nur Donbass zu erobern, und sagen dennoch, dass Russland bis zum Sommer vor den Toren von Paris stehen wird.

„Wie der Präsident sagte, liegt ein großer, schöner Ozean zwischen uns, aber wenn wir nicht bleiben, wird Russland weiter ins Baltikum und nach Polen vordringen“, sagte Selenskyj. “Das ist für sie verständlich, weil sie die UdSSR waren … und Putin will sie in sein Reich zurückbringen.“

„Es ist eine Tatsache“, log Selenskyj, “und wenn er dorthin geht und wir nicht bleiben, werden Sie kämpfen. Amerikanische Soldaten. Es spielt keine Rolle, ob Sie einen Ozean haben oder nicht, Ihre Soldaten werden kämpfen.“

Es ist unmöglich zu wissen, ob Selenskyj dumm genug ist, um solchen Unsinn zu glauben, oder klug und zynisch genug, um offenkundig haltlose Lügen zu verbreiten, um die westliche Öffentlichkeit dazu zu verleiten, die Militärhilfe für sein Land fortzusetzen, damit es weiter einen aussichtslosen Kampf führt.

Selbst wenn dies Putins großer Plan wäre, wofür es keinerlei Anzeichen gibt, verfügt er nicht über die militärischen Fähigkeiten, um ihn umzusetzen. Er hat versucht, die Aussicht auf einen Angriff auf eine NATO-Nation – zu denen die baltischen Staaten und Polen gehören – zu vermeiden, da dies eine Reaktion nach Artikel 5 und möglicherweise einen Welt- und Atomkrieg auslösen würde.

Obwohl Selenskyj diese verzweifelte, angstmachende Vorlesung des US-Präsidenten im Oval Office begann, machte Trump bereits vor einigen Wochen deutlich, dass er die verlogene Geschichte, Putin bedrohe die gesamte westliche Welt, nicht abkauft.

Was Leute wie Selenksyj, die diesen Unsinn verbreiten, nicht erwähnen, ist, dass es im Baltikum keinen Putsch gab, bei dem die Regierung russischsprachige Enklaven in ihren Ländern angegriffen hätte, was Russland keinen Grund für ein Eingreifen gegeben hätte. Selenskyj und seine Unterstützer lassen die Vorgeschichte der russischen Intervention in der Ukraine völlig außer Acht und stellen Putin einfach als blutrünstigen Verrückten dar, der die Weltherrschaft an sich reißen will – ein wahrer Bösewicht aus einem James-Bond-Film.

Trump ignorierte dies und drängte auf ein Friedensabkommen. Er sprach von vielen zerstörten ukrainischen Städten. Selenskyj unterbrach ihn und sorgte so für eine hitzige Stimmung zwischen den beiden.

„Nein, nein, nein, Herr Präsident, Sie müssen kommen und sich das ansehen. Wir haben sehr gute Städte. Ja, vieles wurde zerstört, aber die meisten Städte sind lebendig. Die Menschen leisten ihren Beitrag. Die Kinder gehen zur Schule. … Die Ukraine kämpft und sie lebt.“

Selenskyj warf Trump dann indirekt vor, sich von russischer Desinformation täuschen zu lassen. „Vielleicht ist es Putin, der verkündet, dass er uns zerstört hat“, sagte er.

„Er hat 700.000 Soldaten verloren“, log Selenskyj.

Die erbitterten Putin-Gegner von Pussy Riot führen in Zusammenarbeit mit dem erbitterten Putin-Gegner BBC Russia ein Projekt durch, um die russischen Kriegsopfer zu verfolgen, und ihre Zahl der russischen Kriegstoten liegt bei 95.000.

Wenn Russland, wie Selenskyj behauptet, 750.000 Männer verloren hätte, wie konnte es dann so viel Territorium erobern und halten?

Es ist Selenskyj, dem die Männer ausgehen, da er von der Biden-Regierung gezwungen wird, das Rekrutierungsalter auf 18 Jahre zu senken, um noch jüngere Männer an die Front zu schicken, wo sie sterben werden.

Auf die Frage nach Putin sagte Trump, er kenne ihn schon lange. „Er musste unter dem Russland-Schwindel leiden, wissen Sie, Russland, Russland, Russland. Das war alles Biden. Das hatte nichts mit ihm zu tun“, sagte Trump.

