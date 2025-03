https://www.middleeasteye.net/news/us-judge-says-palestinian-mahmoud-khalil-activist-must-remain-us-for-now



US-Richter sagt, dass der palästinensische Aktivist Mahmoud Khalil vorerst in den USA bleiben wird

Der Richter lehnt den Antrag der Trump-Administration ab, Khalils Anfechtung der Rechtmäßigkeit seiner Verhaftung abzuweisen

Ein Gericht in New Jersey wird nun entscheiden, ob die Verhaftung von Mahmoud Khalil verfassungswidrig war (Reuters)

Von MEE-Mitarbeitern

Veröffentlicht am: 19. März 2025

Ein Bundesrichter hat den Antrag der Trump-Administration abgelehnt, die Anfechtung der Verhaftung des Aktivisten Mahmoud Khalil durch Beamte der Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) abzuweisen, und beschlossen, die Zuständigkeit für den Fall an den Bundesstaat New Jersey zu übertragen.

Khalil, ein Palästinenser, der im Dezember sein Studium an der Columbia University abgeschlossen hat, wird vorerst in den USA bleiben.

In seiner Anordnung vom Mittwochmorgen erklärte Bezirksrichter Jesse Furman, dass Khalil zum Zeitpunkt der Einreichung des Antrags seiner Anwälte in New Jersey inhaftiert war, was bedeutet, dass das Gericht in New York, dem er vorsteht, „für die meisten, wenn nicht sogar alle, von Khalils Forderungen nicht zuständig ist“.

Das Gericht in New Jersey wird nun entscheiden, ob Khalils Verhaftung wegen pro-palästinensischer Aktivitäten verfassungswidrig war.

Der Richter bestätigte außerdem ein früheres Urteil, das die Abschiebung von Herrn Khalil mangels eines Gerichtsbeschlusses blockierte, und das ebenfalls in Kraft bleiben sollte, „es sei denn, das übernehmende Gericht ordnet etwas anderes an“.

Khalil, ein ständiger US-Einwohner mit einer Green Card, der im vergangenen Frühjahr an den pro-palästinensischen Protesten der Columbia University teilgenommen hatte, wurde am 8. März in New York City verhaftet. Er wurde zunächst nach New Jersey und dann nach Louisiana überstellt, wo er derzeit inhaftiert ist.

Khalils Anwaltsteam argumentierte, dass, wenn das Gericht zulässt, dass dieser Fall in Louisiana verhandelt wird, dies den rechtswidrigen Versuch der Trump-Regierung belohnen würde, die Gerichtsbarkeit zu manipulieren, indem Khalil mitten in der Nacht über die Staatsgrenze gebracht wird.

Stunden nach seiner Verhaftung reichten Khalils Anwälte einen Antrag auf einen Habeas-Corpus-Beschluss ein, in dem sie behaupteten, dass die Verhaftung und Inhaftierung von Khalil durch die Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) aufgrund seiner Reden und seines Engagements für die Menschenrechte der Palästinenser gegen die Due-Process-Klausel und den ersten Zusatzartikel der US-Verfassung verstößt.

Khalil wurde kein Verbrechen vorgeworfen, und sein Anwaltsteam argumentierte, dass die Trump-Regierung ihn unrechtmäßig für sein Engagement und seine verfassungsrechtlich geschützte Redefreiheit bestraft.

Khalils Anwälte haben sich auch für seine Rückkehr nach New York eingesetzt. Sie haben beantragt, dass er gegen Kaution freigelassen wird, was es ihm ermöglichen würde, sich mit seiner Frau, einer US-Bürgerin, die nächsten Monat ihr Kind zur Welt bringen wird, wieder zu vereinen.

