https://www.commondreams.org/opinion/endless-war-trump



Ein US-Marine der 2. Marine-Expeditionsbrigade, RCT 2. Bataillon 8. Marines Echo Co., nimmt nach dem Aussteigen aus einem Hubschrauber zu Beginn der Operation Khanjari am 2. Juli 2009 in Main Poshteh, Afghanistan, eine Kampfposition ein.

(Foto von Joe Raedle/Getty Images)

Wie der endlose Krieg Trump hervorbrachte – nicht nur einmal, sondern zweimal

Die weitreichenden Auswirkungen des unaufhörlichen Krieges auf das Leben der Amerikaner in diesem Jahrhundert wurden nur kurz behandelt.

Norman Solomon

TomDispatch

02. März 2025

Donald Trumps Macht hat sich aus der Wirtschaft, Politik und Kultur des Krieges genährt. Der ausufernde Militarismus des letzten Vierteljahrhunderts war ein entscheidender Faktor, der Präsident Trump erst möglich machte, auch wenn er in den Mainstream-Medien und im politischen Diskurs praktisch unerwähnt bleibt. Dieses Schweigen ist besonders auffällig bei den demokratischen Führern, die sich routinemäßig den parteiübergreifenden Botschaften angeschlossen haben, um den Kriegszustand zu fördern, der den Aufstieg des Trumpismus befeuerte.

Trump kandidierte erstmals für das Präsidentenamt, fast anderthalb Jahrzehnte nachdem der „globale Krieg gegen den Terror“ nach den Anschlägen vom 11. September begonnen hatte. Der Reiz des Kreuzzugs hatte nachgelassen. Die Stimmung im Land war deutlich anders als in der Ära, als Präsident George W. Bush darauf bestand, dass es „unsere Verantwortung“ sei, „die Welt vom Bösen zu befreien“.

Die amerikanische Arbeiterklasse hatte bescheidenere Ziele für ihre Regierung. Die Not wuchs, während die Einkommensungleichheit zunahm und die wirtschaftliche Not sich verschlimmerte, während die Bundesausgaben für den Krieg, das Pentagon-Budget und den „Staat der nationalen Sicherheit“ weiter in die Höhe schossen. Auch wenn sich die innenpolitischen Auswirkungen langwieriger Kriege als enorm, vielschichtig und zutiefst entfremdend erwiesen, schienen die Eliten in Washington dies kaum zu bemerken.

Donald Trump jedoch bemerkte es.

Experten waren schockiert, als Trump 2015 die Kriegsvergangenheit des republikanischen Senators John McCain verhöhnte. Die üblichen parteipolitischen Paradigmen wurden während des Präsidentschaftswahlkampfs 2016 weiter auf den Kopf gestellt, als Trump seine Gegnerin Hillary Clinton als „schießwütig“ anprangerte. Er hatte nicht ganz Unrecht. McCain, Clinton und ihre Mitstreiter waren der Kriegsführung der USA nicht überdrüssig – tatsächlich verherrlichten sie sie immer wieder –, aber viele Menschen in weniger wohlhabenden Gemeinden waren der Folgen in den USA überdrüssig.

Die Behauptung, Militarismus sei kein Segen für autoritäre Politik, stärkt diese nur.

Wiederholte Einsätze von Amerikanern in Kriegsgebieten hatten ihren Tribut gefordert. Die körperlichen und emotionalen Wunden der zurückkehrenden Truppen waren weit verbreitet. Und während Politiker gern wortgewandt über „die Gefallenen“ sprachen, zehrten die anhaltend hohen Ausgaben für den Krieg und die Vorbereitungen für weitere Kriege die dringend benötigten Ressourcen im Inland auf.

Status-quo-Militarismus

Präsident Barack Obama und Hillary Clinton vertraten den Status quo, gegen den Trump antrat und den er besiegte. Wie sie war er völlig abgeschottet von den harten Bumerang-Effekten des Kriegsstaats. Im Gegensatz zu ihnen spürte er, wie er die dadurch verursachte Unzufriedenheit und Wut effektiv ausnutzen konnte.