Später fügte er hinzu: „Putin respektiert mich. Ich sage Ihnen, Putin hat mit mir eine Menge durchgemacht. Er hat eine falsche Hexenjagd durchgemacht, bei der sie ihn und Russland, Russland, Russland, Russland benutzt haben. Das musste er durchmachen. Und wir sind nicht in einen Krieg geraten. Er wurde all dieser Dinge beschuldigt und hatte nichts damit zu tun.“

Mit anderen Worten: Die Demokraten sind selbst schuld, weil sie sie beide zur Zielscheibe ihrer Operation gemacht und sie vielleicht näher zusammengebracht haben. Das ist natürlich keine schlechte Sache, wenn es zu einer Beendigung des Krieges und zur Zusammenarbeit zwischen den beiden größten Atomwaffenmächten führt.

„Mein ganzes Leben lang habe ich nur Geschäfte gemacht und jetzt stecke ich mitten in einem echten Schlamassel“, sagte Trump. “Und es ist ein gefährlicher Schlamassel.“

Auf die Frage, ob er sich zu sehr mit Putin verbündet habe, sagte Trump: „Ich verbünde mich nicht mit Putin. Ich verbünde mich mit niemandem. Ich verbünde mich mit den Vereinigten Staaten von Amerika und zum Wohle der Welt. Ich verbünde mich mit der Welt. Und ich möchte diese Sache hinter mich bringen.“

Er zeigte auf Selenskyj und sagte: „Schauen Sie sich den Hass an, den er für Putin empfindet. Es ist sehr schwierig für mich, mit dieser Art von Hass ein Abkommen zu schließen. Die andere Seite ist auch nicht gerade in ihn verliebt.“

Auftritt Vance

Vance im Oval Office mit Selenskyj. (C-Span-Screenshot)

Dann mischte sich der Vizepräsident ein. Wie Trump versäumte es Vance , den Konflikt in einen historischen Kontext zu stellen. Politisch wäre es für sie einfach, weil sie einem Demokraten, Barack Obama, die Schuld für dieses „Chaos“ geben könnten.

Die Obama-Regierung war an der Macht, als die USA den Putsch von 2014 unterstützten, der den demokratisch gewählten ukrainischen Präsidenten stürzte. Es war die Obama-Regierung, die der Putschregierung grünes Licht gab, die den bis heute andauernden Krieg durch den Angriff auf die russischsprachige Donbass-Region begann, die ihre demokratischen Rechte verteidigte, indem sie den Putsch ablehnte.

Es waren die Regierungen Obama, Trump und Biden sowie Deutschland und Frankreich, die die Ukraine nicht dazu drängten, sich an die Minsker Abkommen zu halten. Kennedy und Gabbard kennen diese Geschichte sehr genau und haben sie zweifellos mit Trump und Vance geteilt.

Zum Beispiel sagte Gabbard am Tag vor der russischen Intervention in den Krieg, dem 23. Februar 2022:

„Dieser Krieg und dieses Leid hätten leicht vermieden werden können, wenn die Biden-Regierung/NATO einfach die legitimen Sicherheitsbedenken Russlands hinsichtlich eines NATO-Beitritts der Ukraine anerkannt hätte, was bedeuten würde, dass US-/NATO-Truppen direkt an der Grenze zu Russland stationiert wären.“

Gabbard zeigte, dass sie über den von den USA unterstützten Putsch in der Ukraine Bescheid weiß, als sie in ihrem Podcast am 18. Oktober 2022 sagte:

„Dieser Regimewechselkrieg, den die Vereinigten Staaten und die NATO über ihren Stellvertreter in der Ukraine führen, hat nicht erst begonnen, als Putin in die Ukraine einmarschierte. Sie hatten dieses Ziel schon lange vorher im Auge.“

Aber Vance begann die Geschichte mit einer Schuldzuweisung an Joe Biden, indem er sagte, er rede nur und handle nicht und habe Russland einmarschieren lassen. Trump hingegen „betreibe Diplomatie. Das ist es, was Präsident Trump tut.“

