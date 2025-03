https://www.aljazeera.com/news/2025/3/20/trump-administration-detains-indian-pro-palestinian-student-for-deportation



Trump will indischen pro-palästinensischen Studenten der Georgetown University ausweisen

Badar Khan Suri wurde vom Heimatschutzministerium festgenommen, nachdem er zur Abschiebung vorgesehen war.

Ein Postdoktorand an der Georgetown University wurde zur Abschiebung vorgesehen, weil er in den sozialen Medien „Hamas-Propaganda verbreitet und Antisemitismus gefördert“ habe, so das Heimatschutzministerium [Datei: Alex Brandon/AP Photo]

Von Al Jazeera Staff

Veröffentlicht am 20. März 2025

Ein indischer Postdoktorand an der Georgetown University, der sich gegen den Krieg Israels im Gazastreifen ausgesprochen hat, droht die Abschiebung, nachdem er im Rahmen der Einwanderungsbekämpfung von US-Präsident Donald Trump inhaftiert wurde.

Badar Khan Suri wurde wegen „Verbreitung von Hamas-Propaganda und Förderung von Antisemitismus“ in den sozialen Medien zur Abschiebung vorgesehen, sagte Tricia McLaughlin, eine stellvertretende Sekretärin im Department of Homeland Security (DHS), am Mittwoch.

„Suri hat enge Verbindungen zu einem bekannten oder mutmaßlichen Terroristen, der ein leitender Berater der Hamas ist“, sagte McLaughlin auf X.

„Der Außenminister hat am 15. März 2025 eine Entscheidung getroffen, dass Suris Aktivitäten und Anwesenheit in den Vereinigten Staaten ihn gemäß INA-Abschnitt 237(a)(4)(C)(i) ausweisbar machen.“

McLaughlin legte keine Beweise für ihre Behauptung über Verbindungen zwischen Suri und der Hamas vor, der Gruppe, die den Gazastreifen regiert.

Suri, Postdoktorand am Alwaleed Bin Talal Center for Muslim-Christian Understanding der Georgetown University, wird derzeit in einer Hafteinrichtung der US-amerikanischen Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) am internationalen Flughafen Alexandria in Louisiana festgehalten, wie aus dem Online-Hafteinrichtungsfinder der ICE hervorgeht.

Ahmad Hassan, ein Anwalt, der Suri vertritt, reichte am Mittwoch beim US-Bezirksgericht für den östlichen Bezirk von Virginia einen Antrag auf Freilassung des Forschers ein, wie aus einem Gerichtsdokument hervorgeht.

Hassan reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme von Al Jazeera.

Suris Frau, Mapheze Saleh, bestätigte gegenüber Al Jazeera, dass sie US-Bürgerin ist. Sie verwies weitere Fragen an einen Rechtsvertreter für Suri.

In einer Stellungnahme gegenüber Al Jazeera erklärte ein Sprecher der Georgetown University, Suri habe ein Studentenvisum erhalten, um „Doktorarbeiten zur Friedenskonsolidierung im Irak und in Afghanistan“ durchzuführen.

„Uns ist nicht bekannt, dass er sich an illegalen Aktivitäten beteiligt, und wir haben keinen Grund für seine Inhaftierung erhalten“, sagte der Sprecher.

„Wir unterstützen das Recht unserer Gemeindemitglieder auf freie und offene Untersuchung, Beratung und Debatte, auch wenn die zugrunde liegenden Ideen schwierig, umstritten oder anstößig sein mögen. Wir erwarten, dass das Rechtssystem diesen Fall fair entscheidet.“

Ein X-Account, der Suris Namen, sein Konterfei und seine Zugehörigkeit zur Georgetown University verwendete, übte eine Reihe von Kritik an Israel und drückte seine Unterstützung für die palästinensische Sache aus.

In einem Beitrag im Juni beschuldigte der Account Indien, „einen Völkermord zu ermöglichen“, nachdem das von Palästinensern betriebene Quds News Network Filmmaterial veröffentlicht hatte, das angeblich die Überreste einer israelischen Rakete mit der Aufschrift „Made in India“ zeigte.

„Vom Verbündeten der Palästinenser zum Wegbereiter eines Völkermords. Was für eine Schande für Made in India, Raketen an Israel zu liefern, damit palästinensische Kinder abgeschlachtet werden können“, sagte Suri.

„Wertewandel für Blutgeld. Schande.“

In einem Beitrag vom Oktober 2023 hieß es, dass viele Inder Israel aus ‚Hass auf Muslime‘ unterstützten, nicht ‚aus Liebe zu Israel‘.

Suris Inhaftierung erfolgt weniger als zwei Wochen, nachdem das DHS den Studenten der Columbia University, Mahmoud Khalil, wegen seiner Beteiligung an pro-palästinensischen Protesten festgenommen hatte.

Am Mittwoch entschied ein Bundesgericht, dass Khalil, der seinen ständigen Wohnsitz in den USA hat, eine rechtliche Anfechtung gegen die Anordnung der Trump-Administration zu seiner Abschiebung einleiten kann.

Richter Jesse Furman entschied, dass Khalils Argument, seine Abschiebung würde seine Rechte auf freie Meinungsäußerung und ein faires Verfahren gemäß der US-Verfassung verletzen, eine „sorgfältige Prüfung“ rechtfertige.

Quelle: Al Jazeera