Obama war nicht ahnungslos. In einer viel gelobten Rede während seiner zweiten Amtszeit räumte er einige Nachteile des endlosen Krieges ein. „Unsere systematischen Bemühungen, terroristische Organisationen zu zerschlagen, müssen fortgesetzt werden“, bekräftigte er an der National Defense University. „Aber dieser Krieg muss, wie alle Kriege, enden. Das lehrt uns die Geschichte. Das verlangt unsere Demokratie.“

Die New Yorker Journalistin Jane Mayer lobte diese rhetorische Meisterleistung des Präsidenten in einem Artikel, in dem sie Obamas „Leid über die schwierigen Kompromisse, die ein andauernder Krieg für eine freie Gesellschaft bedeutet“, anpries. Doch solche Bedenken waren im Weißen Haus nur von kurzer Dauer und stießen bei den Mainstream-Journalisten auf wenig Interesse. Der andauernde Krieg war zur Tapete in der medialen Echokammer geworden.

Präsident Bushs messianische Aufrufe, die Welt von „Übeltätern“ zu befreien, waren aus der Mode gekommen, aber der Militarismus blieb fest in der politischen Ökonomie verankert. Die Unternehmensverträge mit dem Pentagon und verwandten Behörden nahmen nur noch zu. Aber als Hillary Clinton 2016 für das Präsidentenamt kandidierte, wurde es für sie zum Nachteil, eine unnachgiebige Falkin zu sein, da die Pro-Trump-Kräfte in die Bresche sprangen, die sie ihnen bot.

Sechs Wochen vor der Wahl veröffentlichte Forbes einen Artikel mit der Überschrift „Hillary Clinton hat noch nie einen Krieg erlebt, den sie nicht von anderen Amerikanern geführt sehen wollte“. Der Artikel wurde von Doug Bandow, dem ehemaligen Sonderberater von Präsident Ronald Reagan, verfasst und veranschaulichte, wie sich die parteiische Rhetorik über Krieg und Frieden schlagartig verändert hatte. Clinton würde „mit ziemlicher Sicherheit Amerika in weitere törichte Kriege führen“, behauptete Bandow und fügte hinzu: „Niemand weiß, wie Trump in einer bestimmten Situation handeln würde, was bedeutet, dass die Chance besteht, dass er das Richtige tun würde. Im Gegensatz dazu deuten Clintons Überzeugungen, ihr Verhalten und ihre Versprechen darauf hin, dass sie höchstwahrscheinlich das Falsche tun würde, indem sie einen militaristischen Status quo akzeptiert, der nach Ansicht der meisten Amerikaner katastrophal gescheitert ist.“

Clinton folgte einem altbewährten Rezept der Demokraten, die sich gegen den Vorwurf immunisieren wollen, gegenüber ausländischen Feinden, seien es Kommunisten oder Terroristen, zu nachgiebig zu sein. Doch Trump, der seine Gegner geschickt als Schwächlinge und gleichzeitig als Kriegstreiber abstempelte, ließ den demokratischen Kandidaten weit hinter sich. In dieser knappen Wahl könnte Clintons entschiedene Pro-Kriegs-Haltung sie die Präsidentschaft gekostet haben.

„Selbst wenn wir in einem statistischen Modell viele andere alternative Erklärungen berücksichtigen, stellen wir fest, dass es einen signifikanten und bedeutsamen Zusammenhang zwischen der Rate der militärischen Opfer einer Gemeinschaft und ihrer Unterstützung für Trump gibt“, so das Fazit einer Studie der Wissenschaftler Douglas Kriner und Francis Shen. „Unser statistisches Modell legt nahe, dass, wenn drei für Trumps Sieg entscheidende Bundesstaaten – Pennsylvania, Michigan und Wisconsin – auch nur eine geringfügig niedrigere Opferrate gehabt hätten, alle drei von Rot zu Blau hätten wechseln und Hillary Clinton ins Weiße Haus schicken können.“ Die Professoren Kriner und Shen schlugen vor, dass die Demokraten ‚ihre außenpolitische Haltung überdenken sollten, wenn sie hoffen, Trumps Wahlsiege in Wahlkreisen, die durch 15 Jahre Krieg erschöpft und entfremdet sind, zunichte zu machen‘.

Doch dieser Rat wurde nicht beherzigt. Führende Demokraten und Republikaner blieben auf Autopilot für den Kriegszustand, während das Pentagon-Budget weiter anstieg.

Mit Donald Trump im Kriegszug

Im Jahr 2018 prahlten die führenden Demokraten in Washington, Nancy Pelosi und Chuck Schumer, damit, dass sie sich bei der Erhöhung der Pentagon-Ausgaben voll und ganz mit Präsident Trump einig seien. Nachdem Trump eine Erhöhung des ohnehin schon aufgeblähten „Verteidigungsbudgets“ um 11 % über zwei Jahre gefordert hatte, schickte Pelosi eine E-Mail an die Demokraten im Repräsentantenhaus, in der sie erklärte: „In unseren Verhandlungen haben die Kongressdemokraten für eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben gekämpft.“ Das Büro des demokratischen Mehrheitsführers im Senat, Chuck Schumer, erklärte stolz: „Wir unterstützen die Forderung des Verteidigungsministeriums von Präsident Trump voll und ganz.“

Zu diesem Zeitpunkt waren bröckelnde soziale Sicherheitsnetze und chronische Ängste vor wirtschaftlicher Unsicherheit im ganzen Land immer häufiger geworden. Das nationale Muster erinnerte an Martin Luther Kings Ausspruch, dass verschwenderische Militärausgaben wie ‚ein dämonischer, zerstörerischer Sog‘ seien.

Im Jahr 2020 klang die wiederkehrende Rhetorik von Joe Biden in seinem erfolgreichen Präsidentschaftswahlkampf wie folgt: „Wenn wir Donald Trump acht Jahre im Weißen Haus geben, wird er den Charakter unserer Nation für immer verändern.“ Aber Biden sagte nichts darüber, wie fast 20 Jahre ununterbrochene Finanzierung und Führung von Kriegen bereits den Charakter der Nation verändert hatten.

Auf den ersten Blick schien Präsident Biden davon abzurücken, den „Krieg gegen den Terror“ fortzusetzen. Die letzten US-Truppen verließen Afghanistan Ende August 2021. In seiner Rede vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen erklärte er Wochen später: „Ich stehe heute hier, zum ersten Mal seit 20 Jahren, und die Vereinigten Staaten befinden sich nicht im Krieg.“ Doch während er sprach, zeigte ein neuer Bericht des „Costs of War Project“ der Brown University, dass der „Krieg gegen den Terror“ auf mehreren Kontinenten weiterging. „Der Krieg dauert in über 80 Ländern an“, sagte Catherine Lutz, die Co-Direktorin des Projekts. Die Kosten des Krieges für die Steuerzahler beliefen sich nach Schätzungen des Projekts bereits auf mindestens 8 Billionen US-Dollar.

Bidens designierte Nachfolgerin, Vizepräsidentin Kamala Harris, zeigte während ihres Wahlkampfs gegen Trump einen traditionellen militaristischen Reflex. In ihrer Dankesrede auf dem Parteitag der Demokraten versprach sie, ‚die stärkste und tödlichste Streitmacht der Welt‘ aufrechtzuerhalten. Eine solche Rhetorik war problematisch, um Wähler aus der demokratischen Basis anzuziehen, die zögerten, ihre Stimme für eine Kriegspartei abzugeben. Noch schädlicher für ihre Wahlaussichten war ihre Weigerung, sich von Bidens Beharren auf der Fortsetzung der Lieferung riesiger Mengen an Waffen an Israel für den schrecklichen Krieg im Gazastreifen zu distanzieren.

Zusätzlich zu den automatischen 3,8 Milliarden US-Dollar an jährlicher Militärhilfe der USA für Israel ermöglichten neue Sonderzuweisungen für Waffen in Höhe von mehreren zehn Milliarden Dollar das Massentöten im Gazastreifen. Ergebnisse von Umfragen zu diesem Zeitpunkt zeigten, dass Harris in den Swing States Unterstützung erhalten hätte, wenn sie ein Waffenembargo gegen Israel gefordert hätte, solange der Gaza-Krieg andauert. Sie weigerte sich, dies zu tun.

Umfragen nach der Wahl unterstrichen, wie sehr Harris‘ Unterstützung für diesen israelischen Krieg ihre Chancen, Trump zu besiegen, schmälerte. Im Jahr 2024, wie auch im Jahr 2016, profitierte Trump in besonderem Maße vom unerschütterlichen Militarismus seines demokratischen Gegners.

Im Ausland sind die Realitäten des andauernden Krieges unfassbar verheerend. Schätzungen des Costs of War Project zufolge beläuft sich die Zahl der direkten Todesfälle in den Hauptkriegsgebieten durch von den USA geführte Aktionen im Rahmen des „Krieges gegen den Terror“ auf mehr als 900.000. Rechnet man die indirekten Todesfälle hinzu, steigt die Zahl auf „4,5 Millionen und es werden immer mehr“. Die Forscher erklären, dass „einige Menschen bei den Kämpfen getötet wurden, aber weitaus mehr, insbesondere Kinder, durch die Nachwirkungen des Krieges, wie die Ausbreitung von Krankheiten, getötet wurden.“

Die kolossale Zerstörung weit entfernter Menschen und die Dezimierung entfernter Gesellschaften haben in den Mainstream-Medien und der Politik der USA kaum Beachtung gefunden. Auch die weitreichenden Auswirkungen des unaufhörlichen Krieges auf das Leben der Amerikaner in diesem Jahrhundert wurden nur kurz behandelt. In der Mitte der Präsidentschaft von Biden versuchte ich, einige dieser innenpolitischen Auswirkungen zusammenzufassen, und schrieb in meinem Buch „War Made Invisible“:

„Insgesamt ist das Land von den verstreuten und oft privaten Folgen des Krieges betroffen – den verschärften Gewalttendenzen, den körperlichen Kriegsverletzungen, dem posttraumatischen Stress, der Fülle an Männern, die den Umgang mit Waffen erlernten und kaum dem Jugendalter entwachsen darin geschult wurden, zu schießen, um zu töten, dem Vorbildcharakter von Rekrutierungsanzeigen über populäre Filme bis hin zum kriegerischen Bombast hochrangiger Führungspersönlichkeiten und vieles mehr. Das Land leidet auch unter tragischen Abwesenheiten: die Gesundheitsversorgung, die von denjenigen, die Bundeshaushalte mit Militärausgaben genehmigen, als nicht finanzierbar erachtet wird, die Kinderbetreuung und Altenpflege und der Familienurlaub, die nicht durch dieselben Haushalte finanziert werden, die öffentlichen Schulen, denen angemessene Mittel fehlen, die College-Studenten und ehemaligen Studenten, die mit einer hohen Verschuldung belastet sind, die unzähligen anderen alltäglichen Defizite, die die Messlatte für das Akzeptable und Tolerierte immer weiter gesenkt haben.“

Während der Kriegszustand für die meisten Politiker und Journalisten nur allzu natürlich erscheint, haben seine Folgen im Laufe der Zeit die Vereinigten Staaten auf eine Weise verändert, die das politische Klima deutlich verzerrt hat. Auf dem Weg dorthin war der Militarismus ein wesentlicher Faktor für den Aufstieg der milliardenschweren Tech-Barone, die sich nun mit einem zunehmend faschistischen Donald Trump verbünden.

Der militärisch-industriell-technologische Komplex

Während Präsident Trump Elon Musk beispiellose Macht verliehen hat, beeilten sich viele andere Tech-Mogule, sich einzuschmeicheln. Die Anbiederung wurde innerhalb weniger Stunden nach seinem Wahlsieg im vergangenen November schamlos.

„Herzlichen Glückwunsch an Präsident Trump zu seinem klaren Sieg“, schrieb der CEO von Meta, Mark Zuckerberg. “Als Land haben wir große Chancen vor uns. Ich freue mich darauf, mit Ihnen und Ihrer Regierung zusammenzuarbeiten.“ Jeff Bezos, der Eigentümer von Amazon, Whole Foods und der Washington Post, twitterte: „Ich wünsche @realDonaldTrump viel Erfolg dabei, das Amerika, das wir alle lieben, zu führen und zu vereinen.“

Allein Amazon Web Services hat zahlreiche Verträge mit der Regierung, darunter einen mit der National Security Agency im Wert von 10 Milliarden US-Dollar und Verträge mit dem Pentagon im Wert von 9,7 Milliarden US-Dollar. Solche Geschäfte sind nichts Neues. Seit vielen Jahren sind die Technologiegiganten durch Tausende von Verträgen mit dem militärisch-industriellen Komplex verbunden.

Musk, Zuckerberg, Bezos und kleinere Rivalen stehen an der Spitze von Unternehmen, die auf Mega-Deals mit der Regierung, Steuererleichterungen und vieles mehr aus sind. Für sie ist das Terrain der Regierung in der neuen Trump-Ära das neueste Gebiet, das sie zur Maximierung ihrer Gewinne erschließen wollen. Da die jährlichen Militärausgaben 54 % aller diskretionären Bundesausgaben ausmachen, sind die Anreize für Unternehmen aller Art, sich mit der Kriegsmaschinerie und dem Mann, der sie jetzt leitet, gut zu stellen, astronomisch hoch.

Während die Demokraten im Kongress Trump seit langem als Feind der Demokratie anprangern, haben sie den amerikanischen Militarismus in keiner Weise gebremst. Sicherlich gibt es viele Gründe für Trumps zweiten Triumph, darunter seine Ausbeutung von Rassismus, Frauenfeindlichkeit, Nativismus und anderen Formen von Engstirnigkeit. Doch seine Wahlsiege sind in hohem Maße dem Versagen der Demokratischen Partei geschuldet, der Arbeiterklasse zu dienen, ein Versagen, das mit ihrem Beharren auf dem Dienst an der Kriegsindustrie einhergeht. Währenddessen geben die Regierungschefs der USA mehr für das Militär aus als die nächsten neun Länder zusammen und erheben damit stillschweigend Anspruch auf eine Art göttliche, überwältigende Tugend.

Wie die Geschichte zeigt, kann der Militarismus viele Jahrzehnte andauern, während grundlegende demokratische Strukturen, wie fehlerhaft sie auch sein mögen, bestehen bleiben. Mit der Zeit kann der Militarismus jedoch zu einem Hauptrisikofaktor für die Entwicklung einer modernen Version des Faschismus werden. Je länger Kriege und Kriegsvorbereitungen andauern, mit all ihren wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen, desto mehr werden die Kernmerkmale des Militarismus – einschließlich des Vertrauens auf bedingungslosen Gehorsam gegenüber Autoritäten und ausreichender Gewalt zur Erreichung der eigenen Ziele – die Gesellschaft insgesamt durchdringen.

In den letzten zehn Jahren ist Donald Trump immer autokratischer geworden und strebt nicht nur danach, Oberbefehlshaber der Nation zu sein, sondern auch Kommandant einer sozialen Bewegung, die in ihrer Herangehensweise an Gesetze und das bürgerliche Leben zunehmend faschistisch ist. Es ist ihm gelungen, die Rolle des Oberbefehlshabers der MAGA-Streitkräfte zu übernehmen. Die Raserei, die Trumps Basis antreibt und seine Strategen beflügelt, ähnelt mittlerweile der Mentalität im Krieg. Der Feind ist jeder, der es wagt, sich ihm in den Weg zu stellen.

Ein Kriegszustand ist für solche Entwicklungen gut geeignet. Die Behauptung, Militarismus sei kein Segen für autoritäre Politik, stärkt diese nur. Es ist sicherlich an der Zeit, mit den Heucheleien aufzuhören.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …