Trump will „echten Deal“ zur Beendigung des Atomkonflikts mit dem Iran

Von Al Mayadeen English

Quelle: Agenturen

Heute 14:31

17. Juni 2025

Trump sagt, er könnte US-Beamte zu Verhandlungen mit dem Iran über dessen Atomprogramm entsenden, während „Israel“ seine Angriffe eskaliert und der Iran stärkere Vergeltungsmaßnahmen androht.

US-Präsident Donald Trump sagte, er strebe ein „echtes Abkommen“ zur Beilegung des Atomkonflikts mit dem Iran an, nicht nur einen Waffenstillstand, und deutete an, dass er hochrangige Beamte zu Gesprächen mit der Islamischen Republik entsenden könnte, obwohl die israelische Besatzung ihre intensive Luftangriffe auf iranischem Gebiet fortsetzt.

An Bord der Air Force One während Trumps nächtlicher Abreise vom G7-Gipfel in Kanada deutete er mögliche diplomatische Annäherungsversuche an und schlug vor, dass entweder US-Gesandter Steve Witkoff oder Vizepräsident JD Vance zu Gesprächen mit iranischen Vertretern reisen könnten. Seine Äußerungen wurden von einem CBS News-Journalisten auf der Social-Media-Plattform X weitergegeben.

Trump schätzte, dass „Israel“ seine Angriffe auf den Iran nicht verlangsamen werde. „Das werden Sie in den nächsten zwei Tagen sehen. Sie werden es sehen. Bisher hat noch niemand das Tempo gedrosselt“, zitierte der CBS-Journalist Trump in der Air Force One und deutete damit an, dass es bald zu einer Eskalation der militärischen Entwicklungen kommen könnte.

„Möglicherweise“, antwortete Trump auf die Frage, ob er den US-Nahost-Beauftragten Steve Witkoff oder Vizepräsident JD Vance zu Gesprächen mit dem Iran entsenden werde.

Trotz der zunehmenden Spannungen in der Region bekräftigte Trump seine seit langem vertretene Position. „Ganz einfach: IRAN DARF KEINE ATOMWAFFEN BESITZEN. Ich habe das immer wieder gesagt! Alle sollten Teheran sofort evakuieren!“, schrieb er zuvor auf Truth Social.

Unterdessen forderten die Staats- und Regierungschefs der G7 auf ihrem Gipfeltreffen eine Deeskalation und bekräftigten unverschämt ihre Unterstützung für „das Recht Israels auf Selbstverteidigung“, was Kritik hervorrief, weil sie die Rolle der Besatzung bei der Auslösung der Feindseligkeiten ignorierten.

Der französische Präsident Emmanuel Macron behauptete, die USA hätten einen Waffenstillstand vorgeschlagen, aber Trump wies diese Darstellung zurück. „Falsch! Er hat keine Ahnung, warum ich jetzt auf dem Weg nach Washington bin, aber es hat sicherlich nichts mit einem Waffenstillstand zu tun. Es geht um viel mehr als das“, sagte Trump.

Israel beansprucht Kontrolle über den iranischen Luftraum

Das israelische Regime begann seinen Krieg mit einem Überraschungsluftangriff, der zum Tod von Zivilisten, hochrangigen Militärführern und Atomwissenschaftlern führte. Israelische Beamte behaupten nun, die „Kontrolle über den iranischen Luftraum“ zu haben, und haben angekündigt, die Operationen in den kommenden Tagen zu intensivieren.

Trumps Position signalisiert zwar eine Öffnung für Verhandlungen, bleibt aber an die Bedingung geknüpft, dass der Iran strenge Beschränkungen seines Atomprogramms akzeptiert, was Teheran angesichts der anhaltenden Aggression bisher abgelehnt hat.

Unterdessen kündigte die Islamische Revolutionsgarde des Iran an, dass eine „noch mächtigere“ Raketenwelle auf israelische Ziele abgefeuert worden sei. Ein hochrangiger iranischer Armeekommandeur sagte, dass weitere Drohnenangriffe folgen würden, da Teheran seine Vergeltungsmaßnahmen für die israelischen Angriffe eskaliert, bei denen Zivilisten und zahlreiche hochrangige Beamte getötet und strategische Infrastrukturen beschädigt wurden.

Obwohl Trumps Äußerungen auf mögliche diplomatische Bemühungen hindeuten, scheinen sich beide Seiten auf weitere Konflikte vorzubereiten. Die Region bleibt angespannt, da der Krieg, der bereits der schwerste zwischen den beiden Ländern seit Jahrzehnten ist, keine Anzeichen einer Entspannung zeigt.