Da Trump und Vance die Geschichte nicht kannten, ließen sie Selenskyj freie Hand, seine gefälschte Version des Konflikts in gebrochenem Englisch zu verbreiten:

„Große Teile der Ukraine, Teile des Ostens und die Krim. Also hat er sie 2014 besetzt. Also, über viele Jahre hinweg, ich spreche nicht nur von Biden, sondern … Präsident Obama, dann Präsident Trump, dann Präsident Biden und jetzt Präsident Trump, und Gott segne ihn, jetzt wird Präsident Trump ihn aufhalten. Aber 2014 hat ihn niemand aufgehalten. Er hat einfach besetzt und genommen, er hat Menschen getötet, wissen Sie, an der Kontaktlinie –“

Hier unterbrach Trump: „2015.“

„2014“, sagte

Selenskyj.

„Oh, 2014„, sagte ein verwirrter Trump, als wäre dies das erste Mal, dass er von all dem hörte. ‚Ich war nicht hier‘, sagte er.

„Von 2014 bis 2022 war die Situation dieselbe“, fuhr Selenskyj fort. „Menschen sterben an der Kontaktlinie [die die abtrünnigen Donbass-Regionen vom Rest der Ukraine trennt].

„Niemand hat ihn aufgehalten“, sagte er und ließ dabei völlig aus, dass die Ukraine den Krieg mit militärischen Angriffen gegen die abtrünnigen Regionen im April 2014 begonnen hatte, um nicht ‚ihn‘ aufzuhalten, sondern um die ethnischen Russen davon abzuhalten, sich von der Ukraine abzuspalten. Hier beteiligt sich Selenskyj an der Mythenbildung, indem er einen komplexen militärischen Konflikt mit zwei Seiten auf das Verhalten nur eines Mannes reduziert.

Selenskyj sagte, er habe 2019 mit Putin, Merkel und Macron „das Abkommen“ unterzeichnet, „Waffenstillstand, Waffenstillstand“, und „sie alle sagten mir, dass er niemals … und danach brach er den Waffenstillstand. Er tötete unsere Leute. Wir unterzeichneten einen Gefangenenaustausch, aber er tat es nicht.“

(Laut Andrij Bohdan, dem ehemaligen Stabschef von Selenskyj, lügt Selenskyj jedoch, weil die Ukraine Putin „hereingelegt“ habe, indem sie ihre Seite des Abkommens mit Russland von 2019 nicht eingehalten habe.)

„Von welcher Art von Diplomatie sprechen Sie, J.D.„, fragte Selenskyj.

„Ich spreche von der Art von Diplomatie, die die Zerstörung Ihres Landes beenden wird“, antwortete Vance.

Vance schnitt Selenskyj daraufhin das Wort ab:

„Herr Präsident, Herr Präsident, bei allem Respekt, ich finde es respektlos, dass Sie ins Oval Office kommen, um dies vor den amerikanischen Medien auszutragen. Im Moment zwingen Sie Wehrpflichtige an die Front, weil Sie Personalprobleme haben. Sie sollten dem Präsidenten dafür danken, dass er versucht, diesen Konflikt zu beenden.“

„Waren Sie jemals in der Ukraine und können sagen, welche Probleme wir haben?„ Selenskyj antwortete, als könne ein Vizepräsident mit Zugang zu geheimen US-Informationen nichts über die militärische und politische Lage eines Landes erfahren, ohne es besucht zu haben.

„Kommen Sie doch einmal vorbei“, sagte Selenskyj,

und Vance sagte mit erhobener Stimme:

„Ich weiß, dass Sie Leute mitbringen und sie auf eine Propagandatour mitnehmen. Herr Präsident. Sind Sie nicht auch der Meinung, dass Sie Probleme damit hatten, Leute in Ihr Militär zu holen? Und halten Sie es für respektvoll, ins Oval Office der Vereinigten Staaten von Amerika zu kommen und die Regierung anzugreifen, die versucht, die Zerstörung Ihres Landes zu verhindern?“

Hier gerät das Treffen aus den Fugen.

Selenskyj: „Während des Krieges hat jeder Probleme, auch Sie. Aber Sie haben einen schönen Ozean und spüren das jetzt noch nicht, aber Sie werden es in Zukunft spüren. Gott segne Sie.“

„Das wissen Sie nicht“, warf Trump ein. „Das wissen Sie nicht. Sagen Sie uns nicht, was wir fühlen werden. Wir versuchen, ein Problem zu lösen.“

„Ich versuche nicht –“, begann Selenskyj.