Khalils Frau, Dr. Noor Abdalla, sagte über die Entscheidung des Richters: „Dies ist ein erster Schritt, aber wir müssen weiterhin Gerechtigkeit für Mahmoud fordern. Seine unrechtmäßige und ungerechte Inhaftierung kann nicht hingenommen werden. Wir werden nicht aufhören zu kämpfen, bis er wieder bei mir zu Hause ist.“

„Politischer Gefangener“

Gestern diktierte Khalil am Telefon einen umfassenden Brief mit dem Titel „Brief eines palästinensischen politischen Gefangenen in Louisiana“, in dem er über die Ungerechtigkeiten sprach, die er im Haftzentrum in Louisiana sieht, bis hin zur nächtlichen Tötung von Menschen in Gaza nach dem Scheitern des Waffenstillstands.

Er erzählt von seiner persönlichen und familiären Geschichte und von der Mitschuld der Columbia University an seiner Verhaftung und deren Kapitulation vor dem Druck des Bundes, was sich auf 22 Columbia-Studenten ausgewirkt hat, die ausgeschlossen, suspendiert oder deren Abschlüsse vorübergehend entzogen wurden.

„Ich war immer der Meinung, dass es nicht nur meine Pflicht ist, mich selbst vom Unterdrücker zu befreien, sondern auch meine Unterdrücker von ihrem Hass und ihrer Angst zu befreien. Meine ungerechtfertigte Inhaftierung ist ein Zeichen für den anti-palästinensischen Rassismus, den sowohl die Biden- als auch die Trump-Regierung in den letzten 16 Monaten an den Tag gelegt haben“, schrieb Khalil.

Er fügte hinzu, dass er zwar auf rechtliche Entscheidungen warte, die die Zukunft seiner Frau und seines Kindes in der Schwebe hielten, diejenigen, die „es ermöglicht haben, dass ich ins Visier genommen werde, sich aber weiterhin an der Columbia University wohlfühlen. Die Präsidenten Shafik, Armstrong und Dekan Yarhi-Milo haben den Grundstein dafür gelegt, dass die US-Regierung mich ins Visier nehmen konnte, indem sie pro-palästinensische Studenten willkürlich disziplinierte und zuließ, dass virale Doxing-Kampagnen – die auf Rassismus und Desinformation basierten – unkontrolliert blieben.“

„In den kommenden Wochen müssen sich Studenten, Fürsprecher und gewählte Amtsträger zusammenschließen, um das Recht auf Protest für Palästina zu verteidigen. Auf dem Spiel stehen nicht nur unsere Stimmen, sondern die grundlegenden Bürgerrechte aller. Obwohl ich mir bewusst bin, dass dieser Moment über meine individuellen Umstände hinausgeht, hoffe ich dennoch, dass ich die Geburt meines erstgeborenen Kindes miterleben kann.“

Khalils Anwaltsteam strebt seine Freilassung gegen Kaution an und fordert das Gericht außerdem auf, eine einstweilige Verfügung zu erlassen, die ihn sofort aus der Haft entlässt und die Berufung der Trump-Regierung auf die außenpolitische Klausel, eine vage und selten angewandte Bestimmung des Einwanderungs- und Staatsangehörigkeitsgesetzes von 1952, blockiert.

Die außenpolitische Klausel ermächtigt die Regierung, Nichtstaatsangehörige, die der US-Außenminister als außenpolitische Bedrohung einstuft, auszuschließen oder auszuweisen. Die Regierung beruft sich auf diese Bestimmung, um die Visa und Green Cards von Nichtstaatsangehörigen zu widerrufen, die sich in Reden für die Rechte der Palästinenser eingesetzt haben.

In den eingereichten Unterlagen heißt es, dass die Regierung die außenpolitische Bestimmung des INA missbraucht, um Vergeltung für verfassungsrechtlich geschützte Meinungsäußerungen zu üben, die die Regierung ablehnt.

Ein Mitglied von Khalils Anwaltsteam, Samah Sisay, Mitarbeiterin und Anwältin beim Center for Constitutional Rights, sagte: „Herr Khalil sollte frei sein und mit seiner Frau zu Hause auf die Geburt ihres ersten Kindes warten, und wir werden weiterhin alles tun, um dies zu ermöglichen.“

