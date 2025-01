https://lostineu.eu/trump-hebelt-datenschutz-behoerde-aus-bruessel-schweigt/ Trump hebelt Datenschutz-Behörde aus – Brüssel schweigt

https://lostineu.eu/trump-hebelt-datenschutz-behoerde-aus-bruessel-schweigt/



Im vergangenen Juli hat die EU-Kommission ihren sog. Angemessenheits-Beschluss für den Datenschutz in den USA angenommen. Darin kommt sie zu dem Schluss, dass die USA ein angemessenes Schutzniveau für personenbezogene Daten gewährleisten. Grundlage war ein Dekret der US-Regierung – doch das hat Präsident Trump nun infrage gestellt. Konkret geht es darum, dass Trump mehrere demokratische Mitglieder einer an sich unabhängigen Datenschutz-Behörde zum Rücktritt aufgefordert hat. Dadurch habe die Behörde laut “New York Times” zu wenige Mitarbeiter, um ihren Betrieb fortzusetzen. Die EU-Kommission sieht dennoch kein Problem – und schweigt. Dabei geht es auch um europäische Daten, die bei Clouddiensten von Apple, Google, Amazon und Microsoft in den USA gelagert sind…Weiterlesen in lostineu.eu