„Sie sind nicht in der Position, uns zu diktieren, was wir fühlen werden“, fuhr Trump ihn an. “Wir werden uns sehr gut und sehr stark fühlen. Sie sind im Moment nicht in einer sehr guten Position. Sie haben es zugelassen, dass Sie sich in einer sehr schlechten Position befinden.“

Hier weist Trump Selenskyjs Panikmache und den Erpressungsversuch zurück, dass Russland die USA angreifen werde, wenn die USA seinen Forderungen nicht nachkommen.

Dies ist die gleiche Art von Wahnsinn, die wir von Leuten wie dem Kongressabgeordneten Adam Schiff während Trumps Amtsenthebungsverfahren 2019 (wegen eines Telefongesprächs mit Selenskyj) gehört haben, als er sagte: „Wir müssen die Russen dort drüben [in der Ukraine] bekämpfen, damit wir sie nicht hier drüben [in Amerika] bekämpfen müssen.“

Trump sagte zu Selenskyj: “Im Moment haben Sie nicht die Karten in der Hand. Mit uns haben Sie Karten in der Hand.“

„Ich spiele nicht mit Karten, ich meine es sehr ernst, Herr Präsident„, sagte Selenskyj, der die Metapher nicht verstand.

„Sie spielen mit Karten“, beharrte Trump. „Sie spielen mit dem Leben von Millionen von Menschen. Sie spielen mit dem Dritten Weltkrieg.“

Und natürlich hat Selenskyj gegenüber der Biden-Regierung so getan, als wäre die Rettung seines Landes das Risiko eines nuklearen Holocaust wert.

„Was Sie tun, ist respektlos gegenüber dem Land, diesem Land, das Sie weit mehr unterstützt hat, als viele Leute gesagt haben, dass sie es hätten tun sollen“, sagte Trump.

Nachdem Vance verärgert gesagt hatte, Selenskyj sei undankbar für die Hilfe, die die USA ihm geleistet haben, sagte Selenskyj: ‚Bitte, wenn Sie glauben, dass Sie durch lautes Reden …“

„Er redet nicht laut‘, sagte Trump, “Ihr Land steckt in großen Schwierigkeiten. Nein, nein, nein, Sie haben viel geredet.“

„Ihr Land steckt in großen Schwierigkeiten„, sagte Trump.

„Ich weiß“, antwortete Selenskyj.

„Sie werden das nicht gewinnen„, sagte Trump.

Selenskyj öffnete den Mund, um zu sagen: ‚Ich weiß‘, aber er hielt inne.

„Sie haben eine verdammt gute Chance, wegen uns gut davonzukommen“, sagte Trump.

Selenskyj, Trump und Vance. (C-Span-Screenshot)

Als Selenskyj versuchte zu sagen, dass die Ukraine seit Beginn des Krieges allein gewesen sei, unterbrach Trump ihn: „Sie waren nicht allein, weil dieser dumme Präsident Ihnen 350 Milliarden Dollar gegeben hat. Wir haben Ihnen militärische Ausrüstung gegeben. Sie und Ihre Männer sind mutig, aber sie müssen unser Militärgeld verwenden. Wenn Sie unsere militärische Ausrüstung nicht hätten, wäre dieser Krieg in zwei Wochen vorbei gewesen.“

„Es wird sehr schwierig sein, auf diese Weise Geschäfte zu machen“, sagte Trump.

Nachdem Vance gesagt hatte, dass der Streit nicht vor den amerikanischen Medien hätte stattfinden sollen, sagte Trump: “Ich denke, es ist gut für das amerikanische Volk zu sehen, was vor sich geht. Ich denke, das ist sehr wichtig. Deshalb habe ich das so lange durchgezogen.“

Er sagte zu Selenskyj: „Wenn Sie jetzt einen Waffenstillstand erreichen können, würde ich ihn annehmen, denn dann fliegen keine Kugeln mehr und Ihre Männer werden nicht mehr getötet.“

Der öffentliche Streit endete damit, dass Trump sagte, es sei ‚großartiges Fernsehen‘. Ein Mittagessen, eine Unterzeichnungszeremonie für ein Mineralienabkommen und eine Pressekonferenz wurden abgesagt und Selenskyj verließ das Weiße Haus.

Entsetzte Reaktionen

Die Reaktionen der etablierten Politiker und Medien waren vorhersehbar.

Bernie Sanders schrieb auf Twitter: „Trump kritisiert Selenskyj, den Anführer eines demokratischen Landes, der mutig gegen den russischen Imperialismus kämpft, während er sich mit Putin verbündet, dem Diktator, der den blutigsten europäischen Krieg seit 80 Jahren angezettelt hat. Tut mir leid, Präsident Trump. Wir glauben an Demokratie, nicht an Autoritarismus.“

Schiff schrieb: „Es gab heute nur eine Person im Oval Office, die sich wie ein Präsident verhielt: Wolodymyr Selenskyj. Er hat sich bei einer Erpressung im Kreml-Stil gegen die Schläger gewehrt. Was braucht es, um das Gewissen des Landes nach einer so beschämenden Vorstellung zu wecken?“

Der ehemalige Hohe Vertreter der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, Josep Borrell, schrieb am 11. April: „Trump und Vance haben eine beschämende Show abgezogen. Ich schäme mich für dieses Verhalten. Die Vereinigten Staaten haben etwas Besseres verdient. Die freie Welt muss die Ukraine unterstützen. Ich war und bin auf der Seite von Selenskyj.“

Johann David Wadepool, stellvertretender Vorsitzender der neu gewählten CDU in Deutschland, schrieb: “Wie kann man dem Präsidenten eines besetzten Landes so in den Rücken fallen? Das freie Europa wird die Ukraine nicht verraten.“

Die Medien leisten einen wichtigen Beitrag, indem sie versuchen, herauszufinden, was in offenen Gesprächen unter vier Augen zwischen den Staats- und Regierungschefs gesagt wird. Hier wurde alles offen gesagt, eine unglaubliche Transparenz, für die die meisten Journalisten sterben würden, aber stattdessen hören wir in den Medien kleinliche Kritik an Trump für sein offenes Verhalten vor den Kameras.

Was wird das bedeuten

Man kann davon ausgehen, dass die USA Selenskyj fallen lassen werden, wenn er den Bedingungen Amerikas zur Beendigung des Krieges nicht zustimmt. Es könnte nur eine Frage der Zeit sein, bis die Waffenlieferungen eingestellt werden und Selenskyj ausschließlich von Europa abhängig sein wird.

Dass Selenskyj und die Europäer noch nicht akzeptieren, dass der Krieg verloren ist, und dass sie das bestmögliche Abkommen abschließen sollten, ist etwas, das man sich ansehen sollte.

Von hier aus kann es für die Ukraine nur noch schlimmer werden. Russland könnte darauf abzielen, noch mehr Gebiete zu erobern, darunter Odessa, über das Trump sagte, er wolle nicht darüber sprechen.

Selenskyj wird auf dieses Treffen im Oval Office als eine weitere verpasste Gelegenheit zurückblicken, wie das Aufgeben des Istanbuler Abkommens vom März 2022, um das Leid seines Volkes zu beenden.

Das Leid, das durch den Putsch von 2014 und den Beginn des Krieges durch Kiew verursacht wurde, der als „Antiterror“-Operation gegen ukrainische Bürger bezeichnet wurde, die lediglich wollten, dass ihre Stimme zählt, hat nun dazu geführt.

Joe Lauria ist Chefredakteur von Consortium News und ehemaliger UN-Korrespondent für The Wall Street Journal, Boston Globe und andere Zeitungen, darunter The Montreal Gazette, die Londoner Daily Mail und The Star of Johannesburg. Er war investigativer Reporter für die Londoner Sunday Times, Finanzreporter für Bloomberg News und begann seine beruflichen Beiträge als 19-jähriger freier Mitarbeiter für The New York Times. Er ist Autor von zwei Büchern: A Political Odyssey, zusammen mit Senator Mike Gravel, mit einem Vorwort von Daniel Ellsberg, und How I Lost By Hillary Clinton, mit einem Vorwort von Julian Assange.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …