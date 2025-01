https://strategic-culture.su/news/2025/01/23/trump-knows-ukraine-conflict-means-nuclear-wwiii-gives-peace-a-chance-with-russia-putin/



Trump weiß, dass der Ukraine-Konflikt einen nuklearen Dritten Weltkrieg bedeutet, und gibt dem Frieden mit Russlands Putin eine Chance

Finian Cunningham

23. Januar 2025

Zumindest ist Trump bereit, dem Frieden mit Russland in der Ukraine eine Chance zu geben, sagt Peter Kuznick.

Die Chancen auf ein Friedensabkommen in der Ukraine stehen unter Präsident Donald Trump plötzlich viel besser, nur weil er realistisch einschätzt, dass es zu einem nuklearen Dritten Weltkrieg zwischen den Vereinigten Staaten und Russland kommen könnte, wenn dieser Konflikt nicht umgehend beendet wird.

Peter Kuznick, ein angesehener amerikanischer Geschichtsprofessor, sagt, dass die Biden-Regierung die Welt einem nuklearen Flächenbrand näher gebracht hat als jemals zuvor seit der Kubakrise 1962. Biden hat dies erreicht, indem er die Ukraine unerbittlich mit Waffen ausrüstete, um immer tiefer in Russland einzudringen, anstatt zu versuchen, eine friedliche Lösung für den Konflikt zu finden. Tatsächlich gab es unter Biden keine diplomatischen Bemühungen aus Washington. Es war ideologisch und propagandistisch auf Konfrontation ausgerichtet, ebenso wie die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris.

Kuznick weist darauf hin, dass Trump kein John F. Kennedy ist, was dessen historisches und philosophisches Wissen betrifft. Aber im Vergleich zu Joe Biden hat Trump mehr Menschlichkeit und gesunden Menschenverstand bewiesen, indem er Putin nicht beleidigte und sich für ein friedliches Ende des Gemetzels in der Ukraine einsetzte. Biden bezeichnete Putin als Verbrecher und sagte, er werde die Ukraine so lange unterstützen, wie es dauere, Russland zu besiegen. Die letzte demokratische Regierung gab 175 Milliarden US-Dollar an Steuergeldern aus, um ein Neonazi-Regime in Kiew zu stützen, das seit Ausbruch des Krieges im Februar 2022 über eine Million militärische Opfer zu beklagen hat.

Im Gegensatz dazu sagt der neu ins Amt eingeführte Präsident Trump, dass er sich vorrangig mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin treffen möchte, um einen friedlichen Ausweg aus dem Konflikt zu finden und eine katastrophale Eskalation zwischen den Atommächten zu vermeiden. Putin hat ein Treffen mit dem neuen Präsidenten begrüßt und gesagt, er schätze das dringende Anliegen, eine nukleare Katastrophe zu vermeiden.

Kuznick ist Autor von „The Untold History of the United States“, das er zusammen mit dem renommierten Filmregisseur Oliver Stone verfasst hat. Das Buch wurde in eine preisgekrönte Fernsehserie umgewandelt, die auf Showtime, Netflix und anderen Kanälen ausgestrahlt wurde. Kuznick bedauert die Art und Weise, wie die USA und die NATO-Partner die internationale Sicherheit untergraben haben, indem sie die Grenzen Russlands erweitert haben, obwohl sie den sowjetischen Führern zuvor versprochen hatten, dass dies nicht geschehen würde.

Wenn in der Ukraine Frieden herrschen soll, muss dieser auf einem umfassenderen Konzept dauerhafter globaler Sicherheit basieren, das die Anliegen aller Nationen berücksichtigt.

Das bedeutet, dass die Vereinigten Staaten die nationalen Sicherheitsbedenken Russlands hinsichtlich der NATO-Erweiterung ernst nehmen und respektvoll behandeln müssen. Kann die Trump-Regierung dies leisten? Sie ist vollgepackt mit kriegerischen Persönlichkeiten wie Außenminister Marco Rubio.

Donald Trump ist besser als die Biden-Regierung in der Lage, mit Russland ein Abkommen über den Frieden in der Ukraine zu schließen und so eine nukleare Katastrophe zu vermeiden, sagt Kuznick.

Trumps Kabinett ist mit Milliardären besetzt und sein sprunghaftes, oberflächliches Verständnis der Welt kann als veraltet angesehen werden. Vielleicht sind seine friedlichen Bestrebungen konfus und nicht realisierbar, da Trump von kriegerischen Persönlichkeiten umgeben ist.

Aber zumindest ist er bereit, dem Frieden mit Russland in der Ukraine eine Chance zu geben. Das allein macht Trump zu einer willkommenen Abwechslung von der abscheulichen Kriegstreiberei Bidens und seiner potenziellen Nachfolgerin Kamala Harris.

